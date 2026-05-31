Михаил Кръстев: Радан Кънев е отровен не само за партията си, но и за целия сбирщайн, наречен "градска десница"

Едва ли има друг политически лидер, който да е подал оставка заради грандиозен изборен провал, но после пак да иска да е лидер на същата партия. Това написа икономическият експерт и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) Михаил Кръстев в социалните мрежи по повод амбицията на евродепутата Радан Кънев да оглави отново ДСБ, цитиран от "Фокус".

"Радан Кънев действително е отровен не само за партията си, но и за целия сбирщайн, наречен “градска десница", написа още Кръстев.

Предистория

Преди два дни евродепутатът Радан Кънев заяви, че ще се кандидатира за лидер на "Демократи за силна България" на националното събрание на партията на 11 юли. На него ще се избере председател и ръководство на формацията за следващите 4 години.

Кънев вече е изпълнявал тази длъжност - той бе начело на партията от 2013 до 2017 г., като пое лидерството от нейния основател Иван Костов. Тогава Кънев получава 456 гласа на Националното събрание на ДСБ.

През 2017 година лидерът на Нова република и ДСБ Радан Кънев подаде оставка и от двата поста след резултата от парламентарните избори. Коалицията Нова република, в която освен ДСБ, влизаха още "Съюз за Пловдив" и Българска демократична общност" получи 2.48% на вота.

Сегашният председател на ДСБ е депутатът Атанас Атанасов.