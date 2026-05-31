Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Унгария »
Унгарският премиер Петер Мадяр ще поиска оставката на президента на среща с държавния глава в понеделник

Унгарският премиер Петер Мадяр ще поиска оставката на президента на среща с държавния глава в понеделник

31 Май, 2026 19:49, обновена 31 Май, 2026 19:56 669 8

  • унгария-
  • петер мадяр-
  • президент-
  • премиер-
  • оставка

Тамаш Шуйок е призовал Венецианската комисия да предостави експертна помощ за разрешаване на спорната ситуация

Унгарският премиер Петер Мадяр ще поиска оставката на президента на среща с държавния глава в понеделник - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият премиер на Унгария, Петер Мадяр, обяви, че ще се срещне с президента Тамаш Сюйок в понеделник, за да поиска оставката му. Мадяр преди това призова държавния глава доброволно да напусне поста си до края на май.

„Крайният срок за подаване на оставката ми е полунощ днес. В понеделник в 8:00 ч. сутринта ще посетя президента Тамаш Сюйок, придружен от министъра на правосъдието“, написа Мадяр във Facebook.

Сюйок отказа да подаде оставка по искане на Мадяр и на 29 май поиска от Венецианската комисия да предостави правна оценка на конфликта между тях. „Призивите за отстраняване на държавния глава по политически причини, които не подлежат на тълкуване в съответствие с Основния закон, създават изключително противоречива ситуация в съществуващия конституционен ред, което се отразява негативно на конституционното функциониране и авторитета на президентската институцията на републиката“, заяви пресслужбата на президента.

Тя отбеляза, че Шуйок е отправил апел към Венецианската комисия, консултативен орган към Съвета на Европа, за да оцени настоящата ситуация и „да предостави експертна помощ за разрешаване на спорната ситуация, като се вземат предвид европейските конституционни ценности“.

След победата на неговата партия „Тиса“ на парламентарните избори на 12 април, Маджар призова унгарския президент да подаде оставка. Новият премиер смята, че Шуйок няма право да остане на поста си, тъй като не е успял да предотврати злоупотребите, извършени от предишното правителство, водено от Виктор Орбан, в политически, социални и финансови въпроси през последните години, въпреки отговорностите си.

Орбан и неговата партия „Фидес“ – Унгарски граждански съюз, която премина в опозиция, се обявиха в подкрепа на Шуйок. Те смятат, че подобни искания на новия премиер създават изключително опасен прецедент, водят до узурпация на властта и противоречат на конституцията на страната.

Според унгарското законодателство президентът се избира от парламента за петгодишен мандат и никое ново правителство никога не е призовавало за оставката му. Сюйок беше избран за държавен глава през 2024 г. В Унгария е стартирана петиция в негова защита.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    7 0 Отговор
    Дръжте под око боко и шиши ,за да не духнат в Дубай , защото скоро ще ги метнат!!

    20:00 31.05.2026

  • 2 защо

    1 6 Отговор
    "никое ново правителство никога не е призовавало за оставката му. "
    Защото бяха диктатори. Сега с делегацията, ще видят.

    Коментиран от #3

    20:05 31.05.2026

  • 3 защо

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "защо":

    "никое ново правителство никога не е призовавало за оставката му. "
    Защото бяха диктатори. Сега с демокрацията, ще видят.
    Съжалявам, имам си коректор

    20:07 31.05.2026

  • 4 Това розово пони

    1 1 Отговор
    се е взело за много голяма работа. Скоро беше в Брюксел и след отпуснатите милиарди са му наложили задачи за изпълнение.

    20:18 31.05.2026

  • 5 Ъъъ

    1 1 Отговор
    Аз така и не разбрах как точно е името на унгарския президент .... 🤔

    Коментиран от #8

    20:27 31.05.2026

  • 6 Унгарците

    1 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    20:36 31.05.2026

  • 7 Орбан и Петер

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    Пуснаха надолу по пързалката
    урсулите и каиите
    Хи хи хи
    Язък за мъните дето ги хвърлиха да манипулират изборите в Унгария........

    20:40 31.05.2026

  • 8 Пусни си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъ":

    унгарска телевизия........
    ще го разбереш за седмица

    20:42 31.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания