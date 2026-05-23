Иран предлага спиране на обогатяването на уран над 3,6% за 10 години

По време на непреки разговори със САЩ, Иран е предложил спиране на обогатяването на уран над 3,6% за 10 години. Това беше съобщено от саудитския телевизионен канал Ал Хадат.
Според техните източници, „Иран е предложил спиране на обогатяването на уран над 3,6% за 10 години“. Освен това, Техеран е изразил готовност да „смесва уран, обогатен над 20% на вътрешния пазар“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #2
18:20 23.05.2026
2 Българин
До коментар #1 от "оня с коня":Силата на Иран идва от Исляма. Ние сме безбожници и си плащаме за това!
18:36 23.05.2026
3 Спецназ
БоНби даже и при такива количерства ни махнаха гроздето и черешите от нашите насаждения за 20 години след атаките в Югославия. Факт!
Кое как черешите в Кюстендил немат оправяне и след 20 години, Баце! ФАКТ!
18:40 23.05.2026
4 макак бе 3,6%
19:30 23.05.2026
5 Иранците
Иначе ционистите няма да ги оставят на мира никога.
20:13 23.05.2026
6 Никой
20:15 23.05.2026