Пентагонът отново призова Брюксел да поеме основна отговорност за защитата на Украйна и Европа

Висшият служител на Пентагона Елбридж Колби, отговарящ по политическите въпроси, заяви, че подкрепата на Вашингтон за Украйна до голяма степен е била основана на „използването на ограничени американски запаси“, като ясно заяви, че този подход вече не е устойчив, съобщи Politico.

„Европа трябва да ускори поемането на основна отговорност за конвенционалната отбрана на континента. Това не е въпрос на избор, а стратегически императив“, каза той.

Това изявление дойде, след като европейски съюзници на среща в Германия обявиха нова вълна на подкрепа за Украйна, фокусирайки се върху дронове, противовъздушна отбрана и възможности за удари с голям обсег.

Германия обяви, че ще финансира допълнителни ракети Patriot, които ще бъдат произведени в страната, както и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и финансиране за дронове с голям обсег, произведени в Украйна.

Обединеното кралство обеща да достави 120 000 дрона като част от годишния си пакет за военна подкрепа, докато Нидерландия е отделила стотици милиони евро за разработване на безпилотни способности. Белгия и Испания също обявиха ново финансиране, насочено към подкрепа на противовъздушната отбрана, артилерията и бойната авиация.

Изданието пише, че тези изявления подчертават както динамиката, така и ограниченията на възможностите. Въпреки че приносът на Европа нараства, Украйна все още страда от сериозен недостиг на системи за противовъздушна отбрана за прихващане на руски балистични ракети, а производственият капацитет не може да се справи с търсенето.

Колби подчерта, че запълването на тази празнина ще изисква още по-големи усилия и призова за укрепване на отбранителната индустриална база:

„Европа трябва да постави отбраната на континента и следователно военната си подкрепа за Украйна на наистина устойчива основа.“

Ройтерс съобщи по-рано, че доставките на оръжие от Съединените щати до европейски страни по предварително подписани договори вероятно ще бъдат забавени на фона на войната в Близкия изток. Американски служители вече са информирали европейската страна за това.