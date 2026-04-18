Русия и Индия могат да изпратят до 3 000 войници, 10 военни самолета и 5 военни кораба на територията на другата страна

Русия и Индия могат да изпратят до 3 000 войници, 10 военни самолета и 5 военни кораба на територията на другата страна

18 Април, 2026 06:10, обновена 18 Април, 2026 06:14 6 170 8

Това са част от параметрите на споразумението за засилване на военното сътрудничество между двете държави

Русия и Индия могат да изпратят до 3 000 войници, 10 военни самолета и 5 военни кораба на територията на другата страна - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Индия могат да изпратят до 3000 военнослужещи, 10 военни самолета и 5 военни кораба на територията на другата страна съгласно съществуващото споразумение за засилване на военното сътрудничество.

Според документа, публикуван на официалния руски портал за правна информация, не повече от пет военни кораба, 10 военни самолета и 3000 души личен състав от военните формирования на изпращащата страна могат да присъстват на територията на приемащата страна едновременно. Военни контингенти могат да бъдат изпращани за провеждане на съвместни учения и тренировки, предоставяне на хуманитарна помощ, реагиране на природни и причинени от човека бедствия и в други случаи, договорени от страните

Полетите на военни самолети са разрешени след подаване на искане по дипломатически канали не по-късно от 14 дни преди предложеното използване на въздушното пространство. Корабите могат да влизат в пристанището след подобно уведомление. Корабите, напускащи пристанището, трябва да бъдат уведомени не по-късно от 24 часа предварително.

Документът беше ратифициран от Държавната дума и Съвета на федерацията през декември 2025 г., а на 15 декември руският президент Владимир Путин подписа закона за ратификация. Споразумението влезе в сила на 12 януари 2026 г. То е за пет години, с автоматично подновяване за следващи петгодишни периоди. Освен ако някоя от страните не уведоми за намерението си да го прекрати поне шест месеца преди изтичането му, документът ще остане в сила.

Руското външно министерство подчерта, че документът е предназначен да насърчи развитието и укрепването на военното сътрудничество между Русия и Индия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    10 18 Отговор
    Русия и Индия могат да изпратят, но Путин е страхливец и няма да го направи.

    Коментиран от #3, #7

    06:18 18.04.2026

  • 2 ФАКТ

    13 16 Отговор
    Пуслер - най-големият срам на планетата.

    06:21 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДВЕ в 0 ли г 0 фре ни те

    7 6 Отговор
    Здравейте бакшиши и милиционери. Успешна смяна днес.

    Коментиран от #6

    06:22 18.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    11 14 Отговор
    Доброе утро таваришчи.
    За Индия не знаю, ама Русия може прати няква помащь, колкото може кацне на Луната или вземе Купянск ☝️
    Последните държави на които Рассия памогна бяха Югославия, Сирия, Венецуела и знаем как приключиха нещата. Иран твърдо отказа руска "помощь" и натри носа на С.А.Щ, таваришчи !!!!

    06:26 18.04.2026

  • 6 Мурка

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "ДВЕ в 0 ли г 0 фре ни те":

    здравей МАГИСТРАЛНА ТРУЖЕНИЧКЕ трафика как е ТИРОВЕТЕ ПОЧИВАТ ЛИ

    06:26 18.04.2026

  • 7 2554

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Целта е индийците да изпратят войници на Путлер, а не обратното. Путлер сериозно го е закъсал.

    07:41 18.04.2026

  • 8 КокорКокоров

    1 3 Отговор
    мдаа, ще се омешат в палатките ..........

    09:03 18.04.2026