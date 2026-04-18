УНИЦЕФ обвини Израел за убийството на двама шофьори на агенцията

Агенцията на ООН за децата УНИЦЕФ снощи заяви, че е "възмутена", след като двама шофьори на камиони, наети от агенцията да доставят прясна вода на семействата в ивицата Газа, са били убити при израелски обстрел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
УНИЦЕФ заяви в изявление, че инцидентът е станал по време на рутинна доставка на вода вчера сутринта в пункта за вода Мансура в северната част на анклава, откъдето с вода се снабдява и град Газа.
Други двама души са пострадали при атаката.
УНИЦЕФ обяви, че отменя дейностите си на мястото и призова израелските власти да разследват стрелбата, като подчерта, че хуманитарните работници, гражданите и жизненоважната водна инфраструктура трябва да бъдат предпазвани съгласно международното хуманитарно право.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мартин Картофски
Пейпал и Револют, защото съвсем я втасахме.
Ние повече не можем да работим по този начин. Без дарение, под помощ от вас. Разберете го. Помогнете на нашия екип.
08:01 18.04.2026
2 Чорбара
08:24 18.04.2026
3 Сатанаил
08:39 18.04.2026
4 Хитленяху
08:48 18.04.2026
5 Ний ша Ва упрайм
09:10 18.04.2026
6 маке
09:13 18.04.2026
7 Тцтц
09:41 18.04.2026
8 Госあ
09:44 18.04.2026
9 маке
До коментар #7 от "Тцтц":че то кое ли не е създадено от тях....
10:14 18.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ШЕФА
11:36 18.04.2026
13 Коста
До коментар #1 от "Мартин Картофски":Можеш само да му го фанеш на Мартин за кадем. Толкова ти е акъла вижда се.
12:06 18.04.2026
14 УНИЦЕФ е детския фонд на ООН
14:30 18.04.2026