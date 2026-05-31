ООН е пред финансов колапс заради отказа на САЩ и Китай да плащат вноските си

Организацията на обединените нации (ООН) е изправена пред заплахата от „финансов колапс“ и фалит поради отказа на САЩ и Китай да плащат вноските си заради несъгласия с работата на международната организация, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш е предупредил в своите речи, че организацията бързо се приближава до фалит, като е подчертал „ясната перспектива за финансов колапс“.

Вестникът съобщава, че при сегашната бюджетна траектория организацията ще изчерпи средствата си до средата на август 2026 г.

ООН е изправена пред бюджетен дефицит поради неплащане на вноски от някои държави, включително САЩ, които дължат над 4 милиарда долара. Това обстоятелство принуждава организацията да намали разходите.