Броят на загиналите в Старобилск в резултат на нападението на украинските въоръжени сили нарасна до 18

Администрацията на ЛНР публикува списък с имената на 17 от жертвите при удара срещу професионалния колеж на Луганския педагогически университет.

Публикуван е и списък с 43-мата ранени, както и имената на четирима изчезнали.

„Телата на още двама души бяха извадени от развалините. Общо 60 души са пострадали, 18 от които са загинали“, се казва в изявлението.

В нощта на 22 май украински дронове атакуваха сграда на колеж и общежитие в Старобелск, ЛНР. Общежитието, в което са били настанени 86 деца, се е срутило частично.

Кремъл нарече атаката „чудовищна“. Междувременно активисти за правата на човека призоваха ООН да признае удара по общежитието за военно престъпление, а Следствения комитет да започне разследване за тероризъм.

Както съобщи пресслужбата на руското Министерство на образованието на 23 май, студентите са прехвърлени на дистанционно обучение във връзка с инцидента.

Въоръжените сили на Украйна заявиха, че са нанесли удар по военни цели, отричайки умишлено таргетиране на цивилни граждани.

Официален Киев последователно заявява, че за разлика от руските сили, ВСУ не атакуват умишлено мирно население и гражданска инфраструктура.

В Белгородска област петима мъже и една жена са ранени при атаки на украинските въоръжени сили срещу село Борисовка. Пострадалите получават медицинска помощ, съобщи регионалната оперативна група.

„Актуализирана информация за жертвите в резултат на ракетната атака срещу село Борисовка в Борисовска област. Един мъж е получил рана в подмишницата, двама други са получили осколкови рани в различни части на тялото. Войник от „Орлан“ и друга жена са диагностицирани с акупунктурни наранявания. Мъж е получил акупунктурна травма от удар на дрон FPV върху автомобил“, съобщи оперативната група.