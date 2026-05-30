Какво ще стане, ако Путин реши да нападне балтийска държава
  Тема: Украйна

30 Май, 2026 18:11 1 099 49

  • русия-
  • нато-
  • балтийско море-
  • литва-
  • латвия-
  • естония-
  • калининград-
  • владимир путин-
  • украйна

Граничещите с Русия - Латвия, Литва и Естония не са като Донбас през 2014 година

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво ще стане, ако Путин реши да тества НАТО в Литва или другите балтийски държави? Той ще получи твърд отговор, убедени са експерти по сигурността. Те не вярват, че евентуална подобна руска атака ще има успех.

"А вие успяхте ли да стигнете до убежище?" През последните дни в Литва всички си задават този въпрос. В социалните мрежи и новинарските емисии постоянно се говори за дронове и хакерски атаки, а напоследък към тази тревожна терминология беше добавен още един израз - "въздушна тревога".

Путин засилва натиска върху балтийските държави

Миналата седмица всички в Литва получиха на телефоните си съобщения за въздушна тревога с призив хората да се отправят към най-близкото убежище. Причината – появата във въздушното пространство на страната на неидентифициран безпилотен летателен апарат.

След това последва разяснение от Министерството на външните работи на Украйна: Русия с помощта на средства за радиоелектронна борба (РЕБ) пренасочва украински дронове към страните от Балтийския регион с цел по-късно да ги обвини, че предоставяли на Украйна коридори за нанасяне на удари на руска територия.

На 25 май президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който му дава право да използва армията извън границите на Русия за "защита на руските граждани". В Калининградска област наскоро за първи път обявиха "тревога заради дронове" – вероятно фалшива.

Почти едновременно с това Москва поиска от съда на ООН да призове балтийските държави, и по-специално Латвия, за да отговарят пред него за "нарушаване на правата на руснаците". Известно е, че този съд разглежда такива дела с години. Във Вилнюс, Рига и Талин възприемат тези стъпки като още един елемент от стратегията на Москва за натиск върху страните от източния фланг на НАТО. "Не бих казал, че нивото на заплахата се е повишило, но реториката (на Русия. – бел. ред.) стана много по-остра", заяви в интервю за вилнюското "Радио новини" шефът на Службата за държавна сигурност на Литва Ремигиюс Бридикис.

"Ветерани от СВО" се готвят да преминат границата?

Събитията от последните седмици породиха оживен дебат относно риска от провокации или дори за нахлуване на Русия в някоя от балтийските държави. За това в региона се говори още от момента на руската анексия на Крим през 2014 година. Предполага се, че претекст може да стане именно това "нарушение на правата на руските граждани", които Путин се е заел да защитава. Латвия и Естония, с техните забележими и често компактно живеещи "рускоезични малцинства", се считат за приоритетни цели на Москва.

Въпреки това повечето експерти не вярват, че ще има мащабна инвазия, като посочват, че подготовката ѝ е невъзможно да се скрие от разузнавателните служби на страните от НАТО, а продължителната агресия срещу Украйна фактически не оставя на руския режим достатъчно сили и средства за такава операция. В крайна сметка тя би довела с голяма вероятност до истинска война с Алианса, която Русия не е в състояние да спечели.

За малко по-вероятен се счита друг сценарий: в някой от балтийските градове (най-често се споменават "рускоговорящите" Нарва в Естония или Даугавпилс в Латвия) убиват или осакатяват човек с руско гражданство. След това разгневена група от "ветерани от т.нар. специална военна операция" (а всъщност – преоблечени в цивилни дрехи руски специални части) нахлува с оръжие на територията на една от балтийските държави, за да отмъсти на "националистите русофоби". Те опустошават граничния пост и митницата, убиват няколко полицаи, издигат руското знаме на кметството и се оттеглят обратно в Руската федерация. Целта на рейда, от гледна точка на Москва, трябва да бъде демонстрация на слабостта и уязвимостта на източния фланг на НАТО, стимулиране на политически разкол вътре в Алианса, но без риск от голяма война.

Литва по-рядко се споменава като потенциална цел на руска провокация. Тя граничи само с руския ексклав Калининград, 80 процента от населението на страната са литовци, а етническите руснаци съставляват, според официални данни, не повече от 5-6 процента. След възстановяването на независимостта през 1990-1991 литовско гражданство получиха всички желаещи.

НАТО вижда всичко

От друга страна, именно през Литва минава единствената железопътна линия, свързваща Калининградска област с останалата част от Русия. Проблемите със сигурността на този транзит изглеждат по-солиден претекст за действие. Част от анализаторите отбелязват, че руските военни и специалните служби се смятат за майстори на "нестандартните решения" и в случая могат да изберат именно Литва за обект на такава провокация.

Линас Кояла, директор на Центъра за изследвания в областта на геополитиката и сигурността във Вилнюс, не вижда никакъв смисъл да гадаем коя страна може да стане цел на руска акция. "Литва се сблъска с преки руски заплахи още през 2022 година. Оттогава те се превърнаха в ежедневен фон на нашия живот. Имаше и палежи, и заглушаване на GPS-сигнали, и кибератаки, а сега се добавиха и дроновете", припомня политологът.

Той допълва, че Кремъл не се фиксира върху само една страна, а се опитва да оказва натиск върху всички съюзници от НАТО. Според Кояла "ако на Москва наистина ѝ трябва ескалация, тя винаги ще намери повод".

Кир Джайлс, директор по научните изследвания в Лондонския център за изследване на конфликтите и консултант в Кралския институт за международни отношения "Чатъм Хаус", счита не само евентуална мащабна инвазия, но и по-малко мащабна провокация за малко вероятна. "Подготовката за ограничена операция не може да остане незабелязана от разузнавателните служби на балтийските държави - те много добре виждат и чуват какво се случва в дълбочина на руска територия", каза той в интервю за ДВ. Според Джайлс през последните 10-12 години балтийските държави са се подготвили нелошо за отблъскване на руски атаки. "За да предотвратят трансграничен рейд, те дори няма да се нуждаят от помощта на съюзниците си. Сами ще се справят."

Алиансът ще помогне на балтийците и без Тръмп

Граничещите с Русия Латвия, Литва и Естония не са като Донбас през 2014 година, казва Джеймс Шер, експерт от Международния център за отбранителни изследвания и сигурност в Талин. "Тогава там активно действаше руска агентура, а държавната власт на Украйна фактически престана да съществува", обясни той също в интервю за ДВ. "При нас в Естония, веднага щом руски диверсант пререже първата линия бодлива тел, всички веднага научават за това – от Националния ситуационен център в столицата, до местните власти. Освен това, в граничните населени места на трите държави хората са много бдителни и бързо забелязват чужденците."

През последните години балтийските държави възстановиха или значително увеличиха наборната служба и подготовката на резервистите. Присъствието на международни батальони на НАТО на предни позиции във всичките три държави също е важен сдържащ фактор за Русия. До 2028 в Литва ще бъдат разположени 5000 военнослужещи от моторизирана бригада на Бундесвера.

В същото време забележимото скептично отношение на настоящата американска администрация към НАТО поражда у мнозина въпроса: ще останат ли САЩ верни на принципа на член 5-и от Североатлантическия договор, който разглежда нападението срещу един член на съюза като нападение срещу всички.

"Военните и политическите лидери на балтийските държави, според моите наблюдения, днес все по-рядко споменават член 5-и", казва Джеймс Шер. "Всички разбират, че в случай на нападение от Русия Доналд Тръмп, вместо да изпрати американски десантчици, може да започне да се обажда на Путин. Затова в случай на криза в региона вече активно се разработват планове и механизми за създаване на експедиционни сили на съюзниците от редиците на онези, които са готови да действат."

Такава възможност е изцяло предвидена в член 3-ти от Североатлантическия договор. "В интерес на по-ефективното осъществяване на целите на настоящия Договор, договарящите се страни, поотделно и съвместно, чрез постоянни и ефективни самостоятелни усилия и взаимопомощ, ще поддържат и увеличават своя индивидуален и колективен потенциал за борба с въоръжено нападение." Освен страните от балтийския регион, става дума за участие на Великобритания, Финландия, Швеция и вероятно на Германия и Полша. Полската армия е към днешна дата лидер в областта на техническото превъоръжаване и подготовката на резервистите.

Или както казва Джеймс Шер: "Мотото на балтийските държави и техните съюзници днес е просто: Нека в Брюксел заседават – ние тук се готвим за битка".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 CИЛА

    8 0 Отговор
    Много сам пpocт и даржа всички да го знаят!

    18:13 30.05.2026

  • 2 хехе

    25 5 Отговор
    твърд отговор от меката китка Рюте.

    18:14 30.05.2026

  • 3 КиКи

    11 25 Отговор
    НАТО ще размаже Путин!

    Коментиран от #10, #18

    18:14 30.05.2026

  • 4 ще си ги приберът и трите

    14 8 Отговор
    руския цар ги е откупил от шведите преди стотици години

    Коментиран от #31

    18:15 30.05.2026

  • 5 Шмерц

    10 21 Отговор
    Време е Европа да разгроми руския агресор

    18:15 30.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор
    ми..ще отиде в рая на гномовете

    18:16 30.05.2026

  • 7 Данчо Сарматов

    15 1 Отговор
    Крайно време е някой да обясни, че ООН за никакъв yи не става

    18:16 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дойчезеле

    15 4 Отговор
    Ще стане същото,като мечка стъпка бълха.

    18:17 30.05.2026

  • 10 име

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "КиКи":

    Пета година слушаме сopоcоидно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Айде поне една сбъдната прогноза да видим, пък после продължавайте с другите.

    Коментиран от #27, #49

    18:18 30.05.2026

  • 11 Смешници

    8 1 Отговор
    Какво ще стане, ако баба ми беше мъжка!

    18:18 30.05.2026

  • 12 авантгард

    11 3 Отговор
    Русия ще бъде приета в нато и ще настъпят вечен мир и любов.
    Ето толкова е просто.

    18:19 30.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Зависи дали ще изпрати Московския гвардейски оркестър или агитката на футболния Динамо😀😀😀

    18:21 30.05.2026

  • 14 Е как

    10 5 Отговор
    какво, върщат се в СССР. Като НАТО най-много да пуснат една сълзлива декларацийка.

    18:23 30.05.2026

  • 15 Какво ще стане ли.....

    14 4 Отговор
    Тъп въпрос от розови понита на които веднага ще отговорят че той просто ще я превземе.
    Но основната истина е че не той ще нападне А те ще се опитат да го провокират и това ще доведе до присъединяване към руската федерация.
    А какво ще направи НАТО ли.... Нищо.... Ще се опита да се сниши

    18:24 30.05.2026

  • 16 Швейк

    11 5 Отговор
    Не им стига Украйна , че и някой друг ще нападат.
    Абе Русия да не е държава-самоубиец ?

    18:26 30.05.2026

  • 17 шаа

    13 4 Отговор
    толкова са се наплашили, горките, че навсякъде им се привижда Путин. ако някой хакер-майтапчия им смени иконките на телефоните с образа му, ще има епидемия от инфаккти...

    18:26 30.05.2026

  • 18 Здравей Кики

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "КиКи":

    Би ли ни казал колко си мек и с възможност за поемане в заден план

    18:26 30.05.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 4 Отговор
    То от 20 години Путин се са кани да нападне Балтийските държави.
    И все не му стиска
    Шубето а голем страх

    18:27 30.05.2026

  • 20 ужас

    3 3 Отговор
    Балтийските държави ще станат с 1 по малко. Ти какво очакваш да стане? Не ти прочетох нищо.

    18:43 30.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кво ша стане

    8 5 Отговор
    натото ша изчерпи запасите от памперси и толкоз,а факти и зелето ще задръстят златине тоалетни

    18:47 30.05.2026

  • 23 Гражданин на света

    3 6 Отговор
    Руснаците имат права в Русия. В други страни по света са длъжни да спазват местните закони, и никой не е длъжен да се съобразява дали са руснаци или не! Пред закона всички са равни! Ако изразяват недоволство, вън, и депортация в Русия.

    Коментиран от #44

    18:49 30.05.2026

  • 24 Хи хи

    5 1 Отговор
    Еврогейчета, чухте ли, Путин идва насам ! Така каза маленкия зеля !! Почвайте веднага да копаете бункерчета, че да има откъде да ви издърпваме !!

    Коментиран от #25

    18:49 30.05.2026

  • 25 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Бегайте на Дунав
    Путин да чакате
    Ако не ви изсъхнат
    М.ъ.д.и.т.е

    18:56 30.05.2026

  • 26 Гост

    7 0 Отговор
    Мммм, даааа! Че ще е твърд, отговора, е ясно! Ама твърд беше и на МИСТЕРИОЗНО изчезналата украинска армия! Твърд беше и щурма на Курск, където пък изчезнаха десетки хиляди ва 1 седмица! Твърда е и помоща на половината свят към Украйна, макар че не помага Ич! Твърд обаче е и Путин, който си ги мели ден и нощ, всички твърди които са на пътя му! Абе въобще, всичко е твърдо!!!

    Коментиран от #47

    18:57 30.05.2026

  • 27 Прогноза за времето

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Вярната прогноза е Украйна! Нали продажници като тебе твърдяха, че Русия има право да води учения покрай всяка една граница в собствената си територия. Щяха да приключат за три дни, а продължават да се гърчат като червеи…

    18:57 30.05.2026

  • 28 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да бе да":

    Дали НАТО са бие в Украйна.
    Или само натовските оръжия.

    Коментиран от #36

    18:57 30.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами

    4 0 Отговор
    Попитайте ChatGPT - Какво ще стане, ако
    Путин реши да нападне балтийска държава?
    Да видим той какво ще Ви отговори :)

    19:01 30.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да бе да

    7 1 Отговор
    НАТО ще отговори твърдо с меките си задни части.

    Не ни разсмивайте с това жалко НАТО бе!!
    Това е пародия на армия и организация , която се използва само за прикриване или извършване на терористични операции. НАТО изобщо не може да излезе лице в лице срещу руската армия, защото ще бъде един фарс и еврофашистите вече започват да осъзнават това. Предпочитат да се бият срещу Русия с чужди ръце от наемници като украинците, тъй като за нищо друго нямат въздух.

    За 4 години с един трилион долара и с един милион души натъпкани с хиляди извънземни оръжия не можаха и един метър територия да отвоюват в бивша Украйна.

    Коментиран от #33

    19:09 30.05.2026

  • 33 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Да бе да":

    Натовско ОРЪЖИЕ избива руснаци
    Кой ли тук е пародия.

    19:13 30.05.2026

  • 34 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор
    Натовско ОРЪЖИЕ избива руснаци
    И българско оръжие избива руснаци.
    Путин иска май и България да присъедини.

    19:15 30.05.2026

  • 35 Аз съм веган

    0 4 Отговор
    Какво ще стане?Хаяско ще стане още по-смешен

    Коментиран от #38

    19:18 30.05.2026

  • 36 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Тия дето ги обличат в дървени и метални костюми
    и ги товарят на летището в Жешов какви са ?
    Туристи :)

    Коментиран от #41

    19:19 30.05.2026

  • 37 Дийн Рид

    2 1 Отговор
    Плащат ви да всявате истерия.Изобщо не ни пука тука.Да му мисли кията.

    19:21 30.05.2026

  • 38 Миро

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Аз съм веган":

    Абе наркоманизираното зелено джудже Хаяско пусна ли тока в Украйна?

    19:26 30.05.2026

  • 39 Анонимен

    3 1 Отговор
    Защо така никой не иска да бъде завладяван или освобожадаван от Русия?
    Явно имат всички горчив опит.

    19:28 30.05.2026

  • 40 ежко

    3 2 Отговор
    Ако реши да ги нападне, ще ги превземе.И като знам колко руснаци живеят там, то ще може да ги удържи!А ЕС нищо няма да може да направи.Особенно ако САЩ се занимава с Китай.

    Коментиран от #42

    19:29 30.05.2026

  • 41 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Коя натовска армия са бие в украйна, че не са разбра.
    Иначе наемници БОЛ и от двете страни.
    А руската кръв са лее като река.

    Коментиран от #48

    19:31 30.05.2026

  • 42 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "ежко":

    То Путин 20 години все решава да нападне балтийските републики.
    Ама шубето е голем страх.

    19:33 30.05.2026

  • 43 Един

    1 1 Отговор
    Ще му падне някой Трайдънт на главата, ако нападне балтийска страна.

    19:34 30.05.2026

  • 44 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гражданин на света":

    Айде сега да ни обясниш и правата на краварсите неандерталци....

    19:38 30.05.2026

  • 45 ДрБр

    1 1 Отговор
    Ами ще станат част от Русия

    19:41 30.05.2026

  • 46 Ами

    1 0 Отговор
    Като не му се получава с Украйна ,може да пробва с някой много по слаб от тях.Но ако пробва с България ще успее .Само трябва да каже ,и машите копейки ще се затичат за Дунава с погачи

    19:45 30.05.2026

  • 47 Щом

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Твърдиш ,че Путин му е твърд ,сигурно си го пробвал

    19:49 30.05.2026

  • 48 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    Те по-големите западни частни армии
    които се биеха вече напуснаха окраина.
    Потърси в нета кои са били там и защо са напуснали.

    19:50 30.05.2026

  • 49 Кви пет години?

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    За ТРИ дни беши май???

    19:53 30.05.2026