Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Палестина »
УНИЦЕФ обвини Израел за убийството на двама шофьори на агенцията

18 Април, 2026 07:59 1 184 14

  • израел-
  • уницеф-
  • ивицата газа

УНИЦЕФ заяви в изявление, че инцидентът е станал по време на рутинна доставка на вода

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенцията на ООН за децата УНИЦЕФ снощи заяви, че е "възмутена", след като двама шофьори на камиони, наети от агенцията да доставят прясна вода на семействата в ивицата Газа, са били убити при израелски обстрел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

УНИЦЕФ заяви в изявление, че инцидентът е станал по време на рутинна доставка на вода вчера сутринта в пункта за вода Мансура в северната част на анклава, откъдето с вода се снабдява и град Газа.

Други двама души са пострадали при атаката.

УНИЦЕФ обяви, че отменя дейностите си на мястото и призова израелските власти да разследват стрелбата, като подчерта, че хуманитарните работници, гражданите и жизненоважната водна инфраструктура трябва да бъдат предпазвани съгласно международното хуманитарно право.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски

    0 12 Отговор
    Не знам екипа на Уницев, но знам нещо за моя екип!
    Пейпал и Револют, защото съвсем я втасахме.
    Ние повече не можем да работим по този начин. Без дарение, под помощ от вас. Разберете го. Помогнете на нашия екип.

    Коментиран от #13

    08:01 18.04.2026

  • 2 Чорбара

    29 1 Отговор
    Евреите са престъпници,краварите техни слуги.

    08:24 18.04.2026

  • 3 Сатанаил

    14 3 Отговор
    КАК СИ ПОЗВОЛЯВАТЕ ДА КРИТИКУВАТЕ ЕВРЕИТЕ.НА ТЯХ Е ПОЗВОЛЕНО ДА УБИВАТ БЕЗНАКАЗАНО,ОЩЕ В СТАРИЯТ ЗАВЕТ.

    08:39 18.04.2026

  • 4 Хитленяху

    17 0 Отговор
    Та какво тук значат двама убити шофьори на Уницеф ? Ние тук анихилираме цели нации и държави и няма да се спрем докато целите не бъдат постигнати. Ще затваряме арабели за хвърлен камък, ще бомбим наоколо профилактично, а само някой да посмее да изстреля нещо по нас в отговор

    08:48 18.04.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    8 0 Отговор
    санкции? Га? Ваш.а ма...

    09:10 18.04.2026

  • 6 маке

    12 0 Отговор
    Това не е възможно. Израелците не са способни на такова нещо, те са най миролюдивата нация, навсякъде по света ги посрещат с хляб и сол...Това е грешно обвинение)))

    09:13 18.04.2026

  • 7 Тцтц

    2 2 Отговор
    Уницеф е фондация основана и управлявана от евреи... иронията е на 6

    Коментиран от #9

    09:41 18.04.2026

  • 8 Госあ

    11 0 Отговор
    Колко деца избиха юрудите ве ?!

    09:44 18.04.2026

  • 9 маке

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тцтц":

    че то кое ли не е създадено от тях....

    10:14 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Уницеф трябва да обвини Израел в убииството на 200 000 души,а не на двама !

    11:36 18.04.2026

  • 13 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мартин Картофски":

    Можеш само да му го фанеш на Мартин за кадем. Толкова ти е акъла вижда се.

    12:06 18.04.2026

  • 14 УНИЦЕФ е детския фонд на ООН

    0 1 Отговор
    Убитите не са служители на УНИЦЕФ, а местни палестински араби. Ако са си врътнали някаква контрабанда на оръжие покрай водата като нищо ще са оцапали чалмите. Ежедневно стотици превозни средства превозват вода без да им се случва нищо.

    14:30 18.04.2026