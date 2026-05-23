Иран предлага спиране на обогатяването на уран над 3,6% за 10 години

По време на непреки разговори със САЩ, Иран е предложил спиране на обогатяването на уран над 3,6% за 10 години. Това беше съобщено от саудитския телевизионен канал Ал Хадат.

Според техните източници, „Иран е предложил спиране на обогатяването на уран над 3,6% за 10 години“. Освен това, Техеран е изразил готовност да „смесва уран, обогатен над 20% на вътрешния пазар“.