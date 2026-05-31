Христо Янев: За да бъде ЦСКА отново на върха всеки трябва да загърби егото си

31 Май, 2026 18:00 655 3

По-скоро чувствам облекчение от всичко, което направихме

Христо Янев: За да бъде ЦСКА отново на върха всеки трябва да загърби егото си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че за да стане ЦСКА шампион, всички трябва да загърбят егото си. Той призна, че все още не е успял напълно да се наслади на спечелената Купа на България.

"Не съм отдъхнал. По-скоро чувствам облекчение от всичко, което направихме. Радвам се, че успяхме да зарадваме толкова много хора и да върнем ЦСКА в Европа. Това беше основната ни цел и успяхме да я постигнем“, заяви за "Арена спорт“ наставникът на „червените“.

Той подчерта, че основната му мисия е да обедини привържениците около клуба.

„Моята цел е да обединя цялата червена общност. Всички трябва да гледаме в една посока. Влагам цялата си енергия, сърце и знания, за да бъде ЦСКА успешен. Апелирам всеки да загърби личното си его, защото няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде отново на върха“, добави Янев.

Треньорът разкри, че в клуба вече активно се работи по лятната селекция.

„Това е много деликатен процес. Искаме да доведем футболисти, които наистина да вдигнат нивото на отбора и да бъдат важни в мачовете, които ни предстоят. Да влезем в европейските битки с група от хора, които наистина разбират какъв клуб е ЦСКА и че очакванията към нас са големи, и ние трябва да ги оправдаваме с резултати“, обясни той.

Янев е надява, че завръщането на отбора на новия стадион „Българска армия“ ще даде нова енергия на клуба.

"Всички искаме да се върнем у дома. Бях на последния мач на стария стадион и плаках заедно с останалите. Надявам се новата „Армия“ да ни даде допълнителна искра. Но истината е, че всеки един от нас трябва да бъде тази искра. Ако всички даваме най-доброто от себе си, ЦСКА ще стане много силен отбор“, завърши треньорът на ЦСКА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 2 Отговор
    Няма как , отбор ,който то няма , не съществува, да е на върха.

    18:43 31.05.2026

  • 2 Ментето няма манталитет

    3 1 Отговор
    Фалираха легенда, създават сбирток от чужбина за препродажба на килограм. Смешници!

    19:29 31.05.2026

  • 3 Гуцката

    0 0 Отговор
    Ицко не се харесва на черешаря. Последния изгони късия от Лойч, та на тоя ли ще цепи басма.

    19:36 31.05.2026

