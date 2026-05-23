Иран е предложил на САЩ да отворят Ормузкия проток в замяна на компенсация от Вашингтон, съобщи саудитският телевизионен канал Al Arabiya, позовавайки се на дипломатически източници.
„Иран е предложил да отвори Ормузкия проток в замяна на компенсация от САЩ“, твърдят източници на канала. Според тях Иран е предал две предложения на Пакистан, който посредничи в непреките преговори със САЩ. Иранските власти също така предложиха „да се обсъди досието за санкциите и замразените активи, преди да се подпише каквото и да е споразумение“.
По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че ядреното досие и въпросът за отмяната на санкциите няма да бъдат разглеждани на настоящия етап от преговорите със САЩ. Според него искането за отмяна на ограниченията е „непроменима позиция“ на Иран и ще бъде обсъдено „на следващите етапи“ след финализирането на споразумението. В петък началникът на щаба на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, пристигна в Техеран като част от посредническа мисия. Той вече е провел срещи с иранския външен министър Абас Арагчи и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Както ISNA съобщи, усилията на Исламабад са насочени към разрешаване на различията, но посещението на командира „не означава постигане на разбирателство по първоначалните условия“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
18:57 23.05.2026
2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Иначе газ до дупка.
Коментиран от #5
19:00 23.05.2026
3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #6, #9
19:01 23.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Урана е изнесен в Пакистан и Русия.
Коментиран от #7
19:03 23.05.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Биби с шесте пръста .
19:04 23.05.2026
7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Дреме ми.
Не ми ли го дадат, пращам Биби да ги компенсира.
19:05 23.05.2026
8 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Иначе Биби гръмовержеца е готов да ги компенсира.
19:07 23.05.2026
9 Биби
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Приготвил съм им няколко милиона пейджъри последен модел 😁😁😁
19:09 23.05.2026
10 ВОДИТЕ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК
Коментиран от #17
19:12 23.05.2026
11 Тексаските
Коментиран от #13
19:25 23.05.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Ние ша са компенсираме с.тия пари.
19:25 23.05.2026
13 Учат са от
До коментар #11 от "Тексаските":Путин....за изтреблението.
19:26 23.05.2026
14 Ха,ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ние искаме компенсация за 45 години комунизъм от съветския съюз, плюс репарации от всв.
19:53 23.05.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
И пращам Биби да ви компенсира.
19:59 23.05.2026
16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Иначе ша гледате запорираните 220 милиарда $$$ през кривия макарон.
20:01 23.05.2026
17 Я пъ тоа
До коментар #10 от "ВОДИТЕ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК":Кой ша плаща като пролива е ЗАТАПЕН.
20:08 23.05.2026