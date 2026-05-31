Унгарският премиер Петер Мадяр ще поиска оставката на президента на среща с държавния глава в понеделник

Новият премиер на Унгария, Петер Мадяр, обяви, че ще се срещне с президента Тамаш Сюйок в понеделник, за да поиска оставката му. Мадяр преди това призова държавния глава доброволно да напусне поста си до края на май.

„Крайният срок за подаване на оставката ми е полунощ днес. В понеделник в 8:00 ч. сутринта ще посетя президента Тамаш Сюйок, придружен от министъра на правосъдието“, написа Мадяр във Facebook.

Сюйок отказа да подаде оставка по искане на Мадяр и на 29 май поиска от Венецианската комисия да предостави правна оценка на конфликта между тях. „Призивите за отстраняване на държавния глава по политически причини, които не подлежат на тълкуване в съответствие с Основния закон, създават изключително противоречива ситуация в съществуващия конституционен ред, което се отразява негативно на конституционното функциониране и авторитета на президентската институцията на републиката“, заяви пресслужбата на президента.

Тя отбеляза, че Шуйок е отправил апел към Венецианската комисия, консултативен орган към Съвета на Европа, за да оцени настоящата ситуация и „да предостави експертна помощ за разрешаване на спорната ситуация, като се вземат предвид европейските конституционни ценности“.

След победата на неговата партия „Тиса“ на парламентарните избори на 12 април, Маджар призова унгарския президент да подаде оставка. Новият премиер смята, че Шуйок няма право да остане на поста си, тъй като не е успял да предотврати злоупотребите, извършени от предишното правителство, водено от Виктор Орбан, в политически, социални и финансови въпроси през последните години, въпреки отговорностите си.

Орбан и неговата партия „Фидес“ – Унгарски граждански съюз, която премина в опозиция, се обявиха в подкрепа на Шуйок. Те смятат, че подобни искания на новия премиер създават изключително опасен прецедент, водят до узурпация на властта и противоречат на конституцията на страната.

Според унгарското законодателство президентът се избира от парламента за петгодишен мандат и никое ново правителство никога не е призовавало за оставката му. Сюйок беше избран за държавен глава през 2024 г. В Унгария е стартирана петиция в негова защита.