Скандалната порнозвезда Лили Филипс иска "армия от деца"

Скандалната порно звезда Лили Филипс разкри, че планира да има деца, пише Daily Star.

24-годишната Лили стана известна, след като преспа с хиляда мъже само за 12 часа. Въпреки репутацията си, порно моделът казва, че мечтае за брак и голямо семейство. Приятелят на Филипс е подкрепил желанието ѝ да има армия от деца.

Двойката казва, че целта им е да отгледат деца, които няма да се срамуват от секса.

„Вълнуващо е, защото ще учим следващото поколение на правилния начин на мислене“, каза Филипс.

По-рано приятелят на Лили Филипс разкри отношението си към секс кариерата ѝ. Той казва, че разбира, че порното е работа, която тя върши професионално.