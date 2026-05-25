Тръмп: Ако няма сделка, военните действия се подновяват с още по-голяма интензивност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че боевете ще се възобновят и ще бъдат по-интензивни от преди, ако не може да се постигне споразумение с Иран.

„Преговорите с Ислямска република Иран вървят добре! Или ще бъде страхотна сделка за всички, или никаква сделка – това е завръщане към боевете и стрелбата, но по-големи и по-интензивни от всякога. А никой не иска това!“, написа американският лидер в Truth Social.