Иран попълнил арсенала си от ракетни установки и дронове по време на примирието със САЩ

19 Април, 2026 18:35, обновена 19 Април, 2026 18:51 3 328 37

Това твърди генерал Маджид Мусави, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Генерал Маджид Мусави, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е попълнил арсенала си от ракетни установки и безпилотни летателни апарати по време на прекратяването на огъня между САЩ и Ислямската република, заяви генерал Маджид Мусави, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„По време на прекратяването на огъня темпът ни на обновяване и попълване на ракетните установки и дронове е дори по-висок. Знаем, че врагът не е в състояние да създаде такива условия за себе си и е принуден да доставя боеприпаси от другия край на света“, цитира думите на Мусави Nour News

Високопоставени съветници от Корпуса предупредиха, че ако военните действия бъдат възобновени, Иран е готов да използва ракетни установки и дронове, произведени през април 2026 г., отричайки твърденията на САЩ, че производственият им капацитет е унищожен.

Техеран пусна видеоклипове, показващи работа в подземни съоръжения, подчертавайки, че примирието е дало възможност за бързо възстановяване на повредените системи.

Противно на изявленията на Пентагона, че ракетната програма на Иран е „функционално унищожена“, според доклади на американското разузнаване Иран все още разполага с около 70% от балистичните си ракети, 60% от ракетните си установки и около 40% от флота си от дронове камикадзе.

Източници от разузнаването на САЩ потвърждават, че от началото на примирието на 8 април Иран е успял да извади от подземни тунели и бункери над 100 нови пускови установки, които не са били засегнати от ударите.

Докато държавният секретар по отбраната Пийт Хегсет първоначално твърдеше, че Иран няма капацитет за попълване на запасите, по-късно той призна, че иранските сили „изкопават“ и възстановяват скрити оръжия.

Двуседмичното примирие беше договорено с посредничеството на Пакистан на 8 април, за да позволи преговори за отваряне на Ормузкия проток. Въпреки това, на 19 април президентът Доналд Тръмп обвини Иран в нарушаване на споразумението чрез повторно блокиране на протока и заплаши с нови удари, ако преговорите в Пакистан не доведат до траен мир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    42 19 Отговор
    Браво на нашите братя от Персия/Иран , нашия етнос е техен наследник в България

    Коментиран от #6

    18:52 19.04.2026

  • 2 Бой по навлеците

    43 9 Отговор
    Държанието на Дон Балон е толкова неадекватно, че всеки нормален се дразни и нормално симпатизира на Иран. Всички малки балончета, за какво се борели САЩ, се спукаха, остана само интересите на Тръмп и Натаняху, личните!

    18:54 19.04.2026

  • 3 Даааааа

    39 11 Отговор
    А "горката" Русия свърши ракетите и дроновете и разполага само с лопати" Орешник"

    18:54 19.04.2026

  • 4 Хипотетично

    9 28 Отговор
    Американския президент, както и руския си колега, се впускат във военна авантюра неподготвени с надежда за три дневен блиц криг.

    Коментиран от #30

    18:55 19.04.2026

  • 5 Kaлпазанин

    44 8 Отговор
    Персите са си у дома и ще си попълват каквото и колкото искат ,а не в мексиканския залив .учете се на патриотизъм джендури как се защитава родина

    18:57 19.04.2026

  • 6 бг ром

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    бате,наш що ни забрави?

    Коментиран от #11

    18:57 19.04.2026

  • 7 ало козляците ,

    31 7 Отговор
    а познайте от къде е дошло попълнението ?!

    Коментиран от #23

    18:58 19.04.2026

  • 8 Гробар

    6 29 Отговор
    Пак ше гърмат чаршафи.

    18:59 19.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 6 Отговор
    а САШтанистите защо искаха примирие-
    защото свършиха ракетите и търсеха как да попълнят запасите си ❗

    18:59 19.04.2026

  • 10 чичо доню тромпетов

    25 5 Отговор
    Ей козляците , идвайте да помагате да отваряме протока бе !!!

    18:59 19.04.2026

  • 11 Яшар

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "бг ром":

    Е нали сме заедно бе батко , турските цигани сме първи сред равни след нас сте вие ...днес минах през селата на Делиормана ...все тъмни и брадясали бяхме за Ено ;)

    19:00 19.04.2026

  • 12 така е писаре

    23 4 Отговор
    не ги е срам тез иранци
    вместо да клякат кат тук

    Иран попълнил арсенала си от ракетни установки и дронове по време на примирието със САЩ

    19:02 19.04.2026

  • 13 Хи хи хи . Голям майтап !

    26 4 Отговор
    Милене продажнико я кажи какво правят краварите през тая пауза обявена за пемирие и колко морси пехотинци , самолетоносачи , бойни кораби , и съюзници са напъплили там като бълхи ?????

    19:02 19.04.2026

  • 14 Ами никой не си въобразява че само

    13 4 Отговор
    Иран попълва резервите си от оръжия.
    Съединените щати се съгласиха на този вариант за да могат да попълнят своите липси защото все пак са на другия край и да се подготвят за следващите бомбардировки. Има ли умник който си е мислил че конфликтът свършва до тук при положение че няма победител а Тръмп с Чита за такъв и ще се опита да го докаже по всякакъв начин.
    Всичко е ала-бала и кой кого ще излъже и ще бъде по-гъвкав и по устойчив.
    А европейският съюз и НАТО....... Френска кокошка яйце ще снася ама тя била мъжка но се чувствала като останалите от Брюксел любителка на полога в който се снасят яйцата. Смешно но...... Не влиза дълбоко

    19:03 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    16 6 Отговор
    САЩ се провали в начинанието си да победи Иран военно. Преговорите имат една задача - да изкарат поражението на САЩ като победа, за да позволят на Тръмп да излезе от тази катастрофа. Как хем да кажат истината (САЩ се провали), хем да излъжат (САЩ проведе успешни преговори с Иран)? Това е много трудна задача. Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони? От всички страни с ЯО, най лицемерни са САЩ и Израел. Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО. Няма как правото да бъде само за двама, защото тези двама го искат, за да контролират целият свят.Освен да краде петрол, иска да краде и уран. Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието. Преговори и договори с англосаксии хеле пък и евреи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан.

    Коментиран от #20, #25

    19:06 19.04.2026

  • 18 Голе

    4 17 Отговор
    САЩ също.почълни своите арсенали....сега ги почват.

    19:08 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Белов

    6 24 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Иран ще бъде бомбени всяка година докато не влязат в правия път. Слава на Америка и Израел!

    Коментиран от #36

    19:11 19.04.2026

  • 21 Много

    9 2 Отговор
    отдавна нагласена война от самите тях.

    19:11 19.04.2026

  • 22 нннн

    20 6 Отговор
    А САЩ и Израел не са произвели и доставили ни една ракета.(?)
    Персите си знаят ,,гостите" и се стараят да ги посрещнат подобаващо. ,,Благородството задължава "

    19:14 19.04.2026

  • 23 Оргинал

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "ало козляците ,":

    Ако на тях има нарисувани едни къщички, това значи, да не се съхраняват на открито.

    19:16 19.04.2026

  • 24 Мишел

    13 6 Отговор
    Съюзник на Иран е единствената световна глобална сила. Китай, Русия и Северна Корея. Това определя победителя във войната.

    Коментиран от #31

    19:18 19.04.2026

  • 25 Уплах и трепет

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Иран ще се съгласи на всичко, даже и ядрена бомба да направи, само и само, Доню да не си изпълни заплахите!

    19:19 19.04.2026

  • 26 фен на сидеров

    13 5 Отговор
    от тази война рижата маймуна направи милиони !

    Коментиран от #27

    19:19 19.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "фен на сидеров":

    И как точно стана това

    Коментиран от #34

    19:24 19.04.2026

  • 28 Факти

    5 8 Отговор
    След 5 века ислямски издевателства българите подкрепят ислямистите. Раковски, Левски и Ботев се обръщат в гробовете си.

    Коментиран от #29, #37

    19:42 19.04.2026

  • 29 недей

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    слага Събо Попович с Левски и Ботев, още повече начело.......

    19:56 19.04.2026

  • 30 обаче

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    правото със справедливостта са на тяхна страна !....

    20:00 19.04.2026

  • 31 Бог

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    определя победителя, а щатите все се стремят да Му служат. Едва ли и този път ще ги разочарова, въпреки тактически гафове и неочаквана военнотехническа немощ, каквито им приписват.....

    20:39 19.04.2026

  • 32 Доналд Дък, паток

    7 1 Отговор
    Персите работят! Браво!!!

    20:51 19.04.2026

  • 33 Тити

    1 1 Отговор
    Кога па успяха да им преброят арсенала и колко са го запълнили могат сао да гадаят.

    20:52 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гай Турий

    3 1 Отговор
    На пентагона му трябваше това уж примирие за да си попълни своите запаси, резервоарите с гориво, нови ракети и снаряди, бомби, които беше изгърмял до шушка. Тези преговори бяха за парлама на файкяните ционисти, за да се пооправят от лабута , който Иран им стовари. Очаква се вече самолетите им да не могат да бомбят както досега, а да падат на парчета в иранските пустини. После ще се види кой кво може, кой ще плаща данък Орумз за преминаване към гладните за петрол и газ страни. А в допълнение вече Иран ще прасне водопречистващите станции в отсрещните пустинни държави и племената им до седмица ще хукнат във всички посоки за търсене на аква нуда. Исръйел го чака същото, глад за пярсна вода, защото там ще му лупнат подобните инсталации за прясна вода.

    21:24 19.04.2026

  • 36 Я си кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Белов":

    Истинското име, онова еврейското де

    22:45 19.04.2026

  • 37 А кого да

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Подкрепят ? Съплеменниците на Марко Фридман, който организира атентата в църквата Света Неделя, ли? Или на Лазар Коен който предаде Търновската крепост ? Такива ли да подкрепяме?

    22:50 19.04.2026

