Индия привика иранския посланик след атаките срещу два кораба под индийски флаг в Ормузкия проток

Индийското министерство на външните работи привика иранския посланик Мохамад Фатали на среща относно атаките срещу два кораба под индийски флаг в Ормузкия проток.

Срещата с дипломата се проведе от индийския външен министър Викрам Мисри, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официални източници.

По време на разговорите индийската страна изрази сериозна загриженост относно нападението срещу танкерите, които според Министерството на външните работи са превозвали суров петрол. Ню Делхи изисква Техеран да предприеме мерки за бързо възстановяване на навигационната безопасност и възобновяване на безпрепятственото преминаване на кораби през пролива към Индия, се посочва в статията.

Иранският посланик беше инструктиран да предаде позицията на индийското правителство на ръководството на страната си. Индийската страна в момента очаква съдействие от Иран за разрешаване на ситуацията и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

На 18 април 2026 г. в Ормузкия проток възникна инцидент с два кораба под индийски флаг, които бяха подложени на обстрел от иранските сили.

Според Агенцията за морска сигурност на Обединеното кралство (UKMTO), два кораба от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран са се приближили до танкер на 37 километра североизточно от Оман и са открили огън без предупреждение. Корабът, който според The ​​Hindu е превозвал приблизително 2 милиона барела иракски петрол, е бил обект на обстрел.

Вторият кораб също е бил подложен на обстрел. Инцидентът е станал във водите между островите Кешм и Ларак. Екипажите и корабите са невредими.