Иран попълнил арсенала си от ракетни установки и дронове по време на примирието със САЩ

Иран е попълнил арсенала си от ракетни установки и безпилотни летателни апарати по време на прекратяването на огъня между САЩ и Ислямската република, заяви генерал Маджид Мусави, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
„По време на прекратяването на огъня темпът ни на обновяване и попълване на ракетните установки и дронове е дори по-висок. Знаем, че врагът не е в състояние да създаде такива условия за себе си и е принуден да доставя боеприпаси от другия край на света“, цитира думите на Мусави Nour News
Високопоставени съветници от Корпуса предупредиха, че ако военните действия бъдат възобновени, Иран е готов да използва ракетни установки и дронове, произведени през април 2026 г., отричайки твърденията на САЩ, че производственият им капацитет е унищожен.
Техеран пусна видеоклипове, показващи работа в подземни съоръжения, подчертавайки, че примирието е дало възможност за бързо възстановяване на повредените системи.
Противно на изявленията на Пентагона, че ракетната програма на Иран е „функционално унищожена“, според доклади на американското разузнаване Иран все още разполага с около 70% от балистичните си ракети, 60% от ракетните си установки и около 40% от флота си от дронове камикадзе.
Източници от разузнаването на САЩ потвърждават, че от началото на примирието на 8 април Иран е успял да извади от подземни тунели и бункери над 100 нови пускови установки, които не са били засегнати от ударите.
Докато държавният секретар по отбраната Пийт Хегсет първоначално твърдеше, че Иран няма капацитет за попълване на запасите, по-късно той призна, че иранските сили „изкопават“ и възстановяват скрити оръжия.
Двуседмичното примирие беше договорено с посредничеството на Пакистан на 8 април, за да позволи преговори за отваряне на Ормузкия проток. Въпреки това, на 19 април президентът Доналд Тръмп обвини Иран в нарушаване на споразумението чрез повторно блокиране на протока и заплаши с нови удари, ако преговорите в Пакистан не доведат до траен мир.
До коментар #1 от "Яшар":бате,наш що ни забрави?
защото свършиха ракетите и търсеха как да попълнят запасите си ❗
До коментар #6 от "бг ром":Е нали сме заедно бе батко , турските цигани сме първи сред равни след нас сте вие ...днес минах през селата на Делиормана ...все тъмни и брадясали бяхме за Ено ;)
вместо да клякат кат тук
14 Ами никой не си въобразява че само
Съединените щати се съгласиха на този вариант за да могат да попълнят своите липси защото все пак са на другия край и да се подготвят за следващите бомбардировки. Има ли умник който си е мислил че конфликтът свършва до тук при положение че няма победител а Тръмп с Чита за такъв и ще се опита да го докаже по всякакъв начин.
Всичко е ала-бала и кой кого ще излъже и ще бъде по-гъвкав и по устойчив.
А европейският съюз и НАТО....... Френска кокошка яйце ще снася ама тя била мъжка но се чувствала като останалите от Брюксел любителка на полога в който се снасят яйцата. Смешно но...... Не влиза дълбоко
До коментар #17 от "Горски":Иран ще бъде бомбени всяка година докато не влязат в правия път. Слава на Америка и Израел!
Персите си знаят ,,гостите" и се стараят да ги посрещнат подобаващо. ,,Благородството задължава "
До коментар #7 от "ало козляците ,":Ако на тях има нарисувани едни къщички, това значи, да не се съхраняват на открито.
До коментар #17 от "Горски":Иран ще се съгласи на всичко, даже и ядрена бомба да направи, само и само, Доню да не си изпълни заплахите!
До коментар #26 от "фен на сидеров":И как точно стана това
До коментар #28 от "Факти":слага Събо Попович с Левски и Ботев, още повече начело.......
До коментар #4 от "Хипотетично":правото със справедливостта са на тяхна страна !....
До коментар #24 от "Мишел":определя победителя, а щатите все се стремят да Му служат. Едва ли и този път ще ги разочарова, въпреки тактически гафове и неочаквана военнотехническа немощ, каквито им приписват.....
До коментар #20 от "Белов":Истинското име, онова еврейското де
До коментар #28 от "Факти":Подкрепят ? Съплеменниците на Марко Фридман, който организира атентата в църквата Света Неделя, ли? Или на Лазар Коен който предаде Търновската крепост ? Такива ли да подкрепяме?
