Рубио: Има напредък при преговорите с Иран

23 Май, 2026 18:25 879 11

  марко рубио
  иран
  сащ
  преговори

Очаквайте новини в близките дни, заяви държавният секретар на САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е постигнат напредък в преговорите с Иран и могат да се очакват новини през следващите няколко дни.

„Нямам никакви новини за вас в момента, но може би по-късно днес. Или може би не. Надявам се да има, но все още не съм сигурен“, каза той пред репортери в Ню Делхи, отговаряйки на въпрос относно диалога с Ислямската република.

Постигнат е известен напредък. Дори докато говоря, работата е в ход. Има вероятност по-късно днес, утре или след няколко дни да имаме какво да кажем“, добави висшият американски дипломат, който е на посещение в Индия.


  • 1 хмммм

    10 2 Отговор
    Напредък или назадък? Много лъже тоя. Сега ще излязат иранците и ще кажат че нищо такова не са говорили.

    18:28 23.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 7 Отговор
    Любен Дилов умре, ле ле лееее!😪⛪😪

    18:29 23.05.2026

  • 3 СЛАДУРИТЕ АМЕРИКАНСКИ!!!

    6 2 Отговор
    Всеки ден имат напредък, /до следващия ден/, иранците ги водят за носа като ско пен бик, цял свят им се смее, с всеки ден иранците стават по-силни!

    18:30 23.05.2026

  • 4 ха, ха, ха...

    6 2 Отговор
    "Рубио: Има напредък при преговорите с Иран"

    За кой ли път от 3 месеца насам?

    18:31 23.05.2026

  • 5 Пич

    6 1 Отговор
    Кой е този кретен с еврейската капа, къде козирува като Хитлер?!

    18:38 23.05.2026

  • 6 Мишел

    1 8 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    18:42 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В мечтите

    8 0 Отговор
    Изриееелски и краварски. Без войни не могат да съществуват, както и ако не откраднат нещо

    18:50 23.05.2026

  • 9 ДА НА ТОЗИ ПОВЕЧЕ

    3 0 Отговор
    МУ ВЯРВАМ ОТ НА ОНЯ ДЕМИ СТАРЕЦ. ТОЙ Е ВСЕ НАЗАДЪК. ВРЕМЕ Е ДА ПОСТИГНАТ СЪГЛАСИЕ ОСОБЕННО МЕ КЕФИ ЧЕ САЩ СА БИЛИ ШУТА НА НАТАНЯХУ. АКО Е ВЯРНО РАЗБИРА СЕ. ВЯРНО ЛИ Е ЧЕ ХИТЛЕР Е БИЛ ПРОНИЦАТЕЛЕН ПОНЕ ЗА ЕВРЕИТЕ.

    18:53 23.05.2026

  • 10 НАПРЕДЪК ЩЕ ИМА

    8 0 Отговор
    КОГАТО ХВАНЕТЕ НА АЯТОЛАХА СОПОЛИВИЯ.

    18:54 23.05.2026

  • 11 Ама че турбо

    8 0 Отговор
    тъп кубинец и сложил тази тюбетейка на празната си кратуна и чака факсове от всевишния.

    18:56 23.05.2026