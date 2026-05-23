САЩ са заинтересовани от съвместно производство на оръжия с Индия

САЩ виждат голям потенциал за съвместно производство на отбранителна техника в Индия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на четиридневно посещение в Индия, заяви това в интервю за News18.

„Що се отнася до съвместното производство, това би бил идеален вариант. Разбира се, това е област, която все още трябва да развиваме, но това би бил идеалният сценарий, тъй като Индия има огромен потенциал“, отбеляза държавният секретар. „Тя разполага с висококвалифицирана работна сила и знам, че нашите компании проявяват голям интерес към установяване на производство тук.“

Според Рубио „това се отнася не само за САЩ и Индия, но и за много други страни по света – има належаща нужда от развитие на отбранителна индустриална база“. „И вярвам, че Индия би могла да направи наистина огромен принос към този процес“, добави той.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че страната му възнамерява да разреши иранския проблем „по един или друг начин“, но в момента се стреми към дипломация.

„Президентът Доналд Тръмп винаги предпочита да решава подобни проблеми чрез дипломатически споразумения и това е, върху което работим сега, но този въпрос, както президентът може би е заявил ясно, ще бъде решен по един или друг начин“, каза той, говорейки пред репортери в посолството на САЩ в Ню Делхи. Предаването беше излъчено от Fox News.

„Надяваме се, че това ще стане по дипломатически път, това е, върху което работим, и може би в някакъв момент по време на посещението ми в Индия ще има какво да се обсъди тук по тази тема“, добави водещият американски дипломат.

САЩ се надяват скоро да финализират търговско споразумение с Индия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това в интервю за News18, докато беше на четиридневно посещение в Индия.

„Надяваме се, че много скоро ще можем да финализираме търговско споразумение, което ще направи и двете ни страни по-силни“, каза той.

По отношение на отношенията с Индия като цяло, Рубио отбеляза, че Вашингтон търси нови области за развитие на сътрудничеството. „Ясно е, че имаме много общи неща. Индийските компании правят значителни инвестиции в американската икономика, така че виждам това посещение, наред с други неща, като продължение на нашата работа, като по-нататъшно развитие на основата, която вече имаме, и напредъка, който постигнахме само през последната година и половина“, отбеляза той.

Ню Делхи и Вашингтон преговарят за всеобхватно търговско споразумение от февруари 2025 г., което предвижда увеличаване на двустранната търговия до 500 млрд. USD до 2030 г.

Към момента Индия и САЩ са завършили първата част от търговското споразумение. Неговите разпоредби трябваше да бъдат превърнати в правен документ, който двете страни планираха да подпишат през март, но това все още не се е случило.