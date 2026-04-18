Русия и Индия могат да изпратят до 3 000 войници, 10 военни самолета и 5 военни кораба на територията на другата страна

Русия и Индия могат да изпратят до 3000 военнослужещи, 10 военни самолета и 5 военни кораба на територията на другата страна съгласно съществуващото споразумение за засилване на военното сътрудничество.

Според документа, публикуван на официалния руски портал за правна информация, не повече от пет военни кораба, 10 военни самолета и 3000 души личен състав от военните формирования на изпращащата страна могат да присъстват на територията на приемащата страна едновременно. Военни контингенти могат да бъдат изпращани за провеждане на съвместни учения и тренировки, предоставяне на хуманитарна помощ, реагиране на природни и причинени от човека бедствия и в други случаи, договорени от страните

Полетите на военни самолети са разрешени след подаване на искане по дипломатически канали не по-късно от 14 дни преди предложеното използване на въздушното пространство. Корабите могат да влизат в пристанището след подобно уведомление. Корабите, напускащи пристанището, трябва да бъдат уведомени не по-късно от 24 часа предварително.

Документът беше ратифициран от Държавната дума и Съвета на федерацията през декември 2025 г., а на 15 декември руският президент Владимир Путин подписа закона за ратификация. Споразумението влезе в сила на 12 януари 2026 г. То е за пет години, с автоматично подновяване за следващи петгодишни периоди. Освен ако някоя от страните не уведоми за намерението си да го прекрати поне шест месеца преди изтичането му, документът ще остане в сила.

Руското външно министерство подчерта, че документът е предназначен да насърчи развитието и укрепването на военното сътрудничество между Русия и Индия.