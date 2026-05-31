Михаил Кръстев: Радан Кънев е отровен не само за партията си, но и за целия сбирщайн, наречен "градска десница"

31 Май, 2026 17:45 1 277 22

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Едва ли има друг политически лидер, който да е подал оставка заради грандиозен изборен провал, но после пак да иска да е лидер на същата партия. Това написа икономическият експерт и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) Михаил Кръстев в социалните мрежи по повод амбицията на евродепутата Радан Кънев да оглави отново ДСБ, цитиран от "Фокус".

"Радан Кънев действително е отровен не само за партията си, но и за целия сбирщайн, наречен “градска десница", написа още Кръстев.

Предистория

Преди два дни евродепутатът Радан Кънев заяви, че ще се кандидатира за лидер на "Демократи за силна България" на националното събрание на партията на 11 юли. На него ще се избере председател и ръководство на формацията за следващите 4 години.

Кънев вече е изпълнявал тази длъжност - той бе начело на партията от 2013 до 2017 г., като пое лидерството от нейния основател Иван Костов. Тогава Кънев получава 456 гласа на Националното събрание на ДСБ.

През 2017 година лидерът на Нова република и ДСБ Радан Кънев подаде оставка и от двата поста след резултата от парламентарните избори. Коалицията Нова република, в която освен ДСБ, влизаха още "Съюз за Пловдив" и Българска демократична общност" получи 2.48% на вота.

Сегашният председател на ДСБ е депутатът Атанас Атанасов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 7 Отговор
    На 13 ти юни Дара ще пее на София Прайд.Ще раздават безплатни вибратори

    Коментиран от #12

    17:46 31.05.2026

  • 2 Фейк - либераст

    24 8 Отговор
    Какви лидери, политически титани и красавци! Фалшивия генерал ИНЧ хай и Дълбоката Рада! На печелившите - ЧЕСТИТО!

    Коментиран от #15

    17:47 31.05.2026

  • 3 Мурка

    25 8 Отговор
    ОТ ДВЕТЕ ОТРОВНИ ГЪБКИ НЕ ЗНАМ КОЯ Е ПО ОТРОВНА НО И ДВЕТЕ СА ЕДНАКВО ГНУСНИ

    17:48 31.05.2026

  • 4 пожелание

    23 8 Отговор
    Тези двамата затриха партията си . Дано след 4 год. никога да не ги видим повече !!

    17:48 31.05.2026

  • 5 Абе Кръстевец,

    9 5 Отговор
    що се бъркаш в неща, които не те засягат. Р.К е подал оставка и това е ок, а от такива лапацала като теб оттърване няма

    17:49 31.05.2026

  • 6 3.14К

    26 8 Отговор
    Радан е със 100% отпаднала необходимост!

    Коментиран от #9, #14

    17:52 31.05.2026

  • 7 отровен

    11 7 Отговор
    ---Радан Кънев действително е отровен не само за партията си---
    и в текста и в заглавието - бог да го опрости...

    17:52 31.05.2026

  • 8 Тоя европарцал

    7 7 Отговор
    Да каже каква му е връзката с Ариф Агуш, освен, че му беше водещ в листата на партията му от смолянския район?

    Коментиран от #13

    17:53 31.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хехе

    13 7 Отговор
    след тази статия отпадналата необходимост пак ще вият на умряло.

    17:55 31.05.2026

  • 11 Урко

    14 7 Отговор
    То пък Гнома щото е много убав.... И двамата не стават, ама нека се сборят за честта кой да закрие партийката им

    17:56 31.05.2026

  • 12 Може

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След като го казва редовният участник в София Прайд и във всички акции на червените.

    17:58 31.05.2026

  • 13 Тия двамата от другия бряг

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя европарцал":

    Се бяха сдушили под покрива на « Реформатрския блок».

    17:59 31.05.2026

  • 14 1.61

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "3.14К":

    Отвратителен елемент.

    18:01 31.05.2026

  • 15 любопитен

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк - либераст":

    На кой от тези двамата му викат жабата ?

    18:01 31.05.2026

  • 16 Факирчев

    9 5 Отговор
    Двамата на снимката са отблъскващи и безобразно противни

    18:02 31.05.2026

  • 17 Анонимен

    2 4 Отговор
    Много правилно

    18:12 31.05.2026

  • 18 Този световно неизвестен Михаил!?

    5 1 Отговор
    Като какъв дава подобни определения?!

    18:21 31.05.2026

  • 19 Перата отзад и покрити с шапка

    0 2 Отговор
    Пернато, може ли да ми обясниш смисъла на заглавието? Ама няма смисъл.
    Хахаха . Радан Кънев е ОТРОВЕН, хахаха, ами отрова е!
    Браво Ефремова!

    18:24 31.05.2026

  • 20 Този

    2 1 Отговор
    Какво общо има този Кръстев с ДСБ и техните проблеми.Голям страх от този Р.Кънев.Бре цяло
    медийно мероприятие за очерняне.И няколкото тролове включени.Онзи ниския и заекващ ги устройваше,но сега малко страх.

    18:27 31.05.2026

  • 21 Къв

    1 1 Отговор
    си ти бе кръстев, палячо

    18:28 31.05.2026

  • 22 ПО ТОЧНО

    1 0 Отговор
    И ДВАМАТА И ЦЯЛАТА ИМ СБИРЩАЙН КОМПАНИЯ СА АБСОЛЮТНИ НЕНУЖНИЦИ

    18:28 31.05.2026

