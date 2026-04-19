Галибаф: Израел и САЩ не успяха да постигнат нито една от целите си в конфликта с Иран ВИДЕО

Израел и Съединените щати претърпяха „стратегическо поражение“ в конфликта с Иран, след като не успяха да постигнат заявените си цели, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

„Нашите противници притежават големи ресурси, но въпреки това вземат стратегически неправилни решения. Те не успяха да постигнат нито една от целите си и претърпяха поражение на всички фронтове“, каза Галибаф в телевизионно обръщение към нацията.

Текстът на обръщението беше разпространен от информационната агенция Тасним.

Председателят на иранския парламент отбеляза също, че смята твърденията за „унищожаване на вражески армии от силите на Ислямската република“ за неверни.

Техеран, подчерта Галибаф, разбира, че военните възможности на Израел и Съединените щати превъзхождат неговите собствени и затова разглежда преговорите с Вашингтон като „още едно средство за борба“.

Иран не вярва на Израел и Съединените щати и е готов да възобнови военните действия във всеки един момент, допълни Галибаф.

„Не вярваме на нашите противници и ако те допуснат грешка, Иран незабавно ще възобнови военните действия. Нашите въоръжени сили са напълно подготвени за това“, подчерта председателят на иранския парламент.