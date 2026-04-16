САЩ планират „набор от действия“ срещу Куба в очакване на заповед от Тръмп

САЩ планират „набор от действия“ срещу Куба и са готови да изпълнят заповедите на президента Доналд Тръмп, заявиха от Пентагона, коментирайки съобщения за подготовка за военна операция на острова.

„Няма да спекулираме с хипотетични сценарии. Министерството планира набор от извънредни действия и остава готово да изпълни заповедите на президента, когато бъдат получени“, заявиха от ведомството пред РИА Новости.

Преди това USA Today, позовавайки се на информирани източници, съобщи, че Министерството на войната на САЩ е започнало подготовка за евентуална операция в Куба.

В понеделник ръководителят на Белия дом заяви, че Съединените щати може да „погледнат“ към Куба, след като разрешат всички въпроси с Иран. Преди това кубинският президент Мигел Диас-Канел отбеляза, че кубинците са готови да се бият и да умрат за страната си. Той определи постигането на споразумение с Вашингтон като трудно, но възможно, подчертавайки, че военната агресия не може да бъде оправдана.

В края на януари Тръмп подписа изпълнителна заповед, разрешаваща мита върху вноса от страни, доставящи петрол на Куба. Той също така обяви извънредно положение поради предполагаема заплаха за националната сигурност, произтичаща оттам.

Оттогава страната преживява горивна криза. Това води до периодични прекъсвания на електрозахранването на острова, а от време на време избухват протести. Правителството твърди, че Вашингтон използва енергийната блокада, за да задуши кубинската икономика и да направи условията на живот непоносими.

В края на март руският танкер Анатолий Колодкин достави 100 000 тона петрол на Куба като хуманитарна помощ.