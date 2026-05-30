Истина ли е, че изкуствените подсладители омазняване на черния дроб?

Диетата без захар може да ви причини омазняване на черния дроб. Ето как това може да се случва и как да бъдете безопасни при избора си на подсладител, пише actualno.com.

Водени от страха от диабет, наддаване на тегло и метаболитни нарушения, фитнес ентусиастите и търсещите уелнес бързо заменят традиционната захар с цветни пакетчета изкуствени подсладители. Но критичният въпрос остава: наистина ли тези алтернативи са безопасни за организма? Рязко нарастващата честота на неалкохолно мастно чернодробно заболяване (НАМБЗ), наскоро прекласифицирано в световен мащаб като метаболитно нарушено стеатотично чернодробно заболяване (МАСБЗ) сред хора от всички възрастови групи, служи като сериозен червен флаг. Натрупващите се медицински доказателства сочат, че начинът на живот с „нулева захар“ може всъщност тихо да задейства натрупването на мастни клетки в черния дроб.

Стряскащо проучване, публикувано в списанието „ Човешко хранене и метаболизъм“, разкри, че напитките с ниско съдържание на захар или без захар (изкуствено подсладени) са свързани с 60% по-висок риск от стеарат на черния дроб (MASLD). Важно е да се отбележи, че този риск е наблюдаван дори при умерени нива на консумация, като например само една диетична напитка на ден. Етикетът „без захар“ не гарантира безопасност за черния дроб; всъщност дългосрочните метаболитни рискове могат да бъдат силно сравними или дори по-високи от тези при стандартните подсладени напитки.

Диетата без захар обикновено елиминира стандартната захароза (трапезна захар), но силно разчита на изкуствени подсладители като аспартам, сукралоза и захарин, наред с голямо разнообразие от търговски продукти с „нулева захар“. Въпреки че се предлагат агресивно на пазара за контрол на теглото и кръвната захар, тези синтетични заместители могат сериозно да нарушат основните метаболитни пътища.

Основният механизъм зад това увреждане на черния дроб всъщност започва в червата. Изкуствените подсладители силно компрометират стомашно-чревното здраве чрез следното:

Промяна на чревния микробен състав: Промяна на специфичните бактериални щамове, отговорни за разграждането на храната до бионалични хранителни вещества.

Изчерпване на полезните микроби: Систематично намаляване на популацията на защитни бактерии, които защитават чревната бариера.

Насърчаване на чревна дисбиоза: Нарушаване на деликатния микробен баланс, което предизвиква нискостепенно системно възпаление.

Когато чревният микробиом е нарушен, черният дроб понася най-голямата тежест. Тъй като порталната вена свързва червата директно с черния дроб, токсичните странични продукти и възпалителните сигнали се насочват директно към чернодробната система. Тази поредица от събития предизвиква дълбока метаболитна дисфункция чрез променена регулация на глюкозата, повишена инсулинова резистентност и ускорено съхранение на мазнини директно в чернодробната тъкан.

Независимите клинични проучвания продължават да оспорват твърденията за безопасност на заместителите на захарта:

Връзката с глюкозната непоносимост: Изследване, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition, подчертава, че изкуствените подсладители променят чревната микробиота по начин, който пряко корелира с развитието на глюкозна непоносимост.

Кумулативният риск: Проучване, публикувано в „Хранене и диабет“, показва, че хората имат 38% по-висок шанс да развият неалкохолна мастна тъкан (НАЖБП), когато консумацията им на изкуствени подсладители надвишава само две порции седмично.

Въпреки че някои настоящи доказателства остават смесени относно точната степен на метаболитно объркване и стимулиране на апетита, причинени от тези подсладители, корелацията между високия прием и отлагането на мазнини в черния дроб е все по-трудна за игнориране.

Когато се оценява как тези хранителни избори влияят върху дългосрочното чернодробно здраве, няколко различни параметъра ги отличават:

Калорично съдържание: Нормалната захар (захароза и фруктоза) е с високо съдържание на калории, което допринася директно за дневния калориен излишък. За разлика от това, изкуствените подсладители като аспартам и сукралоза съдържат от нула до ниско съдържание на калории.

Директно въздействие върху черния дроб: Нормалната захар претоварва директно чернодробната система, като излишната фруктоза бързо се превръща в мастни клетки в чернодробната тъкан. Обратно, изкуствените подсладители оказват косвено въздействие, като водят до натрупване на мазнини чрез чревна дисбиоза, системно леко възпаление и метаболитно объркване.

Въздействие върху кръвната захар: Консумацията на нормална захар води до незабавни, резки скокове на кръвната захар, които предизвикват внезапен скок в производството на инсулин. Изкуствените подсладители не причиняват незабавни скокове, но прогресивно променят и десенсибилизират естествения инсулинов отговор на организма към действителната захар с течение на времето.

В крайна сметка, и двата варианта носят различни структурни недостатъци при злоупотреба. Докато излишната бяла захар претоварва черния дроб директно чрез метаболизма на фруктозата, изкуствените захари компрометират черния дроб индиректно, като разрушават метаболитната сигнализация.