Без пробив: САЩ върнали 10 кораба от началото на блокадата на Ормузкия проток

16 Април, 2026 06:37, обновена 16 Април, 2026 06:49 2 036 28

Външните министри на Китай и Иран обсъдиха ситуацията в региона

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на морската блокада на Иран, американските военни са върнали назад 10 кораба, опитващи се да я заобиколят, но нито един кораб не е успял да пробие блокадата, заявиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Към днешна дата 10 кораба са били отклонени и нито един не е пробил американската блокада, откакто тя беше установена в понеделник“, се казва в изявление, публикувано на страницата X на командването.

Съединените щати наложиха военноморска блокада на Иран на 13 април.

Блокадата е насочена единствено към кораби, пътуващи от или към ирански пристанища. САЩ декларираха, че няма да възпрепятстват свободата на корабоплаването за съдове на трети страни, които не търгуват с Иран.

Американските сили започнаха операция по разчистване на морски мини в протока, заложени според Вашингтон от иранската Революционна гвардия (IRGC).

В операцията участват над 10 000 военнослужещи и повече от 15 военни кораба, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln (CVN-72) и неговата ударна група.

CENTCOM съобщи, че всеки неоторизиран съд е заплашен от прехващане, отклоняване или задържане.

Техеран определи действията като „пиратство“ и предупреди, че навлизането на военни кораби в близост до протока ще се счита за нарушение на примирието. Революционната гвардия заплаши с ответни удари срещу пристанища в съседни държави от Персийския залив.

Блокадата струва на Иран около 400 милиона долара дневно под формата на пропуснати приходи. Цената на суровия петрол сорт Брент остава висока (близо 100 долара за барел), което е около 33% над нивата отпреди началото на конфликта през февруари.

Съюзниците от НАТО до голяма степен отказаха да се включат директно в морската блокада. Пекин изразява загриженост, тъй като около половината от доставките му на петрол преминават през този регион.

Китай смята, че е необходимо да се защитят правата и суверенитета на Иран като държава, разположена в Ормузкия проток, заяви китайският външен министър Ван И.

„Необходимо е да се уважават и защитават суверенитетът, сигурността и законните права на Иран като държава, разположена в Ормузкия проток“, цитира уебсайтът на китайското външно министерство думите на Ван И след телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи на 15 април. „В същото време е необходимо да се гарантира свободата и безопасността на корабоплаването в този международен проток.“

Китайският дипломат уточни, че желанието за възстановяване на нормалното корабоплаване в Ормузкия проток е „призив за солидарност от международната общност“. Той заяви, че Китай е готов, в съответствие с предложенията на китайския президент Си Дзинпин за разрешаване на конфликта, да помогне за намаляване на напрежението, подобряване на отношенията между страните в региона и „да играе конструктивна роля за постигането на траен мир и стабилност в Близкия изток“.

Ван И потвърди "непоколебимата подкрепа" на Пекин за усилията, насочени към защита на суверенитета, сигурността и националното достойнство на Иран. „Сега навлизаме в решителна фаза на прехода от война към мир, прозорецът на възможностите за мир е отворен“, подчерта министърът. „Китай подкрепя поддържането на тенденцията за прекратяване на огъня и преговори. Това е в съответствие с основните интереси на иранския народ и споделените очаквания на страните в региона и международната общност.“

Арагчи информира китайския външен министър за състоянието на ирано-американските преговори, както и за бъдещите планове на Техеран. Той заяви, че Иран ще се стреми към разумно и реалистично разрешаване на кризата чрез мирен диалог.

Арагчи също така похвали усилията на Китай за деескалация на ситуацията. Той изрази надежда, че Пекин ще играе положителна роля за възстановяване на мира и прекратяване на боевете.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 1 Отговор
    Целта не беше ли да се отвори Ормузкият проток?

    Коментиран от #7, #15, #20

    06:52 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    42 6 Отговор
    САЩ са пирати
    Китай може да спре пиратските набези на американците

    Коментиран от #13

    06:55 16.04.2026

  • 4 Другите кораби

    20 3 Отговор
    са минали през сухопътната част на Азия

    06:57 16.04.2026

  • 5 Meфистофел

    32 4 Отговор
    На тия военолюбиви краварски гемии някой сети ли се да напише на вратата на пералнята "Огнеопасно"? Да не стане някоя инфекция и пак да се запалят?

    06:57 16.04.2026

  • 6 Ченгене Иван

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Копеи":

    Многа правилни неща пишеш.Слагам ти адин плюссс

    Коментиран от #12, #16

    07:01 16.04.2026

  • 7 Зависи

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    чия цел Европа и Китай искат да се отвори за да купуват. ОАЕ, Катар, Кувейт, Ирак искат да се отвори за да продават. В момента Русия и САЩ са единствените печеливши от високите цени и блокадата. САЩ са най-големият износител на петрол и на втечнен газ, плюс сега продават и венецуелски петрол. Затова обявяват че уж бързат да отворят протока а всъщност правят обратното.

    Коментиран от #25

    07:01 16.04.2026

  • 8 Тити

    6 21 Отговор
    Без пари от петрол 8 га Иран ще клекне.

    Коментиран от #22

    07:07 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Домалдън Трънчо

    18 3 Отговор
    Вече отварям Ормуза изцяло.Така че може и да го затворя .

    07:15 16.04.2026

  • 11 Баце ЕООД

    18 3 Отговор
    Тая "новина" що така силно издиша?? 6 кораба изобщо не са искали да тръгнат, окей. Иран е казал, че ще минават макс 15 кораба и магически толкова си и минават на ден. Някой пак "твори" и си измисля

    07:37 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    11 4 Отговор
    "Блокадата струва на Иран около 400 милиона долара дневно под формата на пропуснати приходи. " ахахахахаха... Големи глупости сте съчинили ей. Хем че Иран си прибира приходите от крипто, хем че не използват долари. Просто сте едни откровени писачи на глупости. Та и троловете ви са такива

    07:54 16.04.2026

  • 15 Кен Гуру

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То, вече никой не знае, даже дончо.

    07:55 16.04.2026

  • 16 Баце ЕООД

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ченгене Иван":

    Да не забравиш да ти платят и за изборите, не само работата тук.. Боклук

    07:55 16.04.2026

  • 17 Нашата комисия

    2 2 Отговор
    За защита на потребителите ще наложи санкции. Съдът ще ги прибере, армията ще помага.

    07:55 16.04.2026

  • 18 Тия отпадъци

    8 1 Отговор
    Да ни плащат репарации за цената на петрола😤😤😤
    Всички диктатори палят света, а после хората да плащат цената😤😤😤
    Замразяване на американските активи, както на руските. Да си плащат 🧐🧐🧐

    07:58 16.04.2026

  • 19 На китайчетата

    3 2 Отговор
    не им е приятно да им спират иранския петрол! Засилиха се на разговори! Лошото е ,че и Европа го закъсва!

    08:05 16.04.2026

  • 20 Лъжлива чалма

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Напротив, нашата цел винаги е била да ги държим затворени. Благодаря на американците, които ни помагат! Ежедневните загуби от 400 милиона долара от наша страна са лъжа!

    Коментиран от #26

    08:06 16.04.2026

  • 21 маке

    4 2 Отговор
    време е Китай да потопи някоя краварска гемия и всичко да приключва..

    Коментиран от #27

    08:12 16.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КАСТРО БАЛАСТРО

    2 5 Отговор
    КУБА да се стяга .

    Приготвяйте Погатичте

    И Тонове КУБА ЛИБРЕ.

    Ще има Тръмп Парти.

    08:16 16.04.2026

  • 24 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    Аз не мога да разбера откъде са ги върнали, като сащ дори не са на протока и ги е страх да минат през Суецкия канал.. Къде аджеба е таз блокада географски погледнато на картата?? На 3000км от Иран ли?

    08:17 16.04.2026

  • 25 Значи

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Зависи":

    Ако това, което казвате, е вярно и практиката на Иран да декларира, че иска проливите да бъдат затворени, вреди само на Иран и арабите, тогава част от ръководството му е било подкупено от руско-американци, които печелят от това.

    08:17 16.04.2026

  • 26 Мечтите

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лъжлива чалма":

    Са безплатни.. Мн си наивен. Кат женичка направо

    08:19 16.04.2026

  • 27 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "маке":

    така, животът на земята ще приключи и ще загубиш възможността да пишеш безразсъдно.

    08:21 16.04.2026

  • 28 Това е Лоша Новина

    1 2 Отговор
    За Родния Путераст .

    Иранските Братюшки седят и гледах Безпомощно.

    08:25 16.04.2026

