Христо Янев: За да бъде ЦСКА отново на върха всеки трябва да загърби егото си

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че за да стане ЦСКА шампион, всички трябва да загърбят егото си. Той призна, че все още не е успял напълно да се наслади на спечелената Купа на България.

"Не съм отдъхнал. По-скоро чувствам облекчение от всичко, което направихме. Радвам се, че успяхме да зарадваме толкова много хора и да върнем ЦСКА в Европа. Това беше основната ни цел и успяхме да я постигнем“, заяви за "Арена спорт“ наставникът на „червените“.

Той подчерта, че основната му мисия е да обедини привържениците около клуба.

„Моята цел е да обединя цялата червена общност. Всички трябва да гледаме в една посока. Влагам цялата си енергия, сърце и знания, за да бъде ЦСКА успешен. Апелирам всеки да загърби личното си его, защото няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде отново на върха“, добави Янев.

Треньорът разкри, че в клуба вече активно се работи по лятната селекция.

„Това е много деликатен процес. Искаме да доведем футболисти, които наистина да вдигнат нивото на отбора и да бъдат важни в мачовете, които ни предстоят. Да влезем в европейските битки с група от хора, които наистина разбират какъв клуб е ЦСКА и че очакванията към нас са големи, и ние трябва да ги оправдаваме с резултати“, обясни той.

Янев е надява, че завръщането на отбора на новия стадион „Българска армия“ ще даде нова енергия на клуба.

"Всички искаме да се върнем у дома. Бях на последния мач на стария стадион и плаках заедно с останалите. Надявам се новата „Армия“ да ни даде допълнителна искра. Но истината е, че всеки един от нас трябва да бъде тази искра. Ако всички даваме най-доброто от себе си, ЦСКА ще стане много силен отбор“, завърши треньорът на ЦСКА.