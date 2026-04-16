Иран: Провокативната и незаконна американска блокада на Ормузкия проток може да прекъсне примирието

16 Април, 2026 03:59, обновена 16 Април, 2026 04:09 460 5

Армията ни е готова за необходимите действия, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската блокада на Ормузкия проток може да доведе до нарушаване на прекратяването на огъня между Техеран и Вашингтон, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Блокадата на Ормузкия проток е провокативна стъпка, незаконна съгласно международното право, и може да доведе до нарушаване на прекратяването на огъня. В такъв случай нашите въоръжени сили са готови да предприемат необходимите действия“, каза Багаей пред РИА Новости.

По-рано Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон и Техеран са се споразумели за удължаване на примирието. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей отрече тази информация, отбелязвайки, че преговорите продължават. Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит също отрече информацията.

Миналия уикенд САЩ и Иран проведоха първия кръг от преговори в столицата на Пакистан Исламабад. След тези разговори Техеран заяви, че страните не са постигнали съгласие по няколко ключови въпроси, сред които обогатения уран.

Не се съобщава за възобновяване на военните действия, но Съединените щати обявиха военноморска блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на гориво от арабските страни.

Междувременно, според съобщения в медиите, няколко кораба вече успешно са нарушили блокадата, включително ирански супертанкер, способен да превозва два милиона барела петрол.


