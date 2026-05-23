Аномалия беше открита по време на тестов полет на Starship в САЩ

Федералната авиационна администрация (FAA) откри аномалия, включваща ракетен ускорител, по време на тест на космическия кораб Starship. Той се върна на Земята през нощта след полета. Мисията беше 12-ият тест на превозното средство, но първият за значително преработен дизайн (Версия 3). Ракетата изстреля за първи път от новата стартова площадка на космодрума Starbase в Тексас.

„FAA е наясно с аномалия, възникнала по време на 12-ия полет на SpaceX Starship, изстрелян в Тексас на 22 май. Аномалията е засегнала Super Heavy ускорителя по време на неговия завой над Американския залив“, се казва на уебсайта на FAA.

Според FAA, отломки от ускорителя са паднали в опасна зона. Няма съобщения за пострадали или материални щети. FAA ще оцени ситуацията по-късно. Следващото изстрелване на Starship е било отлагано няколко пъти. В четвъртък главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск обяви, че полетът е отменен в последния момент поради технически проблеми.