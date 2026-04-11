Франция изрази готовност да помогне за поддържането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

11 Април, 2026 19:24, обновена 11 Април, 2026 19:27 806 17

Френският президент макрон разговаря с иранския си колега Пезешкиан

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция е готова да помогне за поддържането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

Това заяви президентът Еманюел Макрон след телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.

„От съществено значение е Иран да възстанови свободата и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток възможно най-скоро и Франция е готова да улесни това“, пише Макрон в писмото си.

Според държавния глава, в разговора си с иранския президент той е подчертал „важността на спазването на прекратяването на огъня, включително в Ливан“.

„Франция напълно подкрепя действията на ливанските власти, които са единствените легитимни власти“, подчерта Макрон.

Той изрази мнението, че Иран трябва „да се възползва от възможността, предлагана от започнатите в Исламабад преговори, за да проправи пътя за устойчива деескалация и смислено споразумение, което осигурява надеждни гаранции за сигурност в региона с участието на всички участващи страни“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    16 1 Отговор
    Как и с какво? С голо Д ли?

    Коментиран от #2

    19:28 11.04.2026

  • 2 Хътми

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Бабата с метлата ще разчиства.

    19:29 11.04.2026

  • 3 НА ДЕДО МОМЧЕТО

    12 1 Отговор
    Пак се объркало.

    19:31 11.04.2026

  • 4 авантгард

    12 1 Отговор
    Опааа, Макароне, шо така бе мойто момченце?
    Къде си тръгнало на едикоеси, а не установиш безопасно преминаване през каналчето северно от Франкия, наречено за твой позор английско?
    Та хората трябва с военни кораби да охраняват търговски кораби от пиратчета все твои приятелчета?

    19:32 11.04.2026

  • 5 Франсетата

    8 2 Отговор
    първо да си оправят кашата в африка и после да се обаждат .

    19:33 11.04.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    0 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #12

    19:35 11.04.2026

  • 7 А ГДЕ

    10 0 Отговор
    Кая Калас да си отвори канала.

    19:36 11.04.2026

  • 8 Френската кокошка

    8 2 Отговор
    за нищо не става освен да я яркат и да снася яйца.
    За съжаление Европа умря

    19:39 11.04.2026

  • 9 Двата педала

    7 1 Отговор
    Макрончо и Зеленото ще пазят ормузкия проход и целия свят. Като се "качат на черешата" и няма КОЙ да ги спре.

    19:50 11.04.2026

  • 10 Справедлив

    7 2 Отговор
    "Френският президент макрон разговаря с иранския си колега Пезешкиан" Малката буква за един незначителен комплексар женен за дядо си.

    19:52 11.04.2026

  • 11 Проток ще охранява,

    5 0 Отговор
    а яде шамари от Бриджит?!?

    20:00 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дядо Бриджит

    2 0 Отговор
    макронче ти пак ли се изказваш дядовото, прибирай се да те рендосвам.

    20:02 11.04.2026

  • 14 А50

    1 0 Отговор
    Оффф, до оня ден се криеха, айде да си налягат парцалите тия клоуни

    20:13 11.04.2026

  • 15 Очаквано

    1 0 Отговор
    Бавно и полека гордата франция поляга на Саш. И други ще я последват...

    20:33 11.04.2026

  • 16 Тити

    0 0 Отговор
    Да бяха пратили войски!

    20:36 11.04.2026

  • 17 Проява на смелост

    0 0 Отговор
    Макрон, Старър, Мерц и Руте ще помагат за свободното преминаване...след като бъде отворен за свободно преминаване!

    21:08 11.04.2026

