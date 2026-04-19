Индия привика иранския посланик след атаките срещу два кораба под индийски флаг в Ормузкия проток

19 Април, 2026 04:41, обновена 19 Април, 2026 04:45 1 411 2

Срещата с дипломата се проведе от индийския външен министър Викрам Мисри

Мохамад Фатали, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индийското министерство на външните работи привика иранския посланик Мохамад Фатали на среща относно атаките срещу два кораба под индийски флаг в Ормузкия проток.

Срещата с дипломата се проведе от индийския външен министър Викрам Мисри, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официални източници.

По време на разговорите индийската страна изрази сериозна загриженост относно нападението срещу танкерите, които според Министерството на външните работи са превозвали суров петрол. Ню Делхи изисква Техеран да предприеме мерки за бързо възстановяване на навигационната безопасност и възобновяване на безпрепятственото преминаване на кораби през пролива към Индия, се посочва в статията.

Иранският посланик беше инструктиран да предаде позицията на индийското правителство на ръководството на страната си. Индийската страна в момента очаква съдействие от Иран за разрешаване на ситуацията и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

На 18 април 2026 г. в Ормузкия проток възникна инцидент с два кораба под индийски флаг, които бяха подложени на обстрел от иранските сили.

Според Агенцията за морска сигурност на Обединеното кралство (UKMTO), два кораба от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран са се приближили до танкер на 37 километра североизточно от Оман и са открили огън без предупреждение. Корабът, който според The ​​Hindu е превозвал приблизително 2 милиона барела иракски петрол, е бил обект на обстрел.

Вторият кораб също е бил подложен на обстрел. Инцидентът е станал във водите между островите Кешм и Ларак. Екипажите и корабите са невредими.


  • 1 Гражданин.

    5 4 Отговор
    Така ще е ,който служи на ционистите.

    06:44 19.04.2026

  • 2 ЗОРО

    9 6 Отговор
    Иран и Русия трябва да продават на тройни цени петрол и газ на Индия. Тогава Моди да ходи да търси от шефа му Нетаняху! Индийците и те станали расисти и първи приятели на Израел и ционизма, смях, смях..(който не е гледал, нека гледа индийския премиер Нарендра Моди, какви ги плещи при посещение в Израел точно преди войната).

    06:54 19.04.2026

