Свърши! В Севастопол бензинът се продава с купони

31 Май, 2026 14:46

Губернаторът Развожаев призова жителите на Севастопол да използват личните си автомобили само при крайна необходимост.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 в анексирания Крим временно ще се извършва само срещу талони, съобщава Би Би Си.

По думите му още от ранните часове на деня на бензиностанциите на веригата ТЕС е започнала продажба на гориво, но в рамките на няколко часа е бил изчерпан целият предвиден дневен лимит.

"За няколко часа беше изчерпан целият формиран лимит за деня. Поради това продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 днес ще се извършва само по талони", написа Развожаев в социалните мрежи.

Мярката идва на фона на ограничения в снабдяването с горива на полуострова. Властите запазват и въведеното по-рано ограничение за продажба на гориво в туби - не повече от 20 литра на човек.

Развожаев призова жителите на Севастопол да използват личните си автомобили само при крайна необходимост.

През последните месеци украинските въоръжени сили засилиха атаките срещу руска енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни предприятия. Успоредно с това украински дронове все по-често атакуват сухопътните маршрути, свързващи Русия с Крим през окупираните части на Херсонска и Запорожка област.

По-рано назначеното от Москва ръководство на Запорожка област също отправи предупреждение към населението да избягва без необходимост използването на магистрала Р-280, която свързва Ростов на Дон със Симферопол. Според местните власти трасето е подложено на риск от украински атаки с безпилотни летателни апарати.

Ситуацията поставя под допълнително напрежение снабдителните линии към Крим, който разчита основно на Кримския мост и сухопътния коридор през окупираните украински територии за доставките на горива и други стратегически ресурси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    41 32 Отговор
    Това е само началото.разрушенане огромна част от руската нефтопреработваща промишленост.

    Коментиран от #19, #37

    14:49 31.05.2026

  • 2 Ха ХаХа

    29 37 Отговор
    В Украйна въобще не се продава бензин.

    Коментиран от #10, #11

    14:50 31.05.2026

  • 3 Овчар

    30 38 Отговор
    Що за глупости са това..? Русия дава енергия на половин Европа другата половина е руска...вижте картата...!

    Коментиран от #14, #15, #83

    14:51 31.05.2026

  • 4 В Ловно, Хмелницки и Черновци

    19 16 Отговор
    Са ударени пафинериите из основи с Искендер.
    Дроновете само повреждат

    Коментиран от #75

    14:51 31.05.2026

  • 5 Бате Ачо

    36 18 Отговор
    Бензиностанцията с ракети остана без бензин и без ракети

    Коментиран от #24

    14:53 31.05.2026

  • 6 Шо станА бе

    33 18 Отговор
    Копейки без/мозъчни?

    Коментиран от #38

    14:53 31.05.2026

  • 7 Бай той Толстой

    22 26 Отговор
    Това са глупости 😁За глупаци.И ядат трева в Крим разбира се.

    Коментиран от #20

    14:53 31.05.2026

  • 8 историк

    21 26 Отговор
    Това е най-опашатата лъжа за която съм чувал !!

    14:54 31.05.2026

  • 9 Копейка в шок

    28 11 Отговор
    Шокиран съм!!!! Костя ни каза, че в Матушката най хубаво се живее.

    14:55 31.05.2026

  • 10 Хахаха!🎺🥳😀

    22 24 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    В Украйна който кара автомобил го спират за "проверка" от пътна полиция. Когато спре му се нахвърлят мутри от ТЦК и го изпращат на фронта.
    Във Фейсбук има брутални кадри, как вадят мъжете от жилищата им. Жените пищят, децата плачат, а мутрите от ТЦК ги пръскат с пейпер спрей.

    Коментиран от #23

    14:55 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КУПОННАТА СИСТЕМА

    26 16 Отговор
    И ОПАШКИТЕ за ХЛЯБ

    Са неразделна част от Руския Бит и Култура .

    Пак се радваме на Тези Прекрасни гледки

    От Външния КЕНЕФ.

    14:55 31.05.2026

  • 13 Няма край руският позор!!!

    24 14 Отговор
    Няма.
    🤣😂🤣

    14:56 31.05.2026

  • 14 да си знаеш

    17 12 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Точно такива платени и невежи неграмотници като теб са описанието руската шайка

    Коментиран от #55

    14:56 31.05.2026

  • 15 Как така Газпром

    13 8 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    фалира още преди 3 години ? Без пари ли я дават тази енергия и затова са фалирали ?:))

    Коментиран от #63

    14:56 31.05.2026

  • 16 Костя дъ Простя

    15 7 Отговор
    Ще им пратим
    От нашият Бензин.

    Русофилския Контингент ще дари
    Една две цистерни
    На Руската Бензиноколонка.

    14:57 31.05.2026

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    23 9 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #21

    14:57 31.05.2026

  • 18 Механик

    19 9 Отговор

    До коментар #11 от "отчаян русофил":

    Удри копейката с фаража!!

    14:58 31.05.2026

  • 19 Виж под

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    леглото ти, дали не минава част от тази система. Защото "генерал" Жужи не си ляга да спинка без да провери под мъничкото си легълце. Това сте вие психо-десните, петроханци.

    14:59 31.05.2026

  • 20 Най-лошото е че нямат

    17 10 Отговор

    До коментар #7 от "Бай той Толстой":

    и вода. В Крим, ЛНР и ДНР горките хората живеят на водоноски. Русия не е в състояние да се справи с проблема. Без вода животът е много труден, има опасност и от зарази и затова все повече хора напускат тези три области.

    15:02 31.05.2026

  • 21 България и българите мразят русия

    22 13 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти мани ,че никой не е заминал към руския обор ,ама и всички тези руски национални предатели / шпиони живеят и работят на запад,От скоро даже ни обясняват и как Северна Корея било рай и е с 50 години пред света,но се пази в тайна.Дори и там не искат да ходят !

    Коментиран от #26

    15:02 31.05.2026

  • 22 ЗАКРИВАААЙ

    18 12 Отговор
    ЗАКРИВАЙ монголската бензиноколонка.
    Фашистката Секта в кремля... ТОЖЕ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #89

    15:03 31.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Компот

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Бате Ачо":

    Много лошо бе Бате Ачо, много! Това все едно ти да останеш без крем за мъжки пети и без силиконовия си приятел!

    15:03 31.05.2026

  • 25 Презвитер Козма

    19 11 Отговор
    Рушняците са свикнали на гърч и мизерия. Даже им става по-хубаво, колкото по-мизерно живеят, тилкова им е по-добре. Истински руснак може да оцелее три седмици само на сирене от оная си работа

    Коментиран от #27

    15:03 31.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Компот

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "Презвитер Козма":

    И ти можеш , опитай!

    Коментиран от #35

    15:05 31.05.2026

  • 28 Гресирана ватенка

    12 5 Отговор
    И греста свършват😁😁😁

    15:05 31.05.2026

  • 29 хаяско бункерния

    14 10 Отговор
    А една малобройна шайка боклуци искат да ни пратят пак към тея пещерняци и средновековните времена...

    15:05 31.05.2026

  • 30 Товариш Радев

    15 8 Отговор
    С Костя Копейкин обсъдихме да изпратим няколко танкера и да помогнем на товариш Путин

    15:05 31.05.2026

  • 31 Кирил

    15 9 Отговор
    Крим за русия е като тежък куфар без дръжки
    Всичко ще бъде Украйна

    Коментиран от #36

    15:06 31.05.2026

  • 32 Нам СКУЧНО

    13 4 Отговор
    ЗАСТОЙ .

    Хочится ДВИЖУХА.

    А ГДЕ БЕНЗИН?

    15:07 31.05.2026

  • 33 Доде ли монголскиот МИР

    10 4 Отговор
    Секогаш стая Така!

    15:07 31.05.2026

  • 34 ВСИЧКИ ТУК РУСОФОБИ

    9 12 Отговор
    СЛЕД ВРЕМЕ СКОРО ЩЕ СЕ СНИШАВАТЕ ЩЕ СЕ КРИЕТЕ КОГА РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ ВАШИТЕ КАЛИНКИ УРСА КАЛАС НАРКО ЗЕЛЕН И МЕНТИ ВИ ДОКАЖАТ ЧЕ СА БИЛИ ПОРОЧНИ. СТИГА НА РУСОФОБИ НА РУСОФИЛИ СЕ ДЕЛЕТЕ ЩО НЕ СТАНЕТЕ БУЛГАРОФИЛИ. ВСЕ ВИ ТЕГЛИ КЪМ ЧУЖДОТО КЪТ , ЗЕЛЕНИЯТ КЛОУН. КОЙ ДАДЕ ПОВЕЧЕ. КАКТО ВЪВ ФУТБОЛА ТАКА И ТУК БЪЛГАРИТЕ СА РЯДКОСТ.

    Коментиран от #59

    15:07 31.05.2026

  • 35 Презвитер Козма

    12 6 Отговор

    До коментар #27 от "Компот":

    Нямам нужда - аз съм богат и заможен. Даже пращам пари за дронове за Украйна да изтребват окупаторите. На съвестта ми тежат поне 7-8 мъртви орки

    Коментиран от #39, #50

    15:08 31.05.2026

  • 36 Компот

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Кирил":

    Кириле, Киро, Кирчо нищо не разбираш от това ама ти да се тропосаш тук!

    15:08 31.05.2026

  • 37 Така е

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Днес талони за бензин, утре купони за храна! Русия цъфти!

    Коментиран от #76

    15:09 31.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Компот

    7 7 Отговор

    До коментар #35 от "Презвитер Козма":

    Всичко се връща!

    15:10 31.05.2026

  • 40 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    10 4 Отговор
    Само да попитам

    ИНТЕРНЕТА

    В РУСИЯ

    И него ли ще пускат на КУПОНИ?

    Много се притесних.

    15:10 31.05.2026

  • 41 Пламен

    8 5 Отговор
    Пияната Мишка каза:
    «Денег нет, но вы держитесь»
    :)

    Коментиран от #47, #85

    15:11 31.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тома

    4 5 Отговор
    Тези от ВВС бай Дончо не ги ли съди за лъжи за милиарди долари.

    15:11 31.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Костадинов

    10 5 Отговор
    Напоследък все убави неща се случват при ватете.

    15:12 31.05.2026

  • 46 Тодар Живков

    10 8 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #56

    15:12 31.05.2026

  • 47 Компот

    4 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Оооо Пламене, де се дяваш? Мислех да не си като Анджо грабнал китката!

    15:12 31.05.2026

  • 48 Кримчанин

    12 6 Отговор
    Искам си обратно в Украйна.

    Коментиран от #51, #73

    15:13 31.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Компот

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Кримчанин":

    Кой те спира бре Тодоре!

    Коментиран от #54

    15:14 31.05.2026

  • 52 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    9 6 Отговор
    Са силно притесни
    Че след
    отслабването на РУСКОТО ПВО
    В Крим
    Ще последва тотален Удар
    И по Кримския Мост .

    Сухопътните Коридори
    Вече са под прицела на Дронове
    И вече се очаква
    Удар по Мостът .

    Приготвят се за Нов позор .

    Коментиран от #57

    15:15 31.05.2026

  • 53 Даже и Оранжевият перчем се усети.

    7 7 Отговор
    Изрита от ЦРУ путинофилката Тулси Габардб и скастри другият путинофи с очната линия Ди Джей Ванс.

    15:16 31.05.2026

  • 54 Кримчанин

    6 4 Отговор

    До коментар #51 от "Компот":

    Путлер

    15:16 31.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тези даже не са Комунисти

    9 6 Отговор

    До коментар #46 от "Тодар Живков":

    А Жалки Продажни РУСОРАБЧЕТА.

    КУПЕЙКИ.

    15:16 31.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факти

    11 4 Отговор
    Руският позор няма край.

    15:18 31.05.2026

  • 59 Нещо се объркахте :)

    7 8 Отговор

    До коментар #34 от "ВСИЧКИ ТУК РУСОФОБИ":

    Българофил и русофил са две несъвместими неща. Невъзможно е човек да е едновременно русофил и да обича България, защото Русия е изначално антибългарска държава.

    Коментиран от #71, #90

    15:18 31.05.2026

  • 60 Гундяев

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "Членесрия":

    Вие нали бяхте ревностни православни, пазители на традиционните ценности, пък в главата ти само мисли за содомия и сношения с мъже

    Коментиран от #62, #64

    15:18 31.05.2026

  • 61 Мишел

    7 6 Отговор
    Сухопътните връзки към Крим са под особено силно украинско наблюдение и дронови удари върху транспортирането на горива. В Крим няма НПЗ и нужното гориво се транспортира от вътрешността на страната. В Крим големите горивни бази не работят с пълен капацитет и няма как да се поддържат големи запаси. Украйна вече атакува всички обекти, в които има цистерни с горива, бензиностанциите включително. Затова затрудненията с горивата са неминуеми .
    При това положение следва неминуемо руски отговор с тотални атаки по украинската горивна инфраструктура.

    Коментиран от #66

    15:19 31.05.2026

  • 62 Компот

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "Гундяев":

    Той после ще се изповяда и ще му бъде простено!

    15:20 31.05.2026

  • 63 Не лъжи keлeш!

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Как така Газпром":

    Днес „Газпром“ представи своите финансови отчети по МСФО за първото тримесечие на 2026 г. Приходите на газовия гигант за тримесечието намаляха с 0,4% на годишна база до 2 799 милиарда рубли, но коригираната EBITDA се увеличи с 16,0% на годишна база до 979 милиарда рубли. Нетната печалба, дължима на акционерите, намаля с 47,7% на годишна база до 345 милиарда рубли. И трите показателя бяха над нашите и пазарните очаквания.

    Коментиран от #77

    15:20 31.05.2026

  • 64 Няма лошо

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Гундяев":

    Щом си плаща човека, човещинка е

    15:20 31.05.2026

  • 65 Факти

    7 4 Отговор
    Когато ми е зле чета за Русия и се сещам, че може да е много по-зле. Така се чувствам благодарен и усмивката се връща на лицето ми. Благодаря на Путин, че ми оправя настроението.

    Коментиран от #67

    15:20 31.05.2026

  • 66 Компот

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Ти не беше ли от с. Гущер?

    15:20 31.05.2026

  • 67 Компот

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    На теб ти е простено да пишеш всичко, олеква ти. От много време си сам с врабченцето си.

    15:23 31.05.2026

  • 68 Хахаха!🎺🥳😀

    3 6 Отговор
    Разни кeлeши пишат глупости. Газпром бил фалирал, нямало бензин, яйца, картофи, Путин бил умрял... Не преписвайте от украинските сайтове. Там всичко е лъжа.
    В Украйна са останали под 10 милиона население. Всички бягат с 200. На границата стрелят директно на месо. КОНЦЛАГЕР!

    15:28 31.05.2026

  • 69 Хайнц Клинг

    6 2 Отговор
    Да карат електрички, ако не на волски каруци, като в доброто старо време.

    15:32 31.05.2026

  • 70 Готов за бой

    4 2 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    15:32 31.05.2026

  • 71 Ти не вниквш у съдържанието

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Нещо се объркахте :)":

    А И АКО СИ МАЛКО ПО УМЕН ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЧЕ НЕ РУСОФОБИ И РУСОФИЛИ СА НАШЕ НАЧАЛО. А БЪЛГАРИТЕ КАТО БОТЕВ ЛЕВСКИ И ТЕЗИ КОИТО СА УМРЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ. СЕГА ПРОСТО СТЕ ПАПЛАЧ И НЕДОКЛАТЕ И СЛИВИ. А ЗА РУСИЯ НИ Е ДАЛА МНОГО. И СВОБОДА И БЕНЗИН ГАЗ ТОК. ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ПО СТОТИНКИ

    15:34 31.05.2026

  • 72 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор
    Газпром продавал на Китай на загуба, а въпреки капиталовите вложения за строежа на газопровода "Силата на Сибир" е на печалба през миналата година.
    Путин беше на посещение в Китай и Казахстан. Ще се строи тръба директно към Китай през Казахстан за износ на нефт по сушата.
    Китай печели, Европа губи.

    Коментиран от #80

    15:34 31.05.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор

    До коментар #48 от "Кримчанин":

    Границата на РФ е отворена. Летиш до Истанбул, от там България, Румъния и Украйна. Но на украинската граница те набиват и те изпращат насила на фронта.

    15:40 31.05.2026

  • 74 Оооооох, ааааа, о о о х

    6 0 Отговор
    При тая новина и аз свърших

    15:43 31.05.2026

  • 75 Милен

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "В Ловно, Хмелницки и Черновци":

    Имам позната в Черновци, сега ще я питам има ли бензин!

    15:45 31.05.2026

  • 76 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Така е":

    Заради горделивостта на едно джудже милиони руснаци страдат.най лошото е че са същите като джуджето и ще платят тежка цена.

    Коментиран от #84

    15:45 31.05.2026

  • 77 Наистина е фалирал.

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Не лъжи keлeш!":

    Приходите на Газпром са намалели с над 80%. Това какво е :)

    "През 2025 приходите от газ са били само 4 млрд. долара, което с 85% по-малко от 2022г."

    Това е резултата от войната, не само огромен позор и унижение на Русия, но и финансов фалит на руската икономика, доколкото е имало такава.

    15:45 31.05.2026

  • 78 Мишел

    6 0 Отговор
    Докато поредно руско пристанище и петролна база още горят, нова руска рафинерия беше поразена снощи. След успешна атака с дронове е ударена Саратовската рафинерния на Роснефт.

    Коментиран от #81

    15:47 31.05.2026

  • 79 Мухахаха

    0 5 Отговор
    В Германия нафтата е 5ев ша папкат вурста студен

    15:47 31.05.2026

  • 80 Да ама

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Путин искаше китайците да участват във финансирането на тръбата, но китайците му показаха среден пръст. Казаха му, вие се натискате за тази тръба. На нас ни е все тая.

    15:49 31.05.2026

  • 81 Компот

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Мишел":

    Ей не каза дали си от с. Гущер!
    Ама друг мие въпроса: Как сестрата на баба ти която е попадия ти е и леля?
    Аз не го вдявам!

    Коментиран от #86

    15:49 31.05.2026

  • 82 хихи

    3 0 Отговор
    Бензиностанция без ракети

    Урсула....

    15:49 31.05.2026

  • 83 ППО

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    А в огледалото видя ли, че половин ча.не ти го няма, а пам.Пер.са пълен ???

    15:51 31.05.2026

  • 84 Компот

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    От съжаление ли го казваш или от кеф?

    15:54 31.05.2026

  • 85 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Тъй де, денги 0, confident 100%.
    Бам, бам, бам! 90s top models walk не съм го крала...держитес, держитес, coz if you know whats coming...

    15:55 31.05.2026

  • 86 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Компот":

    Ти какъв компот си - от посинели "сливи" , или от банани, които ползваш?

    Коментиран от #88

    15:56 31.05.2026

  • 87 Пешо

    1 0 Отговор
    20л на ден и в Германия са много,не виждам криза

    15:56 31.05.2026

  • 88 Компот

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Питане":

    Какъв ти се яде, ще намеря!

    Коментиран от #91

    15:58 31.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Нещо се объркахте :)":

    Мултикултурните обичаме всичко.

    16:04 31.05.2026

  • 91 По-скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Компот":

    Си намери капачка за да се затвориш, че си вкис.нал и МУХ ля СЪЛ - сделан в СССР ! 🤣🤣🤣

    16:08 31.05.2026

  • 92 Гледах видео от един

    1 0 Отговор
    руски блогър от преди 3 часа и то от Севастопол. Та той показваше как хората си зареждат бензин не с купони, както някой твърдят, а с пари и бензин има пре достатъчно. Не ви зная от де черепите такава безмозъчно скалъпена гьобелсова пропаганда, но явно са ви взели за огризка от мезето.

    16:08 31.05.2026

  • 93 Курти

    0 1 Отговор
    Ибре копеи, 5та година виете и акъла не ви идва.И Аятоласите са по-умни от вас

    16:10 31.05.2026

  • 94 Ойрогендър

    0 0 Отговор
    На козяците и опорките им си противоречат, ама нямат акъл да го схванат. Когато курсът на рублата спрямо долара падаше – колко зле са руснаците. Сега стойността на рублата се повишава – това е зле за руската икономика. Когато нефтът поевтиняваше, това било началото на края за Русия, макар че бюджетът ѝ беше разчетен за по-ниска цена. Когато нефтът се повиши, пак било зле. Сега и бензин уж нямало, заради намаленото производство след няколко удара н украински дронове, повечето от които кьорфишек. Губернаторът на Севастопол дали знае за купоните?

    16:12 31.05.2026

  • 95 Русуфил хардлайнар

    0 0 Отговор
    Продавам злату по пет лева килоту, обаче нямам! Само на русуфили!

    16:14 31.05.2026

  • 96 Машина времени

    0 0 Отговор
    Пять года как три дня!

    16:16 31.05.2026

