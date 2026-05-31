Личният лекар съветва: Здравословното състояние на президента Тръмп е отлично, но Доналд трябва да отслабне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава в отлично здраве, и напълно готов“ да изпълнява задълженията си. Това обяви днес лекарят му Шон Барбабела след медицински преглед в Националния военномедицински център ''Уолтър Рийд'', съобщава Bloomberg, позовавайки се на изявление на Белия дом, пише Фокус.

''Президентът Тръмп остава в отлично здраве, демонстрирайки отлична сърдечна, белодробна, нервна система и цялостна физическа функция. Когнитивните и физическите му показатели са отлични'', заключи Барбабела.

Той обаче е посъветвал Тръмп да отслабне.

Барбабела е препоръчал на настоящия президент на САЩ да увеличи физическата си активност и да отслабне като превантивна мярка. От последното му претегляне, което се проведе преди малко повече от година, теглото на Тръмп се е увеличило от 101,6 на 108 килограма при ръст от 191 сантиметра). Лекарят е дал на президента на САЩ препоръки относно хранителните навици и е предложил прием на ниски дози аспирин.

По-рано западната преса активно обсъждаше синини, забелязани по ръцете на Тръмп. В медицинския доклад се посочва, че по време на преглед отнова са открити синини и раздразнение на дланта ръката му. Това вероятно се дължи на честото ръкостискане, съчетано с прием на аспирин за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания.

Доналд Тръмп ще навърши 80 години на 14 юни 2026 г. Той е най-възрастният президент в историята на САЩ към момента на встъпването си в длъжност.

До момента най-възрастният политик, който към момента е заемал поста на президент на САЩ, е демократът Джо Байдън, който напусна президентския пост на 82-годишна възраст. Ако настоящият президент от Републиканската партия успее да запази поста си до края на втория си мандат, той ще напусне Белия дом близо шест месеца по-възрастен от предшественика си.