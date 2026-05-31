ООН е пред финансов колапс заради отказа на САЩ и Китай да плащат вноските си

31 Май, 2026 19:42, обновена 31 Май, 2026 19:45 851 22

  • оон-
  • китай-
  • сащ-
  • вноски-
  • фалит

Вашингтон дължи над 4 милиарда долара на организацията

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Организацията на обединените нации (ООН) е изправена пред заплахата от „финансов колапс“ и фалит поради отказа на САЩ и Китай да плащат вноските си заради несъгласия с работата на международната организация, съобщава The Wall Street Journal.

Според вестника, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш е предупредил в своите речи, че организацията бързо се приближава до фалит, като е подчертал „ясната перспектива за финансов колапс“.

Вестникът съобщава, че при сегашната бюджетна траектория организацията ще изчерпи средствата си до средата на август 2026 г.

ООН е изправена пред бюджетен дефицит поради неплащане на вноски от някои държави, включително САЩ, които дължат над 4 милиарда долара. Това обстоятелство принуждава организацията да намали разходите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    19 3 Отговор
    ООН не са свършили и за 1 долар работа, само ухаждат на 3еленцки и се сабират по негова команда след всеки орешник

    Коментиран от #13

    19:46 31.05.2026

  • 2 Без име

    12 0 Отговор
    Нациите не са обефинени, което прави ООН излишна. Има две нации, дето се мислят за повече от другите и от доста време ни занимават със себе си. Очаквам след изчезването им пак да има ООН.

    19:49 31.05.2026

  • 3 Дориана

    13 2 Отговор
    ООН вече са отслабени не само финансово , но и политически. Грешни решения доведоха до политическо недоверие и безпомощност като институция. Гласът им вече не тежи.

    Коментиран от #11, #14

    19:50 31.05.2026

  • 4 Госあ

    16 2 Отговор
    САЩ дължат 4 млрд, Китай - 400 млн. Двете държави плащат най много на тази организация. Въпросът е, че тя не върши нищо 🤷🏻 ч@ф@дите извършиха безпроблемно насочен геноцид над деца в Палестина пред погледите на всички. Защо Китай да продължава да налива пари ?

    19:51 31.05.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    6 11 Отговор
    ООН да се закрие!
    Поради каква причина, руският агресор е Постоянен член на Съвета за сигурност на ООН?

    19:53 31.05.2026

  • 6 Баба Гошка

    14 1 Отговор
    Пищните вечери в луксозни ресторанти, пътните в първа класа до май на си рай наи обратно, нощувките в 5 звездни хотели и пуккницата за празни приказки или широко затворени очи пред Газза, Ливан и тн са към своя край. Парра зиттите даси търсят нови спонсори. За нищо не стават

    19:56 31.05.2026

  • 7 Ами

    11 0 Отговор
    Да вземат заем от МВФ :)

    19:56 31.05.2026

  • 8 хаха

    2 0 Отговор
    Удроу Уилсън
    Той е удостоен с Нобеловата награда за мир през 1919 г. в знак на признание за ролята му на основател на Обществото на нациите. Тъй като Нобеловият комитет решава през 1919 г. да запази наградата за тази година, той е официално удостоен и връчен с медала година по-късно, през декември 1920 г.

    Закривай!

    20:00 31.05.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско що не плаща вноските?

    Коментиран от #17

    20:05 31.05.2026

  • 10 Дж. Борн

    3 6 Отговор
    Който се е заял с Израел , хаир не е видел, няма и да види!

    Коментиран от #22

    20:05 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ташев

    2 0 Отговор
    Императора с частното ОоНе след като обере вноските на "кандидатите " в частния клуб ще си плати с лихвите ,може би ,но едва ли не. Човека рекетьор Ви показа как се прави частен клуб тип голф за милиарди , а дали и той ще свърши нещо си е съвсем въпросителна ? въпроса е едни милиарди да се въртят в нечия банкова сметка и живот на гърба на хората да върви. А те може да си мрът във войни предизвикани от учредителите на клуба-все пак да има какво да дискутират .

    20:08 31.05.2026

  • 13 Адрес 4000

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Напротив Зеленски е съвсем наясно че търтеите от ООН не стават
    Щом оставят дeбила Небензя да си развява коня и да лъже постоянно

    20:09 31.05.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Тогава защо има руски посланик в ООН?

    Коментиран от #18

    20:10 31.05.2026

  • 15 Данчо Сарматов

    4 0 Отговор
    Крайно време е някой да обясни, че ООН за никакъв yи не става !

    20:10 31.05.2026

  • 16 Абе и тия,

    3 1 Отговор
    Като СЗО, Световна банка и подобните изчезват. Рижия е прав: " Вече.не вършат никаква работа! Отживелица са от един стар свят..."! И вече не са нужни на никого.

    20:10 31.05.2026

  • 17 Адрес 4000

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    А де и аз това питам OOН е една от основните им пропагандни платформи, заедно с тикток социалките и Ютюб
    Много реват от ООН oрките ,но пропагандата си им върви необезпокоявано

    20:12 31.05.2026

  • 18 Адрес 4000

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    За да лъже и прокарва пропагандни опорки

    20:13 31.05.2026

  • 19 Закривай

    2 0 Отговор
    И без това тази организация работи за този който плаща.

    20:18 31.05.2026

  • 20 УдоМача

    2 0 Отговор
    Закривай! При сегашната реалност ООН е вече излишна!

    20:18 31.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дж. Борн":

    Нали знаеш, че на всеки 50-60 години почвате да се криете и да си кръщавате децата с нееврейски имена, а на 100-150 години се отричате от Талмуда.
    п.п.
    Не се напиняй много, че да не ти изпусне дзадната семеринга на коляновия вал! Ще омажеш диска на съединителя!

    20:24 31.05.2026