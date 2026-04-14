Пакистан опитва да посредничи за нов кръг преговори между Иран и САЩ

Пакистан работи по организирането на нов кръг преговори между Иран и Съединените щати, след като разговорите през уикенда за евентуално прекратяване на войната в Близкия изток приключиха без постигнато споразумение, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Според пакистански дипломати страната се стреми да бъде домакин на нова среща възможно най-скоро. Идеята е преговорният процес да бъде подновен в кратки срокове, за да се избегне по-нататъшна ескалация.

В дипломатическите усилия се включват и други държави от региона и извън него. Китай, Египет, Саудитска Арабия и Турция поддържат контакти както с Техеран, така и с Вашингтон, след като са предложили провеждането на нови разговори в Пакистан.

Дипломатически източници посочват, че Китай, който е сред най-близките партньори на Техеран, е препоръчал на иранската страна да се съгласи на продължаване на преговорите.

До момента няма официално потвърждение нито от Съединените щати, нито от Иран относно нова среща.

През уикенда представители на двете държави се срещнаха в Пакистан за разговори на най-високо равнище от десетилетия, но не успяха да изработят план за периода след изтичането на текущото двуседмично примирие, припомня ДПА.