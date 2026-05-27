Гласът на Кремъл: Обсъждането на бъдещата архитектура на Европа е невъзможно без участието на европейците

Бъдещата архитектура на Европа трябва да се обсъди, като без европейците това е невъзможно, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.
„Гледаме сериозно на всичко това. Така или иначе ще трябва да обсъждаме бъдещата архитектура на Европа. Това не може да се направи без участието на европейците. Затова при всяко положение ще са нужни преговори“, заяви Песков. Той допълни, че „Русия е открита, президентът Путин е открит за такива преговори, но европейците едва сега започнаха да проумяват това“.
„Ще видим. Тези обсъждания за преговорите засега са по-скоро почти формални. А действието засега е насочено към това на украинците и занапред да се оказва натиск да воюват и да не се договарят с никого. Реалността е такава“, заяви представителят на Кремъл.
Междувременно Песков заяви, че „Москва приема обсъжданията в Европа по отношение на потенциалните кандидати за преговарящи с Русия като позитивно развитие“, съобщи Ройтерс.
По-рано европейските правителства отхвърлиха предложението на Путин бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, охарактеризирал руския лидер като личен приятел, да ги представлява в евентуални бъдещи преговори с Москва относно сигурността на континента.
Въпреки спекулациите дали ЕС ще изпрати пратеник за преговори дипломати заявиха пред Ройтерс, че обсъжданията са преждевременни и обсъжданията трябва да се фокусират около европейската стратегия спрямо Русия.
Украинският президент Володимир Зеленски през последните седмици публично призова да бъдат съживени дипломатическите усилия и Европа да се превърне в част от процеса.
„Струва си да се определи кой точно ще представлява Европа“, каза по-рано този месец украинският лидер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А защо да е невъзможно?
3 Той
4 Хахахаха
5 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "А защо да е невъзможно?":От руснак войник не става.Там е проблема.
Благодаря за вниманието!
6 Нюрнберг 2.0
Внуците на едновремешните престъпници хитлеристи днес управляват еврорайха и търсят реванш за боя който ядоха преди 80 години.
Руснаците ще ги прочистят отново и пак ще има мир и любов следващите 80 години. Руснаците не бързат, процесът си върви.
7 Хахахаха
10 Русия е велика
ЕС не е показал че иска мир
Той само подклажда войната като струпва мощи за луд за връзване.
11 Антикомуне
Опитахме се като българи да цивилизоваме руснаците, но не се получи. Дадохме им азбука, религия-"православна, Но те си останаха дива... и.
12 Ха,ха, ха
13 Мдаааа
До коментар #4 от "Хахахаха":😂🤣😂😂НЕДЕЙ ,ЧЕ КОПЕЙКИТЕ ЩЕ ТЕ ОБВИНЯТ В .... НЕЗНАМ КАКВО 😂😂🤣😂
14 Механик
15 Хахахаха
До коментар #11 от "Антикомуне":Европа се опита да постави русия на колене. Но русия не се предаде. Остана да си лежи в калта.
17 Николай
18 Хахахаха
До коментар #17 от "Николай":И аз това искам. Защото путинизма се лекува само с руски мир.
19 МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН
Се оказа че и слабостта му
Към млади Маджари
И наркотици.
И ТОИ е Голям Фен
На ПРОПАДНАЛИЯ ОМРАЗЕН ЗАПАД .
ОСВЕН в Унгария
Където беше Радушно Пазен
От Орбан
Иларион
Си купил и ИМОТИ
ВъВ Испания на брега на Морето,
И на Женевското ОЗЕРО
Палат.
КГБ Агентите изобщо
Не ги интересуват
Православните Ценности.
Хаха хахахахаха хахахахаха
20 ПЪРВО ДА ПРЕВЗЕМАТ
До коментар #6 от "Нюрнберг 2.0":МАЛА ТОКМАЧКА
И тогава тръгват Към БЕРЛИН.
Хаха хахахахаха
Но както им каза СКАБЕЕЕВА
На Военните Експерти
Със Тези Темпове
Може и да превземем Украйна
След 33 Години
.
РА РА РА
21 Аууууу
До коментар #4 от "Хахахаха":МУСКАЛАБАД
Е ПЪЛНО СЪС ПРАВОСЛАВНИ
АЯТОЛАСИ .
Слагайте ЧАЛМИТЕ
ДАРАГИЕ КУПЕЙКИ.
22 Добре че е Мунчо
23 Боярйышник
До коментар #4 от "Хахахаха":Что ж, мой дорогой друг, это и есть настоящая реальность.
24 Хахахаха
До коментар #23 от "Боярйышник":На видеото са пазителите на християнството!
25 Д. Донев
26 Русия не е европа
28 Тошко
29 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Прав си, ако ставаше, Русия нямаше да е най-голямата територия на света, а света щеше да се нарича " Русия Имат да поработят по въпроса
30 Руските бръщолевения
