Пентагонът отново призова Брюксел да поеме основна отговорност за защитата на Украйна и Европа

Висшият служител на Пентагона Елбридж Колби, отговарящ по политическите въпроси, заяви, че подкрепата на Вашингтон за Украйна до голяма степен е била основана на „използването на ограничени американски запаси“, като ясно заяви, че този подход вече не е устойчив, съобщи Politico.
„Европа трябва да ускори поемането на основна отговорност за конвенционалната отбрана на континента. Това не е въпрос на избор, а стратегически императив“, каза той.
Това изявление дойде, след като европейски съюзници на среща в Германия обявиха нова вълна на подкрепа за Украйна, фокусирайки се върху дронове, противовъздушна отбрана и възможности за удари с голям обсег.
Германия обяви, че ще финансира допълнителни ракети Patriot, които ще бъдат произведени в страната, както и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и финансиране за дронове с голям обсег, произведени в Украйна.
Обединеното кралство обеща да достави 120 000 дрона като част от годишния си пакет за военна подкрепа, докато Нидерландия е отделила стотици милиони евро за разработване на безпилотни способности. Белгия и Испания също обявиха ново финансиране, насочено към подкрепа на противовъздушната отбрана, артилерията и бойната авиация.
Изданието пише, че тези изявления подчертават както динамиката, така и ограниченията на възможностите. Въпреки че приносът на Европа нараства, Украйна все още страда от сериозен недостиг на системи за противовъздушна отбрана за прихващане на руски балистични ракети, а производственият капацитет не може да се справи с търсенето.
Колби подчерта, че запълването на тази празнина ще изисква още по-големи усилия и призова за укрепване на отбранителната индустриална база:
„Европа трябва да постави отбраната на континента и следователно военната си подкрепа за Украйна на наистина устойчива основа.“
Ройтерс съобщи по-рано, че доставките на оръжие от Съединените щати до европейски страни по предварително подписани договори вероятно ще бъдат забавени на фона на войната в Близкия изток. Американски служители вече са информирали европейската страна за това.
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
На тези, които обещават или нашите?
С чужда пита помен не се прави!
Коментиран от #9
07:08 18.04.2026
8 Грен Орешников
Къде ще ги произвеждат "в Украйна", че не рабрах?
07:10 18.04.2026
9 Кольо Фичето
До коментар #3 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":"....нашите..."
Кои сте тия нашите, щот тук руски не панимаем ?!!
07:13 18.04.2026
10 Тръмп явно наистина е решил
А и Ванс им намекна на Мюнхенската коференция
07:16 18.04.2026
16 Тия 90млрд са "заем" на Украйна
До коментар #7 от "Марк Рюте, шеф на НАТО":и тоя заем ще се връща ...ама не сега...а друг път. А Брюксел няма откъде да събере тези пари за да ги подари на зеления, а ще тябва да взима заем!
И украйнците няма да го видят заема, а ще отиде за проценти комисионна, златни тоалетни и ВПК.
Така че от украинците кръвта, а от евопейските данъкоплаъци изплащането на заема!
07:29 18.04.2026
20 Ами
Явно повечето европейци поддържат този нов политически курс, тъй като излъчват представители на партии с тази философия за развитие на континента.
08:01 18.04.2026
21 Добре, че са САЩ да кажат
Тръмп вместо да дава акъл , да спре да се оплаква , че Иран го върти на малкия си пръст с Ормуз и да се замисли за собсвената си слепота по стратегията на иранската война!
08:04 18.04.2026
22 Наш Мунчо няма избор,
България ще подкрепя Украйна, независимо колко пъти Резидента се снима с Путин!
Ако не слуша, Тръмп ще го свали, така както го сложи!
08:08 18.04.2026
28 Кой..кой
ратът и осъществи майдана ,погромите,
пръкналите се изведнъж от миналото
фашистки форморивания. Това не стана
без янките и активното участие на англи
чаните. Избиват се обаче два братски народа! На зеленски му е все едно защото
си е евреин. Европа се надяваше ,че раз
грабването на Русия ще е като при горби
и пияницата елцин ,но удариха на камък.
Европа тепърва ще сърба попарата ,до
като се махнат урсулите ,военнолюбците
и некадърните политици. Само мир и
взаимно уважение и разговори на нови
подобни на предишните водачи на Е. С.
щесе запази нещо и намери нови технологии наразвитие и мир. Войните ги
създават идиотите ,а гинат нормалните и
невинни хора.
.
14:57 18.04.2026