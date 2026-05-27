Доналд Тръмп: Иран няма да получи никакво облекчаване на санкциите! Нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран няма да получи облекчаване на санкциите в замяна на отказ от високообогатения уран, който притежава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп каза това в интервю за "Пи Би Ес Нюз".

Междувременно иранската агенция Фарс цитира член на иранския преговорен екип, че остават нерешени въпроси между Вашингтон и Техеран.

Белият дом заяви по-късно през деня, че твърденията на иранската държавна телевизия, според които съществува проект на първоначална неофициална рамка за меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, са неверни, и са "пълна измислица", предава "Ройтерс".

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че Техеран е получил проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство със Съединените щати, насочен към прекратяване на конфликта между двете страни, съобщава "Ройтерс".

Според представената рамка Иран би възстановил търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата отпреди войната в рамките на един месец. В замяна Съединените щати биха изтеглили военните си сили на по-голямо разстояние от Иран и биха вдигнали морската блокада.

Иранската държавна телевизия уточни, че рамката изключва военните кораби и предвижда Техеран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман. Посочва се също, че документът не е финализиран и че Иран няма да предприема никакви стъпки без "осезаема проверка".

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички и няма да бъде контролиран от нито една държава, при каквото и да е споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

„Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим”, каза Тръмп по време на среща на кабинета си.

Той подчерта също така, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран.

Тръмп заяви също, че администрацията му може да разговаря с Конгреса на САЩ за възможността за „узаконяване на федерална данъчна ваканция върху горивата“.

“Това е нещо, за което може да говорим. Нека да видим какво ще се случи през следващите една-две седмици”, добави американският президент.