Иран е попълнил арсенала си от ракетни установки и безпилотни летателни апарати по време на прекратяването на огъня между САЩ и Ислямската република, заяви генерал Маджид Мусави, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„По време на прекратяването на огъня темпът ни на обновяване и попълване на ракетните установки и дронове е дори по-висок. Знаем, че врагът не е в състояние да създаде такива условия за себе си и е принуден да доставя боеприпаси от другия край на света“, цитира думите на Мусави Nour News

Високопоставени съветници от Корпуса предупредиха, че ако военните действия бъдат възобновени, Иран е готов да използва ракетни установки и дронове, произведени през април 2026 г., отричайки твърденията на САЩ, че производственият им капацитет е унищожен.

Техеран пусна видеоклипове, показващи работа в подземни съоръжения, подчертавайки, че примирието е дало възможност за бързо възстановяване на повредените системи.

Противно на изявленията на Пентагона, че ракетната програма на Иран е „функционално унищожена“, според доклади на американското разузнаване Иран все още разполага с около 70% от балистичните си ракети, 60% от ракетните си установки и около 40% от флота си от дронове камикадзе.

Източници от разузнаването на САЩ потвърждават, че от началото на примирието на 8 април Иран е успял да извади от подземни тунели и бункери над 100 нови пускови установки, които не са били засегнати от ударите.

Докато държавният секретар по отбраната Пийт Хегсет първоначално твърдеше, че Иран няма капацитет за попълване на запасите, по-късно той призна, че иранските сили „изкопават“ и възстановяват скрити оръжия.

Двуседмичното примирие беше договорено с посредничеството на Пакистан на 8 април, за да позволи преговори за отваряне на Ормузкия проток. Въпреки това, на 19 април президентът Доналд Тръмп обвини Иран в нарушаване на споразумението чрез повторно блокиране на протока и заплаши с нови удари, ако преговорите в Пакистан не доведат до траен мир.