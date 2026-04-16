Без пробив: САЩ върнали 10 кораба от началото на блокадата на Ормузкия проток

От началото на морската блокада на Иран, американските военни са върнали назад 10 кораба, опитващи се да я заобиколят, но нито един кораб не е успял да пробие блокадата, заявиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„Към днешна дата 10 кораба са били отклонени и нито един не е пробил американската блокада, откакто тя беше установена в понеделник“, се казва в изявление, публикувано на страницата X на командването.
Съединените щати наложиха военноморска блокада на Иран на 13 април.
Блокадата е насочена единствено към кораби, пътуващи от или към ирански пристанища. САЩ декларираха, че няма да възпрепятстват свободата на корабоплаването за съдове на трети страни, които не търгуват с Иран.
Американските сили започнаха операция по разчистване на морски мини в протока, заложени според Вашингтон от иранската Революционна гвардия (IRGC).
В операцията участват над 10 000 военнослужещи и повече от 15 военни кораба, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln (CVN-72) и неговата ударна група.
CENTCOM съобщи, че всеки неоторизиран съд е заплашен от прехващане, отклоняване или задържане.
Техеран определи действията като „пиратство“ и предупреди, че навлизането на военни кораби в близост до протока ще се счита за нарушение на примирието. Революционната гвардия заплаши с ответни удари срещу пристанища в съседни държави от Персийския залив.
Блокадата струва на Иран около 400 милиона долара дневно под формата на пропуснати приходи. Цената на суровия петрол сорт Брент остава висока (близо 100 долара за барел), което е около 33% над нивата отпреди началото на конфликта през февруари.
Съюзниците от НАТО до голяма степен отказаха да се включат директно в морската блокада. Пекин изразява загриженост, тъй като около половината от доставките му на петрол преминават през този регион.
Китай смята, че е необходимо да се защитят правата и суверенитета на Иран като държава, разположена в Ормузкия проток, заяви китайският външен министър Ван И.
„Необходимо е да се уважават и защитават суверенитетът, сигурността и законните права на Иран като държава, разположена в Ормузкия проток“, цитира уебсайтът на китайското външно министерство думите на Ван И след телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи на 15 април. „В същото време е необходимо да се гарантира свободата и безопасността на корабоплаването в този международен проток.“
Китайският дипломат уточни, че желанието за възстановяване на нормалното корабоплаване в Ормузкия проток е „призив за солидарност от международната общност“. Той заяви, че Китай е готов, в съответствие с предложенията на китайския президент Си Дзинпин за разрешаване на конфликта, да помогне за намаляване на напрежението, подобряване на отношенията между страните в региона и „да играе конструктивна роля за постигането на траен мир и стабилност в Близкия изток“.
Ван И потвърди "непоколебимата подкрепа" на Пекин за усилията, насочени към защита на суверенитета, сигурността и националното достойнство на Иран. „Сега навлизаме в решителна фаза на прехода от война към мир, прозорецът на възможностите за мир е отворен“, подчерта министърът. „Китай подкрепя поддържането на тенденцията за прекратяване на огъня и преговори. Това е в съответствие с основните интереси на иранския народ и споделените очаквания на страните в региона и международната общност.“
Арагчи информира китайския външен министър за състоянието на ирано-американските преговори, както и за бъдещите планове на Техеран. Той заяви, че Иран ще се стреми към разумно и реалистично разрешаване на кризата чрез мирен диалог.
Арагчи също така похвали усилията на Китай за деескалация на ситуацията. Той изрази надежда, че Пекин ще играе положителна роля за възстановяване на мира и прекратяване на боевете.
1 Последния Софиянец
06:52 16.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шопо
Китай може да спре пиратските набези на американците
06:55 16.04.2026
4 Другите кораби
5 Meфистофел
6 Ченгене Иван
До коментар #2 от "Копеи":Многа правилни неща пишеш.Слагам ти адин плюссс
07:01 16.04.2026
7 Зависи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":чия цел Европа и Китай искат да се отвори за да купуват. ОАЕ, Катар, Кувейт, Ирак искат да се отвори за да продават. В момента Русия и САЩ са единствените печеливши от високите цени и блокадата. САЩ са най-големият износител на петрол и на втечнен газ, плюс сега продават и венецуелски петрол. Затова обявяват че уж бързат да отворят протока а всъщност правят обратното.
07:01 16.04.2026
8 Тити
07:07 16.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Домалдън Трънчо
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кен Гуру
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То, вече никой не знае, даже дончо.
07:55 16.04.2026
16 Баце ЕООД
До коментар #6 от "Ченгене Иван":Да не забравиш да ти платят и за изборите, не само работата тук.. Боклук
07:55 16.04.2026
18 Тия отпадъци
Всички диктатори палят света, а после хората да плащат цената😤😤😤
Замразяване на американските активи, както на руските. Да си плащат 🧐🧐🧐
07:58 16.04.2026
20 Лъжлива чалма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Напротив, нашата цел винаги е била да ги държим затворени. Благодаря на американците, които ни помагат! Ежедневните загуби от 400 милиона долара от наша страна са лъжа!
08:06 16.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 КАСТРО БАЛАСТРО
Приготвяйте Погатичте
И Тонове КУБА ЛИБРЕ.
Ще има Тръмп Парти.
08:16 16.04.2026
25 Значи
До коментар #7 от "Зависи":Ако това, което казвате, е вярно и практиката на Иран да декларира, че иска проливите да бъдат затворени, вреди само на Иран и арабите, тогава част от ръководството му е било подкупено от руско-американци, които печелят от това.
08:17 16.04.2026
26 Мечтите
До коментар #20 от "Лъжлива чалма":Са безплатни.. Мн си наивен. Кат женичка направо
08:19 16.04.2026
27 Ами
До коментар #21 от "маке":така, животът на земята ще приключи и ще загубиш възможността да пишеш безразсъдно.
08:21 16.04.2026
28 Това е Лоша Новина
Иранските Братюшки седят и гледах Безпомощно.
08:25 16.04.2026