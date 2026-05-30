Йотова с коментар за процедурата по свръхдефицит: Има много държави, които са в ситуацията на България

Има много други държави, които са в ситуацията на България. Така президентът Илияна Йотова коментира процедурата по свръхдефицит от която сме заплашени, информират от "Фокус".

Очаква се на 3 юни /сряда/, Европейската комисия да публикува доклада, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България.

"Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам", беше лаконичният коментар на Йотова.

"Фокус" припомня, че още вчера министър-председателят Румен Радев съобщи, че ЕК ще излезе с доклад, който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България.

"Това означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото по изчисления и реални данни към ЕК, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям, тоест балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме в резултат на безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж, защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, а други правеха всевъзможни капитулации, като декапитализираха държавните дружества и изсмукваха ликвидност от бизнеса", каза Радев.