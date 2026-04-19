Тръмп: Харесва ли ви или не Израел, те са смели, верни, лоялни и умни. Останалите показаха истинското си лице в кризата

19 Април, 2026 07:36, обновена 19 Април, 2026 07:43 3 471 187

Изявлението на американския президент идва на фона на нарастващи разногласия между Вашингтон и Тел Авив относно военната стратегия в региона

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че Израел, за разлика от други страни, се е доказал като надежден съюзник на Съединените щати по време на настоящата криза.

Според Тръмп това е станало, докато други страни са „показали истинското си лице“ в трудни ситуации.

„Независимо дали хората харесват Израел или не, той се е доказал като голям съюзник на Съединените американски щати. Те са смели, верни, лоялни и умни и за разлика от други, които са показали истинското си лице във времена на конфликт и тревога, Израел се бори здраво и знае как да ПОБЕДИ!“, се казва в публикацията на американския лидер.

Президентът на САЩ преди това критикува съюзниците от НАТО, заявявайки, че „не са били там, когато имахме нужда от тях“.

Изявлението на Тръмп идва на фона на нарастващи разногласия между САЩ и Израел относно военната стратегия в региона. Тръмп преди това остро критикува израелското правителство, обявявайки забрана за бомбардиране на Ливан и заплашвайки с едностранни мерки за осигуряване на стабилност в страната.

Израелското ръководство от своя страна ясно заяви, че военните му решения са независими от политическата воля на Вашингтон, съобщава Ал-Кудс.


  • 1 Хората в нато са Умни бе Тръпо

    100 6 Отговор
    Кой ще се хвърля заради тебе някъде бе малоум
    Нато е отбранителен съюз не нападателен

    Коментиран от #115

    07:45 19.04.2026

  • 2 Ха Ха

    104 3 Отговор
    Че са умни - умни са. И смели. Но са верни и лоялни единствено на себе си

    Коментиран от #22

    07:46 19.04.2026

  • 3 миротворци

    109 5 Отговор
    "Приятелят му, Биби го води за носа...Двамата избиха хиляди невинни, което човечеството няма да им прости!

    Коментиран от #16, #17

    07:46 19.04.2026

  • 4 То може льольу

    91 1 Отговор
    Утре да нападне и Бразилия и да иска пак нато да помага
    И после да се премести в австралия

    07:47 19.04.2026

  • 5 Значи останалите

    50 1 Отговор
    не са смели, верни, лоялни и умни. За българите ли говори чичо Дони?

    Коментиран от #37

    07:48 19.04.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    93 4 Отговор
    на никой нормален европеец не му се мре заради юдейски фантазии за богоизбрани глупости

    07:48 19.04.2026

  • 7 От всички

    99 7 Отговор
    президенти на САЩ, този е най голямата подлЮга на евреите!

    07:48 19.04.2026

  • 8 Синя София

    98 5 Отговор
    Още от римско време евреите са проблем и винаги през вековете са били причина за войни

    Коментиран от #25, #38, #79

    07:48 19.04.2026

  • 9 Тръмп Тъпото

    62 0 Отговор
    Днес отваряш или затварял прохода?
    Или си на вълна джобен тенис

    07:48 19.04.2026

  • 10 ха ха

    68 4 Отговор
    е нали имате обща цел , изтребването на човечеството , така че е нормално да се хвалят едни други

    07:48 19.04.2026

  • 11 Тоз тъпия никой не го

    50 1 Отговор
    ЕбаваЗаслива

    07:49 19.04.2026

  • 12 Швейк

    67 3 Отговор
    Тръмп в ролята на циганката която хвали Израел.

    07:49 19.04.2026

  • 13 Откакто

    61 1 Отговор
    се помня Израел все воюват. А това са близо 80 години.

    Коментиран от #30, #145

    07:49 19.04.2026

  • 14 Оооо

    59 3 Отговор
    Яко го бие трифазния тоя малоумник. След три часа може да обърне палачинката. Личи си че го е страх.

    07:49 19.04.2026

  • 15 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    8 61 Отговор
    С тая блокада ша довършат иранците

    Коментиран от #139

    07:50 19.04.2026

  • 16 РевКупей

    14 39 Отговор

    До коментар #3 от "миротворци":

    Путин изби 2 милиона в неговите болни амбиции

    Коментиран от #36

    07:50 19.04.2026

  • 17 Учат са от

    7 35 Отговор

    До коментар #3 от "миротворци":

    Путин

    07:51 19.04.2026

  • 18 Иван

    38 2 Отговор
    Те са терористи и войната е тяхно ежедневие, а в случая това е в техен интерес бе червен

    07:51 19.04.2026

  • 19 Саш

    40 3 Отговор
    Все по-изолирани от света

    07:51 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    43 2 Отговор
    Израел -хиената на Близкия изток и аванпоста на САЩ сред нефтените полета.

    07:51 19.04.2026

  • 22 Съединението прави силата

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Верен и лоялен единствено на себе си?
    Вие очевидно не сте добър коминист...
    Няма да влезете в руския рай на Путин!

    07:51 19.04.2026

  • 23 Факти

    18 1 Отговор
    СССР първи признаха Израел само 3 дни след основаването му. Всички комунистически държави по света го последваха, включително България. САЩ признаха Израел чак на следващата година, след като бяха проведени първите демократични избори.

    07:52 19.04.2026

  • 24 Дзак

    6 0 Отговор
    Това е човешка черта. И такива хора обичаме!

    07:52 19.04.2026

  • 25 Даже

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Синя София":

    преди римско време!

    Коментиран от #39

    07:52 19.04.2026

  • 26 сащисан кравар

    33 2 Отговор
    Държат го Бай ви Дончо на каишка марка "Епщайн", нормално да се умилква на господаря Биби и да лае по всички наоколо, баф, баф... гуд ред доги!

    Коментиран от #31

    07:53 19.04.2026

  • 27 э абаротное

    32 1 Отговор
    Това малко наподобява на отношенията между Бойко и Делян. Уж нямат НИЩО общо , ама са си заедно. УЖ почти не се знаят , а са си приятели от години. УЖ се карат , а са на едни и същи позиции и в единомислие !
    ПРосто плячката , келепира , изгодата , печалбата , алчността , властта , пошлостта и корупция ги обединяват !
    Виж колко много допирни точки се оказа, че имат тези две многообемни и тежкотонажни туловища !

    07:53 19.04.2026

  • 28 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    12 2 Отговор
    Спретвам една военноморска база в Залива....мир и бизнес да има.

    07:53 19.04.2026

  • 29 Някой си

    20 4 Отговор
    Тръмпи къде ще се криете с шестопръстия като свърши тоя цирк?

    Коментиран от #34

    07:54 19.04.2026

  • 30 Факт

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "Откакто":

    Т.е. - откакто англисаксите ги върнаха на картата. Но днешен Израел не е някогашният мирен Израел. Днешният е населен предимно с фарисеи. Останалите племена израилеви са пръснати по света и са миролюбиви. Единствено данайците не се знае къде са, а за тях е казано, че ще донесат много беди.

    Коментиран от #40

    07:55 19.04.2026

  • 31 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    6 21 Отговор

    До коментар #26 от "сащисан кравар":

    Дреме му на Дончо за Епщайн. Гази аятоласите наред.

    07:55 19.04.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор
    "...те са умни..."

    Познавам едни още по-умни !!!
    Въртят се около Купянск, таваришчи...☝️😁

    07:56 19.04.2026

  • 33 Така е

    19 0 Отговор
    САЩ е верен само на Израел. Верен до гроб.

    07:56 19.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 20 Отговор

    До коментар #29 от "Някой си":

    Аятоласите са "скриха" при създателя си....Тръмп и Биби са тук и сега

    07:57 19.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ХИПОтеза

    29 3 Отговор

    До коментар #16 от "РевКупей":

    А колко милиона негри-роби , индианци , мексиканци , виетнамци , японци , афганци и др. са избили американците , заради своите НЕболни , а ЗДРАВИ АМБИЦИИ ! Ще можеш ли ги преброиш ?

    07:57 19.04.2026

  • 37 хахах

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Значи останалите":

    къде ги слагаш българите, те са подмолни, завистливи, крадливи...

    Коментиран от #43

    07:58 19.04.2026

  • 38 Гост

    5 25 Отговор

    До коментар #8 от "Синя София":

    Това не е вярно. Евреите векове наред са били под робство на Египет, както ние сме били.
    Аман, от антисемитизъм!

    07:59 19.04.2026

  • 39 филоксерА

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Даже":

    лоша работа !

    07:59 19.04.2026

  • 40 петел:

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    кукуууригуу

    07:59 19.04.2026

  • 41 гост

    12 1 Отговор
    Как не спря да ръси глупости...

    07:59 19.04.2026

  • 42 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    19 3 Отговор
    Още ли мислите , че Русия е ЛОША , а САЩ са ДОБРИ ?

    Коментиран от #123

    08:00 19.04.2026

  • 43 Гост

    11 4 Отговор

    До коментар #37 от "хахах":

    От вас, турчеещите се българи, по-подмолини не съм срещал.

    08:00 19.04.2026

  • 44 Азззззззз

    17 1 Отговор
    Краварите - робите на Израел.

    Коментиран от #52

    08:01 19.04.2026

  • 45 Факти

    5 18 Отговор
    Аятоласите убиха на протестите точно 10 пъти повече иранци, отколкото Тръмп уби в тази война. Да не говорим, че жертвите на Тръмп са предимно военни, докато жертвите на аятоласите бяха цивилни. Не съм чул русофилите да кажат дума срещу аятоласите. Ако Путин утре се скара с тях всичко ще се промени. Русофилите ще ги намразят и ще започнат да говорят за 50-годишния им терор над иранския народ. Каквото Путин каже - това е. Няма собствено мнение. Няма морал. Няма човещина. Има само робуване на масовия убиец Путин.

    Коментиран от #167

    08:01 19.04.2026

  • 46 Пич

    20 4 Отговор
    Всъщност, знаете ли каква е истинската причина този път ЕС да не подкрепят САЩ?! Страх !!! Дори и тъпите Урсулианци се светнаха, че се напълниха със спящи терористични клетки!!! И че тези клетки ще бъдат задействани при участието на ЕС в конфликта!!!

    Коментиран от #70

    08:02 19.04.2026

  • 47 факуса

    13 4 Отговор
    ха ха пак изплиска легена ,били верни и лоялни,ама на себе си тръмпоч,затуй ги мразят откак ги има боклуцитекрадливи

    08:03 19.04.2026

  • 48 Българин ..

    14 2 Отговор
    Всички знаят че бай Дончо е кукла на конци на англосаксонското племе и евреите! Гледат ограбят някоя друга държава!

    08:03 19.04.2026

  • 49 Макробиолог

    9 1 Отговор
    На междинните демократите ще вървят кат топъл хляб,оттам на сетне рязко ще ти секне красноречието.До там докара нещата,тия да им се виждат по нормални на хората.

    08:04 19.04.2026

  • 50 Те са …

    5 3 Отговор
    …мръсно и гадно племе.

    08:05 19.04.2026

  • 51 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 12 Отговор
    Война в Персийския залив (1990 – 1991): Операция „Пустинна буря“, водена от международна коалиция от 34 държави начело със САЩ за освобождаване на окупирания от Ирак Кувейт. САЩ освобождават Кувейт.

    Война в Ирак (2003 – 2004): Наричана понякога Трета война в Залива, започнала с нахлуване на коалиционни сили за сваляне на режима на Саддам Хюсеин. САЩ пращат САДДАМА на бесилото.

    Войната ДНЕС. Директно са избити ръководните аятоласи. Иран е РАЗБОМБЕН и е под блокада на САЩ.

    Коментиран от #59, #62, #114

    08:05 19.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Само питам

    8 2 Отговор
    Какъв надежден съюзник бълнува тоя ...нали заради тях се нацедихте в това блато .
    Другите не са длъжни да ви вадят кестените от огъня !

    Коментиран от #57

    08:11 19.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Смотан !!!

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Смехът е на голия ти з/з! !!
    Паветниците - роби на тъпотията !!!

    08:14 19.04.2026

  • 57 Що пък тъй

    1 11 Отговор

    До коментар #53 от "Само питам":

    Сащ имат икономически интерес да владеят иранският петрол. Какъв интерес имат Израел да започват война с Иран? Сащ бяха подстрекателите, а Израел бяха въвлечени, защото зависят от сащ, и отнесоха последствията.

    Коментиран от #61, #65, #81

    08:14 19.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 и накрая по терлици ..

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Всички бързо бегат от Ирак ,Сирия ,Либия ,Йемен ,Афганистан , Сомалия ...След ВЕЛИКИТЕ ПОБЕДИ ...

    08:15 19.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "Що пък тъй":

    Иран готви ядрена бомба. Попадне ли в Хизбула, лошо. Хизбула Верват в задгробния живот и искат да заличат Израел.

    Коментиран от #69

    08:17 19.04.2026

  • 62 И от всичките

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    излизат като победители във фантазиите си, но не и в реалностите. Забравяш Виетнам, Афганистан...Единственото, което е вярно, е, че хвърлиха две атомни бомби срещу цивилно и беззащитно население, това го могат...и там пак победиха, нали?

    Коментиран от #68

    08:17 19.04.2026

  • 63 Яков Гмур

    8 3 Отговор
    Може и така да е, но със сигурност всички хора на земята започнаха да мразят евреите и Израел ще си платят за това!

    08:17 19.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 точно обратен е интереса

    9 4 Отговор

    До коментар #57 от "Що пък тъй":

    евреите искат да правят Велик израел и да влачат още територии. Иран им е пречка в проекта . Клед Иран се точеха на Египет , а след това на Турция ..Краварите са машата .

    Коментиран от #72, #84

    08:18 19.04.2026

  • 66 какъв си смешник само

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А Изкуствения ....

    08:18 19.04.2026

  • 67 Мнение

    19 2 Отговор
    За какво точно се бият ционистите и техните приятели американците? Уж срещу бомбите на Иран, уж срещу Хизбула, а пък май-май цялата тази тупордия е за превземане на Газа, половината Ливан, а и, както се вижда, са се засилили към завземането на целия Близък Изток. Явно не им стига територията и ще изгонят и избият милиони невинни хора. Подражават на Хитлер, пък ще видим до къде ще стигнат.

    08:19 19.04.2026

  • 68 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "И от всичките":

    Говорим за войните в Персийския залив. Кога темата е Виетнам и Афганистан и това ша коментираме.

    Коментиран от #71

    08:19 19.04.2026

  • 69 Айде, бе..

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Цялата работа е, че в Иран има петрол. А "Хизбула" е измислен, но удобен повод...

    Коментиран от #120

    08:19 19.04.2026

  • 70 Евродепутат

    10 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пич":

    Тези клетки ще бъдат изтикани в периферните членове на ЕС, като нас. Тук ще им построим емиграционни общежития - по-хубаво и от вашите жилища. ЕС ще си изнесе отровните заводи у нас. Ще ги прегърнем, като инвеститори. Ще приберем по някой комисион. Емигрантите ще работят в инвеститорските заводи, а вие, българите, си търсете друга държава.

    08:19 19.04.2026

  • 71 ПА ТИ ЛИ ШЕ КАЖЕШ КОЙ ДА КАРА ВЛАКА

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Я СКАЧАЙ У БЪЗЕТО .

    Коментиран от #78

    08:20 19.04.2026

  • 72 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 6 Отговор

    До коментар #65 от "точно обратен е интереса":

    Кой кого ли иска да унищожи, че нещо не са разбра....затова Тръмп попука Аятоласите.

    Коментиран от #75, #76, #77

    08:21 19.04.2026

  • 73 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 3 Отговор
    Давайте урана и ша ви отпусна примката

    Коментиран от #80

    08:22 19.04.2026

  • 74 Тебриз

    9 2 Отговор
    Смели и умни и затова през пет минути влизат в бомба убежище.А иранците дори иракчаните са на улицата или правят жива верига около централи и други обекти.И кой е смел ?И кой го е стах от смърта?

    08:22 19.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 7 Отговор

    До коментар #71 от "ПА ТИ ЛИ ШЕ КАЖЕШ КОЙ ДА КАРА ВЛАКА":

    Мен ме остави....важно че САЩ и Израел разбомбиха Иран...вкараха ги в пещерите.

    Коментиран от #135

    08:24 19.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ЕЛА МА ХАНИ ЗА ДЕ ДО ВИ Я

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Е ГА ТИ НЕ РЕ ЗА СИ .

    Коментиран от #86

    08:24 19.04.2026

  • 81 Макробиолог

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Що пък тъй":

    То и аз искам да летя като птица ,ама ...Много интересно защо ръководители на служби подадоха оставка или пък се правят на улави на пресконференции.Едно е да искаш ,друго е да ти се получава.

    08:25 19.04.2026

  • 82 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 4 Отговор
    Затова бомбят аятоласите....и нема да им простят.

    Коментиран от #85

    08:25 19.04.2026

  • 83 Само питам

    8 3 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    Каква държава са си освободили ??!
    краварите що не им направиха държава в Минесота или някой друг щат ?

    Коментиран от #87, #93

    08:25 19.04.2026

  • 84 Така ли

    3 8 Отговор

    До коментар #65 от "точно обратен е интереса":

    Това къде го прочете? Пишат го само по антисемитските коментари. Няма сериозно изказване за такива намерения.
    Не се подвеждайте по скинарски твърдения! Не ставайте проводници на омразата!

    Коментиран от #88

    08:25 19.04.2026

  • 85 то не се знае

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Накрая да не висят пак по колесниците .

    Коментиран от #89

    08:26 19.04.2026

  • 86 ТРЪМП СТРАШНИИ

    5 5 Отговор

    До коментар #80 от "ЕЛА МА ХАНИ ЗА ДЕ ДО ВИ Я":

    Така е....нема милост за аятоласите. Ша ги пукат докато не дадат урана.

    08:26 19.04.2026

  • 87 Такава

    1 3 Отговор

    До коментар #83 от "Само питам":

    Каквато и ние си освободихме след пет века.

    Коментиран от #90

    08:27 19.04.2026

  • 88 ти не четеш ли новиниете

    5 1 Отговор

    До коментар #84 от "Така ли":

    Взеха ли територия от Сирия ? Взеха ли територия от Ливан ? Взеха ли територия от палестинците ...

    Коментиран от #91

    08:27 19.04.2026

  • 89 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 9 Отговор

    До коментар #85 от "то не се знае":

    Те и руснаците ВИСЯХА по колесниците в Афганистан, ама айде.

    Коментиран от #92

    08:27 19.04.2026

  • 90 то ние смеси били тука

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Такава":

    А тия ги довлачиха от краварника там , че и от останалите демокрации.

    Коментиран от #96

    08:28 19.04.2026

  • 91 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "ти не четеш ли новиниете":

    САЩ не взимат територии...те ЕКСПЛОАТИРАТ, ама ти откъде да знаеш.

    08:28 19.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Баязид

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Само питам":

    А руснаците защо не ви направиха държава в някоя от републиките им, а ви върнаха на картата, където пет века ви е нямало? И с Израел е същото.

    Коментиран от #98

    08:29 19.04.2026

  • 94 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 5 Отговор
    И Путин не мой отърва аятоласите от гнева на Тръмп.

    08:30 19.04.2026

  • 95 СКОРО ЧИЧО ОТ ТУКА

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "ВИСЯЛИ АМА НА ПУ Т КИН ДЕН":

    НАПРАВО ПРИ НАПОЛЕОН , ДА СИ ПРИКАЗВАТ ДВАМАТА .

    08:30 19.04.2026

  • 96 Да но

    2 8 Отговор

    До коментар #90 от "то ние смеси били тука":

    И те са били там. Не си ли чувал за обетованата земя? За царството на Израел?

    Коментиран от #109

    08:31 19.04.2026

  • 97 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #92 от "ВИСЯЛИ АМА НА ПУ Т КИН ДЕН":

    Лапането е твой приоритет явно.

    Коментиран от #99

    08:31 19.04.2026

  • 98 ха ха ха ...

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "Баязид":

    Българите са на територията на България . Ама вий чий го дирите тука ?

    08:31 19.04.2026

  • 99 ЛАПУРКАШ ЛИ ГО ЦЕЛИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ТО ДРУГО НЕ МОЖЕШ ДА ПРАВИШ

    Коментиран от #101

    08:32 19.04.2026

  • 100 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 5 Отговор
    САЩ забавят, но не забравят

    08:32 19.04.2026

  • 101 Учат са от

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "ЛАПУРКАШ ЛИ ГО ЦЕЛИЯ":

    Теб......

    Коментиран от #102

    08:33 19.04.2026

  • 102 ТО И ЖЕНА ТИ ГО ЛАПУРКА

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Учат са от":

    И СЕСТРА ТИ И ЩЕРКА ТИ

    Коментиран от #103

    08:33 19.04.2026

  • 103 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "ТО И ЖЕНА ТИ ГО ЛАПУРКА":

    Твойте също..иначе САЩ си разбомбват Иран като за последно.

    Коментиран от #108

    08:35 19.04.2026

  • 104 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 5 Отговор
    Тоя Уран резна главите на Аятоласите

    08:37 19.04.2026

  • 105 Квадрат 13

    6 1 Отговор
    Когато парите се издигат в култ, разумът изчезва. Просто разум и алчност са несъвместими. Думата е достатъчно. Всичко прекалено е излишно и пречи. Четете на децата приказката за златната антилопа.

    08:37 19.04.2026

  • 106 Асан

    6 0 Отговор
    Кой създаде кризата? Кой разпореди това безобразие?

    08:37 19.04.2026

  • 107 нннн

    9 1 Отговор
    Продължавам с прилагателните: Безсрамни, подли, алчни, жестоки. Също като ам. върхушка, но тя е и тъпа.

    08:38 19.04.2026

  • 108 ТО ОНЯ ДА СИ БОМБИ

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ТИ СИ ГО ЛАПУРКАЙ ТУКА

    Коментиран от #110

    08:39 19.04.2026

  • 109 Жеко

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Да но":

    Бе те и при фараоните са били , ама явно хора не са станали .

    08:42 19.04.2026

  • 110 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #108 от "ТО ОНЯ ДА СИ БОМБИ":

    Уча са от теб...явно лапуркането е твоя слабост....иначе Тръмп е подхванал аятоласите и нема да им простиХем ги бомби, хем ги затапи с тая блокада. Нема мърдане

    08:42 19.04.2026

  • 111 ганю

    6 0 Отговор
    и Сащ също показа истинската си цел
    да праскате бомби докато ги склоните
    доброзорно да си приберете петрола и богатствата на иран
    като в либия същия номер уж щели да правят бомби
    ала всъщност ги праскате вие и уж преговаряте,
    а пък като нещо не ви хареса пата кюта
    съвсем "демократично" нали чак Папате се възмути
    Светия човек

    Коментиран от #113

    08:43 19.04.2026

  • 112 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 7 Отговор
    Кво.ли.ша правят аятоласите с тоя уран....и Путин не мой ги отърва от гнева на Тръмп.

    08:44 19.04.2026

  • 113 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 6 Отговор

    До коментар #111 от "ганю":

    Дават АЯТОЛАСИТЕ урана и Тръмп ги оставя да живеят.

    08:45 19.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хората в нато са Умни бе Тръпо":

    Че защо да се хвърля той за Украйна тогава.

    08:45 19.04.2026

  • 116 Трол

    3 0 Отговор
    Шизофрен идиот

    08:46 19.04.2026

  • 117 Шестопръстия гръмовержец

    1 3 Отговор
    Сърбят на ръцете да попукам аятоласите отново.

    08:46 19.04.2026

  • 118 Така Така

    8 1 Отговор
    И другите народи са смели и умни но не са нагли и нахални като вас и исраеля

    Коментиран от #127

    08:47 19.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 ганю

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Айде, бе..":

    Така беше и с кулите от 11 септември
    Чичо Сам плати на ония терористи за да ги съборят за
    да може Сащ после да нападне ирак и да не изглежда като
    инвазия а да е като операция.

    Коментиран от #125

    08:49 19.04.2026

  • 121 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 4 Отговор
    Тръмп ша бомби Иран за тоя уран....къде са БРИКС да отърват аятоласите

    Коментиран от #130

    08:50 19.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ганю

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК":

    сащ води 220 войни за интереси по света
    и само една за кауза Втората Световна
    а Русия има Великая Отечественая Война
    Та кой е завоевател всъщност?
    я пак помислете преди да лъжете нагло?

    08:53 19.04.2026

  • 124 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 4 Отговор
    Нито Путин, нито СИ, камо ли Кимчо ша спрат Тръмп да гушне УРАНА и петрола на Иран.

    08:56 19.04.2026

  • 125 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #120 от "ганю":

    То САЩ можеше да сгази Ирак и без да си "взривява" кулите...ама кой да знай

    08:57 19.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Така Така":

    Путин дали го знай......

    08:59 19.04.2026

  • 128 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор
    Всички знаят че педдо филла бай Дончо е на къса каишка при СатанЯхууу .

    09:00 19.04.2026

  • 129 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор
    Спретвам военноморска база в Залива......да миряса света от въжделенията на Аятоласите.

    09:01 19.04.2026

  • 130 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Аятоласите са при мм@й катти на тир паркинга и се веселят за жълти стотинки по пълна програма .....

    09:02 19.04.2026

  • 131 Тоя рижия дебилий няма капка акъл,

    5 1 Отговор
    Байдън беше като академил пред тая амеба! 🤣🤣🤣🤣

    09:02 19.04.2026

  • 132 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 3 Отговор
    Аятоласите да влизат в пещерите, урана да копат, на САЩ да го дадат....иначе лошо за тях

    09:03 19.04.2026

  • 133 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор
    Израелците, шепа народ в морето от мюсюлмани и никой нищо не може да им каже.

    09:05 19.04.2026

  • 134 Израел.....10 милиона

    2 2 Отговор
    Разбомбиха 90 милионния Иран....

    Коментиран от #137

    09:08 19.04.2026

  • 135 Важното е

    6 0 Отговор

    До коментар #78 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    енергийната криза, която създадоха с тази война. Важни са и т.н. пазари за прогнози, които реагират на всяко изказване на Тръмп за тази война. Защо е важна тази нова поредна криза можеш ли да кажеш???

    Коментиран от #141

    09:08 19.04.2026

  • 136 Багдат

    1 2 Отговор
    Рамбо винаги печели както в филмите Я да пробвам другояче да че много бързо махат поста.почваме със сто и педесет хиляди собстре ар сенал ,не става както искахме сле събрахме триста хиляди коите неса наши рамбовци ех малко парички им дадохме и така успяхме да ликвидираме С адам.И сега иракчаните живеят в мир и благоденствие.

    09:09 19.04.2026

  • 137 Матиа фон Зигмунд

    6 1 Отговор

    До коментар #134 от "Израел.....10 милиона":

    Бумм Бумм Тел Авив 🔥🔥🔥!Песен обещана на избрания народ от Яхве и чакана цели 3000години .

    Коментиран от #142

    09:12 19.04.2026

  • 138 днес ще

    2 0 Отговор
    пиша с двайсет ника барабар с моя приятел чатбог.

    09:12 19.04.2026

  • 139 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    както виетнам авганистан ирак да не изброя другите.

    Коментиран от #143

    09:16 19.04.2026

  • 140 БАРС

    7 2 Отговор
    ЕВРЕИТЕ НЕ СА БАШ УМНИТЕ НИТО СМЕЛИТЕ.ЛОШОТО Е ЧЕ МНОГО ИМ ВЯРВАТ А ЗАД ГЪРБА ГРОБ КОПАЯТ.С ЕДНА ДУМА ЛЪЖАТ.ДРУГО ВЕЧНО РЕВАТ АКО АРАБИТЕ ПОЧНАТ ДА СЕ ВЪОРЪЖАВАТ.ПРОБЛЕМЪТ Е НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА ПАЛИСТИНЦИТЕ ДА СИ НАПРАВЯТ ДЪРЖАВА.ЗАЩОТО АКО СИ НАПРАВЯТ ТО ТЕ ТОГАВА ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА СИ НАПРАВЯТ АРМИЯ СЪС ВСИЧКИТЕ У ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.ТЕ СЕГА ИЗЛИЗАТ СРЕЩУ ЕВРЕИТЕ С КАМЪНИ ИЛИ КАЛАШНИК СРЕШУ ТАНКА А АКО СЕ ВЪОРАЖЪТ ТО ЖАЛНА ИМ МАЙКА НА ЕВРЕИТЕ .ИМАЛИ НАЙ МОЩНОТО РАЗОЗНАВАНЕ.А КАК ГО ИМАТ ЕВРЕИТЕ ТЕ СА СЪБРАНИ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА И ЧАСТ ОТ АЗИЯ .ДА ИМ ВИРЕЕ РАЗОЗНАВАНЕТЛ В КИТАЙ ИЛИ МАЛАЙАЗИЯ ИНДОНЕЗИЯ НМАТ ШАНС ,А В ИРАН ДА ТЕ ТАКА И УБИХА ЧАСТ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ.В ИЗРАЕЛ ИМА НЕ МАЛКО ЕВРЕИ ОТ ИРАН ПАРСИ ИМ ВИКАТ ТЕ И ДО ДНЕС В КЪЩИ СИ ГОВОРЯТ НА ПЕРСИЙДСКИ .ИМЕННО ТАКИВА КАТО ИЗКАРАТ АРМИЯТА МУСАД ГИ ЗАВЕРБУВА И ГИ ИЗПРАЩА НЯКОЛКО МОЖЕ БИ 10,20 ЧОВЕКА В ИРАН ТЕ ТАМ ЕСТЕСТВЕННО СЕ ЖЕНЯТ ЗА ИРАНКИ И МАТ СИ СЕМЕЙСТВА И ТАКА ПОЛЕКА ЛЕКА НАВЛИЗАТ В ЕЛИТА НА ИРАН И Т.Н.ТА4А ПРАВЯТ И С БЪЛГАРИЯ И СЪС ВСИЧКИ СТРАНИ.ИМЕННО СЕГА Е МОМЕНТЪТ ЗА САНКЦИИ ПРОТИВ ИЗРАЕЛ И ПЪЛНА ИЗОЛАЦИЯ ДО САЩ ДА СИ ЛЕТЯТ.ДА ВИДИМ КОЛКО ЩЕ СА СМЕЛИ И УМНИ. РАШКИТЕ СА МНОГО ПО УМНИ И СМЕЛИ ОТ ТЯХ И ОТ САЩ.ВЕЧНО В САНКЦИИ И РАША СИ Е РАГА НАЙ МОЩНАТА ВОЕННА АРМИЯ ИМАТ КАКТО И НАЙ МОЩНАТА АТОМНА ДЪРЖАВА .

    09:23 19.04.2026

  • 141 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #135 от "Важното е":

    Кога Путин нападна Украйна, кризата бе много по голяма...олиота стана 6 лв, а кашкавала 35 лв килото....тогава мълчахте като д.у.п.е.т.а

    Коментиран от #149, #157

    09:25 19.04.2026

  • 142 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #137 от "Матиа фон Зигмунд":

    Бум, бум Иран....и още ша има бум, бум.

    09:26 19.04.2026

  • 143 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #139 от "Даааа":

    И тях ги смляха....Вервай ми.

    09:27 19.04.2026

  • 144 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 1 Отговор
    До три дни не дадете ли урана, подхващам Иран отначало.

    09:28 19.04.2026

  • 145 Те не воюват

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Откакто":

    Те убиват иплячкосват териториите на съседите си.
    Копират англичаните със индианците в америка преди 250 г.

    Коментиран от #147

    09:34 19.04.2026

  • 146 Доналд Дък, паток

    2 0 Отговор
    Евала, адашче! Така се говори за шефове.

    09:37 19.04.2026

  • 147 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #145 от "Те не воюват":

    Учат са от руснаците....как ли Русия е станала такава империя....с убийства и насилие...ама кой да знай.

    09:38 19.04.2026

  • 148 А как

    1 1 Отговор
    Хубаво летят през комина 😀

    09:38 19.04.2026

  • 149 Ще се сменя финансовият модел

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Затова всички политици “ играят” заедно. Путин в Украйна, Тръмп в Иран.Три поредни кризи без пауза между тях говори единствено за бързане.Тук няма правилно и грешно. Тук има “ ТЕ” срещу “ НАС”. И понеже заемаш “ страна” ще споменеш ли поне едно държавно образувание, в което управляващите са задоволили петте нива на управляваните по скалата на Маслоу???

    Коментиран от #151

    09:38 19.04.2026

  • 150 Смешник

    2 0 Отговор
    Ами как няма да са смели и лоялни чичо Дончо като те водят за носа

    Коментиран от #153

    09:41 19.04.2026

  • 151 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #149 от "Ще се сменя финансовият модел":

    Държавно образувание е силно, кога политиците МИСЛЯТ ЗА ДЪРЖАВАТА, после за народа....казал го е някакъв древен философ...
    Нема скали на Маслоу, на Мислоу, на Муслоу.....
    И в днешно време това са доказва....с Израел...

    09:48 19.04.2026

  • 152 ха-ха

    8 1 Отговор
    Смели са да крадат и мамят, да създават интриги и да печелят от това? Това ли е смелост? Достойно е да спасиш човешки живот ,но да убиеш ... Да искаш уважение и съпричасност с миналото на народа си и в настоящето да си като този който е избил народа ти? Това са оксиморони т.е. взаимно изклчващи се действия който надуми Израел ги казва и надела ги прави. Как да подкрепиш такъв народ и такава страна? Може би народа не виновен ,а управляващите, но това не ги оправдава. В България народа иска едно, управляващите правят друго ,но народа си ги е избрал тези управляващи и няма защо да се оплаква. Така е и с Израел. Не сте длъжни да харесвавате коментара ми. но аз така мисля. Няма гаранция ,че утре може да бъде друга държава ,а не Израел и пак ще реагирам така като обикновен мислещ човек ,а не като политик лицемерно.

    Коментиран от #154

    09:48 19.04.2026

  • 153 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #150 от "Смешник":

    Не знам кой кого води за носа, но никой в тоя свят не смей да ни се опъне...нема Путин, СИ, Кимчо....

    09:50 19.04.2026

  • 154 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #152 от "ха-ха":

    Кажи го на Путин, дето изби над два милиона СЛАВЯНИ.

    09:51 19.04.2026

  • 155 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 3 Отговор
    Да дават АЯТОЛАСИТЕ урана, че пускам щатските изтребители

    09:54 19.04.2026

  • 156 Левски

    3 0 Отговор
    Там е работата, че и вие слушкате евреите. Нали те управляват половината свят.

    10:04 19.04.2026

  • 157 Олиото и кашкавала

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    му били проблем при войната в Украйна, но провокирането на кризи по сценарий не му били проблем… Верно си ГОЛЕМ СМЕХ🤣🤣🤣🤣🤣.

    Коментиран от #158, #159

    10:06 19.04.2026

  • 158 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #157 от "Олиото и кашкавала":

    Путин щом с една ПРОВОКАЦИЯ не мой са опрай, за кво е там...
    Иначе цената на олиото и кашкавала пряко ма засяга....навярно и теб.

    Коментиран от #160

    10:10 19.04.2026

  • 159 Байдън разпореди война в Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #157 от "Олиото и кашкавала":

    Путин изпълни ЧИННО....истина ли е

    Коментиран от #166

    10:10 19.04.2026

  • 160 Путин е

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    част от провокирането на кризи. Иначе защо тази т.н. Специална военна операция продължава и досега?

    Коментиран от #162

    10:16 19.04.2026

  • 161 БРИКС ОЛИГОФРЕНЧЕ

    0 2 Отговор
    Разбомбиха Иран ама така им се падат, щом не слушкат когото трябва.

    10:16 19.04.2026

  • 162 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "Путин е":

    Прав си. Въпроса е че Путин си измисли несъществуваща "провокация" за СВОто......

    Коментиран от #171

    10:19 19.04.2026

  • 163 Президентът

    5 0 Отговор
    На САЩ не е нито Тръмп нито Обама нито Буш, а е чисто и просто Нетаняху. Няма да забравя как Буш прекъсна речта си за състоянието на съюза защото Нетаняху го търсел спешно по телефона. Както пише в книгата Израелското лоби в САЩ Нетаняху е натискал Буш за война срещу Иран веднага след Ирак, но той се колебаел. Сега израелските служби събраха доста компромати срещу Тръмп и за него няма мърдане освен да играе по свирката на Нетаняху. И понеже целите на последния не са изпълнени войната продължава. Страда целия свят но на богоизбраните не им пука за останалия свят. Така или имначе за тях останалите са гоим

    Коментиран от #164, #165

    10:19 19.04.2026

  • 164 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #163 от "Президентът":

    Войната се води от Нетаняху и Тръмп срещу Иран днес.
    Кой ли ще е приоритета на Тръмп....дали ша познаеш.

    10:21 19.04.2026

  • 165 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #163 от "Президентът":

    Кой ли ша извади компромати срещу президента на САЩ, че нещо не са разбра...

    10:23 19.04.2026

  • 166 Световният елит,

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    който налага статуквото и нормите в политиката, икономиката и културата държи реалната власт, докато политиците са видимата част от властта за плебса и тяхната работа е да изпълняват това, което иска елита.

    Коментиран от #169

    10:25 19.04.2026

  • 167 Ох-ох

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Я пак. Много бързо забрави за 160-те деца от девическото училище. Или може би те са учили за военни медицински сестри, затова ги причисляваш към военните.

    Коментиран от #168

    10:26 19.04.2026

  • 168 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #167 от "Ох-ох":

    Колко ли деца изби Путин в Украйна....а колко отвлече, явно не та интересува.

    10:30 19.04.2026

  • 169 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "Световният елит,":

    Винаги така е било и така ще бъде....

    10:31 19.04.2026

  • 170 Израелски изтребители

    1 3 Отговор
    Са готови за нови наказателни акции. Те не преговарят, а действат.

    10:35 19.04.2026

  • 171 Това едва ли

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    има някакво значение, след като кризата е налице.Плебсът е управляван с пропаганда и терор. Ако пропагандата не успее в индоктринацията на плебса следва терора. Това не е патент на Путин, а на Макиавели.

    Коментиран от #173

    10:35 19.04.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Това едва ли":

    Явно Путин е последовател на Макиавели, нема кво да му мислим

    10:44 19.04.2026

  • 174 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Нафталинка":

    Както виждаш, Тръмп РАЗПОРЕЖДА и нема кой да го спре....къде са прехвалените Русия и Китай ??

    10:46 19.04.2026

  • 175 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 0 Отговор
    Здравейте. Гласувайте ли или още мъчите нета.

    10:52 19.04.2026

  • 176 Благодаря Трънчо

    1 0 Отговор
    че бензина поевтиня .

    10:57 19.04.2026

  • 177 Васил

    2 5 Отговор
    За това кукуто е прав Израел са велика нация Европа ще има дълго да се учи от тях.

    Коментиран от #178

    11:21 19.04.2026

  • 178 Левски

    3 2 Отговор

    До коментар #177 от "Васил":

    на цената на какво са велики .Пешеш само само да правиш пропаганда.Нищо не е вечно надред в времето ще се види колко са велики.Както са били империите в историята.

    Коментиран от #182

    11:34 19.04.2026

  • 179 ПЕНКО

    4 0 Отговор
    ... ПРЪМТ : " ТЕ СА УМНИ ;ЛОЯЛНИ ; ВЕРНИ И СМЕЛИ УБИЙЦИ НА ДЕЦА И БЕЗЗАЩИТНИ ЦИВИЛНИ " !?

    Коментиран от #180

    12:23 19.04.2026

  • 180 Кажи го на Путин...

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "ПЕНКО":

    Явно от него да учат

    12:52 19.04.2026

  • 181 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 1 Отговор
    Гласувахте ли.....нашата секция бе задръстена от чакащи пенсионери....

    12:56 19.04.2026

  • 182 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #178 от "Левски":

    10 милиона израелци, правят квото си искат с ислямистите.

    Коментиран от #183

    12:58 19.04.2026

  • 183 Аз пък

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    си правя чки в/у нк.ти и пръскам в,у него

    13:25 19.04.2026

  • 184 !!!!!

    2 0 Отговор
    Да ,така е много са лоялни ,да не говорим колко са "смели " или "умни" (И зра ел )....,но нали сте си приятели,едните държат банките другите оръжията !
    И като са толкова "добри" ,защо не си ги вземете в САЩ ?!
    Всички други народи ще са много ДОВОЛНИ !!

    Коментиран от #185

    13:46 19.04.2026

  • 185 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #184 от "!!!!!":

    Да държиш банките на света требва да си силен и умен....
    Да държиш парите на света требва да си находчив и лоялен към клиентите.

    Коментиран от #186

    17:06 19.04.2026

  • 186 Не съвсем!

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Така де":

    Това, че държат банките не ги прави "силни и умни ",защото лихварството е наказуемо!
    Да не говорим, че вече банките удържат разходи за поддръжка на с / ка ,а не начисляват лихва на парите,които са внесени при тях и това въобще не е ЛОЯЛНО към клиентите им !

    17:32 19.04.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.