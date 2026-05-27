Гласът на Кремъл: Обсъждането на бъдещата архитектура на Европа е невъзможно без участието на европейците
  Тема: Украйна

27 Май, 2026 22:17 1 156 30

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • европейски съюз-
  • нато

Украинският президент Володимир Зеленски през последните седмици публично призова да бъдат съживени дипломатическите усилия и Европа да се превърне в част от процеса

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бъдещата архитектура на Европа трябва да се обсъди, като без европейците това е невъзможно, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

„Гледаме сериозно на всичко това. Така или иначе ще трябва да обсъждаме бъдещата архитектура на Европа. Това не може да се направи без участието на европейците. Затова при всяко положение ще са нужни преговори“, заяви Песков. Той допълни, че „Русия е открита, президентът Путин е открит за такива преговори, но европейците едва сега започнаха да проумяват това“.

„Ще видим. Тези обсъждания за преговорите засега са по-скоро почти формални. А действието засега е насочено към това на украинците и занапред да се оказва натиск да воюват и да не се договарят с никого. Реалността е такава“, заяви представителят на Кремъл.

Междувременно Песков заяви, че „Москва приема обсъжданията в Европа по отношение на потенциалните кандидати за преговарящи с Русия като позитивно развитие“, съобщи Ройтерс.

По-рано европейските правителства отхвърлиха предложението на Путин бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, охарактеризирал руския лидер като личен приятел, да ги представлява в евентуални бъдещи преговори с Москва относно сигурността на континента.

Въпреки спекулациите дали ЕС ще изпрати пратеник за преговори дипломати заявиха пред Ройтерс, че обсъжданията са преждевременни и обсъжданията трябва да се фокусират около европейската стратегия спрямо Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски през последните седмици публично призова да бъдат съживени дипломатическите усилия и Европа да се превърне в част от процеса.

„Струва си да се определи кой точно ще представлява Европа“, каза по-рано този месец украинският лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо да е невъзможно?

    15 13 Отговор
    В момента в който еуропейците си покажат рогата по един или друг начин бой по тиквата и това е. Те друго не разбират.

    Коментиран от #5, #8, #27

    22:20 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Той

    6 4 Отговор
    и другаря Радев тъй каза днес .

    22:23 27.05.2026

  • 4 Хахахаха

    7 11 Отговор
    Интересно видео. Факти, пуснете го.

    Коментиран от #9, #13, #16, #21, #23

    22:23 27.05.2026

  • 5 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "А защо да е невъзможно?":

    От руснак войник не става.Там е проблема.



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #29

    22:23 27.05.2026

  • 6 Нюрнберг 2.0

    15 8 Отговор
    Еврофашистите няма да се кротнат докато върху Райхстага не се развее отново руското знаме.

    Внуците на едновремешните престъпници хитлеристи днес управляват еврорайха и търсят реванш за боя който ядоха преди 80 години.

    Руснаците ще ги прочистят отново и пак ще има мир и любов следващите 80 години. Руснаците не бързат, процесът си върви.

    Коментиран от #20

    22:24 27.05.2026

  • 7 Хахахаха

    3 13 Отговор
    Копейки, значи тупин моли за преговори, четете добре.

    22:25 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русия е велика

    14 9 Отговор
    Тя знае кога и с кого да разговаря
    ЕС не е показал че иска мир
    Той само подклажда войната като струпва мощи за луд за връзване.

    22:27 27.05.2026

  • 11 Антикомуне

    5 13 Отговор
    Невиждам причина руснаците да се интересуват от Европа. Та те са азиатци. 5/6 от държавата им е в Азия. По скоро да се обърнат към Китай за съвместно съжителство, защото Сибир е вече китайски.
    Опитахме се като българи да цивилизоваме руснаците, но не се получи. Дадохме им азбука, религия-"православна, Но те си останаха дива... и.

    Коментиран от #15

    22:27 27.05.2026

  • 12 Ха,ха, ха

    5 12 Отговор
    Тези се смятат за европейци.

    22:28 27.05.2026

  • 13 Мдаааа

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    😂🤣😂😂НЕДЕЙ ,ЧЕ КОПЕЙКИТЕ ЩЕ ТЕ ОБВИНЯТ В .... НЕЗНАМ КАКВО 😂😂🤣😂

    22:29 27.05.2026

  • 14 Механик

    6 11 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    22:29 27.05.2026

  • 15 Хахахаха

    6 16 Отговор

    До коментар #11 от "Антикомуне":

    Европа се опита да постави русия на колене. Но русия не се предаде. Остана да си лежи в калта.

    22:32 27.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Николай

    6 11 Отговор
    Искам Радев да ни извади от НАТО и да ни вкара на страната на Русия. Тогава копийките никой няма да ги жали, нито ще ги пита искат или не искат. Ще ги пратят на талази да щурмуват НАТО. Аз ще се уредя и ще съм в задните редици, за да разстрелвам, който отказва да се бие.

    Коментиран от #18

    22:41 27.05.2026

  • 18 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "Николай":

    И аз това искам. Защото путинизма се лекува само с руски мир.

    22:44 27.05.2026

  • 19 МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН

    2 8 Отговор
    Известен със Своите Гей Наклонности
    Се оказа че и слабостта му
    Към млади Маджари
    И наркотици.

    И ТОИ е Голям Фен

    На ПРОПАДНАЛИЯ ОМРАЗЕН ЗАПАД .

    ОСВЕН в Унгария
    Където беше Радушно Пазен
    От Орбан

    Иларион

    Си купил и ИМОТИ

    ВъВ Испания на брега на Морето,

    И на Женевското ОЗЕРО
    Палат.

    КГБ Агентите изобщо
    Не ги интересуват
    Православните Ценности.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    22:51 27.05.2026

  • 20 ПЪРВО ДА ПРЕВЗЕМАТ

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Нюрнберг 2.0":

    МАЛА ТОКМАЧКА

    И тогава тръгват Към БЕРЛИН.

    Хаха хахахахаха

    Но както им каза СКАБЕЕЕВА
    На Военните Експерти

    Със Тези Темпове
    Може и да превземем Украйна

    След 33 Години
    .
    РА РА РА

    22:54 27.05.2026

  • 21 Аууууу

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    МУСКАЛАБАД

    Е ПЪЛНО СЪС ПРАВОСЛАВНИ

    АЯТОЛАСИ .

    Слагайте ЧАЛМИТЕ

    ДАРАГИЕ КУПЕЙКИ.

    22:56 27.05.2026

  • 22 Добре че е Мунчо

    3 5 Отговор
    От Париж да им каже на европейците, какво му е казал господарят му от Кремъл

    22:59 27.05.2026

  • 23 Боярйышник

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Что ж, мой дорогой друг, это и есть настоящая реальность.

    Коментиран от #24

    23:05 27.05.2026

  • 24 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боярйышник":

    На видеото са пазителите на християнството!

    23:15 27.05.2026

  • 25 Д. Донев

    1 0 Отговор
    Моите герой!!!

    23:24 27.05.2026

  • 26 Русия не е европа

    3 0 Отговор
    Какво бъдеще на Европа ще обсъждат тези крепостни азиатци. Европа свърша до Киев, Урал е изкуствена граница (политически компромис) за да им създаде европейска легитимация.

    23:32 27.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тошко

    2 0 Отговор
    В Кремъл съвсем изтрщяха...

    23:51 27.05.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Прав си, ако ставаше, Русия нямаше да е най-голямата територия на света, а света щеше да се нарича " Русия Имат да поработят по въпроса

    23:56 27.05.2026

  • 30 Руските бръщолевения

    0 0 Отговор
    ние си ги знаем прекрасно. Въпросът тук е българите накъде се готвим да поемем? Към Европа ли или към Москалабад? Или ще се снишаваме до последно, като другаря Янко с каскета навремето? Той два пъти поиска да станем асоциирана азиатска република. Може би три пъти - за късмет?

    00:03 28.05.2026

