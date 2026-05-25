Турция допуска възможен политически компромис между Иран и САЩ

Възможността за постигане на политически компромис между Иран и САЩ остава, въпреки високото ниво на напрежение в региона, съобщи източник от турското правителство.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в понеделник, че САЩ имат добри шансове да постигнат временно споразумение с Иран по ядрения въпрос. „Вашингтон пост“ по-рано съобщи, че рамковото споразумение между Иран и САЩ, което все още не е одобрено от иранската страна, предвижда Техеран да се откаже от запасите си от високообогатен уран. Ирански служител обаче в коментар пред вестника уточни, че това не е окончателно ядрено споразумение, а временно такова за отлагане на дискусиите по този въпрос за по-късна дата.

„Прозорецът за политически компромис между Иран и САЩ остава. Въпреки напрежението и взаимните обвинения, контактите не са напълно преустановени и усилията за посредничество от страна на редица държави продължават“, каза източникът на агенцията.

Според него Анкара смята, че страните остават заинтересовани да избегнат директен военен конфликт и свързаните с него тежки последици за региона и световната икономика.

„Турция следи отблизо процеса и подкрепя всякакви дипломатически инициативи, които биха могли да доведат до намаляване на напрежението и възобновяване на преговорите“, добави източникът.