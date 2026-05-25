Планът на САЩ за Иран има широка международна подкрепа

25 Май, 2026 15:45 1 383 15

Рубио: Работата по евентуална сделка продължава и забавянето на обявяването на резултатите не бива да се преувеличава

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планът на САЩ за преговори за Иран, който включва отваряне на Ормузкия проток и по-нататъшни преговори по ядрената програма, се радва на широка подкрепа в Персийския залив и отвъд него, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

„Има широка подкрепа за този план в Персийския залив. Има и силна подкрепа по целия свят: всяка страна, на която обяснихме плана, разбира, че това е не само много умен ход, но и правилното нещо за целия свят“, каза Рубио пред репортери в Ню Делхи.

В същото време Рубио отбеляза, че работата по евентуална сделка продължава и забавянето на обявяването на резултатите не бива да се преувеличава. Държавният секретар добави също, че се предвижда „реален и съществен“ срок за преговори по ядрената програма.

На 24 май Fox News съобщи, че рамковото споразумение между САЩ и Иран е „95% завършено“, въпреки че преговарящите все още обсъждат формулировки относно Ормузкия проток и ядрения арсенал на Техеран.

В понеделник говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран смята, че е твърде рано да се каже, че САЩ и Иран са близо до подписване на мирно споразумение. Той също така заяви, че меморандумът, който се договаря със САЩ, включва клауза за прекратяване на военните действия „на всички фронтове“, включително в Ливан. Дипломатът повтори предишната си позиция, че Техеран в момента не обсъжда ядрената програма на Иран с Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 00014

    24 1 Отговор
    Планът на САЩ за Иран има широка в нашето село и резерватите до него заяви Рубио.

    15:52 25.05.2026

  • 2 Наблюдател

    24 0 Отговор
    Марионетки от цял свят,
    Стройте се, пребройте се
    И кажете Да,
    Преди да сме ви питали.

    Коментиран от #9

    15:57 25.05.2026

  • 3 Маринов

    17 0 Отговор
    Всъщност какъв е планът на САЩ, който се ползвал със широка международна подкрепа? Не става ясно в статията. Мога да гадая, че безусловната капитулация на Иран се иска най много от всички засегнати от пост военното положение. Но Иран казвал, че е още много рано да се счита, че преговорите са към края си. И тогава какво? Да си чешем езиците само.

    15:58 25.05.2026

  • 4 Някой вярва ли

    21 0 Отговор
    На измамници .

    15:59 25.05.2026

  • 5 Иван С

    12 0 Отговор
    А планът на Иран за фащ? Каква подкрепа има?

    16:05 25.05.2026

  • 6 Смешник

    16 0 Отговор
    Най широка подкрепа ще имате когато се оттеглите от Близкия изток и се приберете в краварника

    16:12 25.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    САЩ загубиха още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    16:19 25.05.2026

  • 8 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Когато военните действия се прехвърлят в Обор,тогава ще има широка международни подкрепа.Сега всичко е бутафория,вандалите подкрепят метрополията по задължение.
    "Мижи , да те лажа"

    16:25 25.05.2026

  • 9 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Не си спомням точно кой от нашите марионетни политици казваше,че подслушвали американското посолство в София:) и не за друго,ами да разберат ,какво обмислят да искат от България,та да можели нашите марионетки да им го предложат ,преди още американците да са го поискали...

    16:37 25.05.2026

  • 10 оня с коня

    2 6 Отговор
    Естествено че САЩ ще имат широка Междунар. подкрепа,щото Кой иска да купува скъпи Горива за да могат Аятоласите да си пълнят джобовете с Баснословни Морски такси!

    16:46 25.05.2026

  • 11 Мишел

    1 0 Отговор
    Иран вече имал и ядрен арсенал??? Утре ще има и термоядрен. 😀😀😀
    Конституцията на Иран забранява разработки, строеж и съхранение на ядрени оръжия.

    17:11 25.05.2026

  • 12 АЛА БАЛА

    3 0 Отговор
    Некой не подкрепя плана на обора.

    17:12 25.05.2026

  • 13 Има трънки

    3 0 Отговор
    Фащ са фашаги. Целият свят трябвало да им се подчинява. Че кои са те? Военна империя. Що народи унищожиха, като започнаха от местното население на Северна Америка!!! Време е Бог да ги прати при Атлантида!!!

    17:15 25.05.2026

  • 14 АБЕ КВИ ПЛАНОВЕ?!?!!!!

    1 0 Отговор
    ИРАН НЕ ЩАТА БУЛГАРИЯ ЧИ ДА ГО ПЛАНИРАТ......

    17:26 25.05.2026

  • 15 Баба ти

    2 0 Отговор
    Долна лъжа. Никаква подкрепа. Само ционисткият ивнтернационал се самоподкрепя, никой друг!

    17:45 25.05.2026