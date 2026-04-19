Тръмп: Харесва ли ви или не Израел, те са смели, верни, лоялни и умни. Останалите показаха истинското си лице в кризата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че Израел, за разлика от други страни, се е доказал като надежден съюзник на Съединените щати по време на настоящата криза.

Според Тръмп това е станало, докато други страни са „показали истинското си лице“ в трудни ситуации.

„Независимо дали хората харесват Израел или не, той се е доказал като голям съюзник на Съединените американски щати. Те са смели, верни, лоялни и умни и за разлика от други, които са показали истинското си лице във времена на конфликт и тревога, Израел се бори здраво и знае как да ПОБЕДИ!“, се казва в публикацията на американския лидер.

Президентът на САЩ преди това критикува съюзниците от НАТО, заявявайки, че „не са били там, когато имахме нужда от тях“.

Изявлението на Тръмп идва на фона на нарастващи разногласия между САЩ и Израел относно военната стратегия в региона. Тръмп преди това остро критикува израелското правителство, обявявайки забрана за бомбардиране на Ливан и заплашвайки с едностранни мерки за осигуряване на стабилност в страната.

Израелското ръководство от своя страна ясно заяви, че военните му решения са независими от политическата воля на Вашингтон, съобщава Ал-Кудс.