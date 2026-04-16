Европейската комисия: Руските удари са терористична война срещу цивилни в Украйна

Европейската комисия: Руските удари са терористична война срещу цивилни в Украйна

16 Април, 2026 14:54 663 37

Брюксел съобщава за 5000 евакуирани за лечение украинци в ЕС от началото на войната

Европейската комисия: Руските удари са терористична война срещу цивилни в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейска комисия определи руските удари като умишлени атаки срещу цивилни и „терористична война“, заяви говорител на институцията по време на пресконференция, коментирайки последните обстрели в Украйна, цитирана от БТА.

По думите му Русия носи отговорност за „престъпно поведение“ и значителни човешки загуби, като от началото на войната жертвите се оценяват на около 1,2 милиона убити и ранени, според представените данни.

Говорителят призова Москва да обърне внимание на вътрешната си икономическа ситуация, като отбеляза нарастващ бюджетен дефицит.

От Европейската комисия съобщиха още, че около 5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били евакуирани за спешно лечение в 22 държави от ЕС от началото на конфликта, в рамките на най-голямата медицинска операция по Европейския механизъм за гражданска защита.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата " Орешник "

    24 5 Отговор
    Русия от 4 год няма ракети

    Коментиран от #9, #37

    14:56 16.04.2026

  • 2 Наблюдател

    26 4 Отговор
    С какъвто се събереш, такъв ставаш.
    С клоун се събрали, на клоун станали и цял свят им се смее.

    14:57 16.04.2026

  • 3 Фейк - либераст

    27 5 Отговор
    Някой да не си помисли, че украинските удари са терористични! САКЪН! Те са демократични съобразно европейските ценности според урсулите. Жалко за загиналите войници и цивилни от двете страни за сметка на оръжейното лоби в Брюксел и златните чинии на наркомана.

    14:59 16.04.2026

  • 4 Същото е в

    22 1 Отговор
    Израел и Иран.

    14:59 16.04.2026

  • 5 Някой

    26 4 Отговор
    Терористи са бандеровците, Тръмп, Сатаняху и другите довели до смърт. Защо не кажат нещо за Газа или Ливан, където на ден има по 60-100 убити. В Украйна извън тези на фронта са 0 до максимум 3 на ден. А как те обстрелват мирно население включително в бивша Украйна.

    14:59 16.04.2026

  • 6 Българин

    17 4 Отговор
    Не ви вярваме , лъжете!

    15:00 16.04.2026

  • 7 Цвете

    6 14 Отговор
    ТОЗИ КРЕМЪЛСКИ " ГЕРОЙ " ДА СИ ТЪРСИ ДОБРИ АДВАКАТИ ОТ СЕГА, ЗАЩОТО ЖИВОТА ЩЕ МУ СЕ СТЪЖНИ. 🙃

    15:01 16.04.2026

  • 8 Нямат край руското

    5 12 Отговор
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:02 16.04.2026

  • 9 да питам

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата " Орешник "":

    А верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

    Коментиран от #13

    15:02 16.04.2026

  • 10 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 15 Отговор
    Руснаците са най-големите Дзверове !!!
    Сещайте са за Голодомор, таваришчи ☝️
    Майн Гот.....

    15:02 16.04.2026

  • 11 Възраждане

    16 3 Отговор
    Те какво очакват еврожиендърчетата? Семки и бонбонки? Само така се изкоренява неонацизма по света

    Коментиран от #30

    15:03 16.04.2026

  • 12 Бъзиктар

    4 5 Отговор
    Ах,този ЕС,колко е лош и твърд!

    15:04 16.04.2026

  • 13 Лопата " Орешник "

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Да веее,верно е!🖕🖕🖕🖕🖕

    Коментиран от #32

    15:06 16.04.2026

  • 14 Трол

    20 0 Отговор
    А атаките на Израел не са нали?

    Коментиран от #34

    15:06 16.04.2026

  • 15 Така де

    14 1 Отговор
    Европейската комисия да излезе с декларация, че това не е редно! И въпросът ще е приключен.

    15:07 16.04.2026

  • 16 ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ не катоурсулите !!!

    18 2 Отговор
    Ако Руснаците убиваха като еврейските касапи до сега нямаше да остане нито една бандера или покраинец или покраинка живи !!!!

    15:07 16.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 въх елке добре че ни каза

    12 2 Отговор
    не знаехме за тоз пълнеж

    и чудно кой ли ви плаща и за какво?
    като се опитвате да пробутвате реклами тук

    15:09 16.04.2026

  • 19 евробейската комисия е

    12 2 Отговор
    една опг

    15:09 16.04.2026

  • 20 дядото

    11 3 Отговор
    а краварските и еврейските в иран и ливан какво са - борба за

    15:15 16.04.2026

  • 21 Мисля

    13 2 Отговор
    А нещо за американските удари в Иран? Особено по училището с деца. Демократични ли са?

    15:15 16.04.2026

  • 22 Аз си мислех

    4 2 Отговор
    Че израелските са такива

    15:19 16.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вижте

    6 2 Отговор
    Знамето на ЕС кръг от зведи.Който попадне в този кръг от звезди илизане няма или ако има то ще е много трудно.

    15:25 16.04.2026

  • 25 Роден в НРБ

    5 2 Отговор
    Смър на израел, сащ, украйна и ес. Буквална смър

    15:30 16.04.2026

  • 26 Боко

    4 0 Отговор
    еСеС комисията да ми го …Дълбоко гЪрло до🤮 преди гърлото ще го топна на урси в ректума лай💩Ян и комисията ще го изплакне с уста👌

    15:33 16.04.2026

  • 27 Когато

    2 2 Отговор
    Домовете се ползват за военно производство, това си е военно престъпление.
    За изданието The Atlantic, Папергер описва масовото производство на малки дронове (FPV) в Украйна като примитивно. Той заявява, че те се сглобяват от „украински домакини“, които използват 3D принтери в кухните си, за да произвеждат детайли.
    Сравнение с „Лего“: Папергер нарича тези дронове „Лего технологии“, които са евтини и масови, но според него нямат нищо общо с високотехнологичните военни системи, които големите концерни като Rheinmetall разработват.
    Реакцията на Украйна: Изказването му бе прието като обидно и подценяващо усилията на хилядите доброволци и инженери. Украински представители отбелязаха, че именно тези „кухненски“ дронове са сред най-ефективните средства на бойното поле, унищожавайки бронирана техника за милиони долари

    15:35 16.04.2026

  • 28 Някой

    4 2 Отговор
    Цивилните жертви са резултат на работата на украинското ПВО.
    Кажете нещо за терористичния режим на Израел и стотиците цивилни жертви всеки ден! Или не смеете?

    15:39 16.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Възраждане":

    И ние искаме бонбонки 😘

    15:40 16.04.2026

  • 31 Точен

    4 1 Отговор
    Тази морална гангрена Баба европа мълчи за зверствата на Израел и САЩ. Ясни са ни от Брюксел, 5 века са убивали грабели света, даже и от по-рано, от Кръстоносните походи, уж да освободят Йерусалми, а то пак за злато...

    15:41 16.04.2026

  • 32 Именно

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лопата " Орешник "":

    Украинските цели винаги са военни - летища, бази, рафинерии, кораби, заводи и т.н. Докато Русия в 90% от случаите не успява да порази военни цели, а само цивилни. За това и положението й е толкова трагично, 5 години нищо не успяха да направят.

    Коментиран от #35

    15:43 16.04.2026

  • 33 мошето

    1 1 Отговор
    горките украинси

    15:45 16.04.2026

  • 34 И това какво общо има

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    с атаките в Украйна ?

    15:45 16.04.2026

  • 35 Именно

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Именно":

    Личи че спесиалист

    15:46 16.04.2026

  • 36 А чфутски те удари в Ливан Иран и Гааза

    0 0 Отговор
    Какво са? Ще каже ли нещо за тях ЕК?

    15:58 16.04.2026

  • 37 Нямат защото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата " Орешник "":

    Урсула яхна метлата и така ги изплаши А под им се беше скрил под завивката и но и той изпадна в шок от дъртофелницата и избяга при по-младо

    15:58 16.04.2026

