Европейската комисия: Руските удари са терористична война срещу цивилни в Украйна

Европейска комисия определи руските удари като умишлени атаки срещу цивилни и „терористична война“, заяви говорител на институцията по време на пресконференция, коментирайки последните обстрели в Украйна, цитирана от БТА.

По думите му Русия носи отговорност за „престъпно поведение“ и значителни човешки загуби, като от началото на войната жертвите се оценяват на около 1,2 милиона убити и ранени, според представените данни.

Говорителят призова Москва да обърне внимание на вътрешната си икономическа ситуация, като отбеляза нарастващ бюджетен дефицит.

От Европейската комисия съобщиха още, че около 5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били евакуирани за спешно лечение в 22 държави от ЕС от началото на конфликта, в рамките на най-голямата медицинска операция по Европейския механизъм за гражданска защита.