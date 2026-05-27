Бъдещата архитектура на Европа трябва да се обсъди, като без европейците това е невъзможно, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

„Гледаме сериозно на всичко това. Така или иначе ще трябва да обсъждаме бъдещата архитектура на Европа. Това не може да се направи без участието на европейците. Затова при всяко положение ще са нужни преговори“, заяви Песков. Той допълни, че „Русия е открита, президентът Путин е открит за такива преговори, но европейците едва сега започнаха да проумяват това“.

Още новини от Украйна

„Ще видим. Тези обсъждания за преговорите засега са по-скоро почти формални. А действието засега е насочено към това на украинците и занапред да се оказва натиск да воюват и да не се договарят с никого. Реалността е такава“, заяви представителят на Кремъл.

Междувременно Песков заяви, че „Москва приема обсъжданията в Европа по отношение на потенциалните кандидати за преговарящи с Русия като позитивно развитие“, съобщи Ройтерс.

По-рано европейските правителства отхвърлиха предложението на Путин бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, охарактеризирал руския лидер като личен приятел, да ги представлява в евентуални бъдещи преговори с Москва относно сигурността на континента.

Въпреки спекулациите дали ЕС ще изпрати пратеник за преговори дипломати заявиха пред Ройтерс, че обсъжданията са преждевременни и обсъжданията трябва да се фокусират около европейската стратегия спрямо Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски през последните седмици публично призова да бъдат съживени дипломатическите усилия и Европа да се превърне в част от процеса.

„Струва си да се определи кой точно ще представлява Европа“, каза по-рано този месец украинският лидер.