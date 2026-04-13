Тръмп: Имаме много повече петрол от Русия и Саудитска Арабия взети заедно

САЩ имат „много повече петрол“ от Русия и Саудитска Арабия взети заедно, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери.

„Така че, ако погледнете Русия и Саудитска Арабия, две големи сили, ние имаме много повече петрол, отколкото те имат взети заедно“, каза американският лидер.

Той отдаде заслугата за големите петролни запаси на САЩ на политиката си „Drill, baby, dril“/Сондирай, бейби, сондирай!/

Фразата „Сондирай, бейби, сондирай!“ беше един от неофициалните лозунги от кампанията на Доналд Тръмп.

При встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г., Тръмп обяви национална енергийна извънредна ситуация в САЩ, подписа няколко изпълнителни заповеди, насочени към подкрепа на производството на петрол и газ, и заяви необходимостта от удвояване на производството на енергия.

Това позволи на САЩ да се превърнат в най-големия производител на петрол в света.

Миналата седмица Тръмп обяви, че празни танкери се изпращат в САЩ, за да бъдат заредени с петрол и газ. Той също така подчерта, че Съединените щати притежават обеми петрол, по-големи от комбинирания добив на „следващите две най-големи петролни икономики“. Той не уточни за кои страни говори.

Към края на 2025 г. - началото на 2026 г. САЩ остават водещият производител на петрол в света (13,4 милиона барела на ден). Следващите в класацията са Русия (10,4 милиона барела на ден) и Саудитска Арабия (9–10 милиона барела на ден).