Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания няма да участва във военната мисия на САЩ за блокиране на Ормузкия проток

12 Април, 2026 22:13, обновена 12 Април, 2026 22:19 811 7

  • великобритания-
  • сащ-
  • ормузки проток

Въпреки че Лондон подкрепя свободното корабоплаване, правителството избра да се разграничи от военната стратегия на Тръмп

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания няма да участва във военната мисия на САЩ за блокиране на Ормузкия проток, съобщи Sky News.

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американският и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.

Въпреки че Лондон подкрепя свободното корабоплаване, правителството избра да се разграничи от военната стратегия на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп.

Лондон работи активно с Франция и други международни партньори за изграждането на широка коалиция, която да гарантира сигурността на корабоплаването чрез дипломация и координирани усилия, вместо чрез пряко участие в американската блокада.

Говорител на правителството подчерта пред Sky News, че отварянето на протока е спешно необходимо за подкрепа на глобалната икономика и овладяване на разходите за живот, но Великобритания няма да позволи налагането на „такси“ или блокиране на преминаването в района.

Въпреки отказа от директно участие в блокадата, Великобритания по-рано разреши на САЩ да използват британски бази (като Диего Гарсия) за ограничени отбранителни операции с цел защита от ирански ракети.

Обединеното кралство оглавява усилията на група от над 40 държави (включително България), които търсят начини за мирно възстановяване на движението през протока чрез натиск от страна на ООН и евентуални икономически санкции срещу Иран.

Премиерът Киър Стармър е категоричен, че страната няма да бъде въвлечена в разрастващия се военен конфликт между САЩ и Иран, въпреки настояванията на Вашингтон за по-голям военен принос от страна на съюзниците


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Великобритания изпълни целите си да вкара САЩ и Израел във война и сега ще помага на победителя Иран както те си знаят.

    22:22 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 2 Отговор
    Британците са Глупави и Злобни примитивни Хора Простотия Лошотия островни грозници инцести кръвосмешение са но от фекална💩 Британия това се очаква да поникне една гъба 🍄 в Лондон Дребно Британия е и мало британия там никога не е имало демокрация и така
    САЩ са номер Едно 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 и някой ден ще си върне контрола върху ФЕД и британците ще го духат

    22:31 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ама целта не беше ли да се разблокира Ормузкият проток?Вече се обърках?

    Коментиран от #6

    22:36 12.04.2026

  • 6 не си сам

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И аз се обърках. Когато САЩ удари Иран протокът беше свободен и всички кораби минаваха през него без проблем и без такси. Като започна войната Иран блокира протока. Като решиха да обявят двуседмично примирие за водене на преговори, Иран освободи протока, а Тръмп каза, че е постигнал целта на операцията, която била да освободи протока, който преди нея беше свободен. След ударите по Ливан, Иран отново блокира протока, а днес Тръмп заяви, че ще блокира протока. Значи протокът ще има двойна блокада, първо танкерите ще минават през американската блокада и ще плащат на краварите такса, а после ще трябва да преодолеят иранската блокада, което няма как да стане, но бай Дончо ще е разкешил. Е, как да не се объркаш?

    22:49 12.04.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ами няма с какво да блокира притока и отделно цените на горивата са космически. Има протести но не ги отразяват

    22:50 12.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания