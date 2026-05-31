Войната с Иран! ЕС обмисля да не актуализира ценовия таван за руския петрол, въпреки поскъпването на суровината
31 Май, 2026 17:55

Съгласно режима европейските компании нямат право да предоставят услуги като застраховане и транспорт при сделки с петрол, продаван над определения праг

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европейският съюз обмисля временно замразяване на тавана върху цената на руския петрол, докато войната в Близкия изток продължава вече четвърти месец, съобщиха запознати с обсъжданията източници, предаде Блумбърг, цитирана от БТА.

Миналата година ЕС въведе динамичен механизъм, който предвижда ценовият таван за руския суров петрол сорт "Уралс" (Urals) автоматично да се определя на всеки шест месеца на равнище с 15 процента под средната пазарна цена. Настоящият праг е 44,10 долара за барел и подлежи на преразглеждане по-късно това лято.

Съгласно режима европейските компании нямат право да предоставят услуги като застраховане и транспорт при сделки с петрол, продаван над определения праг.

Цените на петрола се повишиха рязко вследствие на войната с Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток. Според източниците следващият преглед на тавана през юли вероятно би довел до повишаването му до поне 65 долара за барел, над предишния праг от 60 долара, договорен съвместно от държавите от Г-7.

Досега ЕС е наложил санкции на стотици плавателни съдове и възнамерява да включи в ограниченията и кораби, предоставящи услуги на тези танкери, посочиха източниците.

Очаква се обаче новият пакет санкции да не включва пълна забрана на морските услуги. Няколко държави членки продължават да се противопоставят на подобна мярка заради нестабилната обстановка в Близкия изток, както и при липса на подкрепа от останалите страни от Г-7.

Според източниците основните цели на новия пакет са допълнително ограничаване на приходите на Русия от енергийния сектор, засилване на натиска върху финансовата система на страната и затрудняване на достъпа на руската военна индустрия до ключови доставки.

Санкциите изискват единодушната подкрепа на всички държави членки, преди да бъдат приети, като плановете могат да претърпят промени. Морски държави като Гърция често са изразявали недоволство от промени в механизма за ценовия таван, докато други столици са особено чувствителни към отражението върху собствените си енергийни и търговски интереси.

Сред останалите предложения за следващия пакет са търговски ограничения върху някои критични минерали, метали и руди, използвани в руската авиационна индустрия и в производството на безпилотни летателни апарати, използвани при нападения срещу украински градове, както и върху технологии за радиоелектронно заглушаване.

Една от разглежданите възможности е таванът да остане на сегашното равнище. Други варианти включват временно спиране на автоматичното му увеличение до края на годината заради извънредните обстоятелства в Близкия изток или ограничаване на евентуално повишение до 60 долара за барел в съответствие с нивото на Г-7.

Мярката ще бъде част от най-новия санкционен пакет на ЕС, 21-вия от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година. Съюзът се стреми да финализира и официално да предложи новите мерки в началото на юни. Посланиците на държавите членки са били запознати с плановете през миналата седмица.

Сред другите обсъждани мерки са санкции срещу допълнителни банки, търговци на петрол, рафинерии и оператори на криптоактиви в трети държави, които според ЕС се използват от Москва за заобикаляне на ограниченията.

Предвижда се също около 20 допълнителни танкера от т.нар. сенчест флот, на който Русия разчита за износа на петрол, да бъдат включени в санкционните списъци. Впоследствие режимът може да бъде разширен и към кораби, превозващи втечнен природен газ, с цел ограничаване на възможностите на Кремъл да изгради сенчест флот и за този вид доставки, допълва Блумбърг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    43 1 Отговор
    Ще се молите за руски петрол ама няма да ви дадът, урсулана ще тича пред кремъл с тубите за керосинец да проси.

    Коментиран от #8, #50

    17:57 31.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 48 Отговор
    рушляците са толкова закъсали , че ще продават и за долар печалба на барел!! е тва е парадокс някакъв-купувача да определя цената на продавача/ но и тя самата РФ си е парадокс

    Коментиран от #13, #14, #31

    17:58 31.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    43 1 Отговор
    Пълна лудница е Брюксел.

    17:59 31.05.2026

  • 4 3.14К

    39 0 Отговор
    Санкциите на Урсула абортираха.

    17:59 31.05.2026

  • 5 зелен талибан

    40 0 Отговор
    дреме им на руснаците за урсулите нали и без това не купуват петрол от тях.

    Коментиран от #11

    17:59 31.05.2026

  • 6 Овчар

    42 3 Отговор
    Русия дава енергия на половин Европа другата половина е руска..! Русия е най голямата държава в света по голяма от Америка и Канада взети заедно , кой нормален ще тръгне срещу нея..?

    Коментиран от #9

    18:00 31.05.2026

  • 7 Малката Мута

    37 1 Отговор
    Тия санкции и ограничения може да си ги наврете между подопашните бузи

    18:01 31.05.2026

  • 8 Ама те европейците още ли ползват

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    руски петрол????? Хахаха. Пък тук ми надуха главата с други

    18:02 31.05.2026

  • 9 Я пъ тоа

    2 29 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    То СССР бе още по голям
    Ама го нема

    Коментиран от #20, #21

    18:04 31.05.2026

  • 10 НИКОГА НЕ Е ИМАЛ

    38 3 Отговор
    ПО ГЛУПАВ СЪЮЗ ОТ ЕС.ОЛИГОФРЕНИЯ И ДЕБИЛЩИНА.

    Коментиран от #12

    18:05 31.05.2026

  • 11 Я пъ тоа

    2 29 Отговор

    До коментар #5 от "зелен талибан":

    Нема ЕВРАЦИ за Путин
    За армията

    Коментиран от #16

    18:05 31.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В света кой обръща вече внимание на тутурутките в Брюксел? Никой! Светът гледа на Брюксел като на гето! Така говорят за да се почувстват значими в собствените си очи и важни пред такива като теб:)))

    18:13 31.05.2026

  • 15 идиоти вън

    17 0 Отговор
    Ние от ЕС ще дишаме само изпаренията на керосин и бензин!!!

    18:15 31.05.2026

  • 16 Атина Палада

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    Еми нема ;) ЕС фалира.Тива ти го съобщи МВФ само преди ...точно една седмица..

    18:15 31.05.2026

  • 17 ОТКАЧАЛКИ, А БЕ КОЙ ВИ БРОИ ЗА ЖИВИ

    12 1 Отговор
    В ТАЯ БРУКСЕЛСКА ЛУДНИЦА , ТЕЯ ТОТАЛНО СА ИЗТРЕЩЕЛИ!! ПО-ГОТИНО ХАРАКИРИ ОТ ТОВА НЕМА !
    НИКОЙ НЕ ВИ ПОЗВА ВАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ФИРМИ МНОГО И ТО ОТДАВНА , И ВИЕ НЕГО ЗНАЕТЕ ЛИ ??? ДААА, ЗА ВАС НЯМА РУСКИ ПЕТРОЛ И НЯМА ДА ИМА ! ВПРОЧМ ЩЕ ГО КУПУВАТЕ НО НА ТРОЙНИ ЦЕНИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ !!

    Коментиран от #22

    18:19 31.05.2026

  • 18 Кравария убер алес

    12 0 Отговор
    Розови понита, изживяващи се като римски сенатори.... Брюксел е покъртителна кочина. Банди се стрелят с калашници....

    Коментиран от #19

    18:20 31.05.2026

  • 19 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Кравария убер алес":

    Тоя същия Брюксел
    Дава оръжия да бомбят Путин
    С ракети и дронове
    Не с калашници.

    18:23 31.05.2026

  • 20 Атина Палада

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Я пъ тоа":

    Еми нема го..Москва й омръзна да ви храни ,разпадна СССР и ви спря кранчето...Сега само на заеми ще карате и то само за хляба до където можете...Това ,както през соца беше - селяните си издигнаха масивни палати ще ви е само в сънищата..Сега палати ще издигат 1% от населението- такива като Домусчиев примерно..Другите.... хлебеца и дух@не на с.упата .Радвайте се ,че имате жилища от соца от вашите родители ,иначе ще спите като американците по тротоарите в кашоните:)

    18:24 31.05.2026

  • 21 Я пък тая

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Я пъ тоа":

    То и крайна беше по-голяма, ама я няма вече.

    Коментиран от #23

    18:24 31.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Я пък тая":

    Откъде ли излитат ракетите
    Върху главата на путин

    18:25 31.05.2026

  • 24 Путине, Путине...

    1 6 Отговор
    Верно ли в Крим
    Нема бензин

    Коментиран от #26

    18:26 31.05.2026

  • 25 Тия от ЕК са като ЦК на БКП и КПСС

    5 1 Отговор
    Правят пленуми, вземат решения, но никой не ги изпълнява. Инак от 1980 щяхме да живеем в комунизма, според техните решения.

    18:27 31.05.2026

  • 26 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Путине, Путине...":

    Путин умре. Не знаеш ли? 10 пъти!

    Коментиран от #27

    18:28 31.05.2026

  • 27 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Путин да умира колкото пъти си иска
    Негова си работа
    Ама у Крим
    Нема бензин

    Коментиран от #29

    18:31 31.05.2026

  • 28 ПУТИНЕ, ЧАДО

    2 1 Отговор
    Требват евраци за армията
    А без петрол нема евраци

    Коментиран от #30

    18:33 31.05.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Я пъ тоа":

    Ти като малък си ритнат от коня по главата. Има веб камери на бензиностанциите. Зареждат и няма прашки.

    18:34 31.05.2026

  • 30 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":

    Само добитите през 2025 година 320 тона злато в РФ са достатъчни за 100 години СВО.

    Коментиран от #34

    18:35 31.05.2026

  • 31 Много лайкове имаш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всички те харесват и обичат !!!

    Коментиран от #39

    18:38 31.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хе хе...

    6 2 Отговор
    Повече от месец уралс, особено вече натоварен на танкер, под $160 за барел няма.
    Не знам кой какво обмисля, обаче от началото на циркаджилъците на инфантилния идиот тръмп в Иран руснаците изкараха похарченото в 4о4 само от разликата в цената. Демек ЕсеС платихме масрафа на Русия в у крайна. А най забавното е, че за следващата зима ще се наложи да пълним газохранилищата на цени над $700 за 1000м². Иначе казано, освен разходите в у крайна, ще платим на руснаците магистралата около Азовско море, високоскоростната ж.п. линия Москва-Санкт Петербург и какво ли още не.
    Найс, а?
    Но пък иначе голямо обмисляне пада...

    Коментиран от #37

    18:48 31.05.2026

  • 34 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ами Путин да плаща за армията със злато
    Ама нещо не става а.

    Коментиран от #36

    18:48 31.05.2026

  • 35 ежко

    3 2 Отговор
    То пък руснаците щото са се затичали да продват точно на вас!Руснаците си шпродават, търговците ребрандират и далаверата си върви.....Стращното ще стане като спрат и дори за високи цени не получавате нищи!

    Коментиран от #43

    18:50 31.05.2026

  • 36 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    Руската армия получава достойно заплащане и хората са доволни, за разлика от бандеровците и техните вдовици и сирачета.

    Коментиран от #38, #40

    18:52 31.05.2026

  • 37 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хе хе...":

    Че то и световната борсова цена на петрола е толкова.
    Не се разбра кво печели Путин????

    Коментиран от #44

    18:55 31.05.2026

  • 38 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Не видех доволен руснак на фронта.

    Коментиран от #41

    18:57 31.05.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Много лайкове имаш":

    ма знайш ли колко ми пука за 40 копейки и русофили? аз съм преброител само

    19:04 31.05.2026

  • 40 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дава ли Путин по Жигула на руските вдовици сирачета.
    Толкова са доволни руснаците че с песен на уста и цветя отиват на фронта

    19:05 31.05.2026

  • 41 Баце,

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Я пъ тоа":

    От дивана иззад компа няма и да видиш.
    Бъди мъж, омбудсмана на 4о4 и миСирски казаха, че на всу не им стигат хора.

    Коментиран от #42

    19:07 31.05.2026

  • 42 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Баце,":

    Затова ли Путин плаче, че ВСУ
    Не требе да е над 600 000 щика.

    19:09 31.05.2026

  • 43 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "ежко":

    Затова ли Путин плаче че нема газови и петролни евраци от ЕС....
    И си продава златото, за да плаща за СВОто.

    19:11 31.05.2026

  • 44 Хе хе...

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    Именно де, розАв. Преди Иран цената беше има няма $60. От тогава за всеки барел по над $100 горница в джоба на Русия, ей така, от въздуха. При два милиона барела дневно.
    Ха ха ха, разбирача ми той...
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Сипвай смело в резервоара на бмв то, Путин ти е много благодарен, може и снимка да ти прати, с автограф.
    Ха ха ха!

    Коментиран от #46

    19:18 31.05.2026

  • 45 Споко

    1 0 Отговор
    САЩ ви го актуализирва редовно.

    19:20 31.05.2026

  • 46 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хе хе...":

    То и на останалите НЕРУСКИ производители на петрол горницата от над 100 $$$ им идва супер.
    Ама ти откъде да знаеш.
    Теоретичните постановки ги оставям на теб....

    Коментиран от #47

    19:22 31.05.2026

  • 47 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Големият губещ е ИРАН
    Стигнаха до там, че нема кво да папкат
    И лекарства нема

    19:24 31.05.2026

  • 48 Путине, Путине...

    0 2 Отговор
    Що в Крим
    Нема бензин

    19:26 31.05.2026

  • 49 Симо

    1 0 Отговор
    Кой изобщо се интересува, какво "мисли" ЕС???? ЕС да го ........

    19:38 31.05.2026

  • 50 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Изобщо няма да тича Урсулана!
    ТАКИВА КАТО НЕЯ СА СПУСНАТИ УМИШЛЕНО НАЧЕЛО НА ЕС, ЗА ДА ГО СЧУПЯТ, С ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЪЛГЪТ НА ФАЩ!
    ИДЕЯТА Е ДА СТАНЕ БАВНО И ПОСТЕПЕННО!
    НЕ СЛУЧАЙНО СЕ ПРАЩАТ МИЛИАРДИ ЗА УКРИЯ, ПОНЕЖЕ СЛЕД ТОВА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПРОПОРЦИОНАЛНО КЪМ ВСИЧКИ АНТИЧОВЕЦИ ПО ВЕРИГАТА!
    ПОМНИТЕ ЛИ ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ НА ЗЕЛЬО?
    ПОМНИТЕ ЛИ УКРОБУСОВЕТЕ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА, ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ?!
    ОТ СКОРО - ПОМНИТЕ ЛИ АНКЛАВЪТ НА БАНДЕРИТЕ ОКОЛО ВАРНА?!

    ЕС НИКОГА НЕ Е БИЛ НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ!
    МАКРОНИТЕ, МЕРЦОВЕТЕ, СТАРМЪРИТЕ И ДР КАТО ТЯХ (ВКЛ НАШИТЕ КИРЧОВЦИ, КОКОРЧОВЦИ, БОКОВЦИ И ШИШИТА) СА СПУСНАТИ ОТ ГОСПОДАРИТЕ СИ ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЧИННО ОПРЕДЕЛЕНИ НАРЕЖДАНИЯ (СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ)!

    ЗАЩО СПОРЕД ВАС СКАНДАЛЪТ С ЛИЧНИТЕ ЧАТОВЕ НА УРСУЛА С ШЕФА НА ФЗЕР, ОСТАНА БЕЗ РЕЗУЛТАТ???
    ЩОТО ТАЯ СЪВРЕМЕННА ХИТЛЕРИЦА ЗНАЕ, ЧЕ НЯМА КОЙ ДА Я ПИПНЕ ДОКАТО Е СЪС СВЕТОВНИТЕ С.ТАНЯГИ!!!

    НЕ СЛУЧАЙНО ФАКТЪТ, ЧЕ НИ НАТИКАХА НАСИЛА В ЗАРОБВОЗОНАТА, НЯМА КАК ДА Е В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ!
    ЩОТО ХЕМ С ФАЛШИВИ ДАННИ, ХЕМ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ВЪРНАТ ЛЕВА И БОРДА?!

    ТВА Е ВСЕ ЕДНО ДА ТИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛА, А МАЛКО ПО-КЪСНО ДА ГО ОТКРИЯТ И ДА СИ ОСТАНЕ СОБСТВЕНОСТ НА КРАДЕЦА, ЩОТО И БЕЗ ТОВА ВЕЧЕ ГО БИЛ ПОЛЗВАЛ?!

    ИЛИ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЩЕ СВАЛЯТ АНТИЧОВЕЦИТЕ ОТ ВЛАСТ (ТИЯ НАЧЕЛО НА ЕС И НАЧЕЛО НА ДОСТА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ), ИЛИ ВИРУСИ И ВОЙНИ, ПЛЮС ИНФЛАЦИЯ И ЛИПСА НА ХРАНА, ЩЕ СТАНАТ ЕЖЕДНЕВИЕ!!!

    19:40 31.05.2026

  • 51 Путине, Путине...

    0 2 Отговор
    Що у Крим нема бензин
    Що зеленски та бомби
    Що пет години са мъчиш със СВОто
    Що загроби милион руснаци в Украйна
    Що почерни стотици хиляди майки и съпруги

    19:52 31.05.2026