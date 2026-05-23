Шолц оглави Комисията за сътрудничество със страните от Глобалния юг

23 Май, 2026 18:53 636 2

Създаването на така наречената „Комисия Север-Юг" е предвидено в коалиционното споразумение между ХДС/ХСС и ГСДП

Шолц оглави Комисията за сътрудничество със страните от Глобалния юг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Олаф Шолц (ГСДП) ще оглави нова комисия за насърчаване на развитието в страните от Глобалния юг. Вестник Der Tagesspiegel съобщи това, позовавайки се на източници в германския кабинет.

Създаването на така наречената „Комисия Север-Юг“ е предвидено в коалиционното споразумение между Християндемократическия съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия (ГСДП). „Ще засилим двустранните отношения със страните от Глобалния юг и ще ги разширим в глобална мрежа. За да се съсредоточим върху тези отношения, ще създадем нова Комисия Север-Юг“, се казва в споразумението.

Мандатът на комисията в момента се обсъжда. Очаква се тя да включва приблизително 20 членове, включително представители на страните от Глобалния юг. Генералният директор на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала се очаква да бъде заместник на Шолц. Очаква се членовете на комисията да бъдат официално обявени в края на юни на Конференцията за устойчиво развитие в Хамбург.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    3 0 Отговор
    Тия двете фашистки партии ХДС и КДУ уж са различни, ама са част от едно и също. Този пак се насади на хубаво място, а уж вече не е на власт.

    18:55 23.05.2026

  • 2 Този

    4 0 Отговор
    така наречен бивш канцлер е възможно най-тъпия и некадърен политик. Немците се срамуват от него.

    19:21 23.05.2026

