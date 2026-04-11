Франция изрази готовност да помогне за поддържането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Франция е готова да помогне за поддържането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.
Това заяви президентът Еманюел Макрон след телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.
„От съществено значение е Иран да възстанови свободата и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток възможно най-скоро и Франция е готова да улесни това“, пише Макрон в писмото си.
Според държавния глава, в разговора си с иранския президент той е подчертал „важността на спазването на прекратяването на огъня, включително в Ливан“.
„Франция напълно подкрепя действията на ливанските власти, които са единствените легитимни власти“, подчерта Макрон.
Той изрази мнението, че Иран трябва „да се възползва от възможността, предлагана от започнатите в Исламабад преговори, за да проправи пътя за устойчива деескалация и смислено споразумение, което осигурява надеждни гаранции за сигурност в региона с участието на всички участващи страни“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #2
19:28 11.04.2026
2 Хътми
До коментар #1 от "Интересно":Бабата с метлата ще разчиства.
19:29 11.04.2026
4 авантгард
Къде си тръгнало на едикоеси, а не установиш безопасно преминаване през каналчето северно от Франкия, наречено за твой позор английско?
Та хората трябва с военни кораби да охраняват търговски кораби от пиратчета все твои приятелчета?
19:32 11.04.2026
8 Френската кокошка
За съжаление Европа умря
19:39 11.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
