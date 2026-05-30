Елитният влак "Ориент експрес" отново докара световния елит в България

Легендарният влак "Ориент Експрес" пристигна вчера, 29 май, на Централната жп гара във Варна точно в 17:30 часа. Емблематичната композиция за 28-и път гостува в морската столица като част от традиционния си исторически маршрут, свързващ Париж и Истанбул, информира Plovdiv24.bg.
Живата история на релси
Прочутият влак, чието първо пътуване датира от далечната 1883 година, продължава да предизвиква огромен обществен и туристически интерес. През десетилетията луксозният влак е бил предпочитан начин за придвижване на редица световни лидери и културни икони, сред които:
- Кралица Елизабет II
- Император Франц Йосиф
- Писателят Оноре дьо Балзак
- Генерал Шарл дьо Гол
Световната слава на композицията се утвърждава окончателно след публикуването на класическия криминален роман на Агата Кристи "Убийство в Ориент Експрес". Любопитен детайл от родната история е, че преди Втората световна война, при транзитното си преминаване през територията на България, влакът е бил управляван лично от царя на българите Борис III.
Културна програма за пасажерите
По време на престоя си във Варна чуждестранните туристи ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на региона. Програмата на презокеанските и европейски гости включва:Посещение на Варненския археологически музей за разглеждане на най-старото обработено злато в света.Кратка почивка на плажната ивица в курортния комплекс "Слънчев ден", който е сертифициран с престижния международен екологичен знак "Син флаг".
След приключване на туристическата обиколка във Варна, международният влак ще се отправи към крайната си дестинация- Истанбул.
