Не следвайте пътя на Украйна! Александър Лукашенко предупреди Армения

Беларуският президент Александър Лукашенко призова Армения да прояви предпазливост при вземането на решения относно бъдещата си геополитическа ориентация и предупреди да не се допускат грешки, които според него са довели до конфликта в Украйна.

"Арменците трябва да бъдат много внимателни, не дай си Боже, за да не се повтори това, което се случи в Украйна... В Украйна всичко започна точно така. Вие си спомняте това. За да не се окажат те, арменците, които току-що излязоха от една война, в трудна ситуация заради това. Няма нужда да бързаме. Просто трябва да помислим, трябва да бъдем мъдри. Преди да предприеме такава стъпка [да избере сближаване с Европейския съюз пред членство в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) на Путин - бел.ред.], арменският народ трябва да помисли много сериозно", заяви Лукашенко пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Евразийския икономически съюз в Астана на 29 май, цитиран от Интерфакс.

Коментарът идва на фона на дискусии за задълбочаване на отношенията между Армения и Европейския съюз.

В същото време арменският вицепремиер Мгер Григорян заяви, че Ереван не разглежда сценарий за напускане на ЕАИС.

"Когато този въпрос стане належащ, тогава ще имаме конкретни подробности и след това ще проведем стрес тестове, ако е необходимо. В момента просто не обмисляме този сценарий", подчерта Григорян в интервю за руския телевизионен водещ Павел Зарубин.