Личният лекар съветва: Здравословното състояние на президента Тръмп е отлично, но Доналд трябва да отслабне

31 Май, 2026 17:25

Доктор Шон Барбабела е дал на президента на САЩ препоръки относно хранителните навици и е предложил прием на ниски дози аспирин

Bloomberg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава в отлично здраве, и напълно готов“ да изпълнява задълженията си. Това обяви днес лекарят му Шон Барбабела след медицински преглед в Националния военномедицински център ''Уолтър Рийд'', съобщава Bloomberg, позовавайки се на изявление на Белия дом, пише Фокус.

''Президентът Тръмп остава в отлично здраве, демонстрирайки отлична сърдечна, белодробна, нервна система и цялостна физическа функция. Когнитивните и физическите му показатели са отлични'', заключи Барбабела.

Той обаче е посъветвал Тръмп да отслабне.

Барбабела е препоръчал на настоящия президент на САЩ да увеличи физическата си активност и да отслабне като превантивна мярка. От последното му претегляне, което се проведе преди малко повече от година, теглото на Тръмп се е увеличило от 101,6 на 108 килограма при ръст от 191 сантиметра). Лекарят е дал на президента на САЩ препоръки относно хранителните навици и е предложил прием на ниски дози аспирин.

По-рано западната преса активно обсъждаше синини, забелязани по ръцете на Тръмп. В медицинския доклад се посочва, че по време на преглед отнова са открити синини и раздразнение на дланта ръката му. Това вероятно се дължи на честото ръкостискане, съчетано с прием на аспирин за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания.

Доналд Тръмп ще навърши 80 години на 14 юни 2026 г. Той е най-възрастният президент в историята на САЩ към момента на встъпването си в длъжност.

До момента най-възрастният политик, който към момента е заемал поста на президент на САЩ, е демократът Джо Байдън, който напусна президентския пост на 82-годишна възраст. Ако настоящият президент от Републиканската партия успее да запази поста си до края на втория си мандат, той ще напусне Белия дом близо шест месеца по-възрастен от предшественика си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    Едва ли може да отслабне умствено още

    17:28 31.05.2026

  • 2 хмммм

    10 0 Отговор
    Американската храна не предполага отслабване. Ще качи още и през 3-тия си мандат.

    17:28 31.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    И най добре да отслабнат в масов изкоп с всичките ционистки коп@@@@@

    17:29 31.05.2026

  • 4 Анонимен

    13 0 Отговор
    Гледайте с какво ни занимават ако е един обикновен човек изоо няма да кажат този с какво е повече от другите

    17:32 31.05.2026

  • 5 Да,

    10 0 Отговор
    Да бе, да. Верваме.

    17:33 31.05.2026

  • 6 Е той е достатъчно

    10 0 Отговор
    отслабнал умствено, няма накъде повече...

    17:33 31.05.2026

  • 7 ТРЪМП НАШ

    1 3 Отговор
    Само АГЕНТ КРАСНОВ ЩЕ

    СПАСИ

    ПУТИН ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ .

    ДА СЕ МОЛИМ

    ДА МУ ОТРЕЖЕ КАРТИТЕ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ГОСПОД ЗДРАВЕ ДА МУ ДАВА .

    17:36 31.05.2026

  • 8 Абе аз не знам, но

    9 0 Отговор
    дали няма да е оправдано да се въведе ограничение на възрастта за тази длъжност?

    17:36 31.05.2026

  • 9 чужденец

    6 0 Отговор
    пЪТник е , което е съвсем нормално за тази възраст .

    17:43 31.05.2026

  • 10 Мурка

    3 0 Отговор
    КОЕ СЕ НАПЪЛВА ------------------КОЕТО НЕ СЕ ИЗПРАЗВА

    17:45 31.05.2026

  • 11 Нека е жив и здрав дони

    9 0 Отговор
    Колкото повече е изкукал кравешкия лидер,толкова шоуто е по весело

    17:45 31.05.2026

  • 12 Питам

    9 0 Отговор
    А КАК Е С ДЕМЕНЦИЯТА И МАНИЯТА ЗА ВЕЛИЧИЕ?

    17:50 31.05.2026

  • 13 Хм Хм

    5 0 Отговор
    Оранжевият е дебел от бургерите, с които се тъпче. Според Трампи фаст фууд-ът е по-здравословен от домашно приготвената храна, защото се спазвали хигиенни навици. Е какъв мърльо трябва да си, че да готвиш в къщи нехигиенично?

    17:58 31.05.2026