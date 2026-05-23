Отстраненият със съдебно решение лидер на турската опозиционна Народнорепубликанска партия призова за нов партиен конгрес в рамките на 40 дни

23 Май, 2026 18:01 670 2

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Отстраненият със съдебно решение лидер на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанска партия (НРП) – Йозгюр Йозел призова днес за провеждане на нов партиен конгрес на НРП в рамките на 40 дни, съобщи сайтът „Хаберлер“.

На 21 май Апелативният съд в Анкара постанови отмяна на 38-ия конгрес на партията през 2023 г. и като следствие от това – отстраняването от длъжност на досегашния партиен председател Йозгюр Йозел и възстановяването на предишния лидер на НРП Кемал Кълъчдароглу. Решението беше аргументирано с това, че гласуването за избор на ръководство е било опорочено чрез подкупи и обещания за други облаги на делегатите. След обявяването на мярката НРП я обжалва пред Висшата избирателна комисия, Върховния касационен съд и Анкарския апелативен съд. След решенията на Апелативния съд и на Висшата избирателна комисия от вчера да отхвърлят жалбата на НРП, единствената валидна такава остава тази към Върховния касационен съд.

Йозел постави провеждането на нов конгрес до 40 дни като условие за среща с възстановения на поста лидер Кемал Кълъчдароглу, отбелязва „Хаберлер“.

„В политиката се случват множество развития и съответно се заемат позиции. Вчера говорихме с него (с Кемал Кълъчдароглу – бел. ред.) по телефона и колегите ни ще продължат дискусиите след това. Ако бъде взето решение по отношение на конгреса (който да се проведе в рамките на следващите 40 дни), бих се радвал да се срещнем лице в лице, но първо трябва да прочета решение за (свикване на) конгрес във вестника. След това, разбира се, можем да се срещнем и да поговорим“, заяви Йозел пред репортери.

Вчера турски медии съобщиха, че Йозел и Кълъчдароглу са провели първия си телефонен разговор след обявяването на съдебното решение. Във вчерашния разговор Кълъчдароглу е казал на Йозел, че ще свика конгрес на партията в най-подходящия момент. От информацията става ясно, че Йозел е приел със задоволство това предложение и е казал, че ще го обсъди с колегите си и ще му даде отговор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РитНик

    0 0 Отговор
    Преди 3 години с под купи от милион а сега с 2 и пак ще си го преизберат.
    Ням проблеми.

    19:31 23.05.2026

