Ливан защитава суверенитета си в преговорите с Израел

Решението на ливанските власти да преговарят с Израел не представлява нито отстъпки, нито капитулация, а по-скоро е насочено към отстояване на изключителното право на държавата да защитава своя суверенитет, заяви ливанският президент Жозеф Аун по случай годишнината от освобождението на Южен Ливан след оттеглянето на израелската армия през 2000 г.

Южен Ливан е под израелска окупация от 1978 г., когато Израел започва операция „Литани“, след което консолидира военното си присъствие след инвазията през 1982 г. и създава така наречената „зона за сигурност“ с подкрепата на Южноливанската армия. На 25 май 2000 г. израелските войски завършват оттеглянето си от южните райони на страната, което се отбелязва в Ливан като Ден на съпротивата и освобождението.

„Пътят към пълно израелско оттегляне остава непоколебимо национално искане, от което никой няма да се откаже. Ливанската държава работи за постигането му чрез договорен подход, който не е нито отстъпка, нито капитулация, а потвърждаване на изключителното право на Ливан да защитава своята земя и суверенитет“, цитира пресслужбата на Аун.

Президентът подчерта, че истинската вярност към паметта за освобождението на Южен Ливан се крие в изграждането на държава, която ще бъде стълб на подкрепа за всички граждани, където суверенитетът е отговорност на всеки ливанец.

Хизбула започна ракетни и дронови атаки срещу Израел на 2 март на фона на американско-израелската война срещу Иран. Израел отговори с мащабни въздушни удари срещу цели на Хизбула в южните предградия на Бейрут, в Южен и Източен Ливан, и започна сухопътна операция на юг, обявявайки нова военна кампания срещу шиитската съпротива.

Първите директни разговори на посланическо ниво между Ливан и Израел се проведоха във Вашингтон на 16 април. След тези разговори президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страните са постигнали споразумение за прекратяване на огъня. Въпреки официалното споразумение, Израел продължава да извършва ежедневни атаки срещу десетки селища в Южен Ливан и поддържа огнен контрол над няколко гранични селища. Хизбула реагира с провеждане на военни операции срещу израелските сили.