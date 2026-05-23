"Рубио: Има напредък при преговорите с Иран"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е постигнат напредък в преговорите с Иран и могат да се очакват новини през следващите няколко дни.

„Нямам никакви новини за вас в момента, но може би по-късно днес. Или може би не. Надявам се да има, но все още не съм сигурен“, каза той пред репортери в Ню Делхи, отговаряйки на въпрос относно диалога с Ислямската република.

„Постигнат е известен напредък. Дори докато говоря, работата е в ход. Има вероятност по-късно днес, утре или след няколко дни да имаме какво да кажем“, добави висшият американски дипломат, който е на посещение в Индия.