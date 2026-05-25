Вучич заяви, че след оставката му в Сърбия ще се проведат парламентарни избори

25 Май, 2026 17:15 892 18

  • александър вучич-
  • избори-
  • пекин

Те ще са през есента

Вучич заяви, че след оставката му в Сърбия ще се проведат парламентарни избори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че след оставката му ще се проведат парламентарни избори, а след това и президентски.

„Когато подам оставка, ще преминем към парламентарни избори, след това към президентски избори след 90 дни и това е всичко. Няма никаква грандиозна философия тук“, каза политикът пред репортери в Пекин.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г. Той беше преизбран за втори мандат през 2022 г. Президентският му мандат изтича през 2027 г.

На 21 май Вучич обяви, че парламентарните избори ще се проведат през есента, между края на септември и средата на ноември. Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия (еднокамарният парламент), обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    4 4 Отговор
    Ами много ясно. Да не би да искаш ти да назначиш следващия?

    Коментиран от #11

    17:15 25.05.2026

  • 2 Ае ДЪЛГУЧ

    7 4 Отговор
    Махай са, че ша ти спретнат некой Майдан.

    17:16 25.05.2026

  • 3 Сърби я много

    4 9 Отговор
    Гл пакът Путин загуби и Сърбия.

    17:19 25.05.2026

  • 4 гост

    7 10 Отговор
    Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ) В нощта срещу 24 май Русия е изстреляла не една, а две ракети със среден обсег "Орешник" срещу Украйна. Това пишат мониторингови канали след анализ на данните. Както е известно, едната ракета се е приземила в град Била Церква в Киевска област, където успешно е поразила... 3 гаража. Обаче е имало още един "Орешник", който по всичко изглежда е ударил в окупираната от руснаците Донецка област, по-конкретно близо до Авдеевка или Ясиновата, предградие на Донецк. Наблюдателите също така не изключват възможността руснаците да са ударили собствените си войски в този район. "И така, както вече знаете, (руснаците, — бел. ред.) изстреляха балистична ракета със среден обсег "Орешник" срещу украинска територия, но има един нюанс", пишат от мониторинговия канал "Радар" в Telegram.
    "По време на масирания ракетен удар в нощта на 24 май, множество мониторингови канали съобщиха за изстрелвания на ракети "Орешник" около 1:00 часа сутринта. По това време не бяха регистрирани съобщения за попадения, така че ние поставихме под въпрос първото изстрелване, което очевидно все пак се е случило", добавят от "Радар".
    Според тях неуспешното първо изстрелване е било последвано от второ, което е попаднало в Била Церква. Това е и причината Военновъздушните сили на Украйна да съобщават само за едно попадение на украинска територия.

    Коментиран от #5, #12

    17:19 25.05.2026

  • 5 гост

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Същото пишат и от OSINT канала "КиберБорошно". От кадрите, които вече са геолокализирани, става ясно, че едната ракета "Орешник" е попаднала на територия, която се намира по линията Донецк - Авдеевка - Константиновка - Краматорск - Вовчанск - Белгород. Целият този район с изключение на Краматорск и Константиновка, е окупиран от руснаците, като във Вовчанск все още има боеве, но само в югоизточните покрайнини. Тоест Русия е успяла да удари територия, която тя самата контролира - това наистина е постижение само по себе си като абсурд и глупост и е достойно за наградите "Дарвин".

    Коментиран от #8

    17:20 25.05.2026

  • 6 Яшар

    9 3 Отговор
    Вучич е голям като дядя Вова (мъй с табой дядя !) ! ...За несгодите на 70 % от населението на света са виновни наркокартелите на Урсула и тр.мп ...тровят землята и хората и !

    17:22 25.05.2026

  • 7 Путин:

    6 7 Отговор
    Пазя ти квартира.

    17:23 25.05.2026

  • 8 Няма такивa иgиoти !

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Няма токава концентрация на npocти хора, както е в руския konтоp .
    То даже в копейките се наблюдава мисловна дейност, като отчетем факта, че си джавкат постоянно по росийката, но нито един не се отзова на поканата на жужи ботokca.

    17:26 25.05.2026

  • 9 Идва края на киевското брадато жуже

    7 7 Отговор
    Руското външно министерство заяви, че Русия препоръчва чужденците да напуснат Киев възможно най-скоро, а жителите му да избягват военна и административна инфраструктура.
    Ще продължим.
    Матвиенко също намекна за това.

    Коментиран от #16

    17:26 25.05.2026

  • 10 Съд и затвор до живот

    5 9 Отговор
    Хайде, мишките напускат потъващия кораб Путаник мбохохо. Да видим българската копейка Радев кога ще обърне палачинката. С оглед на това, че е най-вярната подлога на Путин, сигурно последен ще се отрече от господаря си. Аз обаче искам да бъде съден преди да избяга в Мацква. Искам Радев да възстанови всички пропуснати ползи за българската държава и българския народ заради комунистическата му политика, която ни лишава от пълноправно членство в Европейския съюз. Заради него и подобните му вместо да сме като Полша, ние сме на дъното. Затова са ти затвор за Радев докато не е избягал в Мацква!

    17:28 25.05.2026

  • 11 Кравите ще го

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Назначат/ инсталират.

    17:28 25.05.2026

  • 12 Абе

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    И вие затова ли цял ден скимичите. Ако е безобидно няма да се косиш. Но то е ударил 500 натювчета и укри.

    Коментиран от #15

    17:30 25.05.2026

  • 13 Фарфалюлю

    2 1 Отговор
    Ку.чката на пу.тлер, вучич. Вкарал сърбето вътре с милиарди заеми към чайната.

    17:35 25.05.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Къде го дъртака кремълски
    Дългуча да отървава

    17:36 25.05.2026

  • 15 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Бе знаем , знаем , вече 5 години ги " унищожавате " пък те още не са и чули , хахаха !!

    Коментиран от #17

    17:36 25.05.2026

  • 16 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Идва края на киевското брадато жуже":

    Ще почват викаш вече. 🤣
    Това до колко дена, седмици, месеци, години, века ... ?🤣🤣🤣

    17:36 25.05.2026

  • 17 Абе взеха да чуват,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    че чак и да мучат по цял ден. Просто се кефа като чувам как днес подкачат от злоба и безсилие. Особенно ти. :))

    17:40 25.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

