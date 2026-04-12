Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Пакистан »
След 15 часа: Приключиха преговорите между Иран и САЩ в Исламабад ВИДЕО

След 15 часа: Приключиха преговорите между Иран и САЩ в Исламабад ВИДЕО

12 Април, 2026 04:17, обновена 12 Април, 2026 05:07 2 163 10

  • иран-
  • сащ-
  • прегоори-
  • пакистан-
  • исламабад-
  • делегации-
  • ормузки проток

Пакистан предложи да се включи в регулиране на движението в Ормузкия проток, в Техеран се провежда проправителствен митинг

След 15 часа: Приключиха преговорите между Иран и САЩ в Исламабад ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Третият кръг от преговорите между Иран и Съединените щати в Исламабад приключи, съобщава IRIB.

Според информационната агенция Tasnim, „сериозни различия“ остават между делегациите. Първият ден от преговорите продължи над 15 часа, съобщава агенцията. Следващият кръг е насрочен за неделя, 12 април.

„15 часа и броят им расте“, цитиран бе служител на американската администрация в изявление от пресцентъра на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс. В изявлението не се уточнява нивото на взаимодействие.

Иранската информационна агенция „Тасним“ също съобщи, че преговорите в Исламабад вече са надхвърлили продължителност от 15 часа.

„Интензивните разговори, които започнаха в събота сутринта с добрата воля и посредничеството на Пакистан, продължиха без прекъсване и двете страни са обменили множество послания и текстови съобщения“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в X.

Според него през последните 24 часа дискусиите са обхванали различни аспекти на основните теми на преговорите, включително „Ормузкия проток, ядрения въпрос, военните репарации, отмяната на санкциите и пълното прекратяване на войната срещу Иран и в региона“.

„Успехът на този дипломатически процес зависи от сериозността и добросъвестността на другата страна, въздържането от прекомерни и незаконни искания и признаването на законните права и интереси на Иран“, подчерта Багаей.

В медийни съобщения се уточнява, че „технически екипи от двете страни“ все още „разменят материали“.

Информационната агенция Fars съобщи по-рано, че преговорите между Иран и САЩ в Исламабад, по предложение на Пакистан, ще продължат в неделя. Според агенцията двете страни все още не са успели да постигнат споразумение по определени въпроси.

По време на преговорите Пакистан е представил предложение за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток, което ще включва съвместни патрули, предаде Ал Джазира, позовавайки се на източник от пакистанското правителство.

„Пакистанската делегация представи предложение за регулиране на корабоплаването през Ормузкия проток. Пакистанското предложение ще включва съвместни патрули в пролива“, заяви източникът.

Освен това, според източника, „разговорите между САЩ и Иран са били директни, с участието на Пакистан“.

Както Financial Times съобщи в началото на преговорите, контролът над Ормузкия проток е бил основна пречка в тях. Очаква се разговорите да продължат на 12 април.

Информационната агенция „Фарс“ съобщи преди това, че преговорите между Иран и САЩ в Исламабад, по искане на Пакистан, ще продължат на 12 април. Според агенцията страните все още не са успели да постигнат споразумение по редица въпроси.

Междувременно в Техеран се провежда проправителствен митинг на фона на преговорите между Иран и САЩ в Исламабад, съобщи Ал Джазира.

Според канала, поддръжници на иранското правителство са излезли по улиците на Техеран, носейки национални знамена и снимки на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Честит празник!

    15 8 Отговор
    Всичко е ясно. Персите искат още много бoй.

    Коментиран от #3, #4

    04:46 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шалом

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Честит празник!":

    Ще има пак запушени тоалетни на плаващите щайги.

    05:20 12.04.2026

  • 5 В други новини

    0 7 Отговор
    Турският президент Р. Т. Ердоган, след като се разкри като хартиен тигър, като не отговори на ракетите, изстреляни от Иран по турска земя, сега прибягва до антисемитизъм и обявява фалшиви съдебни процеси в Турция срещу политическото и военно ръководство на Израел.

    Какъв голям абсурд. Член на Мюсюлманското братство, човек, който е избил кюрди, обвинява Израел - който се защитава от партньорите си в Хамас - в геноцид.

    Израел ще продължи да се защитава със сила и решителност - и би било по-добре Ердоган да седи тихо и да мълчи. / Израелският министър на отбраната Израел Кац

    05:22 12.04.2026

  • 6 В други новини

    0 3 Отговор
    Израел под мое ръководство ще продължи да се бори срещу терористичния режим на Иран и неговите пълномощници, за разлика от Ердоган, който им улеснява и който е избил собствените си кюрдски граждани. / Израелският премиер Бенямин Нетаняху

    05:23 12.04.2026

  • 7 Уважавайте агресора

    8 0 Отговор
    И да припомним западния разсъдък... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
    Извод:
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, Израел и НАТО!
    О Времена, о Нрави!!!

    05:28 12.04.2026

  • 8 оня с коня

    3 1 Отговор
    Не става ясно какво "Регулиране" на корабоплаването в Протока искат да извършват Англия,Франция,Австралия,сега и Пакистан,след като Иран стреля по всичко що Плува?А иначе Парите които Иран иска да получава от Корабния Трафик са много сериозни,но Запада иска да лиши Управляващите Аятоласи от Плячката.Е как се взема Кокал от устата на Куче?!

    05:33 12.04.2026

  • 9 Хмм

    0 0 Отговор
    Става ясно, че търканията с Иран, по един или друг начин са към своя край, така че започнаха предварителни подготовки за следващия по ред - Турция. Тези хитри мегаломани, които се представят на невинни и честни, едва ли ще получат международна подкрепа, независимо колко пропаганда ще използват. Тяхната история е добре позната и е документирана в много негативен смисъл.

    05:43 12.04.2026

  • 10 Миле мусака да ме цуне по

    0 0 Отговор
    Ако всичкият този ресурс бе в територията на сащ щяха ли да го подарят на един паток? Я стига. Освен това, Иран не поражда конфликти, а само пази своето си и го продава. Нормално.

    06:02 12.04.2026