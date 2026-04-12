След 15 часа: Приключиха преговорите между Иран и САЩ в Исламабад ВИДЕО

Третият кръг от преговорите между Иран и Съединените щати в Исламабад приключи, съобщава IRIB.

Според информационната агенция Tasnim, „сериозни различия“ остават между делегациите. Първият ден от преговорите продължи над 15 часа, съобщава агенцията. Следващият кръг е насрочен за неделя, 12 април.

„15 часа и броят им расте“, цитиран бе служител на американската администрация в изявление от пресцентъра на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс. В изявлението не се уточнява нивото на взаимодействие.

Иранската информационна агенция „Тасним“ също съобщи, че преговорите в Исламабад вече са надхвърлили продължителност от 15 часа.

„Интензивните разговори, които започнаха в събота сутринта с добрата воля и посредничеството на Пакистан, продължиха без прекъсване и двете страни са обменили множество послания и текстови съобщения“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в X.

Според него през последните 24 часа дискусиите са обхванали различни аспекти на основните теми на преговорите, включително „Ормузкия проток, ядрения въпрос, военните репарации, отмяната на санкциите и пълното прекратяване на войната срещу Иран и в региона“.

„Успехът на този дипломатически процес зависи от сериозността и добросъвестността на другата страна, въздържането от прекомерни и незаконни искания и признаването на законните права и интереси на Иран“, подчерта Багаей.

В медийни съобщения се уточнява, че „технически екипи от двете страни“ все още „разменят материали“.

Информационната агенция Fars съобщи по-рано, че преговорите между Иран и САЩ в Исламабад, по предложение на Пакистан, ще продължат в неделя. Според агенцията двете страни все още не са успели да постигнат споразумение по определени въпроси.

По време на преговорите Пакистан е представил предложение за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток, което ще включва съвместни патрули, предаде Ал Джазира, позовавайки се на източник от пакистанското правителство.

„Пакистанската делегация представи предложение за регулиране на корабоплаването през Ормузкия проток. Пакистанското предложение ще включва съвместни патрули в пролива“, заяви източникът.

Освен това, според източника, „разговорите между САЩ и Иран са били директни, с участието на Пакистан“.

Както Financial Times съобщи в началото на преговорите, контролът над Ормузкия проток е бил основна пречка в тях. Очаква се разговорите да продължат на 12 април.

Междувременно в Техеран се провежда проправителствен митинг на фона на преговорите между Иран и САЩ в Исламабад, съобщи Ал Джазира.

Според канала, поддръжници на иранското правителство са излезли по улиците на Техеран, носейки национални знамена и снимки на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.