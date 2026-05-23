СТРАНА.ua: Нараства напрежението между Зеленски и Буданов
23 Май, 2026 18:53, обновена 23 Май, 2026 18:58 1 723 31

Началникът на президентския кабинет не криел политическите си амбиции

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението между украинския лидер Володимир Зеленски и началника на кабинета му Кирил Буданов нараства поради политическите амбиции на Буданов, съобщи СТРАНА.ua в своя Telegram канал.

„Източници потвърждават, че нараства напрежението между Зеленски и Буданов, който не крие политическите си амбиции и води активна информационна кампания“, заявява изданието.

В същото време източниците на изданието смятат за малко вероятно назначаването на Буданов за главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), слухове за които наскоро се появиха в украинските политически среди. Това е така, защото на тази позиция той би имал по-големи възможности за пиар.

В края на април депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк заяви, че в украинското правителство настъпва разкол. Според парламентаря Володимир Зеленски и неговият близък кръг се опитват да попречат на Буданов да придобие влияние.

Според източници на Железняк, лица, близки до украинския лидер, са провалили планирана среща между ръководителя на президентската администрация и ръководителите на парламентарните комисии от „Слуга на народа“, ръководството на парламентарната група и областните губернатори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    Петер Мадяр нанесе тежък удар на Украйна.Забрани вноса на стоки от Украйна.

    Коментиран от #16

    19:00 23.05.2026

  • 2 хмммм

    16 7 Отговор
    И двамата са би. Типично за фашисти!

    19:01 23.05.2026

  • 3 Зельонска

    16 9 Отговор
    - На Зелю му е седем сантиметра, а на Буданов - осем! Моето напрежение нараства най много с тези смотаняци късаци!
    Ах , какая беда...!!!

    Коментиран от #11, #12, #13

    19:01 23.05.2026

  • 4 Гост

    16 3 Отговор
    Надпреварата между двамата е кой да открадне повече. Но наближава момента когато по-хитрия ще офейка с парите, а останалия ще опере пешкира и евентуално ще намаже въжето или куршума.

    19:02 23.05.2026

  • 5 Мурка

    11 3 Отговор
    Не разбрах за алтън КЕНЕФ ли иде реч

    19:04 23.05.2026

  • 6 Горски

    16 10 Отговор
    Нагло, по-нагло, най-нагло, супер нагло, ултра нагло, украинец. Кога най-накрая тия мръсни безродници ще разберат простата истина - никой за нищо не им е длъжен. Не, те не водят, нашата война, водят своята война, за която сами са си виновни, а ние даже им помагаме. Николай Азаров, когато направи много сериозен анализ, че само от предприсъединителен Договор към ЕС, Укр. ще загуби 200 млрд. долара и отказа при подобни загуби за икономиката въпросните условия на ЕС. За разлика от нашата Куневица и Костов. Този беше поводът за "Майдана" в Укр. и последвалите събития. Западът винаги ограбва по-малките ако не може следват революции и военни конфликти. А коментарите на германските граждани в германските медии са, че не желаят каквото и да било членство на Украйна в ЕС - нито асоциирано, нито никакво. Искат единствено тоя престъпник да спре войната и да си прибере бежанците, които не само източват социалната им система, но по-ранните скоро ще могат и да поискат гражданство.

    Коментиран от #14

    19:06 23.05.2026

  • 7 ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС

    6 5 Отговор
    ИДВА МОМЕНТА В КОЙТО ПРЕЗИДЕНТА ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА ЩЕ ГИ ПРИКЛЮЧИ С ЕДИН ЗАМАХ. ЕВРОДЖЕНДЪРТИ ДА КУПУВАТ ПУКАНКИ И ДА ГЛЕДАТ. НАРКОМАНА ЩЕ СЕ НАЙГРАЕ НАКРАЯ.

    Коментиран от #18, #25

    19:10 23.05.2026

  • 8 Дедо ти

    8 5 Отговор
    Украински канабилизъм...

    19:14 23.05.2026

  • 9 Механик

    4 5 Отговор
    Пирът на вампирите вече свършва и плъшоците ще си прегризат гушките за последните трошици.

    Коментиран от #20

    19:17 23.05.2026

  • 10 И тримата са подходящи

    5 3 Отговор
    кандидати за президент - Буданов, Залужни и Зеленски. Народът ще реши кой ще бъде.

    19:18 23.05.2026

  • 11 бивша г- жа Путина

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Зельонска":

    А на Путин е 3 см и затова се разведах с него.

    19:20 23.05.2026

  • 12 ПОТЪРПЕВША

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зельонска":

    Защо ти отнема половин час за да го намериш?

    19:20 23.05.2026

  • 13 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зельонска":

    Важнато е, че няма някой да е избил повече вати от тях, а ти им го мери със зурлата си изгнила!

    19:21 23.05.2026

  • 14 Дърт пръдльооо мухлясал

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Не ти ли вече стана ясно ,че Украйна не е предназначена за Русия?

    Коментиран от #21

    19:25 23.05.2026

  • 15 Горски

    6 3 Отговор
    Зеленски и Буданов са ужаса на калния бункер, ботокса не е излизала от мазето от 3 месеца, като изключим привикването при нотариуса в Китай да прехвърля Сибир!

    19:25 23.05.2026

  • 16 Лелееее

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този пак се изгоди обилно

    19:26 23.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Всички операции в тила са на Буданов, той налага санкциите на блатната федерация, а Мадяр ги изпълнява, благодарение на него аркохолиците нямат топливо!

    Коментиран от #30

    19:28 23.05.2026

  • 18 Дърт пръдльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС":

    КАЖИ КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ?

    19:28 23.05.2026

  • 19 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    6 3 Отговор
    Боли ме шалтера за дворцовите борби на мафиотите в най-корумпираната държава в света, Бандеростан.
    Който има особени чувства към тия, трябва да се обърне към нашата клиника.

    Коментиран от #22

    19:32 23.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ганьоооо

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Смеят ли близките на такъв болен да го поверят на толкова изветряп

    19:36 23.05.2026

  • 23 Не,не ми ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    НО РУСИЯ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ГО ЯДЕ!

    19:38 23.05.2026

  • 24 Бууухахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Смешник,Русия вече го яде

    19:40 23.05.2026

  • 25 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС":

    В Русия вече никой не се страхува от "президента на всички времена",ОТКРИТО ГОВОРЯТ СРЕЩУ НЕГО.

    19:44 23.05.2026

  • 26 Хвани единия, удари другия

    0 0 Отговор
    Правят си сметки без кръчмаря!
    Пък и не знаят дали след войната, ще се окажат ненужно живи за МИ-6

    Коментиран от #27

    20:21 23.05.2026

  • 27 Поне златните им тоалетни

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хвани единия, удари другия":

    ще останат!
    Ако и тях не преберат руснаците върху танковете си, както порцелановите:)

    20:24 23.05.2026

  • 28 Напечено, чак запечено

    0 0 Отговор
    От напрежението, някой от двамата да не вземе да се изтърве в гащята само

    20:26 23.05.2026

  • 29 Артилерист

    4 1 Отговор
    Как е възможно тези хунтаджии да отговарят на критериите за приемане в ЕС? Или по-важно е да покриват показателите на Урсула и Кая, които се разтапят пред клоуна, а ще съдят Путин...

    20:26 23.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Янко

    0 0 Отговор
    Зеленясалия Сопол започва да губи почва под краката си. Ще яде Орешник.

    20:44 23.05.2026

