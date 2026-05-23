Украински дронове поразили осем работнически автобуса на АЕЦ "Запорожие"

Най-малко десет украински дрона са атакували транспортния цех на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), съобщи пресслужбата на централата.
„Атаката повреди осем автобуса, използвани за превоз на персонала на Запорожката АЕЦ. За щастие, никой не е пострадал“, се казва в публикация в Telegram.
Пресслужбата добави, че ситуацията остава изключително напрегната и интензивността на атаките не намалява. Както служителите по безопасност на атомната централа, така и всички жители на Енергодар са под постоянен психологически натиск.
Запорожката АЕЦ се намира на левия бряг на река Днепър, близо до Енергодар. Това е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, с шест енергоблока с мощност един гигават.
През октомври 2022 г. тя премина под контрола на руски специалисти. Производството на електроенергия в енергоблоковете беше спряно през септември 2022 г. и те са в режим на студено спиране от април 2024 г.
