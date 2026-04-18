Пентагонът отново призова Брюксел да поеме основна отговорност за защитата на Украйна и Европа
  Тема: Украйна

18 Април, 2026 06:57, обновена 18 Април, 2026 07:05 2 051 28

Въпреки че приносът на Стария континент нараства, Киев все още страда от сериозен недостиг на оръжейни системи

Елбридж Колби, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висшият служител на Пентагона Елбридж Колби, отговарящ по политическите въпроси, заяви, че подкрепата на Вашингтон за Украйна до голяма степен е била основана на „използването на ограничени американски запаси“, като ясно заяви, че този подход вече не е устойчив, съобщи Politico.

„Европа трябва да ускори поемането на основна отговорност за конвенционалната отбрана на континента. Това не е въпрос на избор, а стратегически императив“, каза той.

Още новини от Украйна

Това изявление дойде, след като европейски съюзници на среща в Германия обявиха нова вълна на подкрепа за Украйна, фокусирайки се върху дронове, противовъздушна отбрана и възможности за удари с голям обсег.

Германия обяви, че ще финансира допълнителни ракети Patriot, които ще бъдат произведени в страната, както и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и финансиране за дронове с голям обсег, произведени в Украйна.

Обединеното кралство обеща да достави 120 000 дрона като част от годишния си пакет за военна подкрепа, докато Нидерландия е отделила стотици милиони евро за разработване на безпилотни способности. Белгия и Испания също обявиха ново финансиране, насочено към подкрепа на противовъздушната отбрана, артилерията и бойната авиация.

Изданието пише, че тези изявления подчертават както динамиката, така и ограниченията на възможностите. Въпреки че приносът на Европа нараства, Украйна все още страда от сериозен недостиг на системи за противовъздушна отбрана за прихващане на руски балистични ракети, а производственият капацитет не може да се справи с търсенето.

Колби подчерта, че запълването на тази празнина ще изисква още по-големи усилия и призова за укрепване на отбранителната индустриална база:

„Европа трябва да постави отбраната на континента и следователно военната си подкрепа за Украйна на наистина устойчива основа.“

Ройтерс съобщи по-рано, че доставките на оръжие от Съединените щати до европейски страни по предварително подписани договори вероятно ще бъдат забавени на фона на войната в Близкия изток. Американски служители вече са информирали европейската страна за това.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    30 6 Отговор
    То хубаво, но с чии пари?
    На тези, които обещават или нашите?
    С чужда пита помен не се прави!

    Коментиран от #9

    07:08 18.04.2026

  • 4 Пейнтагон

    38 3 Отговор
    Мирните договори ще са много много по-зле от тези след края на втората световна война. Дори могат да обесят някой и друг милитаризиран евролидер, като на нюрнбергския процес.

    07:08 18.04.2026

  • 5 Пентагонът

    25 6 Отговор
    абе защо още се мотаете, купувайте от нас и давайте на Украйна. Българите обичат да плащат сметките на бойковци и зеленчовци.

    07:08 18.04.2026

  • 7 Марк Рюте, шеф на НАТО

    5 22 Отговор
    Европа праща 90млрд на Украйна и 9млн дрона ☝️
    Таваришчи....

    Коментиран от #16

    07:10 18.04.2026

  • 8 Грен Орешников

    25 3 Отговор
    "финансиране за дронове с голям обсег, произведени в Украйна."

    Къде ще ги произвеждат "в Украйна", че не рабрах?

    07:10 18.04.2026

  • 9 Кольо Фичето

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    "....нашите..."

    Кои сте тия нашите, щот тук руски не панимаем ?!!

    07:13 18.04.2026

  • 10 Тръмп явно наистина е решил

    29 2 Отговор
    да принуди евро-психопатите да докарат икономиката на Европа до там, че народите им да ги изгонят с камъне е дърве!

    А и Ванс им намекна на Мюнхенската коференция

    07:16 18.04.2026

  • 16 Тия 90млрд са "заем" на Украйна

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Марк Рюте, шеф на НАТО":

    и тоя заем ще се връща ...ама не сега...а друг път. А Брюксел няма откъде да събере тези пари за да ги подари на зеления, а ще тябва да взима заем!

    И украйнците няма да го видят заема, а ще отиде за проценти комисионна, златни тоалетни и ВПК.
    Така че от украинците кръвта, а от евопейските данъкоплаъци изплащането на заема!

    07:29 18.04.2026

  • 18 Фен

    15 1 Отговор
    Ами след разгрома в Иран... Кво да кажат, милите.

    07:37 18.04.2026

  • 19 Оставиха ги

    21 2 Отговор
    сами да се оправят с Украйна. Германите и французите (и оттам целия ЕС) работят за задълбочаване на конфронтацията с руснаците и милитаризацията на ЕС. Това няма как да завърши добре.

    07:51 18.04.2026

  • 20 Ами

    8 2 Отговор
    Политическото ръководство на ЕС е избрало пътя на непримиримото противопоставяне с Руската федерация. САЩ очевидно не желае да участва в това и се оттегли. Въпросът пред ЕС сега е да осигури фондовете и да премине към военна индустриализация. Но след като ще се произвежда много повече оръжие, то вероятността да бъде използвано нараства неимоверно. Милитаризацията винаги има за свой резултат войната.
    Явно повечето европейци поддържат този нов политически курс, тъй като излъчват представители на партии с тази философия за развитие на континента.

    08:01 18.04.2026

  • 21 Добре, че са САЩ да кажат

    12 1 Отговор
    на Европа какво рябва да прави!

    Тръмп вместо да дава акъл , да спре да се оплаква , че Иран го върти на малкия си пръст с Ормуз и да се замисли за собсвената си слепота по стратегията на иранската война!

    08:04 18.04.2026

  • 22 Наш Мунчо няма избор,

    3 7 Отговор
    ще се подчинява на тази политика на Тръмп- Европа за Украйна!

    България ще подкрепя Украйна, независимо колко пъти Резидента се снима с Путин!
    Ако не слуша, Тръмп ще го свали, така както го сложи!

    08:08 18.04.2026

  • 24 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Това е добра инициатива,но от къде и какво да вземат,та да им пратят?

    09:05 18.04.2026

  • 27 димо

    0 1 Отговор
    Докога Кремълският самоуверен ид..от ще наблюдава , ще гледа без никаква реакция ? Така не разбрах тоя -- евреин ционист ли е ? Жалък предател който унищожава страната си ? или е мало..умен ид..от който не разбира това което се случва ? Бих се радвал ако някой обясни какъв е тоя ? когато вече 5 година се води тая братоубийствената война и целият Запад -Америка в момента само оръжие продава -- спонсора войната косвено или пряко участва в конфликта а Путин само наблюдава и не прави нищо - Абсолютно нищо освен да се усмихва , да маха с ръка сякаш това са дребни незначителни неща на които не трябва да се обръща внимание .

    12:37 18.04.2026

  • 28 Кой..кой

    3 1 Отговор
    Европейският съюз плати , подготви прев
    ратът и осъществи майдана ,погромите,
    пръкналите се изведнъж от миналото
    фашистки форморивания. Това не стана
    без янките и активното участие на англи
    чаните. Избиват се обаче два братски народа! На зеленски му е все едно защото
    си е евреин. Европа се надяваше ,че раз
    грабването на Русия ще е като при горби
    и пияницата елцин ,но удариха на камък.
    Европа тепърва ще сърба попарата ,до
    като се махнат урсулите ,военнолюбците
    и некадърните политици. Само мир и
    взаимно уважение и разговори на нови
    подобни на предишните водачи на Е. С.
    щесе запази нещо и намери нови технологии наразвитие и мир. Войните ги
    създават идиотите ,а гинат нормалните и
    невинни хора.
    .

    14:57 18.04.2026