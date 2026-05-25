Планът на САЩ за Иран има широка международна подкрепа

Планът на САЩ за преговори за Иран, който включва отваряне на Ормузкия проток и по-нататъшни преговори по ядрената програма, се радва на широка подкрепа в Персийския залив и отвъд него, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

„Има широка подкрепа за този план в Персийския залив. Има и силна подкрепа по целия свят: всяка страна, на която обяснихме плана, разбира, че това е не само много умен ход, но и правилното нещо за целия свят“, каза Рубио пред репортери в Ню Делхи.

В същото време Рубио отбеляза, че работата по евентуална сделка продължава и забавянето на обявяването на резултатите не бива да се преувеличава. Държавният секретар добави също, че се предвижда „реален и съществен“ срок за преговори по ядрената програма.

На 24 май Fox News съобщи, че рамковото споразумение между САЩ и Иран е „95% завършено“, въпреки че преговарящите все още обсъждат формулировки относно Ормузкия проток и ядрения арсенал на Техеран.

В понеделник говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран смята, че е твърде рано да се каже, че САЩ и Иран са близо до подписване на мирно споразумение. Той също така заяви, че меморандумът, който се договаря със САЩ, включва клауза за прекратяване на военните действия „на всички фронтове“, включително в Ливан. Дипломатът повтори предишната си позиция, че Техеран в момента не обсъжда ядрената програма на Иран с Вашингтон.