Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Имаме много повече петрол от Русия и Саудитска Арабия взети заедно

Тръмп: Имаме много повече петрол от Русия и Саудитска Арабия взети заедно

13 Април, 2026 06:52, обновена 13 Април, 2026 06:58 2 633 30

  • сащ-
  • петрол-
  • саудитска арабия-
  • тръмп-
  • русия-
  • запаси

Миналата седмица американският президент обяви, че празни танкери се изпращат в САЩ, за да бъдат заредени с петрол и газ.

Тръмп: Имаме много повече петрол от Русия и Саудитска Арабия взети заедно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ имат „много повече петрол“ от Русия и Саудитска Арабия взети заедно, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери.

„Така че, ако погледнете Русия и Саудитска Арабия, две големи сили, ние имаме много повече петрол, отколкото те имат взети заедно“, каза американският лидер.

Той отдаде заслугата за големите петролни запаси на САЩ на политиката си „Drill, baby, dril“/Сондирай, бейби, сондирай!/

Фразата „Сондирай, бейби, сондирай!“ беше един от неофициалните лозунги от кампанията на Доналд Тръмп.

При встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г., Тръмп обяви национална енергийна извънредна ситуация в САЩ, подписа няколко изпълнителни заповеди, насочени към подкрепа на производството на петрол и газ, и заяви необходимостта от удвояване на производството на енергия.

Това позволи на САЩ да се превърнат в най-големия производител на петрол в света.

Миналата седмица Тръмп обяви, че празни танкери се изпращат в САЩ, за да бъдат заредени с петрол и газ. Той също така подчерта, че Съединените щати притежават обеми петрол, по-големи от комбинирания добив на „следващите две най-големи петролни икономики“. Той не уточни за кои страни говори.

Към края на 2025 г. - началото на 2026 г. САЩ остават водещият производител на петрол в света (13,4 милиона барела на ден). Следващите в класацията са Русия (10,4 милиона барела на ден) и Саудитска Арабия (9–10 милиона барела на ден).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оракула от Делфи

    71 9 Отговор
    Никой не ви го иска , яжте го на закуска ,обяд и вечеря
    само не пипайте това което е чуждо!!!

    07:02 13.04.2026

  • 2 Само питам

    103 7 Отговор
    Ми като имате защото крадете от другите?

    Коментиран от #5, #27

    07:02 13.04.2026

  • 3 хехе

    73 5 Отговор
    рижавия кукумицин съвсем изтрещя.

    07:04 13.04.2026

  • 4 И повече кенгура

    55 4 Отговор
    имате! Ненормалник!

    07:04 13.04.2026

  • 5 Ами

    5 44 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Учат се от Путлер.

    Коментиран от #23

    07:05 13.04.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 32 Отговор
    Днес наказвам, после казвам. Затварям пролива, Иран да са гърчи като чироз.

    07:09 13.04.2026

  • 7 Зомбайо

    69 3 Отговор
    Крадат от Ирак, крадат от Сирия, крадат от Венецуела която има повече петрол от арабите. Сега искат и от Иран да крадат, алчността им няма граници.

    07:10 13.04.2026

  • 8 Хохо Бохо

    52 3 Отговор
    Имате на кукуво лято. Крадете от Венецуела, а те имат

    07:11 13.04.2026

  • 9 Дори да е така,

    22 1 Отговор
    какво от това…

    07:11 13.04.2026

  • 10 Като децата

    26 1 Отговор
    в детската градина е.
    “Пък асан са нaaка.”

    07:13 13.04.2026

  • 11 Времената се промениха

    4 17 Отговор
    Който не се адаптира, изчезва. Искаме изобилният, евтин и сладък американски петрол да напълни резервоарите ни. Чичо Дони е производител номер 1 в света!!

    07:22 13.04.2026

  • 12 Мишел

    40 4 Отговор
    Празноглав самохвалко. САЩ са извън първите десет държави в света по запаси на нефт.

    Коментиран от #14

    07:22 13.04.2026

  • 13 Зомбаю

    26 2 Отговор
    Този с възрастта съвсем изперка

    07:24 13.04.2026

  • 14 гост

    3 14 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Това коня ли ти го каза ?? Или Кокошинков , хахаха !!!

    Коментиран от #20

    07:28 13.04.2026

  • 15 Ако имаше,

    21 1 Отговор
    нямаше да тичкаш до Персойския залив, за да крадеш чужд. На тия Бозивудски филми им мина пропагандата отдавна! Кукуруку, който по цял ден крещи за чуждия петрол на края на света.

    07:33 13.04.2026

  • 16 Довчера

    17 1 Отговор
    плака за протока.
    Даже и заплашваше да унищожи цивилизацията.
    Пак чалъми с пазарите и цените.
    Накрая ще свърши вмирише някой трап…

    07:33 13.04.2026

  • 17 Диана

    18 0 Отговор
    Нима Тръмп иска да каже, че са загубили парите си, участвайки в НАТО?....Или може би по-вероятно иска да каже колко е нещастен, че НАТО не се подчинява на командите му....Явно за този човек Демокрацията е само думичка, която той може да заобикаля като всеки друг написан закон..Той явно не иска Демокрация, а иска да командва наляво-надясно както му харесва...прекрати преговорите с Иран защото отказа да коментира Израел, което всъщност е причината за конфликта му с Иран - така той показа още веднъж, че използва войната, насилието за да решава проблемите си, обвинявайки Иран в тероризъм, когато той сам го тероризира...Иран иска да има ядрено оръжие за да се пази от нападения като неговото. Ако Тръмп беше продължил преговорите обаче това щеше да стане общоизвестно /явно сега е позабравено!/ и тогава ще се провали мисията му да наложи Израел на света - отново с насилие и манипулации...Защото ако ситуацията около Израел получи своето консенсусно решение, Иран няма да има от какво да се тревожи за да търси решение на проблемите си в ядреното оръжие и Тръмп ще постигне "целта" си, но не такава е явно неговата цел...Тръмп се държи като Диктатор, не като Демократ и САЩ трябва сериозно да се замисли накъде ги води този човек, според мен...Не може да има преговори за мир, лежащи на заплахи и унижения, още по-малко на война -войната е 100% насилие, там побеждава не този, който е прав, а този който е по-силен в боя, което противоречи на всяка Демокрация...Фактът, ч

    07:37 13.04.2026

  • 18 Диана

    12 2 Отговор
    Фактът, че Тръмп обвинява НАТО в нелоялност към неговата агресия само показва колко далеч е Тръмп от демокрацията дори на подсъзнателно ниво...Демокрацията не е свободния, анархия! Тя има железни закони, но явно те не са някакъв фактор в поведението на Тръмп, което всъщност беше ясно още от множеството съдебни дела срещу него за неплатени данъци. Да...моралът явно е по-важно нещо в политиката отколкото в бизнеса - тук липсата на морал носи трагични последици...Погледнете и нашите БСПта - въпреки че многократно са доказали своята неморалност, въпреки, че съсипаха страната ни и се подиграха с народа ни, отново напират за властта със зъби и нокти, с внушения и манипулации.,Отново се опитват да ни убедят, че да си експерт и политик е едно и също нещо...Радев също е част от хора им - беше манекен на БСП и след като направи толкова противозаконни гадости в политиката, реши да се спасява от съда като стане манекен на други господари - не случайно разправата със съдилищата са му главната задача...Трябва да махнем тези хора от политиката - нищо хубаво няма да израсне от отровните корени на тези вампири...

    07:42 13.04.2026

  • 19 Оказа се,че...

    10 0 Отговор
    ...Тръмпоча има много мухи в главата си...!

    07:51 13.04.2026

  • 20 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Тъй като очевидно не четеш, попитай Гугъл кой го е казал.

    07:52 13.04.2026

  • 21 Уау

    10 2 Отговор
    И защо тогава искате да крадете чуждият петрол,А?Щом имате толкова много петрол!

    07:54 13.04.2026

  • 22 Това е нищо, аз имам

    4 1 Отговор
    два пъти повече петрол пък от Тръмп!

    07:56 13.04.2026

  • 23 Значи за едни може, за други

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    не може.И все Путин е виновен.😂

    07:57 13.04.2026

  • 24 Минувач

    10 1 Отговор
    То, че имат, имат! Ама Тръмпочът да каже и, колко потребяват, защото те са най-големия консуматор в света и те всъщност са на минус спрямо техния добив и тяхното потребление. С други думи - залежи имат, но добиват по-малко, отколкото потребяват.

    07:58 13.04.2026

  • 25 Гориил

    7 1 Отговор
    Но за Европа това означава скъп петрол. Това подкопава конкурентните ѝ предимства.

    08:03 13.04.2026

  • 26 Факти

    5 0 Отговор
    Имате , ама на каква цена го продавате ?

    08:16 13.04.2026

  • 27 Той

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    иска да подава и да няма други продавачи. За това иска да сложи ръка на всичкия петрол по света. Понеже не може да вземе руския забранява на другите страни да го купуват.
    .

    08:16 13.04.2026

  • 28 Рижия старец

    2 1 Отговор
    Ние сме номер едно. Имаме много памперси, повече от Русия и останалия свят. Фабриките ни работят денонощно, ние сменяме редовно оа каните, ние сме номер едно….

    08:25 13.04.2026

  • 29 Щастлив идиот.

    2 0 Отговор
    Така омръзнал на всичките, че някои чувствителни хора с алергия покриват се с пъпки и страдат от сърбеж. като видят рижата му муцуна.

    08:43 13.04.2026

  • 30 Госта..

    0 1 Отговор
    Не знам как смята че 13,4 е повече от (10,4 + 9,5 ) това да не е нова алгебра ?

    08:46 13.04.2026