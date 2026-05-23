СТРАНА.ua: Нараства напрежението между Зеленски и Буданов

Напрежението между украинския лидер Володимир Зеленски и началника на кабинета му Кирил Буданов нараства поради политическите амбиции на Буданов, съобщи СТРАНА.ua в своя Telegram канал.

„Източници потвърждават, че нараства напрежението между Зеленски и Буданов, който не крие политическите си амбиции и води активна информационна кампания“, заявява изданието.

В същото време източниците на изданието смятат за малко вероятно назначаването на Буданов за главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), слухове за които наскоро се появиха в украинските политически среди. Това е така, защото на тази позиция той би имал по-големи възможности за пиар.

В края на април депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк заяви, че в украинското правителство настъпва разкол. Според парламентаря Володимир Зеленски и неговият близък кръг се опитват да попречат на Буданов да придобие влияние.

Според източници на Железняк, лица, близки до украинския лидер, са провалили планирана среща между ръководителя на президентската администрация и ръководителите на парламентарните комисии от „Слуга на народа“, ръководството на парламентарната група и областните губернатори.