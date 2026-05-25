Най-малко 16 души загинаха при катастрофа в Пакистан

Най-малко 16 души са загинали, а 8 други са ранени при катастрофа между автобус и микробус в провинция Хайбер Пахтунхва в северозападен Пакистан, съобщи Samaa TV, позовавайки се на службите за спешна помощ.

Инцидентът е станал на скоростна магистрала в област Суаби. Микробусът се е блъснал отзад в пътнически автобус, паркиран отстрани на пътя. Силата на удара е убила 11 души на място, а още петима са починали по-късно от нараняванията си. Предварителните доклади сочат, че небрежността на водача на микробуса е причината за инцидента.