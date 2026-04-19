Галибаф: Израел и САЩ не успяха да постигнат нито една от целите си в конфликта с Иран ВИДЕО

Израел и Съединените щати претърпяха „стратегическо поражение“ в конфликта с Иран, след като не успяха да постигнат заявените си цели, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.
„Нашите противници притежават големи ресурси, но въпреки това вземат стратегически неправилни решения. Те не успяха да постигнат нито една от целите си и претърпяха поражение на всички фронтове“, каза Галибаф в телевизионно обръщение към нацията.
Текстът на обръщението беше разпространен от информационната агенция Тасним.
Председателят на иранския парламент отбеляза също, че смята твърденията за „унищожаване на вражески армии от силите на Ислямската република“ за неверни.
Техеран, подчерта Галибаф, разбира, че военните възможности на Израел и Съединените щати превъзхождат неговите собствени и затова разглежда преговорите с Вашингтон като „още едно средство за борба“.
Иран не вярва на Израел и Съединените щати и е готов да възобнови военните действия във всеки един момент, допълни Галибаф.
„Не вярваме на нашите противници и ако те допуснат грешка, Иран незабавно ще възобнови военните действия. Нашите въоръжени сили са напълно подготвени за това“, подчерта председателят на иранския парламент.
1 Трут
Коментиран от #11
06:26 19.04.2026
2 НАПРОТИВ!
Коментиран от #4
06:28 19.04.2026
3 Двата
06:44 19.04.2026
4 А икономиките на САЩ и Израел
До коментар #2 от "НАПРОТИВ!":да не би да не страдат от световната криза, че да са доволни от съществуващия блокаж на Ормуз?!
САЩ и Израел да не би да са на Марс, че земните кризи да не ги засягат?
Тръмп трупа пачки от борсовата криза, прдизвикана от самия него, съсипва САЩ. Светът вижда бакалските му сметки и селски номера и скоро Тръмп ще е най- мразеният човек на планртата Земя!
Боже, прибери си вересиите!
Туй, дето го казваТегеран, ние го пишем тук от два месеца- Тръмп се издъни с Ормуз- главното оръжие на Иран!
Издъни се , понеже е пишман политик, а и тези около него са същите!
Иранците са го хванали за топките и ако кризата продължи, познайте кого ще намрази целият свят- Иран или Тръмп?
Коментиран от #12, #15
06:50 19.04.2026
5 Да изгоним Путин и от
07:09 19.04.2026
6 Само Русия постигна целите си
И Нула жертви
07:10 19.04.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
Поради наложените през десетилетията санкции, голяма част от иранската авиация се състои от морално остарели машини, които често изпитват затруднения с поддръжката и наличността на резервни части.
Една трета от авиацията на Иран е фира.
Коментиран от #17
07:11 19.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
07:12 19.04.2026
10 Ддд
07:12 19.04.2026
11 Де да беше Русия
До коментар #1 от "Трут":За три дни ще ха да са в Техеран
07:26 19.04.2026
12 Да ли ще пострада САЩ
До коментар #4 от "А икономиките на САЩ и Израел":Не говори това че има много българите и руснаци които издържат семеиствата си от работа в САЩ Пък може да си прав защото массово от САЩ се връщат в България
07:39 19.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факти
07:44 19.04.2026
15 Селянин
До коментар #4 от "А икономиките на САЩ и Израел":На някои автори на статии им е много мила Америка Забравиха за любов та си към Русия
07:44 19.04.2026
16 Архимандрисандрит Бибиян
07:50 19.04.2026
17 Мишел
До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Иран разполага с над 100 000 балистични ракети и не разчита на старите си самолети. Тези ракети ще решат войната с Израел, защото евреите и техните съюзници нямат 2-3 пъти повече антиракети, за да ги неутрализират. Съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея, които също имат ракети.
Коментиран от #19
09:11 19.04.2026
18 емил
Колко правилно и точно казва Иранският дипломат Но има нещо което е пропуснато --Това което за сега не са постигнали не означава ,че са се отказали те ще се опитат отново и отново докато не успеят да достигнат целта си . Търсят реванш за СВС преди повече от 80 години ( в момента войната межди Украйна и Русия ) като си мислят --тогава не успяхме но това не означава ,че сега няма да можем . Само когато Иран стане ядрена страна тогава може би ще я оставят на мира и то временно ще се примирят чакайки удобният момент за да я унищожат.
10:27 19.04.2026
19 доностия
До коментар #17 от "Мишел":Това което си казал --според мен не е вярно--за С. Корея -да винаги ще помага на Иран отчасти и Китай защото имат сключен договор за 25 години на стойност около за 450 Милиарда долара за энергоресурсы -- има предвид петрол и природен газ с Иран . Но Русия по точно Путин да помага ?когато той не може да защити своите граждани да защити Русия и не казва нито една лоша дума да не би да обиди Западните си колеги и партньори когато казва ,че са готови да работят със Запада особено с Америка за съвместни инвестиции .. Да помага на Иран ? се съмнявам въпреки Иран им помогна в най критичният момент за Русия с хиляди дронове които им предостави и които промениха войната . Ако не съм прав и греша бих се радвал дано да е така както казваш ,че Русия помага .
10:37 19.04.2026
20 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
12:57 19.04.2026