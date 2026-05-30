Елитният влак "Ориент експрес" отново докара световния елит в България

Легендарният влак "Ориент Експрес" пристигна вчера, 29 май, на Централната жп гара във Варна точно в 17:30 часа. Емблематичната композиция за 28-и път гостува в морската столица като част от традиционния си исторически маршрут, свързващ Париж и Истанбул, информира Plovdiv24.bg.

Живата история на релси

Прочутият влак, чието първо пътуване датира от далечната 1883 година, продължава да предизвиква огромен обществен и туристически интерес. През десетилетията луксозният влак е бил предпочитан начин за придвижване на редица световни лидери и културни икони, сред които:

Кралица Елизабет II

Император Франц Йосиф

Писателят Оноре дьо Балзак

Генерал Шарл дьо Гол

Световната слава на композицията се утвърждава окончателно след публикуването на класическия криминален роман на Агата Кристи "Убийство в Ориент Експрес". Любопитен детайл от родната история е, че преди Втората световна война, при транзитното си преминаване през територията на България, влакът е бил управляван лично от царя на българите Борис III.

Културна програма за пасажерите

По време на престоя си във Варна чуждестранните туристи ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на региона. Програмата на презокеанските и европейски гости включва:

Посещение на Варненския археологически музей за разглеждане на най-старото обработено злато в света.Кратка почивка на плажната ивица в курортния комплекс "Слънчев ден", който е сертифициран с престижния международен екологичен знак "Син флаг".

След приключване на туристическата обиколка във Варна, международният влак ще се отправи към крайната си дестинация- Истанбул.