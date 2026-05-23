Аномалия беше открита по време на тестов полет на Starship в САЩ

23 Май, 2026 13:11 2 449 21

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Федералната авиационна администрация (FAA) откри аномалия, включваща ракетен ускорител, по време на тест на космическия кораб Starship. Той се върна на Земята през нощта след полета. Мисията беше 12-ият тест на превозното средство, но първият за значително преработен дизайн (Версия 3). Ракетата изстреля за първи път от новата стартова площадка на космодрума Starbase в Тексас.

„FAA е наясно с аномалия, възникнала по време на 12-ия полет на SpaceX Starship, изстрелян в Тексас на 22 май. Аномалията е засегнала Super Heavy ускорителя по време на неговия завой над Американския залив“, се казва на уебсайта на FAA.

Според FAA, отломки от ускорителя са паднали в опасна зона. Няма съобщения за пострадали или материални щети. FAA ще оцени ситуацията по-късно. Следващото изстрелване на Starship е било отлагано няколко пъти. В четвъртък главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск обяви, че полетът е отменен в последния момент поради технически проблеми.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    15 3 Отговор
    Може да се окаже , че отново след опита със совалките, еднократните ускорители да са по-безопасни и по-евтини.

    Коментиран от #5

    13:15 23.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    8 20 Отговор
    Докладваха ми отломки от Старшип са паднали над Новоросийск и взривили няква рафинерия !!!
    Но никакви дронове, никва Украйна ☝️

    13:27 23.05.2026

  • 3 Овчар

    11 3 Отговор
    Аномалията е че болшинството от кадърните учени вече не са на страната на правителствата и техните пинчери и на тях им бактиса..!

    13:28 23.05.2026

  • 4 Без име

    15 3 Отговор
    Предлагам на факти.бг да не допуска повече от един коментар от един ip адрес, защото тук един и същ луд пише с 20 имена. Олеквате.

    Коментиран от #7

    13:28 23.05.2026

  • 5 Юрий Гагарин, космонавт

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Не е проблема дали са совалки, еднократни, многократни ускорители. Безопасно е когато руснака си седи домой - не лети, не напада и не пипва нищо различно от мотика ☝️😁

    Коментиран от #10, #13, #17

    13:31 23.05.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    9 4 Отговор
    Зарад туй "амерекански залив" се е объркала ракетата деа!

    13:33 23.05.2026

  • 7 Руска Рускова, руска русофилка

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Истински русофиль - първо спират интернета, а сега искат спрат неудобните коментари.
    Cocи сосиска xyecoc 😄😄😄

    13:41 23.05.2026

  • 8 селянин със цървули

    13 2 Отговор
    Къв е тоа американски залив???? Знам че там има Мексикански за американски май не съм чувал???!!!!🫤🫤🫤

    Коментиран от #12, #14

    13:48 23.05.2026

  • 9 писарката откри аномалия

    5 2 Отговор
    не откри аномалия
    а
    откри бъг в софтуера

    13:50 23.05.2026

  • 10 Беган бързо на БИЛА-та

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Юрий Гагарин, космонавт":

    че контейнерите са на промоция.
    И дори можеш да се хвърлиш в един, какъвто си 6ооклук.

    13:50 23.05.2026

  • 11 1111

    6 1 Отговор
    Това категорично съм сигурен, че е писано от малооумен...

    13:52 23.05.2026

  • 12 Къв е тоа американски залив???

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "селянин със цървули":

    не и се сърдете на женицата
    макар често да допуска грешки като с аномалията
    то затова и по рядко нацъква пълнежи от миче, събче, венка, павка, анатоли

    13:53 23.05.2026

  • 13 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Юрий Гагарин, космонавт":

    Аве, грешиш - те сега са с реактивни хиперзвукови балистични ... мотики.

    13:54 23.05.2026

  • 14 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "селянин със цървули":

    Аве, нали бай Тръмпи промени географията, ти не знайш ли?

    13:56 23.05.2026

  • 15 Еми…

    5 1 Отговор
    толкова от един стар шип.
    Да беше млад шип, друго.

    14:13 23.05.2026

  • 16 омъскаряване

    5 1 Отговор
    Аномалията е че изобщо е полетял този "старшип" 😉

    14:28 23.05.2026

  • 17 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Юрий Гагарин, космонавт":

    Кравите са пълни дупки в космическите технологии.

    14:34 23.05.2026

  • 18 Мишел

    4 1 Отговор
    Аномалия с отломки.

    14:45 23.05.2026

  • 19 оня с коня

    1 2 Отговор
    каквиБОКЛУЦИ неграмотни пишат статий от които нищо не разбират ама гладни и за парче хляб все някакваГЛУПОСТ ЩЕ СЪЧИНЯТ

    15:02 23.05.2026

  • 20 Дзак

    1 0 Отговор
    Нищо не се разбира. Излетяла ли е или старта е отложен. Как тогава е станала аномалия?

    15:51 23.05.2026

  • 21 хахаха

    5 0 Отговор
    гледах "аномалията" току-що...приводни се и гръмна така, че от него нищо не остана...

    17:35 23.05.2026