Йотова с коментар за процедурата по свръхдефицит: Има много държави, които са в ситуацията на България

30 Май, 2026 13:35

  • илияна йотова-
  • коментар-
  • процедура по свръхдефицит

"Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам", коментира още президентът

Йотова с коментар за процедурата по свръхдефицит: Има много държави, които са в ситуацията на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има много други държави, които са в ситуацията на България. Така президентът Илияна Йотова коментира процедурата по свръхдефицит от която сме заплашени, информират от "Фокус".

Очаква се на 3 юни /сряда/, Европейската комисия да публикува доклада, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България.

"Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам", беше лаконичният коментар на Йотова.

"Фокус" припомня, че още вчера министър-председателят Румен Радев съобщи, че ЕК ще излезе с доклад, който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България.

"Това означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото по изчисления и реални данни към ЕК, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям, тоест балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме в резултат на безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж, защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, а други правеха всевъзможни капитулации, като декапитализираха държавните дружества и изсмукваха ликвидност от бизнеса", каза Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    34 1 Отговор
    Да, наричат ги Държави от третият свят.

    Коментиран от #35

    13:36 30.05.2026

  • 2 Сталин

    27 4 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    Коментиран от #16

    13:37 30.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    В Клуба на Богатите всички живеят на заем докато могат.После идва Цифровото евро и зануляването.

    Коментиран от #25

    13:37 30.05.2026

  • 4 Без име

    9 12 Отговор
    Никога не видяхме първата съпруга на Плевню до него, когато беше президент. Никога не сме виждали съпруга на Йотова до нея. Май са по-достойни за президенти.

    Коментиран от #32

    13:38 30.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 12 Отговор
    тая беше много секси като млада

    Коментиран от #11, #46

    13:39 30.05.2026

  • 6 Що пробута Гюров

    17 6 Отговор
    Като се знаеше, че е в конфрикт на интереси и финансов мошеник?

    Като не спряхте въвеждането на еврото, сега вече няма какво да се направи. Унищожихте силния лев. Отидете по магазините и вижте, че цените са същите числа но в евро. Курсът не е бил 1.95583, а е бил по-нисък от 1.50. Окрадоха народа. Пак, отново, както става всеки път в последните 36 години. Цял живот живея в тая мизерия и ме е яд на нашите, че са ме родили тук като са виждали накъде е тръгнала България.

    Коментиран от #9

    13:42 30.05.2026

  • 7 Тома

    13 5 Отговор
    Ей много е п.роста мис Пиги

    13:45 30.05.2026

  • 8 Това

    18 4 Отговор
    не е утешително , другарке ! А дали е така , е друга тема , но когато човек не разбира нещо , е най - добре да си трае ! Така или иначе никой ви няма доверие !

    Коментиран от #20

    13:46 30.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Що пробута Гюров":

    Хазарите мразят България.Най древните врагове на Велика България.

    13:48 30.05.2026

  • 10 ежко

    13 1 Отговор
    Това е меко казано несериозно оправдание!Още като дете номера "Ама и Иванчо го напрви същото", не отменяше наказанието!Ние ще накажем които са виновни у нас,а другите държави какво ще правят си е тяхна работа!

    13:48 30.05.2026

  • 11 Сталин

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тя и затова беше тyтyрyтка по онова време

    13:48 30.05.2026

  • 12 Мола

    3 3 Отговор
    Красива синоптичка за Президент.

    13:51 30.05.2026

  • 13 Значи

    12 2 Отговор
    Ганьо трябва да гледа калпазаните , така ли ? Това е , от "Регресивна България" нищо положително не може да се очаква!

    13:52 30.05.2026

  • 14 Перо

    11 2 Отговор
    Аман вече, стана досадна с тия ПР акции, по 5 пъти на ден! Имам опасения, че и от тоалетната чиния ще изскочи. Какво общо има президентството с дефицита, но по-важно е да я отразят в медиите! Не разбра ли, че няма мозък за Президент и няма да я изберат, колкото и да се слага на шарлатаните от ПП/ДБ!

    13:52 30.05.2026

  • 15 На снимката

    13 2 Отговор
    като я гледам , бая махмурлия изглежда !

    Коментиран от #22

    13:52 30.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядото

    8 1 Отговор
    комисарките искат послушание и подчинение от българия.интересно има ли процедура за свръх дефицит против франция,италия и още държави,където дългът им гони много над 60% от бвп.

    14:00 30.05.2026

  • 18 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Преди да се заколи прасето стопаните го угояват и оставят да си живее на воля в кочината преди да му теглят ножа.
    А Йотовица никой не я е избирал на този пост за да се интересува от мнението и.

    14:00 30.05.2026

  • 19 Само Че !

    3 0 Отговор
    Канчетата На Хората Там !

    Са Пълни !

    А Не Като Нашите !

    Празни !

    14:01 30.05.2026

  • 20 Прегледай Си !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това":

    Политическия !

    Кабинет !

    14:05 30.05.2026

  • 21 МНЕНИЕ

    4 0 Отговор
    ОТ АЛ. ПУЛЕВ ЩЕ ИМА ДА СИ ПАТИМ !!!

    14:06 30.05.2026

  • 22 Колко Ли ?

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "На снимката":

    Ракии !

    Опъна !

    Вчера ?

    14:07 30.05.2026

  • 23 Бляк

    7 1 Отговор
    Мисс Пиги жената на Ал Бънди се изказва нон стоп , но ние помним какво направи в БНТ с войничета , днес е задушница . Хубаво е да й се напомни!!

    14:07 30.05.2026

  • 24 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Урсулата само се чуди как да ни вземе пари или от пву или заради измислени инфлации че да раздава на зелените а ние да ги плащаме после

    14:09 30.05.2026

  • 25 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Точно така!

    Чудя се как Йотова не спомена нищо за фактът, че когато България имаше валутен борд, бе сред страните които са за пример по отношение на фискалната политика?!
    А като стана дума, къде излетяха 40те млрд от валутния ни борд?!

    Въпросната Йотова изглежда е от същите тия антибългари, които всячески се опитват да накарат насила народа ни да изпадне в дългова спирала!
    Щото финансово независим народ трудно се праща на война с Русия?!

    ЕДИН ДЕН ВСИЧКИ ТИЯ СЛУГИ НА ШОРОШ, НА БЛЯКРОК И НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЗЛОТО, ЩЕ ОТГОВАРЯТ ПРЕД НАРОДНАТА ЛЮБОВ!

    НЕ Е НОРМАЛНО ДА НИ НАТИКАТ НАСИЛА В ЗАРОБВОЗОНАТА (ВЕЧЕ И ПО ДУМИ НА РУМЕН РАДЕВ), А ВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА ДА ГО ОПРЕДЕЛЯТ ЗА МИРАЖ!!!

    МОЖЕ ЛИ НЕЗАКОННО ДЕЙСТВИЕ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ЗАКОНОВИ ПОСЛЕДИЦИ ПРОДИТ БЪЛГАРИЯ (КАКТО ОБЯСНЯВА КОСТАДИНОВ)???!!!

    НЯМА НОРМАЛЕН И НЕЗАВИСИМ СЪД, КОЙТО ДА ОТСЪДИ ПРОТИВ ЕВЕНТУАЛНО РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАРОБВОЗОНАТА!!!

    АЗ НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПЛАЩАМ ДЪЛГОВЕТЕ НА ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ! ОЩЕ ПОВЕЧЕ НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПЛАЩАМ НА ЗЕЛЕНИЯ РУШВЕТИ, ЧАСТ ОТ КОИТО СЕ ВРЪЩАТ КЪМ УРСУЛИТЕ И КЪМ БАНДЕРОВЦИТЕ, ДЕТО СТРОЯТ АНКЛАВИ ОКОЛО ВАРНА!!!

    БЪЛГАРИЯ Е НА БЪЛГАРИТЕ!
    ГОСТИТЕ СА ВРЕМЕННО ТУК!
    АКО НЕ ИМ ХАРЕСВАТ УСЛОВИЯТА ДА СЕ ПРИБИРАТ В УКРИЯ, ПАКИСТАН, ИНДИЯ И ОТ КЪДЕТО ДРУГАДЕ СА ДОШЛИ!!!

    А ЙОТОВА И РАДЕВ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД, ИЛИ ГИ ЧАКА И ТЯХ СЪДБАТА НА ГЕРБ, ДПС И ППДБ!!!

    Коментиран от #31, #43

    14:16 30.05.2026

  • 26 Стенли

    2 2 Отговор
    Вчера стана известно на извънредно заседание на МС в което премиера Румен Радев информира че ЕК ( Европейската комисия) започва наказателно производство срещу България за свръх дефицит и неоправдано увеличение на заплатите в публичния държавен сектор. Правителството на Радев е на 3 седмици и няма вина за икономическия колапс на България. Един пример- заплатите в МВР бяха увеличени с 10% през 2022 г.от правителството на Кирил Петков. Следващата година 2023 при така наречената "сглобка" отново с 10% и през 2024 год.при първото правителство на Главчев пак с 10%. А през 2025 г.при правителството на Желязков ( ГЕРБ - ИТН- БСП -Пеевски) шоково със 70%. От 2022 год.досега с натрупването заплатите на полицаите бяха увеличени общо със 118% Според СБ ( Световната банка) която заяви че ще преразгледа лихвите за България ,заплатите на полицаите са колкото в Швеция в която страна от 2022 г.досега заплатите на техните полицаи са увеличени общо с 13% и достигат 3850 евро. СБ е в "лека" грешка защото в Швеция на полицаите се начисляват данъци и осигуровки а тук са освободени. В Швеция нямат 20 брутни заплати при пенсиониране. Правителството на Радев не носи отговорност за фалита на държавата и дълговата спирала ,но кога ще потърси отговорност от предишните -
    Средната месечна заплата на полицай в Швеция през 2025 г. е около 44 100 шведски крони (SEK), което се равнява на приблизително 3850 евро. През последните години се наблюдава стабилен ръст на възнагражденията, кат

    14:16 30.05.2026

  • 27 Йоцата

    3 1 Отговор
    и бившия ще получат нобелова награда за експертност по финанси. Утешава разстроения си шеф, но защо се заиграва с обществото. Тия двамата са като гърне с похлупак. Освен това са разбирачи по всичко. Не млъкват, или мрънкат, или дуднат. Противни са

    14:17 30.05.2026

  • 28 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 2 Отговор
    кРадев управлява България 2 години напълно самостоятелно и НЕ направи нищо за България !
    Да припомним, че предложения бюджет на Гълъб-а и сегашната му заместничка за 2024 г. беше с 6.9% дефицит и беше "единствения възможен" (колко познато - по данчо ментата). Дефицита за 2024 г. беше 2,2% с бюджета на Асен Василев.
    Доказани некадърници ни управляват в момента, така е освен нова виденова зима, нищо друго не може да се очаква от тези съветски другарЕ .

    14:18 30.05.2026

  • 29 Зъл пес

    3 0 Отговор
    Това не пречи дупедатите да си увеличават заплатите

    14:19 30.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дрън, дрън съветски чугун

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Много лозунги, никакъв реализъм ...
    Хайде смени/нете репертоара, че с досаждате вече с npocтотията си !

    14:21 30.05.2026

  • 32 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Ако изтрезнее,може и да го видите

    14:22 30.05.2026

  • 33 луканов

    2 0 Отговор
    другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!

    14:22 30.05.2026

  • 34 Дориана

    1 3 Отговор
    Борисов да излезе и да повтори, че България вече е в клуба на богатите. На лъжата краката са къси. Борисов да осмисли реалността и да е приеме, а тя е че той и Пеевски Не са желани в Парламента и политиката. И ако си въобразява , че той и Пеевски ще продължават да спират реформите в Съдебната власт, в Администрацията, Общините и навсякъде където са завладели институциите да знае, че Народния гняв ще се стовари върху тях още по- силно. Те работят срещу народа , а не за него. Типичен пример е Зависимата Прокуратура и Съд, които те използват като бухалки срещу народа.а къси.

    14:23 30.05.2026

  • 35 Грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    "Клуб на богатите" се наричат основно. От третия свят си правят добре сметката , защото много не им отпускат заеми.

    14:24 30.05.2026

  • 36 Гюров

    1 3 Отговор
    е "финансов мошеник и в конфликт на интереси", колкото тая е холивудска звезда, а бившият и шеф е супермен. Но за съжаление това са фантазии. Тя е неумна застаряваща тетка, а той - невзрачно пенсионе. Ако не беше Гюров и двамата нямаше да се вихрят в публичното пространство.

    14:27 30.05.2026

  • 37 Съд за тези които ни вкараха в еврокапан

    5 3 Отговор
    Съд за всички които вкараха с измама и насила българите в еврозоната на здрача!

    14:29 30.05.2026

  • 38 хмммм

    2 1 Отговор
    Йотова може да сложи двата джендъра - Гюров и Плевналиев в джоба си.

    14:31 30.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какви

    0 1 Отговор
    Европа не дава да има огромни заплати и др.харчове.Но първо да ги хване тези за гушите да ме крадат.Изнесоха държавата,изгониха умните и работливите и продължават.Милиардери станаха и не им стига.Всичко това със съгласието на Меркел др.посолства.Сега се разбира че и земята Българска продали за подкупи.То верно че населението е у дефицитно ама има и Господ.

    14:39 30.05.2026

  • 41 Българин

    1 1 Отговор
    Че нали това беше целта на Урсуляците бре всичко е по план за унищожаване на държавата и само за воина да стаава.Излизане от тоз нацистки съюз и нато .Връщане на лева и руските горива .

    14:40 30.05.2026

  • 42 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    Про с т @ джурналистка,завира си гагата навсякъде,ама какво разбира свиня от кладенчева вода..

    14:42 30.05.2026

  • 43 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    80 млрд лв от валутния борд ни ги взеха ЕЦБ.Казаха че ако има дивиденти ще ни дадат но ЕЦБ за миналата година е 208 млрд на загуба така че пари няма да видим.

    Коментиран от #47

    14:46 30.05.2026

  • 44 СЛОНА

    0 0 Отговор
    БОЛИ МЕ ХОБОТА ,ПАРЕ НЕМАМ...

    14:51 30.05.2026

  • 45 Реалист

    0 0 Отговор
    Представяте ли си какъв щок ще е за зомбиpаните nоддpъжници нa Матyшка Роccия ако доpи и за миг nолyчат npобляcък, и оcъзнаят, че жителите на Клета Майка Бългаpия живеят в пъти по добре от обитаващите московското блато ?
    Въобще колкото nо-cлаба, жалка и yязвима cтава Рycия, толкова nовече ватенките y наc ще ни yбеждават, че Бългаpия cъщо cтава вcе nо-жалка и cлаба в cъcтава на Евpоnейcкия cъюз. Няма как в главите на националните ни npедатели хем Бългаpия да е cилна, хем Рycия да е cлаба.
    Статиcтиките nоказват дpyго, pазбиpа cе - Бългаpия категоpично изnpеваpва Рycия nо вcички икономичеcки nоказатели, които имат отношение към cтандаpта на живот на хоpата. Тази pазлика в нивото ще npодължи да pаcте, което е закономеpно, c оглед автоpитаpната безnътица на Кpемъл.

    14:54 30.05.2026

  • 46 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама русата РОСИ БЕ ПО ЗАФАТНА...

    14:54 30.05.2026

  • 47 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Последния Софиянец":

    Е, разбира се, че има дивиденти!
    Само, че за правилните поклонници на шорошите!
    Вижте бандеровците дето строят незаконно градче в покрайнините на Варна!
    Такъв лукс, такъв размах, това просто няма как да не е строено с еврокинтите давани на зеления със златната тоалетна чиния(вкл от данъците на нашият народ)!

    14:55 30.05.2026

  • 48 Или продават?

    0 0 Отговор
    Йотова заговорничи и върши поредното предателство срещу българската енергетика?
    Иначе как да се обясни неочакваната и необявена от президентството среща с американската посланичка в Гърция и адвоката на Тръмп с тема енергетика?

    14:56 30.05.2026

