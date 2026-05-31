Войната с Иран! ЕС обмисля да не актуализира ценовия таван за руския петрол, въпреки поскъпването на суровината

Европейският съюз обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, докато войната в Близкия изток продължава вече четвърти месец, съобщиха запознати с обсъжданията източници, предаде Блумбърг, цитирана от БТА.
Миналата година ЕС въведе динамичен механизъм, който предвижда ценовият таван за руския суров петрол сорт "Уралс" (Urals) автоматично да се определя на всеки шест месеца на равнище с 15 процента под средната пазарна цена. Настоящият праг е 44,10 долара за барел и подлежи на преразглеждане по-късно това лято.
Съгласно режима европейските компании нямат право да предоставят услуги като застраховане и транспорт при сделки с петрол, продаван над определения праг.
Цените на петрола се повишиха рязко вследствие на войната с Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток. Според източниците следващият преглед на тавана през юли вероятно би довел до повишаването му до поне 65 долара за барел, над предишния праг от 60 долара, договорен съвместно от държавите от Г-7.
Досега ЕС е наложил санкции на стотици плавателни съдове и възнамерява да включи в ограниченията и кораби, предоставящи услуги на тези танкери, посочиха източниците.
Очаква се обаче новият пакет санкции да не включва пълна забрана на морските услуги. Няколко държави членки продължават да се противопоставят на подобна мярка заради нестабилната обстановка в Близкия изток, както и при липса на подкрепа от останалите страни от Г-7.
Според източниците основните цели на новия пакет са допълнително ограничаване на приходите на Русия от енергийния сектор, засилване на натиска върху финансовата система на страната и затрудняване на достъпа на руската военна индустрия до ключови доставки.
Санкциите изискват единодушната подкрепа на всички държави членки, преди да бъдат приети, като плановете могат да претърпят промени. Морски държави като Гърция често са изразявали недоволство от промени в механизма за ценовия таван, докато други столици са особено чувствителни към отражението върху собствените си енергийни и търговски интереси.
Сред останалите предложения за следващия пакет са търговски ограничения върху някои критични минерали, метали и руди, използвани в руската авиационна индустрия и в производството на безпилотни летателни апарати, използвани при нападения срещу украински градове, както и върху технологии за радиоелектронно заглушаване.
Една от разглежданите възможности е таванът да остане на сегашното равнище. Други варианти включват временно спиране на автоматичното му увеличение до края на годината заради извънредните обстоятелства в Близкия изток или ограничаване на евентуално повишение до 60 долара за барел в съответствие с нивото на Г-7.
Мярката ще бъде част от най-новия санкционен пакет на ЕС, 21-вия от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година. Съюзът се стреми да финализира и официално да предложи новите мерки в началото на юни. Посланиците на държавите членки са били запознати с плановете през миналата седмица.
Сред другите обсъждани мерки са санкции срещу допълнителни банки, търговци на петрол, рафинерии и оператори на криптоактиви в трети държави, които според ЕС се използват от Москва за заобикаляне на ограниченията.
Предвижда се също около 20 допълнителни танкера от т.нар. сенчест флот, на който Русия разчита за износа на петрол, да бъдат включени в санкционните списъци. Впоследствие режимът може да бъде разширен и към кораби, превозващи втечнен природен газ, с цел ограничаване на възможностите на Кремъл да изгради сенчест флот и за този вид доставки, допълва Блумбърг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #8, #50
17:57 31.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #14, #31
17:58 31.05.2026
3 Последния Софиянец
17:59 31.05.2026
4 3.14К
17:59 31.05.2026
5 зелен талибан
Коментиран от #11
17:59 31.05.2026
6 Овчар
Коментиран от #9
18:00 31.05.2026
7 Малката Мута
18:01 31.05.2026
8 Ама те европейците още ли ползват
До коментар #1 от "ООрана държава":руски петрол????? Хахаха. Пък тук ми надуха главата с други
18:02 31.05.2026
9 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Овчар":То СССР бе още по голям
Ама го нема
Коментиран от #20, #21
18:04 31.05.2026
10 НИКОГА НЕ Е ИМАЛ
Коментиран от #12
18:05 31.05.2026
11 Я пъ тоа
До коментар #5 от "зелен талибан":Нема ЕВРАЦИ за Путин
За армията
Коментиран от #16
18:05 31.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Атина Палада
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В света кой обръща вече внимание на тутурутките в Брюксел? Никой! Светът гледа на Брюксел като на гето! Така говорят за да се почувстват значими в собствените си очи и важни пред такива като теб:)))
18:13 31.05.2026
15 идиоти вън
18:15 31.05.2026
16 Атина Палада
До коментар #11 от "Я пъ тоа":Еми нема ;) ЕС фалира.Тива ти го съобщи МВФ само преди ...точно една седмица..
18:15 31.05.2026
17 ОТКАЧАЛКИ, А БЕ КОЙ ВИ БРОИ ЗА ЖИВИ
НИКОЙ НЕ ВИ ПОЗВА ВАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ФИРМИ МНОГО И ТО ОТДАВНА , И ВИЕ НЕГО ЗНАЕТЕ ЛИ ??? ДААА, ЗА ВАС НЯМА РУСКИ ПЕТРОЛ И НЯМА ДА ИМА ! ВПРОЧМ ЩЕ ГО КУПУВАТЕ НО НА ТРОЙНИ ЦЕНИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ !!
Коментиран от #22
18:19 31.05.2026
18 Кравария убер алес
Коментиран от #19
18:20 31.05.2026
19 Я пъ тоа
До коментар #18 от "Кравария убер алес":Тоя същия Брюксел
Дава оръжия да бомбят Путин
С ракети и дронове
Не с калашници.
18:23 31.05.2026
20 Атина Палада
До коментар #9 от "Я пъ тоа":Еми нема го..Москва й омръзна да ви храни ,разпадна СССР и ви спря кранчето...Сега само на заеми ще карате и то само за хляба до където можете...Това ,както през соца беше - селяните си издигнаха масивни палати ще ви е само в сънищата..Сега палати ще издигат 1% от населението- такива като Домусчиев примерно..Другите.... хлебеца и дух@не на с.упата .Радвайте се ,че имате жилища от соца от вашите родители ,иначе ще спите като американците по тротоарите в кашоните:)
18:24 31.05.2026
21 Я пък тая
До коментар #9 от "Я пъ тоа":То и крайна беше по-голяма, ама я няма вече.
Коментиран от #23
18:24 31.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Я пъ тоа
До коментар #21 от "Я пък тая":Откъде ли излитат ракетите
Върху главата на путин
18:25 31.05.2026
24 Путине, Путине...
Нема бензин
Коментиран от #26
18:26 31.05.2026
25 Тия от ЕК са като ЦК на БКП и КПСС
18:27 31.05.2026
26 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #24 от "Путине, Путине...":Путин умре. Не знаеш ли? 10 пъти!
Коментиран от #27
18:28 31.05.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Хахаха!🎺🥳😀":Путин да умира колкото пъти си иска
Негова си работа
Ама у Крим
Нема бензин
Коментиран от #29
18:31 31.05.2026
28 ПУТИНЕ, ЧАДО
А без петрол нема евраци
Коментиран от #30
18:33 31.05.2026
29 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #27 от "Я пъ тоа":Ти като малък си ритнат от коня по главата. Има веб камери на бензиностанциите. Зареждат и няма прашки.
18:34 31.05.2026
30 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #28 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":Само добитите през 2025 година 320 тона злато в РФ са достатъчни за 100 години СВО.
Коментиран от #34
18:35 31.05.2026
31 Много лайкове имаш
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всички те харесват и обичат !!!
Коментиран от #39
18:38 31.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хе хе...
Не знам кой какво обмисля, обаче от началото на циркаджилъците на инфантилния идиот тръмп в Иран руснаците изкараха похарченото в 4о4 само от разликата в цената. Демек ЕсеС платихме масрафа на Русия в у крайна. А най забавното е, че за следващата зима ще се наложи да пълним газохранилищата на цени над $700 за 1000м². Иначе казано, освен разходите в у крайна, ще платим на руснаците магистралата около Азовско море, високоскоростната ж.п. линия Москва-Санкт Петербург и какво ли още не.
Найс, а?
Но пък иначе голямо обмисляне пада...
Коментиран от #37
18:48 31.05.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #30 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ами Путин да плаща за армията със злато
Ама нещо не става а.
Коментиран от #36
18:48 31.05.2026
35 ежко
Коментиран от #43
18:50 31.05.2026
36 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "Я пъ тоа":Руската армия получава достойно заплащане и хората са доволни, за разлика от бандеровците и техните вдовици и сирачета.
Коментиран от #38, #40
18:52 31.05.2026
37 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Хе хе...":Че то и световната борсова цена на петрола е толкова.
Не се разбра кво печели Путин????
Коментиран от #44
18:55 31.05.2026
38 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Хахаха!🎺🥳😀":Не видех доволен руснак на фронта.
Коментиран от #41
18:57 31.05.2026
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "Много лайкове имаш":ма знайш ли колко ми пука за 40 копейки и русофили? аз съм преброител само
19:04 31.05.2026
40 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дава ли Путин по Жигула на руските вдовици сирачета.
Толкова са доволни руснаците че с песен на уста и цветя отиват на фронта
19:05 31.05.2026
41 Баце,
До коментар #38 от "Я пъ тоа":От дивана иззад компа няма и да видиш.
Бъди мъж, омбудсмана на 4о4 и миСирски казаха, че на всу не им стигат хора.
Коментиран от #42
19:07 31.05.2026
42 Я пъ тоа
До коментар #41 от "Баце,":Затова ли Путин плаче, че ВСУ
Не требе да е над 600 000 щика.
19:09 31.05.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #35 от "ежко":Затова ли Путин плаче че нема газови и петролни евраци от ЕС....
И си продава златото, за да плаща за СВОто.
19:11 31.05.2026
44 Хе хе...
До коментар #37 от "Я пъ тоа":Именно де, розАв. Преди Иран цената беше има няма $60. От тогава за всеки барел по над $100 горница в джоба на Русия, ей така, от въздуха. При два милиона барела дневно.
Ха ха ха, разбирача ми той...
Ха ха ха ха ха ха ха!
Сипвай смело в резервоара на бмв то, Путин ти е много благодарен, може и снимка да ти прати, с автограф.
Ха ха ха!
Коментиран от #46
19:18 31.05.2026
45 Споко
19:20 31.05.2026
46 Я пъ тоа
До коментар #44 от "Хе хе...":То и на останалите НЕРУСКИ производители на петрол горницата от над 100 $$$ им идва супер.
Ама ти откъде да знаеш.
Теоретичните постановки ги оставям на теб....
Коментиран от #47
19:22 31.05.2026
47 Така де
До коментар #46 от "Я пъ тоа":Големият губещ е ИРАН
Стигнаха до там, че нема кво да папкат
И лекарства нема
19:24 31.05.2026
48 Путине, Путине...
Нема бензин
19:26 31.05.2026
49 Симо
19:38 31.05.2026
50 Мнение
До коментар #1 от "ООрана държава":Изобщо няма да тича Урсулана!
ТАКИВА КАТО НЕЯ СА СПУСНАТИ УМИШЛЕНО НАЧЕЛО НА ЕС, ЗА ДА ГО СЧУПЯТ, С ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЪЛГЪТ НА ФАЩ!
ИДЕЯТА Е ДА СТАНЕ БАВНО И ПОСТЕПЕННО!
НЕ СЛУЧАЙНО СЕ ПРАЩАТ МИЛИАРДИ ЗА УКРИЯ, ПОНЕЖЕ СЛЕД ТОВА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПРОПОРЦИОНАЛНО КЪМ ВСИЧКИ АНТИЧОВЕЦИ ПО ВЕРИГАТА!
ПОМНИТЕ ЛИ ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ НА ЗЕЛЬО?
ПОМНИТЕ ЛИ УКРОБУСОВЕТЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА, ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ?!
ОТ СКОРО - ПОМНИТЕ ЛИ АНКЛАВЪТ НА БАНДЕРИТЕ ОКОЛО ВАРНА?!
ЕС НИКОГА НЕ Е БИЛ НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ!
МАКРОНИТЕ, МЕРЦОВЕТЕ, СТАРМЪРИТЕ И ДР КАТО ТЯХ (ВКЛ НАШИТЕ КИРЧОВЦИ, КОКОРЧОВЦИ, БОКОВЦИ И ШИШИТА) СА СПУСНАТИ ОТ ГОСПОДАРИТЕ СИ ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЧИННО ОПРЕДЕЛЕНИ НАРЕЖДАНИЯ (СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ)!
ЗАЩО СПОРЕД ВАС СКАНДАЛЪТ С ЛИЧНИТЕ ЧАТОВЕ НА УРСУЛА С ШЕФА НА ФЗЕР, ОСТАНА БЕЗ РЕЗУЛТАТ???
ЩОТО ТАЯ СЪВРЕМЕННА ХИТЛЕРИЦА ЗНАЕ, ЧЕ НЯМА КОЙ ДА Я ПИПНЕ ДОКАТО Е СЪС СВЕТОВНИТЕ С.ТАНЯГИ!!!
НЕ СЛУЧАЙНО ФАКТЪТ, ЧЕ НИ НАТИКАХА НАСИЛА В ЗАРОБВОЗОНАТА, НЯМА КАК ДА Е В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ!
ЩОТО ХЕМ С ФАЛШИВИ ДАННИ, ХЕМ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ВЪРНАТ ЛЕВА И БОРДА?!
ТВА Е ВСЕ ЕДНО ДА ТИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛА, А МАЛКО ПО-КЪСНО ДА ГО ОТКРИЯТ И ДА СИ ОСТАНЕ СОБСТВЕНОСТ НА КРАДЕЦА, ЩОТО И БЕЗ ТОВА ВЕЧЕ ГО БИЛ ПОЛЗВАЛ?!
ИЛИ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЩЕ СВАЛЯТ АНТИЧОВЕЦИТЕ ОТ ВЛАСТ (ТИЯ НАЧЕЛО НА ЕС И НАЧЕЛО НА ДОСТА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ), ИЛИ ВИРУСИ И ВОЙНИ, ПЛЮС ИНФЛАЦИЯ И ЛИПСА НА ХРАНА, ЩЕ СТАНАТ ЕЖЕДНЕВИЕ!!!
19:40 31.05.2026
51 Путине, Путине...
Що зеленски та бомби
Що пет години са мъчиш със СВОто
Що загроби милион руснаци в Украйна
Що почерни стотици хиляди майки и съпруги
19:52 31.05.2026