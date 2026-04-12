Великобритания няма да участва във военната мисия на САЩ за блокиране на Ормузкия проток, съобщи Sky News.

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американският и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.

Въпреки че Лондон подкрепя свободното корабоплаване, правителството избра да се разграничи от военната стратегия на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп.

Лондон работи активно с Франция и други международни партньори за изграждането на широка коалиция, която да гарантира сигурността на корабоплаването чрез дипломация и координирани усилия, вместо чрез пряко участие в американската блокада.

Говорител на правителството подчерта пред Sky News, че отварянето на протока е спешно необходимо за подкрепа на глобалната икономика и овладяване на разходите за живот, но Великобритания няма да позволи налагането на „такси“ или блокиране на преминаването в района.

Въпреки отказа от директно участие в блокадата, Великобритания по-рано разреши на САЩ да използват британски бази (като Диего Гарсия) за ограничени отбранителни операции с цел защита от ирански ракети.

Обединеното кралство оглавява усилията на група от над 40 държави (включително България), които търсят начини за мирно възстановяване на движението през протока чрез натиск от страна на ООН и евентуални икономически санкции срещу Иран.

Премиерът Киър Стармър е категоричен, че страната няма да бъде въвлечена в разрастващия се военен конфликт между САЩ и Иран, въпреки настояванията на Вашингтон за по-голям военен принос от страна на съюзниците