Аномалия беше открита по време на тестов полет на Starship в САЩ

Федералната авиационна администрация (FAA) откри аномалия, включваща ракетен ускорител, по време на тест на космическия кораб Starship. Той се върна на Земята през нощта след полета. Мисията беше 12-ият тест на превозното средство, но първият за значително преработен дизайн (Версия 3). Ракетата изстреля за първи път от новата стартова площадка на космодрума Starbase в Тексас.
„FAA е наясно с аномалия, възникнала по време на 12-ия полет на SpaceX Starship, изстрелян в Тексас на 22 май. Аномалията е засегнала Super Heavy ускорителя по време на неговия завой над Американския залив“, се казва на уебсайта на FAA.
Според FAA, отломки от ускорителя са паднали в опасна зона. Няма съобщения за пострадали или материални щети. FAA ще оцени ситуацията по-късно. Следващото изстрелване на Starship е било отлагано няколко пъти. В четвъртък главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск обяви, че полетът е отменен в последния момент поради технически проблеми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
Коментиран от #5
13:15 23.05.2026
2 Владимир Путин, президент
Но никакви дронове, никва Украйна ☝️
13:27 23.05.2026
3 Овчар
13:28 23.05.2026
4 Без име
Коментиран от #7
13:28 23.05.2026
5 Юрий Гагарин, космонавт
До коментар #1 от "Хипотетично":Не е проблема дали са совалки, еднократни, многократни ускорители. Безопасно е когато руснака си седи домой - не лети, не напада и не пипва нищо различно от мотика ☝️😁
Коментиран от #10, #13, #17
13:31 23.05.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
13:33 23.05.2026
7 Руска Рускова, руска русофилка
До коментар #4 от "Без име":Истински русофиль - първо спират интернета, а сега искат спрат неудобните коментари.
Cocи сосиска xyecoc 😄😄😄
13:41 23.05.2026
8 селянин със цървули
Коментиран от #12, #14
13:48 23.05.2026
9 писарката откри аномалия
а
откри бъг в софтуера
13:50 23.05.2026
10 Беган бързо на БИЛА-та
До коментар #5 от "Юрий Гагарин, космонавт":че контейнерите са на промоция.
И дори можеш да се хвърлиш в един, какъвто си 6ооклук.
13:50 23.05.2026
11 1111
13:52 23.05.2026
12 Къв е тоа американски залив???
До коментар #8 от "селянин със цървули":не и се сърдете на женицата
макар често да допуска грешки като с аномалията
то затова и по рядко нацъква пълнежи от миче, събче, венка, павка, анатоли
13:53 23.05.2026
13 1111
До коментар #5 от "Юрий Гагарин, космонавт":Аве, грешиш - те сега са с реактивни хиперзвукови балистични ... мотики.
13:54 23.05.2026
14 1111
До коментар #8 от "селянин със цървули":Аве, нали бай Тръмпи промени географията, ти не знайш ли?
13:56 23.05.2026
15 Еми…
Да беше млад шип, друго.
14:13 23.05.2026
16 омъскаряване
14:28 23.05.2026
17 Гробар
До коментар #5 от "Юрий Гагарин, космонавт":Кравите са пълни дупки в космическите технологии.
14:34 23.05.2026
18 Мишел
14:45 23.05.2026
19 оня с коня
15:02 23.05.2026
20 Дзак
15:51 23.05.2026
21 хахаха
17:35 23.05.2026