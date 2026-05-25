Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Младеж е обвинен в умишлено убийство на 16-годишното момиче, паднало от сграда в Благоевград

Младеж е обвинен в умишлено убийство на 16-годишното момиче, паднало от сграда в Благоевград

25 Май, 2026 17:37 804 6

  • умишлено убийство-
  • благоевград-
  • 16-годишно момиче

Задържан е за 72 часа, прокуратурата ще поиска „задържане под стража“

Младеж е обвинен в умишлено убийство на 16-годишното момиче, паднало от сграда в Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 20-годишен мъж от Благоевград е повдигнато обвинение за умишлено убийство по случая със загиналото 16-годишно момиче, паднало от жилищна сграда в града, съобщиха от Апелативната прокуратура – София.

17-годишно момче, полетяло от същата сграда, е в реанимацията на „Пирогов“ и лекарите все още се борят за живота му.

20-годишният, на който е повдигнато обвинение, беше един от двамата задържани за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамент в сградата, от която са паднали двата тийнейджъри, в неадекватно състояние.

Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици. Източници от разследването посочват, че най-вероятно става въпрос за ЛСД – наркотик, който предизвиква силни халюцинации и нарушава възприятията за време и пространство.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Окръжен съд – Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, обявиха още от прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    8 0 Отговор
    Язък за младия живот, Бог да го прости ...това дете , две жертви на птп днес ...черна работа ,мъка и скръб за близките ..като дойде не пита ...

    17:40 25.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    🤔....двата тийнейджъри....🤔
    "Език Свещен на моите деди..."

    17:40 25.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    Важното е, че дилърът му, братлето на РаяНаДелян, е (временно) в дранголника.😎

    17:41 25.05.2026

  • 4 Бялджип

    5 1 Отговор
    Има ли го още този наркотик? Той е бил известен през 60-те години на миналия век и се смяташе за архаичен?! - Има едно парче Lucy In The Sky With Diamonds ( Люси в небето с диаманти) на Бийтълс, за което се предполага, че възпяват LSD (Lucy Sky Diamonds)...

    17:46 25.05.2026

  • 5 Младеж

    11 0 Отговор
    от "елитно" семейство , че и студент в "елитен университет"........... Подготвял се с дрога за "геройството" си . Не знам в това състояние дали осъзнава какво е направил , но деянието му е зловещо и непростимо .

    Коментиран от #6

    17:49 25.05.2026

  • 6 Аи той елита

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Младеж":

    така прави

    18:01 25.05.2026