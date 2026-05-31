Свърши! В Севастопол бензинът се продава с купони

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 в анексирания Крим временно ще се извършва само срещу талони, съобщава Би Би Си.

По думите му още от ранните часове на деня на бензиностанциите на веригата ТЕС е започнала продажба на гориво, но в рамките на няколко часа е бил изчерпан целият предвиден дневен лимит.

"За няколко часа беше изчерпан целият формиран лимит за деня. Поради това продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 днес ще се извършва само по талони", написа Развожаев в социалните мрежи.

Мярката идва на фона на ограничения в снабдяването с горива на полуострова. Властите запазват и въведеното по-рано ограничение за продажба на гориво в туби - не повече от 20 литра на човек.

Развожаев призова жителите на Севастопол да използват личните си автомобили само при крайна необходимост.

През последните месеци украинските въоръжени сили засилиха атаките срещу руска енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни предприятия. Успоредно с това украински дронове все по-често атакуват сухопътните маршрути, свързващи Русия с Крим през окупираните части на Херсонска и Запорожка област.

По-рано назначеното от Москва ръководство на Запорожка област също отправи предупреждение към населението да избягва без необходимост използването на магистрала Р-280, която свързва Ростов на Дон със Симферопол. Според местните власти трасето е подложено на риск от украински атаки с безпилотни летателни апарати.

Ситуацията поставя под допълнително напрежение снабдителните линии към Крим, който разчита основно на Кримския мост и сухопътния коридор през окупираните украински територии за доставките на горива и други стратегически ресурси.