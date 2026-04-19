Галибаф: Израел и САЩ не успяха да постигнат нито една от целите си в конфликта с Иран ВИДЕО

Галибаф: Израел и САЩ не успяха да постигнат нито една от целите си в конфликта с Иран ВИДЕО

19 Април, 2026 06:00, обновена 19 Април, 2026 06:10 2 391 20

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • мохамед галибаф

Нашите противници притежават големи ресурси, но въпреки това вземат стратегически неправилни решения, заяви председателят на иранския парламент

Галибаф: Израел и САЩ не успяха да постигнат нито една от целите си в конфликта с Иран ВИДЕО - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел и Съединените щати претърпяха „стратегическо поражение“ в конфликта с Иран, след като не успяха да постигнат заявените си цели, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

„Нашите противници притежават големи ресурси, но въпреки това вземат стратегически неправилни решения. Те не успяха да постигнат нито една от целите си и претърпяха поражение на всички фронтове“, каза Галибаф в телевизионно обръщение към нацията.

Текстът на обръщението беше разпространен от информационната агенция Тасним.

Председателят на иранския парламент отбеляза също, че смята твърденията за „унищожаване на вражески армии от силите на Ислямската република“ за неверни.

Техеран, подчерта Галибаф, разбира, че военните възможности на Израел и Съединените щати превъзхождат неговите собствени и затова разглежда преговорите с Вашингтон като „още едно средство за борба“.

Иран не вярва на Израел и Съединените щати и е готов да възобнови военните действия във всеки един момент, допълни Галибаф.

„Не вярваме на нашите противници и ако те допуснат грешка, Иран незабавно ще възобнови военните действия. Нашите въоръжени сили са напълно подготвени за това“, подчерта председателят на иранския парламент.


Иран (Ислямска Република)
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трут

    27 2 Отговор
    САЩ и Израел са голяма сила, ама нещо ги не бива?

    Коментиран от #11

    06:26 19.04.2026

  • 2 НАПРОТИВ!

    15 4 Отговор
    Целта на Израел е да омаломощи военно и икономически своите врагове Иран и Хисбула в продължителен конфликт, а на САЩ да омаломощи световната икономика с енергийна криза и висока инфлация. И тепърва това омаломощаване ще се засилва и ще постига все по-голям ефект. Както биха казали древните римляни - "разрушавай и владей". Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #4

    06:28 19.04.2026

  • 3 Двата

    17 2 Отговор
    еврейски тумора трябва да се изстържат до дъно ...

    06:44 19.04.2026

  • 4 А икономиките на САЩ и Израел

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "НАПРОТИВ!":

    да не би да не страдат от световната криза, че да са доволни от съществуващия блокаж на Ормуз?!
    САЩ и Израел да не би да са на Марс, че земните кризи да не ги засягат?
    Тръмп трупа пачки от борсовата криза, прдизвикана от самия него, съсипва САЩ. Светът вижда бакалските му сметки и селски номера и скоро Тръмп ще е най- мразеният човек на планртата Земя!

    Боже, прибери си вересиите!

    Туй, дето го казваТегеран, ние го пишем тук от два месеца- Тръмп се издъни с Ормуз- главното оръжие на Иран!
    Издъни се , понеже е пишман политик, а и тези около него са същите!

    Иранците са го хванали за топките и ако кризата продължи, познайте кого ще намрази целият свят- Иран или Тръмп?

    Коментиран от #12, #15

    06:50 19.04.2026

  • 5 Да изгоним Путин и от

    3 12 Отговор
    България!

    07:09 19.04.2026

  • 6 Само Русия постигна целите си

    8 8 Отговор
    Киев за 3 дни
    И Нула жертви

    07:10 19.04.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор
    Към април 2026 г. Иран разполага с приблизително 334 бойни самолета. Общият брой на летателните апарати във военновъздушните му сили (включително транспортни и учебни) е около 509

    Поради наложените през десетилетията санкции, голяма част от иранската авиация се състои от морално остарели машини, които често изпитват затруднения с поддръжката и наличността на резервни части.

    Една трета от авиацията на Иран е фира.

    Коментиран от #17

    07:11 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    5 7 Отговор
    Който не е смирен и не е скромен, няма да има добър край. Дължи живота си на американците. Те попречиха на евреите да го убият. Нека пази съдбата си без излишни и провокативни думи. Той има съсипана страна, докато все още не е видял най-лошото.

    07:12 19.04.2026

  • 10 Ддд

    6 3 Отговор
    Усещам как Галибаф ще се наиграе..от сряда нататък

    07:12 19.04.2026

  • 11 Де да беше Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трут":

    За три дни ще ха да са в Техеран

    07:26 19.04.2026

  • 12 Да ли ще пострада САЩ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "А икономиките на САЩ и Израел":

    Не говори това че има много българите и руснаци които издържат семеиствата си от работа в САЩ Пък може да си прав защото массово от САЩ се връщат в България

    07:39 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    9 15 Отговор
    Убиха ви аятоласите и ви спряха ядрената програма. Съвсем си постигнаха целите. А какво да кажем за вашата голяма цел да унищожите Израел? Приближавате ли се? Закон приехте, екран с обратно броене до края на Израел на площада в Техеран поставихте... и накрая ви разбомбиха. Жалки сте. Основната ви цел трябва да е собственото ви развитие, а не да унищожавате чужда държава, която няма никакви претенции към вас, освен да я оставите на мира. Докато движещата ви сила е омразата ще си останете слаби и изостанали. Глупави ислямисти.

    07:44 19.04.2026

  • 15 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "А икономиките на САЩ и Израел":

    На някои автори на статии им е много мила Америка Забравиха за любов та си към Русия

    07:44 19.04.2026

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Долен Тъп е човекът на пемберугите- Краснов! Той че спаси Ромсiюшка!

    07:50 19.04.2026

  • 17 Мишел

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Иран разполага с над 100 000 балистични ракети и не разчита на старите си самолети. Тези ракети ще решат войната с Израел, защото евреите и техните съюзници нямат 2-3 пъти повече антиракети, за да ги неутрализират. Съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея, които също имат ракети.

    Коментиран от #19

    09:11 19.04.2026

  • 18 емил

    2 0 Отговор
    "Галибаф: Израел и САЩ не успяха да постигнат нито една от целите си в конфликта с Иран"
    Колко правилно и точно казва Иранският дипломат Но има нещо което е пропуснато --Това което за сега не са постигнали не означава ,че са се отказали те ще се опитат отново и отново докато не успеят да достигнат целта си . Търсят реванш за СВС преди повече от 80 години ( в момента войната межди Украйна и Русия ) като си мислят --тогава не успяхме но това не означава ,че сега няма да можем . Само когато Иран стане ядрена страна тогава може би ще я оставят на мира и то временно ще се примирят чакайки удобният момент за да я унищожат.

    10:27 19.04.2026

  • 19 доностия

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Това което си казал --според мен не е вярно--за С. Корея -да винаги ще помага на Иран отчасти и Китай защото имат сключен договор за 25 години на стойност около за 450 Милиарда долара за энергоресурсы -- има предвид петрол и природен газ с Иран . Но Русия по точно Путин да помага ?когато той не може да защити своите граждани да защити Русия и не казва нито една лоша дума да не би да обиди Западните си колеги и партньори когато казва ,че са готови да работят със Запада особено с Америка за съвместни инвестиции .. Да помага на Иран ? се съмнявам въпреки Иран им помогна в най критичният момент за Русия с хиляди дронове които им предостави и които промениха войната . Ако не съм прав и греша бих се радвал дано да е така както казваш ,че Русия помага .

    10:37 19.04.2026

  • 20 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    2 0 Отговор
    Вярно е - Рижият пуяк е пълен смях и направи Америка жалка

    12:57 19.04.2026

