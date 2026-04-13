Тръмп: Имаме много повече петрол от Русия и Саудитска Арабия взети заедно

САЩ имат „много повече петрол“ от Русия и Саудитска Арабия взети заедно, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери.
„Така че, ако погледнете Русия и Саудитска Арабия, две големи сили, ние имаме много повече петрол, отколкото те имат взети заедно“, каза американският лидер.
Той отдаде заслугата за големите петролни запаси на САЩ на политиката си „Drill, baby, dril“/Сондирай, бейби, сондирай!/
Фразата „Сондирай, бейби, сондирай!“ беше един от неофициалните лозунги от кампанията на Доналд Тръмп.
При встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г., Тръмп обяви национална енергийна извънредна ситуация в САЩ, подписа няколко изпълнителни заповеди, насочени към подкрепа на производството на петрол и газ, и заяви необходимостта от удвояване на производството на енергия.
Това позволи на САЩ да се превърнат в най-големия производител на петрол в света.
Миналата седмица Тръмп обяви, че празни танкери се изпращат в САЩ, за да бъдат заредени с петрол и газ. Той също така подчерта, че Съединените щати притежават обеми петрол, по-големи от комбинирания добив на „следващите две най-големи петролни икономики“. Той не уточни за кои страни говори.
Към края на 2025 г. - началото на 2026 г. САЩ остават водещият производител на петрол в света (13,4 милиона барела на ден). Следващите в класацията са Русия (10,4 милиона барела на ден) и Саудитска Арабия (9–10 милиона барела на ден).
1 Оракула от Делфи
само не пипайте това което е чуждо!!!
07:02 13.04.2026
2 Само питам
07:02 13.04.2026
До коментар #2 от "Само питам":Учат се от Путлер.
Коментиран от #23
07:05 13.04.2026
10 Като децата
“Пък асан са нaaка.”
07:13 13.04.2026
14 гост
До коментар #12 от "Мишел":Това коня ли ти го каза ?? Или Кокошинков , хахаха !!!
07:28 13.04.2026
16 Довчера
Даже и заплашваше да унищожи цивилизацията.
Пак чалъми с пазарите и цените.
Накрая ще свърши вмирише някой трап…
07:33 13.04.2026
20 Мишел
До коментар #14 от "гост":Тъй като очевидно не четеш, попитай Гугъл кой го е казал.
07:52 13.04.2026
23 Значи за едни може, за други
До коментар #5 от "Ами":не може.И все Путин е виновен.😂
07:57 13.04.2026
27 Той
До коментар #2 от "Само питам":иска да подава и да няма други продавачи. За това иска да сложи ръка на всичкия петрол по света. Понеже не може да вземе руския забранява на другите страни да го купуват.
08:16 13.04.2026
