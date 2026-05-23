Украински дронове поразили осем работнически автобуса на АЕЦ "Запорожие"
Украински дронове поразили осем работнически автобуса на АЕЦ "Запорожие"

23 Май, 2026 18:59, обновена 23 Май, 2026 19:03 1 266 25

В атаката участвали най-малко десет безпилотни апарати, съобщават от централата

Украински дронове поразили осем работнически автобуса на АЕЦ "Запорожие"
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко десет украински дрона са атакували транспортния цех на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), съобщи пресслужбата на централата.

„Атаката повреди осем автобуса, използвани за превоз на персонала на Запорожката АЕЦ. За щастие, никой не е пострадал“, се казва в публикация в Telegram.

Пресслужбата добави, че ситуацията остава изключително напрегната и интензивността на атаките не намалява. Както служителите по безопасност на атомната централа, така и всички жители на Енергодар са под постоянен психологически натиск.

Запорожката АЕЦ се намира на левия бряг на река Днепър, близо до Енергодар. Това е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, с шест енергоблока с мощност един гигават.

През октомври 2022 г. тя премина под контрола на руски специалисти. Производството на електроенергия в енергоблоковете беше спряно през септември 2022 г. и те са в режим на студено спиране от април 2024 г.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Даже и копейките ги е срам от него

    16 37 Отговор
    Путлер - най-големият срам в човешката история

    Коментиран от #9

    19:04 23.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    Коментиран от #4

    19:04 23.05.2026

  • 3 каква комедия

    11 34 Отговор
    Пусин нападна Украйна, Пусин се скри, сега няма кой да защити ватата от войната, която бункерният им лидер започна

    19:05 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БРИТАНЦИТЕ

    32 9 Отговор
    Яко ескалират войната.

    Коментиран от #7, #23

    19:06 23.05.2026

  • 6 Психолога

    14 28 Отговор
    Путин е невменяем инфантил

    Коментиран от #14

    19:07 23.05.2026

  • 7 ФАКТ

    13 27 Отговор

    До коментар #5 от "БРИТАНЦИТЕ":

    Британците направо бършат пода с калните вати.

    Коментиран от #22

    19:07 23.05.2026

  • 8 Путин до копейките

    10 15 Отговор
    Не можем да помогнам, Сорос не ни дава.

    19:08 23.05.2026

  • 9 Крум Страшни главореза

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "Даже и копейките ги е срам от него":

    СКОРО...СКОРО к УКРА нема да остане!

    19:14 23.05.2026

  • 10 Мишел

    9 13 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    19:15 23.05.2026

  • 11 АБЕ КО СТААА

    13 7 Отговор
    С АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ НА УКРАЙНА
    НЕКОЙ И ДРУГ ИСКАНДЕР В БЛИЗОСТ ША Е МНОО ПОЛЕЗЕН

    19:18 23.05.2026

  • 12 Баце

    18 8 Отговор
    Тия киевски терористи са за изтребване.

    19:20 23.05.2026

  • 13 00014

    17 8 Отговор
    Виновен е Путин, че се ослушва като гърмян замък. Олигарсите му го държат за топките, защото парите им са на запад. А той вместо да удари яко и да прекъсне всички снабдителни линии си играе на Лидер, и жертва живота на бедняците отишли за някоя рубла.

    Коментиран от #17, #25

    19:21 23.05.2026

  • 14 урко

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Психолога":

    Да не ти е баща))))

    19:24 23.05.2026

  • 15 аz СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    Извънредно!Ракетен удар на ВСУ по Белгородска област.Очакваме подробности.

    19:28 23.05.2026

  • 16 Мишел

    13 6 Отговор
    Украйна губи войната по целия фронт и премина изцяло на терористични акции, с които провокира жесток отговор. Атаките срещу мирни жители са военни престъпления и извършителите от ВСУ ще бъдат наказани като военнопрестъпници. Следват тежки руски удари по военни обекти и по украинските власти..

    19:29 23.05.2026

  • 17 Зелена Хайверия

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "00014":

    Една от "снабдителните линии" е през Гърция, Тутууландия, Румъния и Молдова. Когато янките тръгнат да се изтеглят експресно, залягайте.

    19:31 23.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор
    Укр....и се би.ха с местни в центъра на .... Букурещ ❗
    ПО ПЕЙКИ, теА ли
    у к р о у р о д и пазят Еврова ве❗

    Коментиран от #21

    19:35 23.05.2026

  • 20 зеленаж

    2 6 Отговор
    Голяма гордост!

    19:39 23.05.2026

  • 21 И ти кво направИ?

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Фана ли се за поляците?

    Коментиран от #24

    19:42 23.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "И ти кво направИ?":

    Що питаш🤔❓
    Ти така ли правиш обикновено🤔❓

    20:05 23.05.2026

  • 25 признавам

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "00014":

    Един ден, на Путин ще му се наложи да отговори на тези въпроси.
    Аз бих отишъл дори по-надалеч - Путин трябваше да разпореди унижожаване на логистичните центрове покрай границата в Полша. Никакъв член 5, никой нямаше да задейства, но целия този цирк с доставки за Украйна щеше да е приключил още в началото. Когато заплашваш, трябва и да удариш, иначе тия отстрани започват глупаво да с вярват и да правят още по-големи магарии.
    Меко казано, Путин трябваше да управлява ескалацията, а не да оставя тази инициатива на господарите от ЕС. Вярно е, че Русия и сега има начин да постави ЕС до стената, но защо му трябва да е по трудния начин, като можеше да е по лесния.

    20:50 23.05.2026

