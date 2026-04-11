Франция изрази готовност да помогне за поддържането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Франция е готова да помогне за поддържането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

Това заяви президентът Еманюел Макрон след телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.

„От съществено значение е Иран да възстанови свободата и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток възможно най-скоро и Франция е готова да улесни това“, пише Макрон в писмото си.

Според държавния глава, в разговора си с иранския президент той е подчертал „важността на спазването на прекратяването на огъня, включително в Ливан“.

„Франция напълно подкрепя действията на ливанските власти, които са единствените легитимни власти“, подчерта Макрон.

Той изрази мнението, че Иран трябва „да се възползва от възможността, предлагана от започнатите в Исламабад преговори, за да проправи пътя за устойчива деескалация и смислено споразумение, което осигурява надеждни гаранции за сигурност в региона с участието на всички участващи страни“.