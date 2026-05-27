Доналд Тръмп: Иран няма да получи никакво облекчаване на санкциите! Нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

27 Май, 2026 22:47 990 9

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран няма да получи облекчаване на санкциите в замяна на отказ от високообогатения уран, който притежава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп каза това в интервю за "Пи Би Ес Нюз".

Междувременно иранската агенция Фарс цитира член на иранския преговорен екип, че остават нерешени въпроси между Вашингтон и Техеран.

Белият дом заяви по-късно през деня, че твърденията на иранската държавна телевизия, според които съществува проект на първоначална неофициална рамка за меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, са неверни, и са "пълна измислица", предава "Ройтерс".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че Техеран е получил проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство със Съединените щати, насочен към прекратяване на конфликта между двете страни, съобщава "Ройтерс".

Според представената рамка Иран би възстановил търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата отпреди войната в рамките на един месец. В замяна Съединените щати биха изтеглили военните си сили на по-голямо разстояние от Иран и биха вдигнали морската блокада.

Иранската държавна телевизия уточни, че рамката изключва военните кораби и предвижда Техеран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман. Посочва се също, че документът не е финализиран и че Иран няма да предприема никакви стъпки без "осезаема проверка".

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички и няма да бъде контролиран от нито една държава, при каквото и да е споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

„Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим”, каза Тръмп по време на среща на кабинета си.

Той подчерта също така, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран.

Тръмп заяви също, че администрацията му може да разговаря с Конгреса на САЩ за възможността за „узаконяване на федерална данъчна ваканция върху горивата“.

“Това е нещо, за което може да говорим. Нека да видим какво ще се случи през следващите една-две седмици”, добави американският президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сипете си газ

    1 1 Отговор
    Маз, вас, жас и ...
    А, бе, вземете ди фенерчетата и повече вода

    22:57 27.05.2026

  • 2 Лудия ще удари - защото така иска Израел

    7 1 Отговор
    Луд човек с двуцифрено число психични заболявания. Вчера казва едно - има сделка, днес било лъжа, утре ще заплашва, други ден ще отстъпи и накрая след седмици - като спадне бдителността на американците - ще ги подлъже двулично, че има сделка и накрая ще ги удари.

    Коментиран от #4

    22:58 27.05.2026

  • 3 Абе

    5 2 Отговор
    Най-добре пийте белина!

    22:59 27.05.2026

  • 4 2-ри

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лудия ще удари - защото така иска Израел":

    Горе имам предвид - като спадн бдителността на Иранците

    22:59 27.05.2026

  • 5 Не мога да разбера,

    5 2 Отговор
    кой повече смърка, Зеления или Рижавия? 😆

    23:02 27.05.2026

  • 6 Беж лиске да бягаме

    8 2 Отговор
    Янките като победена страна да си плащат репарациите на победителят Иран и да си обират чукалата от Персийския залив. В противен случай Иран ще им резнат и кабелите!

    Коментиран от #7

    23:10 27.05.2026

  • 7 Димитър Туджаров

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Беж лиске да бягаме":

    Браво! По добър си от мен!

    23:19 27.05.2026

  • 8 СВЕТЪТ СЕ ПРЕСИТИ

    5 1 Отговор
    НА ТРЪМПОВИТЕ ЛАКЪРДИИ И ГЛУПОСТИ.КЛАСИЧЕСКИ АМЕРИ ТУРБО ДЕБИЛ.

    23:41 27.05.2026

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:54 27.05.2026