Елитният влак "Ориент експрес" отново докара световния елит в България

30 Май, 2026 13:51 1 062 6

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният влак "Ориент Експрес" пристигна вчера, 29 май, на Централната жп гара във Варна точно в 17:30 часа. Емблематичната композиция за 28-и път гостува в морската столица като част от традиционния си исторически маршрут, свързващ Париж и Истанбул, информира Plovdiv24.bg.

Живата история на релси

Прочутият влак, чието първо пътуване датира от далечната 1883 година, продължава да предизвиква огромен обществен и туристически интерес. През десетилетията луксозният влак е бил предпочитан начин за придвижване на редица световни лидери и културни икони, сред които:

  • Кралица Елизабет II
  • Император Франц Йосиф
  • Писателят Оноре дьо Балзак
  • Генерал Шарл дьо Гол

Световната слава на композицията се утвърждава окончателно след публикуването на класическия криминален роман на Агата Кристи "Убийство в Ориент Експрес". Любопитен детайл от родната история е, че преди Втората световна война, при транзитното си преминаване през територията на България, влакът е бил управляван лично от царя на българите Борис III.

Културна програма за пасажерите

По време на престоя си във Варна чуждестранните туристи ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на региона. Програмата на презокеанските и европейски гости включва:

Посещение на Варненския археологически музей за разглеждане на най-старото обработено злато в света.Кратка почивка на плажната ивица в курортния комплекс "Слънчев ден", който е сертифициран с престижния международен екологичен знак "Син флаг".

След приключване на туристическата обиколка във Варна, международният влак ще се отправи към крайната си дестинация- Истанбул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 1 Отговор
    През гара Тулово ли минава?

    14:03 30.05.2026

  • 2 Тома

    8 2 Отговор
    Всички като слязоха от влака извикаха мощно бангаранга

    Коментиран от #4

    14:04 30.05.2026

  • 3 Анита почивната станция на бсп

    1 2 Отговор
    Едно време като ме хвана един ром в един спален вагон , три дни плющене по пътя София - атина

    14:10 30.05.2026

  • 4 И После !

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Кой Ни Го Натресе !

    14:10 30.05.2026

  • 5 УдоМача

    2 2 Отговор
    Какво точно ще видят във Варна мяу мяу мяу??

    14:18 30.05.2026

  • 6 Костадинка фон Максуда

    3 0 Отговор
    Да посетите и резервата Максуда ...

    14:36 30.05.2026