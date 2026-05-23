Загиналите при удара на ВСУ в Старобилск вече са 18, издирват още четирима

Броят на загиналите в Старобилск в резултат на нападението на украинските въоръжени сили нарасна до 18
Администрацията на ЛНР публикува списък с имената на 17 от жертвите при удара срещу професионалния колеж на Луганския педагогически университет.
Публикуван е и списък с 43-мата ранени, както и имената на четирима изчезнали.
„Телата на още двама души бяха извадени от развалините. Общо 60 души са пострадали, 18 от които са загинали“, се казва в изявлението.
В нощта на 22 май украински дронове атакуваха сграда на колеж и общежитие в Старобелск, ЛНР. Общежитието, в което са били настанени 86 деца, се е срутило частично.
Кремъл нарече атаката „чудовищна“. Междувременно активисти за правата на човека призоваха ООН да признае удара по общежитието за военно престъпление, а Следствения комитет да започне разследване за тероризъм.
Както съобщи пресслужбата на руското Министерство на образованието на 23 май, студентите са прехвърлени на дистанционно обучение във връзка с инцидента.
Въоръжените сили на Украйна заявиха, че са нанесли удар по военни цели, отричайки умишлено таргетиране на цивилни граждани.
Официален Киев последователно заявява, че за разлика от руските сили, ВСУ не атакуват умишлено мирно население и гражданска инфраструктура.
В Белгородска област петима мъже и една жена са ранени при атаки на украинските въоръжени сили срещу село Борисовка. Пострадалите получават медицинска помощ, съобщи регионалната оперативна група.
„Актуализирана информация за жертвите в резултат на ракетната атака срещу село Борисовка в Борисовска област. Един мъж е получил рана в подмишницата, двама други са получили осколкови рани в различни части на тялото. Войник от „Орлан“ и друга жена са диагностицирани с акупунктурни наранявания. Мъж е получил акупунктурна травма от удар на дрон FPV върху автомобил“, съобщи оперативната група.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитринчо
18:52 23.05.2026
2 Бравооооо!
18:54 23.05.2026
3 ухльоф
До коментар #1 от "Димитринчо":На видеата са деца!
18:54 23.05.2026
4 Аз съм веган
18:55 23.05.2026
5 Мишел
18:55 23.05.2026
6 Мунчо
До коментар #3 от "ухльоф":Тия с брадитите ли?
18:56 23.05.2026
7 Цвете
18:56 23.05.2026
8 Швейк
18:56 23.05.2026
9 ЗА СРАВНЕНИЕ
УБИТИТЕ ПУШАТ
СПИСЪК С ЖЕРТВИТЕ ЛИПСВА
ЗАПАДНИТЕ ЖУРНАЛЯ ВИЯТ КАТ ЧАКАЛИ
СТАРОБИЛСК
УБИТИТЕ НЕ ПУШАТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ СА
СПИСЪКА Е ПУБЛИКУВАН
ПОКАНЕНИТЕ НА МЯСТО ЗАПАДНИ ЖУРНАЛИСТИ МЪЛЧАТ КАТ НАС....РАНИ
ИЗВОД
НАЛЕЖАЩА Е ПРЕРАБОТКАТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО НА ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
18:57 23.05.2026
10 Лукашенко
18:57 23.05.2026
11 КОЙ ДА ЗНАЙ
18:57 23.05.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:57 23.05.2026
13 А ЗЕЛКА ЕДНА
18:57 23.05.2026
14 Копейкин
18:57 23.05.2026
15 Хмм
18:58 23.05.2026
16 Така де
18:58 23.05.2026
17 И КВО МИСЛЯТ ЖИТЕЛИТЕ
До коментар #8 от "Швейк":НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
АМ ЧИ ДА ТИ КАЖА
МИСЛЯТ ЧЕ СИ ПЛУ....ЖЕК
18:59 23.05.2026
18 Читател
19:00 23.05.2026
19 ВИНАТА Е НА ПУТИН
19:00 23.05.2026
Срам копеи с 3ти клас образование срам
19:00 23.05.2026
19:00 23.05.2026
21 az СВО Победа 81
19:00 23.05.2026
22 Путин
До коментар #5 от "Мишел":Голяма работа - моите милиарди са окей, олигарсите са добре, кабаева е добре и тя в Швейцария
19:01 23.05.2026
23 Факт
До коментар #19 от "ВИНАТА Е НА ПУТИН":Сорос не му дава
19:03 23.05.2026
24 Хадес
До коментар #2 от "Бравооооо!":Чакам те....
19:03 23.05.2026
26 ПРЕДИ 12 ГОДИНИ
До коментар #7 от "Цвете":УКРАЙНА ЗАПОЧНА ДА УБИВА СОБСТВЕННИТЕ СИ ГРАЖДАНИ В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
ТА КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА
19:03 23.05.2026
С тази рехава руска реакция
19:05 23.05.2026
19:05 23.05.2026
28 Гост
19:07 23.05.2026
29 Нищо не е това.
Въпреки че от двете страни на сградата на земята е имало огромни, видими от небето надписи „ДЕЦА“, руската авиация хвърля мощна бомба върху обекта, който по това време служи за убежище на над 1000 цивилни граждани и над 100 деца.
19:07 23.05.2026
30 Къв Сорос те гони бре
До коментар #23 от "Факт":Той е дребна гладна мишка и слуга на банкерите които са го впрегнали да изпълнява мръсни поръчки.
19:07 23.05.2026
32 az СВО Победа 81
19:08 23.05.2026
33 Дано
До коментар #4 от "Аз съм веган":Да не им дойде акъл като на американците през 1945.
19:08 23.05.2026
34 ТТТ
19:10 23.05.2026
35 БРИТАНЦИТЕ
19:12 23.05.2026
36 Европа не е атакувала никой.
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":Сърди на Русия. Цялата отговорност за всички жертви на войната, включително и деца е на Русия.
19:13 23.05.2026
37 Хахахаха
19:14 23.05.2026
38 Ники Пънчев
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":РевнИ!Сега!
19:15 23.05.2026
39 Оди у Русиа
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":При неГлобалистите.Дедова ли ми крепиш в при глобалистите?
19:17 23.05.2026
40 Гост
До коментар #13 от "А ЗЕЛКА ЕДНА":Все тая, дали е асоцииран или пълен член! Важното е да е член! И защо нясой си мисли че това ще го спаси от нещо?
19:18 23.05.2026
41 Чип и Дейл
19:20 23.05.2026
42 Жан Бойко
19:20 23.05.2026
43 Бандеровци
До коментар #16 от "Така де":Бандеровците не са славяни, не са и хора. Така че не 2, а 22 милиона да изтрепе Путин, ще е много по-добре.
19:20 23.05.2026
44 Дон
19:20 23.05.2026
45 Мдаа
До коментар #41 от "Чип и Дейл":Легитимна военна цел.
19:22 23.05.2026
49 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!
19:45 23.05.2026
50 АМИ ИДИ ИВИЖ БЕ
До коментар #49 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":ЩО НЕ ОТИДЕШ И ДА ВИДИШ
КАНЯТ ВИ ВАС И ПОДОБНИ ОТ ББС
ОТИВАШ И СНИМАШ
АААА НЕ НИ ЩЕМ
ЩО НЕ ЩЕТЕ БЕ МААА ВИ БОКЛУЦИ
20:04 23.05.2026
51 ИНФОРМАЦИЯТА
До коментар #49 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":КАК Я ПОЛУЧИ
А......ЛНО ИЛИ В УШИТЕ
ДОЛНИ МАСТИИ СТЕ МУЦКА
ЛИГАВИ И МАЗНИ
20:06 23.05.2026