Шолц оглави Комисията за сътрудничество със страните от Глобалния юг

Бившият германски канцлер Олаф Шолц (ГСДП) ще оглави нова комисия за насърчаване на развитието в страните от Глобалния юг. Вестник Der Tagesspiegel съобщи това, позовавайки се на източници в германския кабинет.

Създаването на така наречената „Комисия Север-Юг“ е предвидено в коалиционното споразумение между Християндемократическия съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия (ГСДП). „Ще засилим двустранните отношения със страните от Глобалния юг и ще ги разширим в глобална мрежа. За да се съсредоточим върху тези отношения, ще създадем нова Комисия Север-Юг“, се казва в споразумението.

Мандатът на комисията в момента се обсъжда. Очаква се тя да включва приблизително 20 членове, включително представители на страните от Глобалния юг. Генералният директор на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала се очаква да бъде заместник на Шолц. Очаква се членовете на комисията да бъдат официално обявени в края на юни на Конференцията за устойчиво развитие в Хамбург.