Вучич заяви, че след оставката му в Сърбия ще се проведат парламентарни избори

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че след оставката му ще се проведат парламентарни избори, а след това и президентски.

„Когато подам оставка, ще преминем към парламентарни избори, след това към президентски избори след 90 дни и това е всичко. Няма никаква грандиозна философия тук“, каза политикът пред репортери в Пекин.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г. Той беше преизбран за втори мандат през 2022 г. Президентският му мандат изтича през 2027 г.

На 21 май Вучич обяви, че парламентарните избори ще се проведат през есента, между края на септември и средата на ноември. Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия (еднокамарният парламент), обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.