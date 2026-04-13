Al-Monitor: В Тел Авив са песимисти, че ще договорят разоръжаването на Хизбула на срещата в САЩ

13 Април, 2026 10:53, обновена 13 Април, 2026 10:58 834 24

Източници от израелското външно министерство обаче отбелязаха, че постигането на това чрез дипломатически диалог е практически невъзможно

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските власти смятат, че няма да могат да постигнат разоръжаване на шиитското движение Хизбула по време на предстоящите преговори с Ливан в Съединените щати, съобщи Al-Monitor, позовавайки се на свои източници.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че по време на преговорите с Ливан на 14 април еврейската държава ще се стреми да разоръжи Хизбула не само в южните гранични райони, но и в цялата страна. Източници от израелското външно министерство обаче отбелязаха, че постигането на това чрез дипломатически диалог е практически невъзможно.

Според Al-Monitor, израелският преговарящ екип ще се счита за успешен, ако с посредничеството на САЩ успее да отслаби Хизбула, да прекрати обстрела на израелска територия и да укрепи ливанските въоръжени сили. Според израелската страна ливанската армия все още не е достатъчно силна, за да разоръжи Хизбула. Подкрепата от САЩ и други западни страни би засилила позицията на ливанските въоръжени сили.

Порталът отбелязва, че ръководителят на израелския преговарящ екип, посланикът на страната в САЩ, Йехиел Лайтер, няма опит в сериозни дипломатически преговори. Ако бъде постигнат известен напредък по време на първата фаза на диалога, Нетаняху може да изпрати бившия министър на стратегическото планиране Рон Дермър, който подаде оставка миналия ноември, на следващия кръг от преговори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

