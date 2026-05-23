Новини
Свят »
Русия »
Загиналите при удара на ВСУ в Старобилск вече са 18, издирват още четирима
  Тема: Украйна

Загиналите при удара на ВСУ в Старобилск вече са 18, издирват още четирима

23 Май, 2026 18:41, обновена 23 Май, 2026 19:38 1 515 51

  • старобилск-
  • общежитие-
  • загинали-
  • удар-
  • дронове

Броят на ранените е 43-ма

Загиналите при удара на ВСУ в Старобилск вече са 18, издирват още четирима - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите в Старобилск в резултат на нападението на украинските въоръжени сили нарасна до 18

Администрацията на ЛНР публикува списък с имената на 17 от жертвите при удара срещу професионалния колеж на Луганския педагогически университет.

Още новини от Украйна

Публикуван е и списък с 43-мата ранени, както и имената на четирима изчезнали.

„Телата на още двама души бяха извадени от развалините. Общо 60 души са пострадали, 18 от които са загинали“, се казва в изявлението.

В нощта на 22 май украински дронове атакуваха сграда на колеж и общежитие в Старобелск, ЛНР. Общежитието, в което са били настанени 86 деца, се е срутило частично.

Кремъл нарече атаката „чудовищна“. Междувременно активисти за правата на човека призоваха ООН да признае удара по общежитието за военно престъпление, а Следствения комитет да започне разследване за тероризъм.

Както съобщи пресслужбата на руското Министерство на образованието на 23 май, студентите са прехвърлени на дистанционно обучение във връзка с инцидента.

Въоръжените сили на Украйна заявиха, че са нанесли удар по военни цели, отричайки умишлено таргетиране на цивилни граждани.

Официален Киев последователно заявява, че за разлика от руските сили, ВСУ не атакуват умишлено мирно население и гражданска инфраструктура.

В Белгородска област петима мъже и една жена са ранени при атаки на украинските въоръжени сили срещу село Борисовка. Пострадалите получават медицинска помощ, съобщи регионалната оперативна група.

„Актуализирана информация за жертвите в резултат на ракетната атака срещу село Борисовка в Борисовска област. Един мъж е получил рана в подмишницата, двама други са получили осколкови рани в различни части на тялото. Войник от „Орлан“ и друга жена са диагностицирани с акупунктурни наранявания. Мъж е получил акупунктурна травма от удар на дрон FPV върху автомобил“, съобщи оперативната група.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитринчо

    25 56 Отговор
    Повечко са .Още кадировци има да вадят.

    Коментиран от #3, #25

    18:52 23.05.2026

  • 2 Бравооооо!

    22 53 Отговор
    Другия път повече!

    Коментиран от #24, #31

    18:54 23.05.2026

  • 3 ухльоф

    41 14 Отговор

    До коментар #1 от "Димитринчо":

    На видеата са деца!

    Коментиран от #6

    18:54 23.05.2026

  • 4 Аз съм веган

    22 29 Отговор
    В Москва трябва да млатят. Докато не им дойде ъкъла

    Коментиран от #33

    18:55 23.05.2026

  • 5 Мишел

    23 30 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    Коментиран от #22

    18:55 23.05.2026

  • 6 Мунчо

    14 22 Отговор

    До коментар #3 от "ухльоф":

    Тия с брадитите ли?

    18:56 23.05.2026

  • 7 Цвете

    23 31 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА Е ГОЛЯМА. НО, КОЙ И ЗАЩО ЗАПОЧНА ВОЙНАТА ПРЕДИ 5 ГОДИНИ? ЗАЩО ДА УМИРАТ МЛАДИТЕ, НА КОИТО ЖИВОТА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА?! ПУТИН ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ГЕНОЦИДА ,КОЙТО ПРЕДИЗВИКА.😠🤔👎😠🫡

    Коментиран от #26

    18:56 23.05.2026

  • 8 Швейк

    24 33 Отговор
    Идиотската война на Путин донесе най много мъки и страдания на самата Русия

    Коментиран от #17

    18:56 23.05.2026

  • 9 ЗА СРАВНЕНИЕ

    45 15 Отговор
    БУЧА
    УБИТИТЕ ПУШАТ
    СПИСЪК С ЖЕРТВИТЕ ЛИПСВА
    ЗАПАДНИТЕ ЖУРНАЛЯ ВИЯТ КАТ ЧАКАЛИ
    СТАРОБИЛСК
    УБИТИТЕ НЕ ПУШАТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ СА
    СПИСЪКА Е ПУБЛИКУВАН
    ПОКАНЕНИТЕ НА МЯСТО ЗАПАДНИ ЖУРНАЛИСТИ МЪЛЧАТ КАТ НАС....РАНИ
    ИЗВОД
    НАЛЕЖАЩА Е ПРЕРАБОТКАТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО НА ЦЕНТЪРА НА КИЕВ

    18:57 23.05.2026

  • 10 Лукашенко

    12 29 Отговор
    Руснаците са заглушили дрон, който се е разбил в сгадата.

    18:57 23.05.2026

  • 11 КОЙ ДА ЗНАЙ

    15 23 Отговор
    Учат са от Путин.

    18:57 23.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 15 Отговор
    ГНОМа , в началото на(22г.) ,,СВО,,-цитирам по памет-----И АКО само някой посмее да ни се набърка в сво-то , ще види такъв отговор , който не е виждал в историята си!(запада , ЕС).......26г---(след гръмнатия блок , пълен със,,студенти,,-дрон оператори, вчера),,Нивото на цинизъм сред европейските членове на Съвета за сигурност на ООН е извън контрол,,

    18:57 23.05.2026

  • 13 А ЗЕЛКА ЕДНА

    26 13 Отговор
    НАДРУСАНА ПРОСЕЩА ПАЧА Е НА ВЪРХА НА ЩАСТИЕТО СИ. ЧЕТОХ ЧЕ НЕ ОДОБРЯВАЛ ДА Е АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА ЕВРОПА И ИСКАЛ ДА Е ИСТИНСКИ ЧЛЕН.

    Коментиран от #40, #48

    18:57 23.05.2026

  • 14 Копейкин

    13 23 Отговор
    Само брадати ли вадят.

    18:57 23.05.2026

  • 15 Хмм

    13 13 Отговор
    Поредните отломки от свален украински дрон.

    18:58 23.05.2026

  • 16 Така де

    16 21 Отговор
    Путин изби над два МИЛИОНА славяни....

    Коментиран от #43

    18:58 23.05.2026

  • 17 И КВО МИСЛЯТ ЖИТЕЛИТЕ

    11 11 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
    АМ ЧИ ДА ТИ КАЖА
    МИСЛЯТ ЧЕ СИ ПЛУ....ЖЕК

    18:59 23.05.2026

  • 18 Читател

    21 12 Отговор
    Тази нощ пак ще има орехите падат.

    19:00 23.05.2026

  • 19 ВИНАТА Е НА ПУТИН

    30 12 Отговор
    ЧЕ ГИ ЛИГАВИ ТЕЗИ ФАШАГИ ВМЕСТО ДА ИЗРАВНИ ЦЕНТЪРА НА КИЕВ СЪС ЗЕМЯТА ЗА НАЗИДАНИЕ. Е КАК ПА НЕ СИ ВЗЕ УРОК ОТ ИЗМАМАТА С МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ.НЯКАКВА ИГРА ЛИ ИГРАЕ ТОЯ ИЛИ ГО Е ХВАНАЛО ШУБЕТО. ТОВА НЕГОВОТО НЕ Е ДИПЛОМАЦИЯ ,А СТРАХ И КОЛЕБАНИЕ.ДРУГАТА ОПЦИЯ Е ДА ИЗПЪЛНЯВА НЕЧИИ ЗАПОВЕДИ /ЕВРЕИТЕ БАНКЕРИ/.

    Коментиран от #23

    19:00 23.05.2026

  • 20 Срам копеи с 3ти клас образование срам

    19 19 Отговор
    Путин нападна Украйна, а сега не може да защити клетите вати.... Защо напада по-силен противник????

    19:00 23.05.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    20 11 Отговор
    Еднозначно зад клането в Старобелск стои Лондон. И идва като отговор на договореното от В.В.Путин при посещението му в Пекин и на ликвидирането на английската агентурна мрежа в мюфтийската религиозна организация /ДУМ/в РФ.

    19:00 23.05.2026

  • 22 Путин

    15 19 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Голяма работа - моите милиарди са окей, олигарсите са добре, кабаева е добре и тя в Швейцария

    19:01 23.05.2026

  • 23 Факт

    12 9 Отговор

    До коментар #19 от "ВИНАТА Е НА ПУТИН":

    Сорос не му дава

    Коментиран от #30

    19:03 23.05.2026

  • 24 Хадес

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бравооооо!":

    Чакам те....

    19:03 23.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ПРЕДИ 12 ГОДИНИ

    23 10 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    УКРАЙНА ЗАПОЧНА ДА УБИВА СОБСТВЕННИТЕ СИ ГРАЖДАНИ В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
    ТА КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА

    19:03 23.05.2026

  • 27 С тази рехава руска реакция

    17 10 Отговор
    е нормално бандерковците да стават нагли и да му се качват на главата на Путин.Вече достигнаха дълбочина във вътрешноста на Русия до 1700 км.Това не е шега работа ако няма орехов отговор най малко.

    19:05 23.05.2026

  • 28 Гост

    14 5 Отговор
    Ще има Бангаранга, нейде, скоро, май...

    19:07 23.05.2026

  • 29 Нищо не е това.

    16 17 Отговор
    На 16 март 2022 г., след като Русия хвърля авиобомба върху театъра в Мариупол, загиват много повече деца.
    Въпреки че от двете страни на сградата на земята е имало огромни, видими от небето надписи „ДЕЦА“, руската авиация хвърля мощна бомба върху обекта, който по това време служи за убежище на над 1000 цивилни граждани и над 100 деца.

    19:07 23.05.2026

  • 30 Къв Сорос те гони бре

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    Той е дребна гладна мишка и слуга на банкерите които са го впрегнали да изпълнява мръсни поръчки.

    19:07 23.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 az СВО Победа 81

    13 9 Отговор
    Това е "красивото" лице на глобалистка Европа!

    Коментиран от #36, #38, #39

    19:08 23.05.2026

  • 33 Дано

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Да не им дойде акъл като на американците през 1945.

    19:08 23.05.2026

  • 34 ТТТ

    13 12 Отговор
    Този руЗки вой е смешен и противоричащ на елементарната човешка и житейска логика . Нашият народ има една простичка поговорка. Да би мирно стояло, не би чудо видяло.

    19:10 23.05.2026

  • 35 БРИТАНЦИТЕ

    10 8 Отговор
    Ескалират войната.

    19:12 23.05.2026

  • 36 Европа не е атакувала никой.

    10 11 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    Сърди на Русия. Цялата отговорност за всички жертви на войната, включително и деца е на Русия.

    19:13 23.05.2026

  • 37 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Важното е, че при удара с дронове, нито един путин не е пострадал.

    19:14 23.05.2026

  • 38 Ники Пънчев

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    РевнИ!Сега!

    19:15 23.05.2026

  • 39 Оди у Русиа

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    При неГлобалистите.Дедова ли ми крепиш в при глобалистите?

    19:17 23.05.2026

  • 40 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "А ЗЕЛКА ЕДНА":

    Все тая, дали е асоцииран или пълен член! Важното е да е член! И защо нясой си мисли че това ще го спаси от нещо?

    19:18 23.05.2026

  • 41 Чип и Дейл

    5 6 Отговор
    Студенти, учили за оператори на дронове

    Коментиран от #45

    19:20 23.05.2026

  • 42 Жан Бойко

    9 5 Отговор
    И това геройство е постигнато с помощта на западни разузнавателни централи, западни съветници , западни пари и може би българско оръжие ... чушки и домати не може вече да произведем но сме с рекорден износ на оръжие

    19:20 23.05.2026

  • 43 Бандеровци

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Така де":

    Бандеровците не са славяни, не са и хора. Така че не 2, а 22 милиона да изтрепе Путин, ще е много по-добре.

    19:20 23.05.2026

  • 44 Дон

    5 5 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    19:20 23.05.2026

  • 45 Мдаа

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Чип и Дейл":

    Легитимна военна цел.

    19:22 23.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!

    3 3 Отговор
    Според моятаинфо в момента има 70загинали,но всички са били кадети /военни/!вина имат началниците им , че са ги събрали на военно учение преди фронтовата линия!сега е много изгодно да плачат ,просиянците като да е забравил света за зверствата им по време на тази операция!

    Коментиран от #50, #51

    19:45 23.05.2026

  • 50 АМИ ИДИ ИВИЖ БЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    ЩО НЕ ОТИДЕШ И ДА ВИДИШ
    КАНЯТ ВИ ВАС И ПОДОБНИ ОТ ББС
    ОТИВАШ И СНИМАШ
    АААА НЕ НИ ЩЕМ
    ЩО НЕ ЩЕТЕ БЕ МААА ВИ БОКЛУЦИ

    20:04 23.05.2026

  • 51 ИНФОРМАЦИЯТА

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    КАК Я ПОЛУЧИ
    А......ЛНО ИЛИ В УШИТЕ
    ДОЛНИ МАСТИИ СТЕ МУЦКА
    ЛИГАВИ И МАЗНИ

    20:06 23.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания