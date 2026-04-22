Русия съобщи за свалени 155 украински дрона за една нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи за свалени 155 украински дрона за една нощ

22 Април, 2026 08:01 1 082 20

Атаките са засегнали множество региони и акваторията на Черно море

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 155 украински дрона през нощта, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По данни на военното ведомство безпилотните апарати са били прехванати над редица региони, включително Курска област, Самарска област, Белгородска област, Брянска област, Воронежка област, Саратовска област, Пензенска област, Уляновска област, Волгоградска област и Ростовска област, както и над Краснодарски край и акваторията на Черно море.

Руските власти допълват, че дронове са били свалени и над Крим.

Информацията не може да бъде независимо потвърдена към момента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кирило Буданов, разведчик

    10 19 Отговор
    Свалила Русията на баба ми фърчилото...

    Коментиран от #10

    08:10 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Естет

    13 5 Отговор
    Да се свършва вече с тези войни!

    Коментиран от #7, #9

    08:12 22.04.2026

  • 5 Такова животно

    13 9 Отговор
    като "украински дронове" няма! Дори не са си купили те!
    Както руските дронове не са "Шахед"

    08:23 22.04.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    11 12 Отговор
    "...Русия свалила..."

    Следващата статия е Уст-Луга гори 😁☝️

    08:26 22.04.2026

  • 7 Ще свършат когато

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Естет":

    се подготвят с ваксите за следващата "пандемия"

    Далаверите трябва да се въртят непркъсното и да плащате! А и населението трябва да намалее

    Коментиран от #11

    08:28 22.04.2026

  • 8 Путин

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "протодякон Инокентий":

    Не можем ве бакшиш, Сорос ни управлява. Каза да сме многоходови иначе ще ни взриви като аятоласите.

    08:47 22.04.2026

  • 9 И аз така мисля

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Естет":

    Имам 6 котарака. Всеки ден им обяснавам "Стига сте се били". И на следващия ден пристигат още по-надрани и нахапани.

    08:48 22.04.2026

  • 10 Защо

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кирило Буданов, разведчик":

    така бре, Будало ?

    Коментиран от #12

    08:49 22.04.2026

  • 11 Пипи Дългото чорапче

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ще свършат когато":

    Едно време преди ваксите, глупаците като теб не са стигали до пълнолетие. И въобще това да доживееш до 30, за да имаш деца си е било значително постижение.

    08:51 22.04.2026

  • 12 Кирило Буданов, разведчик

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Защо":

    Щото ми е кеф !!!
    Кой ще ми каже нещо, Русия ли ? 😁

    08:53 22.04.2026

  • 13 дядо дръмпир-ваш АИ съветник!

    7 11 Отговор
    Украйна има огромно предимство във войната с дронове и с роботизирана техника.В момента просиянците навлезли в запорожието се унищожават поголовно от роботизирана техника и дронове и АЕЦ запорожие ако не днес то скоро ще бъде във власт на украйна!Просиянските герани ,започнаха да се разпадат във въздуха сами ,защото са лошо сглобени.....нещо като съветска кола.......която за да я направя годна да издържи 40г и повече ,я разглобих и сглобих отново!

    08:53 22.04.2026

  • 14 До скапаните нацистки мосскали:

    3 5 Отговор
    Мръсници, ще има още!
    Войната ВИНАГИ се връща, откъдето е тръгнала!

    09:35 22.04.2026

  • 15 Хохо Бохо

    5 4 Отговор
    Какво не ви казват добрите мисирчици от пропагандата? Русия напредва по всички направления, саловермахта губи брутално много хора, русначите са на 3км от Кематорск

    Коментиран от #20

    09:37 22.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Върховенство на П

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "пРосия трябва да бъде разрушена...":

    Наци Втората световна война Американски съвет за мир пусна книжката Германия трябва да загине Germany must perish в която целта се постига чрез стерилизация на мъжете от един етнос след което ще настане Мир чрез геноцид И сега пак същото но вече целта ви е европейците и Русия

    10:00 22.04.2026

  • 18 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    От тук насетне ще е все така.русия се превръща в мишена .

    10:05 22.04.2026

  • 19 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 3 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:17 22.04.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Къде напредва русия?ти кажи моля те!покровск превзеха ли го?

    10:38 22.04.2026

