Русия съобщи за свалени 155 украински дрона за една нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 155 украински дрона през нощта, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По данни на военното ведомство безпилотните апарати са били прехванати над редица региони, включително Курска област, Самарска област, Белгородска област, Брянска област, Воронежка област, Саратовска област, Пензенска област, Уляновска област, Волгоградска област и Ростовска област, както и над Краснодарски край и акваторията на Черно море.

Руските власти допълват, че дронове са били свалени и над Крим.

Информацията не може да бъде независимо потвърдена към момента.