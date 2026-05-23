Иран е предложил да отвори Ормузкия проток в замяна на компенсация от САЩ

23 Май, 2026 18:57 1 127 17

Техеран е предал две предложения на Пакистан, който посредничи в непреките преговори със САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е предложил на САЩ да отворят Ормузкия проток в замяна на компенсация от Вашингтон, съобщи саудитският телевизионен канал Al Arabiya, позовавайки се на дипломатически източници.

„Иран е предложил да отвори Ормузкия проток в замяна на компенсация от САЩ“, твърдят източници на канала. Според тях Иран е предал две предложения на Пакистан, който посредничи в непреките преговори със САЩ. Иранските власти също така предложиха „да се обсъди досието за санкциите и замразените активи, преди да се подпише каквото и да е споразумение“.

По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че ядреното досие и въпросът за отмяната на санкциите няма да бъдат разглеждани на настоящия етап от преговорите със САЩ. Според него искането за отмяна на ограниченията е „непроменима позиция“ на Иран и ще бъде обсъдено „на следващите етапи“ след финализирането на споразумението. В петък началникът на щаба на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, пристигна в Техеран като част от посредническа мисия. Той вече е провел срещи с иранския външен министър Абас Арагчи и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Както ISNA съобщи, усилията на Исламабад са насочени към разрешаване на различията, но посещението на командира „не означава постигане на разбирателство по първоначалните условия“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ, България и Румъния.

    Коментиран от #14

    18:57 23.05.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 8 Отговор
    Давайте урана аятоласи и ви оставям да дишате.
    Иначе газ до дупка.

    Коментиран от #5

    19:00 23.05.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 6 Отговор
    Пускам Биби да ви компенсира.

    Коментиран от #6, #9

    19:01 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Урана е изнесен в Пакистан и Русия.

    Коментиран от #7

    19:03 23.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Биби с шесте пръста .

    19:04 23.05.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дреме ми.
    Не ми ли го дадат, пращам Биби да ги компенсира.

    19:05 23.05.2026

  • 8 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    3 5 Отговор
    Колкото повече шават, толкова повече боли.
    Иначе Биби гръмовержеца е готов да ги компенсира.

    19:07 23.05.2026

  • 9 Биби

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Приготвил съм им няколко милиона пейджъри последен модел ​😁​😁​😁​

    19:09 23.05.2026

  • 10 ВОДИТЕ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

    7 7 Отговор
    СА ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ НА ИРАН И ОМАН. ТЪЙ ЧЕ ВСЕКИ Е ДЛЪЖЕН ДА ИМ ПЛАЩА ТАКСИ КАТО Е ЗА СУЕЦКИЯ И ПАНАМСКИЯ КАНАЛ.

    Коментиран от #17

    19:12 23.05.2026

  • 11 Тексаските

    4 3 Отговор
    Кравари пари не дават, те са наследници на мародери и само пиратстват и грабят. А в съюз с евреите освен изтребление на иранския народ и геноцид над мюсюлманите нищо друго няма да се случи.

    Коментиран от #13

    19:25 23.05.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 1 Отговор
    Общият размер на замразените ирански активи в чуждестранни банки варира между 200 и 220 милиарда долара, по данни на различни международни институции. Тези средства са блокирани в множество държави (включително САЩ, Южна Корея, Ирак и др.) в резултат на тежки международни икономически санкции.

    Ние ша са компенсираме с.тия пари.

    19:25 23.05.2026

  • 13 Учат са от

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тексаските":

    Путин....за изтреблението.

    19:26 23.05.2026

  • 14 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ние искаме компенсация за 45 години комунизъм от съветския съюз, плюс репарации от всв.

    19:53 23.05.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Давайте урана.
    И пращам Биби да ви компенсира.

    19:59 23.05.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Давайте урана.
    Иначе ша гледате запорираните 220 милиарда $$$ през кривия макарон.

    20:01 23.05.2026

  • 17 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ВОДИТЕ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК":

    Кой ша плаща като пролива е ЗАТАПЕН.

    20:08 23.05.2026

