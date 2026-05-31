Свърши! В Севастопол бензинът се продава с купони

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 в анексирания Крим временно ще се извършва само срещу талони, съобщава Би Би Си.
По думите му още от ранните часове на деня на бензиностанциите на веригата ТЕС е започнала продажба на гориво, но в рамките на няколко часа е бил изчерпан целият предвиден дневен лимит.
"За няколко часа беше изчерпан целият формиран лимит за деня. Поради това продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 днес ще се извършва само по талони", написа Развожаев в социалните мрежи.
Мярката идва на фона на ограничения в снабдяването с горива на полуострова. Властите запазват и въведеното по-рано ограничение за продажба на гориво в туби - не повече от 20 литра на човек.
Развожаев призова жителите на Севастопол да използват личните си автомобили само при крайна необходимост.
През последните месеци украинските въоръжени сили засилиха атаките срещу руска енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни предприятия. Успоредно с това украински дронове все по-често атакуват сухопътните маршрути, свързващи Русия с Крим през окупираните части на Херсонска и Запорожка област.
По-рано назначеното от Москва ръководство на Запорожка област също отправи предупреждение към населението да избягва без необходимост използването на магистрала Р-280, която свързва Ростов на Дон със Симферопол. Според местните власти трасето е подложено на риск от украински атаки с безпилотни летателни апарати.
Ситуацията поставя под допълнително напрежение снабдителните линии към Крим, който разчита основно на Кримския мост и сухопътния коридор през окупираните украински територии за доставките на горива и други стратегически ресурси.
4 В Ловно, Хмелницки и Черновци
Дроновете само повреждат
10 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #2 от "Ха ХаХа":В Украйна който кара автомобил го спират за "проверка" от пътна полиция. Когато спре му се нахвърлят мутри от ТЦК и го изпращат на фронта.
Във Фейсбук има брутални кадри, как вадят мъжете от жилищата им. Жените пищят, децата плачат, а мутрите от ТЦК ги пръскат с пейпер спрей.
КУПОННАТА СИСТЕМА
Пак се радваме на Тези Прекрасни гледки
14 да си знаеш
До коментар #3 от "Овчар":Точно такива платени и невежи неграмотници като теб са описанието руската шайка
15 Как така Газпром
До коментар #3 от "Овчар":фалира още преди 3 години ? Без пари ли я дават тази енергия и затова са фалирали ?:))
От нашият Бензин.
Русофилския Контингент ще дари
Една две цистерни
На Руската Бензиноколонка.
18 Механик
До коментар #11 от "отчаян русофил":Удри копейката с фаража!!
19 Виж под
До коментар #1 от "стоян георгиев":леглото ти, дали не минава част от тази система. Защото "генерал" Жужи не си ляга да спинка без да провери под мъничкото си легълце. Това сте вие психо-десните, петроханци.
20 Най-лошото е че нямат
До коментар #7 от "Бай той Толстой":и вода. В Крим, ЛНР и ДНР горките хората живеят на водоноски. Русия не е в състояние да се справи с проблема. Без вода животът е много труден, има опасност и от зарази и затова все повече хора напускат тези три области.
21 България и българите мразят русия
До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти мани ,че никой не е заминал към руския обор ,ама и всички тези руски национални предатели / шпиони живеят и работят на запад,От скоро даже ни обясняват и как Северна Корея било рай и е с 50 години пред света,но се пази в тайна.Дори и там не искат да ходят !
22 ЗАКРИВАААЙ
Фашистката Секта в кремля... ТОЖЕ
Ееееедехееее
24 Компот
До коментар #5 от "Бате Ачо":Много лошо бе Бате Ачо, много! Това все едно ти да останеш без крем за мъжки пети и без силиконовия си приятел!
25 Презвитер Козма
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Компот
До коментар #25 от "Презвитер Козма":И ти можеш , опитай!
31 Кирил
Всичко ще бъде Украйна
32 Нам СКУЧНО
Хочится ДВИЖУХА.
А ГДЕ БЕНЗИН?
35 Презвитер Козма
До коментар #27 от "Компот":Нямам нужда - аз съм богат и заможен. Даже пращам пари за дронове за Украйна да изтребват окупаторите. На съвестта ми тежат поне 7-8 мъртви орки
36 Компот
До коментар #31 от "Кирил":Кириле, Киро, Кирчо нищо не разбираш от това ама ти да се тропосаш тук!
37 Така е
До коментар #1 от "стоян георгиев":Днес талони за бензин, утре купони за храна! Русия цъфти!
39 Компот
До коментар #35 от "Презвитер Козма":Всичко се връща!
40 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
ИНТЕРНЕТА
В РУСИЯ
И него ли ще пускат на КУПОНИ?
Много се притесних.
41 Пламен
«Денег нет, но вы держитесь»
:)
47 Компот
До коментар #41 от "Пламен":Оооо Пламене, де се дяваш? Мислех да не си като Анджо грабнал китката!
51 Компот
До коментар #48 от "Кримчанин":Кой те спира бре Тодоре!
52 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
Че след
отслабването на РУСКОТО ПВО
В Крим
Ще последва тотален Удар
И по Кримския Мост .
Сухопътните Коридори
Вече са под прицела на Дронове
И вече се очаква
Удар по Мостът .
Приготвят се за Нов позор .
54 Кримчанин
До коментар #51 от "Компот":Путлер
До коментар #46 от "Тодар Живков":А Жалки Продажни РУСОРАБЧЕТА.
КУПЕЙКИ.
59 Нещо се объркахте :)
До коментар #34 от "ВСИЧКИ ТУК РУСОФОБИ":Българофил и русофил са две несъвместими неща. Невъзможно е човек да е едновременно русофил и да обича България, защото Русия е изначално антибългарска държава.
60 Гундяев
До коментар #50 от "Членесрия":Вие нали бяхте ревностни православни, пазители на традиционните ценности, пък в главата ти само мисли за содомия и сношения с мъже
61 Мишел
При това положение следва неминуемо руски отговор с тотални атаки по украинската горивна инфраструктура.
62 Компот
До коментар #60 от "Гундяев":Той после ще се изповяда и ще му бъде простено!
63 Не лъжи keлeш!
До коментар #15 от "Как така Газпром":Днес „Газпром“ представи своите финансови отчети по МСФО за първото тримесечие на 2026 г. Приходите на газовия гигант за тримесечието намаляха с 0,4% на годишна база до 2 799 милиарда рубли, но коригираната EBITDA се увеличи с 16,0% на годишна база до 979 милиарда рубли. Нетната печалба, дължима на акционерите, намаля с 47,7% на годишна база до 345 милиарда рубли. И трите показателя бяха над нашите и пазарните очаквания.
64 Няма лошо
До коментар #60 от "Гундяев":Щом си плаща човека, човещинка е
66 Компот
До коментар #61 от "Мишел":Ти не беше ли от с. Гущер?
67 Компот
До коментар #65 от "Факти":На теб ти е простено да пишеш всичко, олеква ти. От много време си сам с врабченцето си.
68 Хахаха!🎺🥳😀
В Украйна са останали под 10 милиона население. Всички бягат с 200. На границата стрелят директно на месо. КОНЦЛАГЕР!
71 Ти не вниквш у съдържанието
До коментар #59 от "Нещо се объркахте :)":А И АКО СИ МАЛКО ПО УМЕН ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЧЕ НЕ РУСОФОБИ И РУСОФИЛИ СА НАШЕ НАЧАЛО. А БЪЛГАРИТЕ КАТО БОТЕВ ЛЕВСКИ И ТЕЗИ КОИТО СА УМРЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ. СЕГА ПРОСТО СТЕ ПАПЛАЧ И НЕДОКЛАТЕ И СЛИВИ. А ЗА РУСИЯ НИ Е ДАЛА МНОГО. И СВОБОДА И БЕНЗИН ГАЗ ТОК. ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ПО СТОТИНКИ
72 Хахаха!🎺🥳😀
Путин беше на посещение в Китай и Казахстан. Ще се строи тръба директно към Китай през Казахстан за износ на нефт по сушата.
Китай печели, Европа губи.
73 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #48 от "Кримчанин":Границата на РФ е отворена. Летиш до Истанбул, от там България, Румъния и Украйна. Но на украинската граница те набиват и те изпращат насила на фронта.
75 Милен
До коментар #4 от "В Ловно, Хмелницки и Черновци":Имам позната в Черновци, сега ще я питам има ли бензин!
76 стоян георгиев
До коментар #37 от "Така е":Заради горделивостта на едно джудже милиони руснаци страдат.най лошото е че са същите като джуджето и ще платят тежка цена.
77 Наистина е фалирал.
До коментар #63 от "Не лъжи keлeш!":Приходите на Газпром са намалели с над 80%. Това какво е :)
"През 2025 приходите от газ са били само 4 млрд. долара, което с 85% по-малко от 2022г."
Това е резултата от войната, не само огромен позор и унижение на Русия, но и финансов фалит на руската икономика, доколкото е имало такава.
80 Да ама
До коментар #72 от "Хахаха!🎺🥳😀":Путин искаше китайците да участват във финансирането на тръбата, но китайците му показаха среден пръст. Казаха му, вие се натискате за тази тръба. На нас ни е все тая.
81 Компот
До коментар #78 от "Мишел":Ей не каза дали си от с. Гущер!
Ама друг мие въпроса: Как сестрата на баба ти която е попадия ти е и леля?
Аз не го вдявам!
83 ППО
До коментар #3 от "Овчар":А в огледалото видя ли, че половин ча.не ти го няма, а пам.Пер.са пълен ???
84 Компот
До коментар #76 от "стоян георгиев":От съжаление ли го казваш или от кеф?
85 Фют
До коментар #41 от "Пламен":Тъй де, денги 0, confident 100%.
Бам, бам, бам! 90s top models walk не съм го крала...держитес, держитес, coz if you know whats coming...
86 Питане
До коментар #81 от "Компот":Ти какъв компот си - от посинели "сливи" , или от банани, които ползваш?
88 Компот
До коментар #86 от "Питане":Какъв ти се яде, ще намеря!
90 Айше
До коментар #59 от "Нещо се объркахте :)":Мултикултурните обичаме всичко.
91 По-скоро
До коментар #88 от "Компот":Си намери капачка за да се затвориш, че си вкис.нал и МУХ ля СЪЛ - сделан в СССР ! 🤣🤣🤣
