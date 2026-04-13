Al-Monitor: В Тел Авив са песимисти, че ще договорят разоръжаването на Хизбула на срещата в САЩ

Израелските власти смятат, че няма да могат да постигнат разоръжаване на шиитското движение Хизбула по време на предстоящите преговори с Ливан в Съединените щати, съобщи Al-Monitor, позовавайки се на свои източници.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че по време на преговорите с Ливан на 14 април еврейската държава ще се стреми да разоръжи Хизбула не само в южните гранични райони, но и в цялата страна. Източници от израелското външно министерство обаче отбелязаха, че постигането на това чрез дипломатически диалог е практически невъзможно.

Според Al-Monitor, израелският преговарящ екип ще се счита за успешен, ако с посредничеството на САЩ успее да отслаби Хизбула, да прекрати обстрела на израелска територия и да укрепи ливанските въоръжени сили. Според израелската страна ливанската армия все още не е достатъчно силна, за да разоръжи Хизбула. Подкрепата от САЩ и други западни страни би засилила позицията на ливанските въоръжени сили.

Порталът отбелязва, че ръководителят на израелския преговарящ екип, посланикът на страната в САЩ, Йехиел Лайтер, няма опит в сериозни дипломатически преговори. Ако бъде постигнат известен напредък по време на първата фаза на диалога, Нетаняху може да изпрати бившия министър на стратегическото планиране Рон Дермър, който подаде оставка миналия ноември, на следващия кръг от преговори.